ستساعدك المقالة التالية: ما هي NFTs مقارنة بالفن الجسدي العادي في عام 2023؟

يعتبر القرن الحادي والعشرون قرنًا من الإنجازات التكنولوجية التي تحدث يوميًا. تستحوذ التكنولوجيا الرقمية بشكل متزايد على حياة المستخدمين المعاصرين، مما يجبرهم على إعادة النظر في وجهات نظرهم وآرائهم بشأن العديد من القضايا. تعتبر NFT واحدة من أكثر التقنيات التي تمت مناقشتها اليوم. وفي هذه المقالة، ستتعرف على ماهية NFTs وما يمكن مقارنتها بالفن الجسدي النموذجي.

ما هي NFTs

إذًا، ما هي NFTs؟ حسنًا، NFT هي وحدة معلومات فريدة يمكن إثباتها تقنيًا. ولهذه الظاهرة عدة مظاهر. والأكثر شهرة هو ظهور سوق جديد للفن الرقمي بملايين الدولارات، والآن تُباع الصور على الإنترنت بمئات الآلاف من الدولارات. الآن للاختصار: NFT يرمز إلى رمز غير قابل للاستبدال. والعملات المشفرة هي في الواقع رموز مميزة. ومع ذلك، هناك فرق طفيف بينهما.

لتسهيل الفهم، تخيل أنك تلعب لعبة لوحية. ولديك رموز ألعاب الطاولة التي يمكن أن تكون مختلفة: متشابهة وفريدة من نوعها. لذا فإن العملات المشفرة هي رموز متشابهة، والرموز غير القابلة للاستبدال هي رموز فريدة من نوعها. إنه أمر أساسي، لكنه ليس القصة بأكملها. الجميل في هذا هو أنه يمكنك تسجيل أي معلومات في هذا “الرمز الفريد”: صورة، أو رسوم متحركة، أو صوت، أو نموذج ثلاثي الأبعاد.

وفي الوقت نفسه، يتمتع الرمز المميز بجميع خصائص العملة المشفرة: حيث يمكنك نقله أو تغييره أو إقراضه. وهنا، من الممكن رسم تشبيه بالطوب. هناك طرق مباشرة للتعامل مع الطوب: يمكنك تحميلها على منصة نقالة، أو رفعها برافعة، أو وضعها في شاحنة أو عربة، أو نقلها، أو بناء منزل. في هذه المقارنة، رمز NFT عبارة عن قالب طوب شفاف خاص وفريد ​​من نوعه وبداخله جندي من الصفيح.

بعبارات بسيطة، فإن تقنية blockchain وكل هذا السحر التكنولوجي يخلقان كاتب عدل دوليًا نزيهًا وغير فاسد. ويمكن لكاتب العدل هذا في أي مدينة في العالم أن يؤكد أن مفتاح صندوق الودائع الآمن الخاص بك يمكنه فتحه أو يمكنه التحقق من أن شيئًا ما يخصك. ويمكنك امتلاك أي شيء لا يخالف منطق blockchain. على سبيل المثال، لديك صورة أو مقطع فيديو بحجم جيجابايت. يمكن أن يكون فيلمًا أو مقطع فيديو شخصيًا من أرشيف العائلة.

من هذا الفيديو، يمكنك التقاط مجموعة مكونة من حروف وأرقام. وبدون الخوض في التفاصيل الفنية، سيكون فريدًا من نوعه. هذه الجبيرة متصلة بالطوب ومكتوب بداخلها. بعد ذلك، يمكن لأي كاتب عدل دولي التأكد من أن حامل البيانات المحددة يمتلك لبنة معينة تحتوي على سلسلة فريدة من الحروف والأرقام، والتي تقوم بشكل أساسي بتشفير بعض الملفات. إنه رمز NFT.

في الواقع، يمكن لأي شخص أن ينتهك حقوق الطبع والنشر، أو يلتقط صورة، أو شعارًا، أو شخصية، أو يصنع قميصًا، أو يضعه على الصورة الرمزية. لكن بعض القوانين تمنع ذلك. في حالة انتهاك الحقوق، يمكن التعامل مع المتعدي من قبل المحامين. إنه نفس الشيء مع NFT. في المتوسط، جميع الفرق التي تدير NFT تمنح المالك الحقوق التي يريدها.

هنا، بالطبع، من الضروري الالتزام بمبدأ DYOR (قم بأبحاثك الخاصة)، ولكن على الأرجح، يتم نقل الحقوق المطلوبة إلى مالك الرمز المميز. يمكن لمالك الرمز المميز أن يثبت أن حقوق بعض الصور “المرفقة” بالرمز المميز الخاص به تعود إليه. يحتوي NFT على صورة أو رابط إليها أو أي شيء آخر يحدد هذه الصورة بشكل فريد. وبالتالي، تتيح تقنية NFT Token إمكانية النقل إلى blockchain أو ترميز أي سلعة، حتى تلك التي ليست في شكل رقمي. إذن ما الذي يمكن نقله بالضبط إلى blockchain:

أي عناصر داخل الأكوان الافتراضية

عناصر اللعبة: الشخصيات والأسلحة

الفن الرقمي: اللوحات والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى، وهنا سنتناول المزيد من التفاصيل.

NFT والفن

والآن سنتحدث عن تقنيات NFT في إطار الفن المادي والرقمي التقليدي. أولاً، تتيح لك رموز NFT أن تصبح مالكًا للأعمال الفنية الرقمية. بمعنى آخر، تصبح المالك الشرعي أو المالك المشارك لنسخة رقمية من لوحة شهيرة أو منحوتة أو مقطوعة موسيقية أو أي شيء آخر في الفضاء الافتراضي. وبعد ذلك، يحتوي رمز المعاملة على البيانات المتعلقة بملكيتك والمبلغ النقدي المدفوع مقابل السلعة.

على سبيل المثال، تشير الشهادة الرقمية إلى أنك اكتسبت ملكية عمل فني. على سبيل المثال، يمكننا أن نأخذ بيع المعتوهين (الأبيض) للفنان تحت الأرض بانكسي. أولاً، قامت شركة Injective Protocol بشراء اللوحة. ثم تم حرق النسخة الأصلية علنًا بعد رقمنتها. وبعد ذلك، تم إرفاق رمز مميز بالعمل الفني الرقمي، يحتوي على معلومات حول المالك واللوحة.

تتيح لك رموز NFT أيضًا دعم الفنان المفضل لديك. يمكنك شراء إبداعاتهم، ومعها إمكانية امتلاكها منفردًا. بمعنى آخر، إنها صفقة متبادلة المنفعة: تحصل على حصري لا يمكن لأحد سواك امتلاكه، ويحصل الفنان على ربح كبير. لا يتوقف الفن عن التطور أبدًا، حيث يكتسب كل قرن جوانب جديدة. لم يتوقف الفن الرقمي عن كونه فنًا، بل انتقل إلى شكل آخر من خلال التقنيات الجديدة.

فن NFT أو Crypto-art موجود فقط على الإنترنت وليس له شكله المادي. في الوقت الحالي، يتم تمثيل هذا السوق بشكل أساسي باللوحات والصور الفوتوغرافية، والتي لا يمكن وصفها بأنها متنوعة جدًا. ولكن كل شيء في المستقبل. على أية حال، يحصل الفنانون المعاصرون على فرص أكثر بكثير من أسلافهم. والعبارة المألوفة “الفنان الفقير” فقدت أهميتها منذ فترة طويلة. اليوم، من الناحية المجازية، يمكنك إنشاء بعض الأعمال، حتى في برنامج الرسام، وبيعها كرمز مميز.

علاوة على ذلك، يمكن للفنانين أن يصنعوا أعمالهم على القماش وتحويلها إلى نسخة إلكترونية للبيع عبر NFT، أو يمكنهم بيعها على الفور بتنسيق رقمي. والآن، بضع كلمات عن الموسيقى: أحد ممثلي صناعة الموسيقى الأوائل الذين استخدموا NFT لتحقيق الربح كان المغني The Weeknd، الذي باع أغنيته غير المنشورة في مزاد NFT مقابل مليوني دولار. ولكن، بالطبع، لن يتم إصدار السجل أبدًا على أي منصة رقمية، والملكية الفريدة من نوعها تعود للمشتري.

هل تعتبر NFT مرحلة جديدة من التطوير، ولماذا تستحق الشراء؟

وهنا ينبغي لنا أن نعطي إجابة إيجابية لا لبس فيها، وذلك فقط لأن نمو شعبية التكنولوجيا سمح للفنانين الرقميين بالاستفادة من لوحاتهم بدلا من الانتظار لأشهر للحصول على طلبات نادرة من الأعمال الرقمية. يتيح NFT رقمنة الأعمال الفنية الافتراضية الفريدة باستخدام الكود الفريد الخاص بها. والآن، لا يمكن الخلط بين أي نسخة أصلية اليوم وملايين نسخها المتوفرة على الويب. تعتبر NFTs باهظة الثمن، خاصة بالنسبة للمنتجات الرقمية الفردية. لذلك، هناك طلب كبير على NFTs للأسباب التالية:

✔️ إنها تسمح لك بأن تكون المالك الوحيد للعمل الفني والمطالبة به باعتباره ملكًا لك.

✔️ اسمح لك بأن تصبح راعياً في صناعة جديدة ومثيرة.

✔️ إنشاء جمعيات إبداعية جديدة.

وبالتالي فإن التكنولوجيا الرقمية هي مستقبلنا الحتمي. فلماذا لا نكون روادًا ونتقنهم في مهدهم؟ يوجد اليوم عدد لا بأس به من منصات المعاملات: من بورصات العملات المشفرة إلى المزادات المتخصصة. أشهر المنصات هي:

مؤسسة

نادر

البحر المفتوح

بينينس

نادر جدا

على الرغم من الإثارة التي تحيط بالمبيعات الفنية بتقنية NFT، لا يرغب جميع الفنانين في الانتقال إلى المنصات الرقمية بسبب عدم استقرارها وتعدين العملات المشفرة.

خاتمة

تتيح تقنيات NFT رقمنة أي كائن فني وإنشاء تفاعل معه بشكل أكثر سهولة وأسرع. والتفاعل في هذا السياق يعني امتلاكه وشرائه وبيعه وتأكيد أصالته. يضيف الرمز المميز التفرد والقيمة إلى الكائنات الفنية. وحتى الآن، من المؤكد أن هذه التكنولوجيا قد أحدثت ثورة في هذا المجال بشكل كبير. لا يزال من الصعب الإجابة على ما إذا كان لـ NFT مستقبل. ولكن يمكننا أن نقول بالفعل، إن الرموز المميزة قد تغير إلى الأبد المبادئ التي يعمل بها المحتوى الرقمي الآن، وهي حقوق الطبع والنشر.

التعليمات

ما نوع الأشياء التي يمكن أن تصبح رمز NFT؟

تخيل أي شيء في العالم. وهنا يمكنك تحويله إلى NFT.

إذا قام شخص ما بعمل مؤلف، فهل يمكنه بيعه مباشرة عبر المنصة؟

نعم بالطبع. إنه عالم حر مع blockchain والعقود الذكية. يمكن للجميع هنا أن يفعلوا ما يريدون. على سبيل المثال، يمكنك القيام بذلك على المنصة إذا كنت فنانًا مستقلاً؛ يمكنك القيام بذلك من خلال عقد وإيقاف النظام الأساسي من استخدام الرمز المميز الخاص بك.

عندما يكتسب الشخص الحق في الرمز المميز على وجه التحديد لأنه اشتراه؟

نعم هذا صحيح.

هل يجب أن يكون كائن NFT موجودًا في الواقع؟

هذا سؤال أكثر فلسفية فيما يتعلق بما يعتبر فنًا وما لا يعتبر فنًا. لديك رمز وبعض الصور، وقد لا يكون الفن موجودًا في العالم المادي، ولكنه موجود عندما يظهر المشاهد. هناك مشكلة في العالم المادي: يجب عليك تخزين تلك القطعة الفنية في مكان ما، والعناية بها، ونقلها.

ليس لديك مثل هذه المشكلة مع NFT وقم بعرض الرمز المميز كما تريد وبيعه بسهولة. من السهل إثبات أنه لا يمكن أن تكون هناك لوحة ثانية مثلها، على عكس العالم المادي. إذا ادعى فنان أنه سيصدر صورة واحدة فقط، فيمكن للجميع التحقق والتأكد من عدم وجود نسخ.

تمت كتابة مشاركة الضيف هذه بواسطة كاتبتنا الرائعة، نانسي بي هوارد. تعمل نانسي كخبير كتابة في تم تقييمه من قبل الطلاب شركة الكتابة لمدة عام. وهي أيضًا مشرفة الموقع في خدمة المراجعة أعلى مراجعات الكتابة. تحب السفر والتصوير الفوتوغرافي وترحب دائمًا بلقاء أشخاص جدد.

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