ستساعدك المقالة التالية: ما يحتاج مديرو وسائل التواصل الاجتماعي إلى معرفته حول تحسين محركات البحث (SEO).

لا يختلف تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي كما تعتقد، وقد طلبنا مؤخرًا من كيلي وورال تجميع بعض المعلومات البسيطة التي يسهل فهمها لمساعدتك في تحسين محركات البحث (SEO)، سواء لنفسك أو لعملائك.

سيؤكد كيلي أيضًا على أهم أوجه التشابه في كلا تقنيات التسويق.

ما هو “SEO”؟

SEO هو اختصار لـ محرك البحث الأمثلوهذا بالضبط هو تحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث. لكي يظهر موقع الويب الخاص بك في أي مكان بالقرب من الصفحة الأولى من SERPs (صفحات نتائج محرك البحث)، هناك العديد من العوامل التي يجب تنفيذها. هناك جانبان لتحسين محركات البحث، “تحسين محركات البحث على الصفحة” و”تحسين محركات البحث خارج الصفحة”، لذلك توفر هذه المقالة مخططًا سهل الفهم لكليهما.

عند إنشاء موقع الويب الجديد الخاص بك، من المهم أن تفهم تحسين محركات البحث وكيف يمكن أن يكون لها تأثير على التسويق العام الخاص بك في السنوات القادمة.

أول شيء يجب مراعاته عند إنشاء موقع الويب الخاص بك هو إنشاء صفحات خدمة منفصلة ومخصصة. لذلك، على سبيل المثال، إذا قمت بتوفير “إدارة وسائل التواصل الاجتماعي” و “التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي” يوصى بإنشاء صفحات منفصلة لهم، تحتوي كل منها على كلمات رئيسية مستهدفة وبيانات وصفية مختلفة.

يساعد إنشاء صفحات مخصصة لخدماتك عندما يبحث العميل المحتمل عنها “إدارة وسائل التواصل الاجتماعي” على وجه التحديد، لن يصلوا إلى صفحة مليئة بالخدمات والمعلومات الأخرى لأن هذا من المحتمل أن يزيد من معلوماتك معدل الارتداد ونتيجة لذلك، أظهر لـ SERPs أنك لا تقدم محتوى قيمًا.

إذا كانت لديك صفحات مخصصة، فسوف يقوم Google ومحركات البحث الرئيسية الأخرى بالترويج لصفحة الخدمات المخصصة الخاصة بك على صفحتك الرئيسية، وهو أمر أكثر فعالية لأنه يقود القارئ إلى ما كان يبحث عنه بالضبط، دون الحاجة إلى التنقل عبر موقع الويب الخاص بك. .

هذا الموقع، مدراء وسائل التواصل الاجتماعي Hub هو مثال عظيم على هذا. عند البحث في جوجل عن توفر النتيجة الأولى “مجموعة أدوات مديري الوسائط الاجتماعية” موقع الويب/مجموعة الأدوات للمركز، لذلك عند النقر عليها، ينتقل القارئ مباشرة إلى صفحة مجموعة الأدوات.

أهمية الكلمات المفتاحية

أول تقنية لتحسين محركات البحث (SEO) يحتاج مديرو وسائل التواصل الاجتماعي إلى فهمها هي أهميتها البحث عن الكلمه الرئيسيه.

يحب Facebook باستخدام الخوارزميات، ستقوم محركات البحث الرئيسية بتصنيف صفحات موقع الويب أعلى إذا كانت تحتوي على محتوى قيم وغني بالمعلومات.

هناك كلمات رئيسية قصيرة الذيل وكلمات رئيسية تقليدية وكلمات رئيسية طويلة يجب وضعها في الاعتبار. الكلمات الرئيسية القصيرة، والكلمات الرئيسية التقليدية هي كلمات رئيسية ذات صلة بالمنتج/الخدمة، ويمكن استهداف الكلمات الرئيسية الطويلة في المحتوى العام وإستراتيجية التدوين.

مثال قصير للكلمات الرئيسية التقليدية: “إدارة وسائل التواصل الاجتماعي”

مثال على الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل: “كيف أقوم بالترويج لعملي على وسائل التواصل الاجتماعي؟”

يجب أن يستهدف محتوى موقع الويب الخاص بك كلا النوعين من الكلمات الرئيسية لزيادة مدى وصولك إلى الحد الأقصى. يعد وجود مدونة أمرًا ضروريًا لتسويق المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO)، لتمكينك من استهداف مجموعة متنوعة من الكلمات الرئيسية الطويلة التي يمكن تصنيفها على نتائج نتائج البحث (SERPs).

بالإضافة إلى البحث عن الكلمات الرئيسية، يعد تخطيط استراتيجية المحتوى الخاصة بك أمرًا مهمًا لتحسين محركات البحث المستمرة، حيث ترغب محركات البحث الرئيسية مثل Google في رؤية محتوى جديد وذو صلة وقيمة يتم تقديمه للباحث.

كلما زادت جودة المحتوى الذي يحتوي عليه موقع الويب الخاص بك، انخفض عددك معدل الارتداد سيكون، مما يعني أن SERPs سوف ترى أنك تقدم محتوى قيمًا وعالي الجودة وغني بالمعلومات لقرائك. مرة أخرى، يشبه إلى حد كبير محتوى الوسائط الاجتماعية، ولا ينبغي أن يكون كذلك بشكل مبيعاتي. يجب أن يروي موقع الويب الخاص بك قصة وينقل المستخدم عبر تلك القصة إلى نهاية CTA (دعوة للعمل) سواء كان ذلك عبارة عن اشتراك في رسالة إخبارية أو تنزيل أو نموذج اتصال.

HTML للموقع

سيكون لبنية موقع الويب الخاص بك تأثير كبير على نتائج تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. هل يحتوي موقع الويب الخاص بك على خريطة للموقع؟ أ خريطة موقع XML جيدة يخبر محركات البحث ببنية صفحات مواقع الويب الخاصة بك. إذا قمت بإرسال خريطة موقع XML الخاصة بك إلى Google، فيمكنهم الزحف إلى كل صفحة على موقع الويب الخاص بك، حتى تتمكن من البدء في الظهور على SERPs. يمكنك إرسال خريطة الموقع الخاصة بك إلى Google عبر وحدة تحكم بحث مشرفي المواقع.

هناك مجموعة متنوعة من الأدوات المفيدة المتاحة لتحليل بنية موقع الويب الخاص بك والتي يمكنها البحث عن أشياء مثل المحتوى المكرر وأخطاء عناوين URL والروابط الخلفية غير المرغوب فيها.

هل موقع الويب الخاص بك آمن؟ هل لديه شهادة SSL؟ أسهل طريقة لمعرفة ذلك هي البحث عن قفل صغير بجوار عنوان URL لموقع الويب الخاص بك في متصفحك، إذا لم يكن لديك قفل، فقد ترى مثالاً كما هو موضح أدناه. اعتمادًا على ملفات تعريف الارتباط في متصفح الباحث، إذا كان موقع الويب الخاص بك غير آمن، فقد يبدأ في عرض رسالة تحذير للمستخدمين.

يؤمن

غير آمن

بالعودة إلى البحث عن الكلمات الرئيسية، فإن “بيانات التعريف” الخاصة بك هي المكان الذي تقوم فيه بتنفيذ كل ما هو مطلوب للعثور عليه في SERPs للكلمة الرئيسية التي اخترتها. الجوانب الثلاثة الرئيسية للبيانات الوصفية هي:

الكلمة الرئيسية المستهدفة. عنوان الفوقية. ميتا الوصف.

ماذا تعني هذه؟ بعبارات بسيطة، المعلومات التي تستخدمها لما سبق هي كيفية ظهور موقع الويب الخاص بك للعملاء المحتملين على Google. كما هو الحال مع المخططات الزمنية لوسائل التواصل الاجتماعي، فأنت تعرف بالفعل أهمية جعل منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي “متميزة”، والأمر نفسه بالنسبة لـ Google، حيث توجد 10 نتائج عضوية وعادةً ما يتراوح بين 6-8 نتائج إعلانية لكل صفحة على SERPs، لذلك تحتاج إلى اجعل موقع الويب الخاص بك متميزًا لضمان أن يتم النقر عليه على منافسيك.

عروض كيلي إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ولها صفحة هنا، مخصص لهذه الخدمة. على ذلك صفحة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، سترى أن كل المحتوى مخصص لوسائل التواصل الاجتماعي فقط (وليس لخدماتها الأخرى مثل مواقع الويب, تمرين إلخ). لدى كيلي رؤوس تركز على وسائل التواصل الاجتماعي.

عنوان URL المستهدف الخاص بها هو > Social-media وقد قامت أيضًا بإنشاء بيانات تعريفية لتلك الصفحة، باستخدام كلمة رئيسية مستهدفة هي “Social Media Management”، والتي ستظهر في Google كما هو موضح أدناه.

إذا كان موقع الويب الخاص بك مبنيًا على WordPress، فإن مكون SEO الإضافي الرائع الذي يمكنك استخدامه هو يوست سيو.

ما ورد أعلاه يغطي العوامل الرئيسية ل تحسين محركات البحث على الصفحة.

تحسين محركات البحث خارج الصفحة هي مجموعة من العوامل التي تستهدف جميعها بناء الثقة مع SERPs. وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على تحسين محركات البحث خارج الصفحة، يجب على جميع منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كنت تروج لشركتك الخاصة أو لعملائك، أن توجه الأشخاص إلى موقع ويب أو عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء داخل منصة التواصل الاجتماعي نفسها، على سبيل المثال ، أ Facebook نموذج العملاء المحتملين أو رسالة مباشرة.

إذا كنت ترغب في الترويج لخدمات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مباشرةً، توصي كيلي بتوجيه الأشخاص إلى صفحة الوسائط الاجتماعية المخصصة الخاصة بك، والمليئة بالمعلومات فقط حول تلك الخدمة الوحيدة التي تحاول الترويج لها.