ستساعدك المقالة التالية: ما يجب أن تعرفه عن عرض الوسائط مرة واحدة على WhatsApp

الماخذ الرئيسية

تتيح لك ميزة عرض الوسائط مرة واحدة في WhatsApp إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد مشاهدتها، مما يوفر الراحة والخصوصية.

يمكن للمستلمين التقاط وسائط العرض مرة واحدة أو حفظها من خلال طرق مثل التقاط صورة للشاشة أو استخدام أدوات تسجيل الشاشة.

وبينما يقول واتساب إنه لا يستطيع الوصول إلى وسائط العرض لمرة واحدة، فقد تتلقى الشركة نسخة إذا تم الإبلاغ عن انتهاك شروط الخدمة.

تعد ميزة عرض الوسائط مرة واحدة في WhatsApp طريقة ملائمة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد مشاهدتها. إنه مصمم لحماية خصوصيتك وتوفير مساحة التخزين. ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها عن استخدامه، بما في ذلك المخاطر.

وسائط العرض مرة واحدة هي أي صورة أو مقطع فيديو ترسله على WhatsApp مع تمكين خيار العرض مرة واحدة. يمكنك تمكين هذا الخيار من خلال النقر على أيقونة “1” بجوار زر الإرسال عند تحديد ملف وسائط من معرض الصور الخاص بك.

عندما تقوم بإرسال صور ومقاطع فيديو للعرض لمرة واحدة على واتساب، سيرى المستلم رسالة تقول “صورة” أو “فيديو” مع أيقونة “1” بجوارها. عندما ينقر المستلم على الرسالة، سيتمكن من عرض الوسائط مرة واحدة، ثم ستختفي من الدردشة.

يمكنك أيضًا إرسال ملاحظات صوتية للعرض مرة واحدة على WhatsApp، وهي في الأساس طريقة لتدمير ملاحظاتك الصوتية ذاتيًا بعد الاستماع إليها.

هل يمكن لأي شخص أن يحفظ أو يلتقط لقطة شاشة للعرض مرة واحدة؟

على الرغم من أن وسائط العرض لمرة واحدة مصممة لتكون سريعة الزوال وخاصة، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن لأي شخص من خلالها حفظ نسخة منها أو التقاطها. على سبيل المثال، يمكنهم استخدام جهاز آخر لالتقاط صورة أو مقطع فيديو للشاشة أثناء عرض الوسائط.

يمنع أحدث إصدار من WhatsApp المستخدمين من التقاط لقطات شاشة أو تسجيل وسائط العرض لمرة واحدة. ومع ذلك، لا يمكنك دائمًا معرفة إصدار WhatsApp الذي يستخدمه جهاز الاستقبال. قد تدعم بعض الأجهزة أيضًا عرض تسجيل الشاشة مرة واحدة للوسائط.

لذلك، يجب عليك استخدام العرض مرة واحدة فقط لإرسال الوسائط التي تثق بالمستلم بها والتي لا تمانع في حفظها أو مشاركتها بواسطته. يجب عليك أيضًا أن تكون على دراية بالمخاطر والقيود المفروضة على ميزة العرض مرة واحدة وعدم الاعتماد عليها للحصول على الخصوصية أو الأمان الكامل.

لماذا لا يمكنني فتح صورة للعرض مرة واحدة على WhatsApp؟

إذا تلقيت صورة مرة واحدة على WhatsApp، ولكن لا يمكنك فتحها، فقد يكون ذلك لأنك تستخدم إصدار سطح المكتب أو إصدار الويب من WhatsApp. لا يمكن فتح الصور التي يتم عرضها مرة واحدة إلا باستخدام تطبيق الهاتف المحمول على أجهزة Android أو iOS. وذلك لضمان الخصوصية ومنع المستلمين من استخدام مسجل الشاشة أو أداة القطع على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتخزين الوسائط.

يقول WhatsApp إنه لا يمكنه الوصول لعرض الوسائط مرة واحدة بفضل التشفير الشامل. ومع ذلك، هناك استثناء واحد: إذا أبلغ شخص ما عن رسالتك الإعلامية التي يتم عرضها مرة واحدة إلى WhatsApp بسبب انتهاك شروط الخدمة أو معايير المجتمع.

إذا أبلغ شخص ما عن وسائط تم عرضها مرة واحدة إلى WhatsApp، فسيتلقى WhatsApp نسخة من ملف الوسائط مع التقرير. وهذا يساعد واتساب على مراجعة المحتوى المسيء أو غير القانوني الموجود على نظامه الأساسي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وفق الأسئلة الشائعة الخاصة بالواتس اب، يتم تخزين وسائط العرض غير المفتوحة لمدة تصل إلى أسبوعين على خوادمها قبل انتهاء صلاحيتها من الدردشة.

عرض الرسائل مرة واحدة وخصوصيتك

تتيح لك ميزة العرض مرة واحدة في WhatsApp إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد أن يفتحها المستلم. يمكن أن يكون مفيدًا لمشاركة المعلومات الحساسة أو الخاصة، أو مجرد إضافة بعض الخصوصية الإضافية إلى دردشاتك.

ومع ذلك، فإن عرض الوسائط مرة واحدة على WhatsApp ليس أمرًا مضمونًا. وبالتالي، يجب عليك استخدام الميزة مع العلم أنه يمكن إعادة مشاركة الوسائط الخاصة بك إذا أراد المستلم ذلك. يجب عليك أيضًا تجنب إرسال أي شيء غير قانوني أو ضار أو مسيء.