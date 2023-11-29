ستساعدك المقالة التالية: ما يحتاج جيل الألفية إلى معرفته

[UPDATE] حصلت أماندا جنسن، مؤلفة هذه التدوينة، على أول منصب احترافي لها في إحدى شركات Fortune 100. قم بالتمرير لأسفل إلى نهاية المقالة لمعرفة مكانها.

اعترافات متدربة من جيل الألفية اعتقدت أنها تتمتع بالذكاء في وسائل التواصل الاجتماعي. ما تعلمته هو أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأعمال التجارية كان مختلفًا تمامًا!

“وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم أستطيع فعل ذلك، اعتقدت، أفعل ذلك كل يوم.” —أماندا جنسن، SMOC Intern

ما لم أكن أعرف هل كانت وسائل التواصل الاجتماعي للأعمال هي لأقصى حد مختلفة عن وسائل التواصل الاجتماعي للاستخدام الشخصي. في حين أن المفاهيم العامة متشابهة إلى حد ما، إلا أن هناك العديد من الاختلافات التي لم أكن لأفكر فيها أبدًا.

فيما يلي ثلاثة منها رئيسية:

علامات التصنيف

استخدام شخصي

تهدف علامات التصنيف إلى تحديد موضوع منشورك. في كثير من الأحيان، أرى أشخاصًا يستخدمونها بشكل غير صحيح في ملفاتهم الشخصية. في بعض الأحيان يقومون بتضمين علامات تصنيف لا علاقة لها بما يتحدثون عنه، وأحيانًا لا يستخدمونها على الإطلاق.

على الرغم من أنني أعتبر نفسي ماهرًا جدًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنني لم أفهم أبدًا المغزى من استخدام الوسوم (وبالتأكيد لم أستخدمها بشكل صحيح) حتى بدأت تدريبي مع SMOC.

الاستخدام المهني

على الرغم من أنها ليست ذات أهمية كبيرة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب شخصية، إلا أن علامات التصنيف ضرورية للشركات الصغيرة Facebook, Twitter, Instagram و Pinterest. يمكنهم مساعدة الأشخاص في العثور على نشاطك التجاري بسهولة، كما يقومون بتوسيع نطاق وصول منشوراتك.

الخط السفلي

بغض النظر عن الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، الهاشتاجات مهمة. إنها عنصر أساسي في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المهم معرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح:

نصيحة المحرر: لم تستخدم أماندا علامة التصنيف #coffee في تغريدة لها (أعلى اليمين) فحسب، بل قامت أيضًا بوضع علامة @Starbucks، لذلك سيحصلون على إشعار بذكرها. لمعرفة المزيد حول علامات التصنيف والعلامات، راجع هذه الأدلة أدناه:

استخدام شخصي

الجميع يحب النظر إلى صورك على وسائل التواصل الاجتماعي! إنها تجعلك تبتسم، وتلتقط لحظات من الزمن، ويمكن أن تكون أكثر حيوية وأطول أمدا من الذكريات. عادةً ما يشارك الأشخاص صور إجازاتهم والطعام الذي يتناولونه وأي شيء آخر يجدونه مثيرًا للاهتمام.

إذا كان لديك ملف شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أنك قمت بتحميل بعض الصور على الأقل لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة. من المثير للاهتمام النظر إلى الصور الفوتوغرافية، وأحيانًا لا يكون مجرد كتابة منشور حول شيء ما كافيًا.

الاستخدام المهني

يمكن أن تكون المنشورات التي تحتوي على صور طريقة ممتعة لإظهار ما تنوي فعله لأصدقائك، ولكن عندما يتعلق الأمر بتسويق نشاطك التجاري، فإن الصور تخدم غرضًا مختلفًا تمامًا.

بدلًا من إظهار ما تفعله ومن تتعامل معه، من الأفضل أن تعرض صورًا لمنتجاتك وأي إعلانات أو عروض ترويجية تجريها في ذلك الوقت.

الخط السفلي

عندما يتعلق الأمر باستراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الصور تحتوي على ما هو أكثر بكثير مما تعتقد.

على الرغم من أن عملية تحميل الصور هي نفسها للاستخدام المهني والشخصي، إلا أنها على الأرجح هي الشيء الوحيد الذي يتشابه. بالنسبة إلى الملف الشخصي، يمكنك تحميل أي صور تريدها تقريبًا.

بالنسبة لرجال الأعمال، هذا ليس هو الحال. من المهم معرفة نوع الصور التي سيتم استخدامها، وماذا تفعل بها بعد تحميلها.

نصيحة المحرر: تحب أماندا التصوير الفوتوغرافي وكتبت مقالة ممتازة لمدونتنا حول كيفية إنشاء مكتبة صور خاصة بك. انظر أدناه، إلى جانب أدلة أخرى لاستخدام الصور في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

التحليلات

استخدام شخصي

ما هي التحليلات؟ إذا كنت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فقط لأسباب شخصية حتى هذه اللحظة، فمن المحتمل أنك لست الوحيد الذي يطرح هذا السؤال. قبل أن أبدأ فترة تدريبي، لم تكن لدي أي فكرة بالتأكيد، وأنا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في كل يوم من حياتي.

التحليلات هي وسيلة لجمع البيانات حول موقع الويب الخاص بك أو موقعك Facebook صفحة الأعمال، ولا تنطبق حقًا على الملف الشخصي. قصة طويلة قصيرة، ليس لديهم استخدام شخصي، ومعظم الناس لم يروهم من قبل.

الاستخدام المهني

تعد التحليلات ذات أهمية بالغة لحملة وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة للشركات الصغيرة. يمكنك استخدامها لقياس من يشاهد موقع الويب الخاص بك، ومتى ينظر إليه، ومكان تواجده، والصفحات التي ينقر عليها. Facebook لديها أيضًا برنامج تحليلات خاص بها يسمى Insights والذي يقيس البيانات الخاصة بصفحة عملك.

تعد المعلومات التي تحصل عليها من هذه البيانات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح عملك في المستقبل. وبدون ذلك، ستواجه صعوبة في تصميم استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة لشركتك.

الخط السفلي

عندما يتعلق الأمر بملفك الشخصي، فإن التحليلات غير موجودة وغير ضرورية. ومع ذلك، عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأعمال التجارية، فهي حاسمة لتحقيق النجاح.

يمكن أن تكون ثقيلة البيانات ويصعب فهمها. ولهذا السبب من المهم معرفة كيفية تفسيرها بشكل صحيح، حتى تتمكن من استخدام هذه البيانات لصالحك.

نصيحة المحرر: أماندا محقة فيما يتعلق بالتحليلات: فأنت بحاجة إلى تدريب للتنقيب في البيانات وفهمها، دون أن تصاب بالإرهاق. إليك بعض الإرشادات لمساعدتك على البدء:

إذا كنت من جيل الألفية وتحتاج إلى تعلم كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي، فاطلع على شهادة وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. إنه المسار السريع نحو مهنة جديدة في مجال التسويق الرقمي – بدون ديون القروض الطلابية.

أين هم الآن؟

لقد كان شرفًا لي أن أقوم بتوظيف طلاب جامعيين متميزين كمتدربين هنا في Socialmediaonlineclasses.com. خلال فترة وجودهم هنا، تعلموا الكثير عن الأعمال والكتابة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقلوا إلى وظائف ممتازة.

فيما يلي كل من ملفاتهم الشخصية على LinkedIn والتي توضح مكانهم الآن:

الموارد ذات الصلة