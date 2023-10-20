ستساعدك المقالة التالية: مبادرات Yahoo Bugs لمكافحة البريد العشوائي للكلمات الرئيسية وإلغاء تنشيط حسابات المعلنين

يبدو أن بعض معلني Yahoo يواجهون مشكلات مع ميزة التحميل المجمع الجديدة لـ Yahoo Search Marketing وإلغاء تنشيط حسابات المستخدمين.

يكتب فلوريان ريشلينج عن تجاربه في SEMPunch. استخدم فلوريان وظيفة التحميل المجمع من Yahoo، وكان حسابه بالكامل كذلك

معطل ولا يمكن إعادته إلى الإنترنت.

اتضح أن هناك خللًا في النظام بسبب الإرسال المجمع الذي قمت به لإيقاف الحساب، ولكن الآن يأتي الأفضل…لا يمكن لدعم العملاء إعادة تشغيل الحساب مرة أخرى. من المفترض أن هذا خطأ معروف في منصة بنما الجديدة وكان لا بد من تقديم تذكرة إلى المجموعة التقنية، التي قيل لي إنها “ستصل إلى هذا الأمر في أقرب وقت ممكن”. رائع – هنا أخسر بضعة آلاف من الزوار يوميًا ويحتاج أحد الأشخاص في Yahoo إلى تشغيل المفتاح يدويًا لإعادة حسابي إلى الإنترنت مرة أخرى. من المحتمل أن يكون هذا الشخص غارقًا في رسائل البريد الإلكتروني فقط لقلب المفاتيح.

… لقد تم إخباري للتو أنه لا يمكن إعادة حسابي إلى الإنترنت وأنه مفقود – لذا كن حذرًا عند استخدام أداة التحميل المجمع!

ومع ذلك، قامت Yahoo Search Marketing بإرسال مجلة محرك البحث عبر البريد لإعلامنا بأن هذه المشكلة لم تكن بسبب خطأ في النظام، وبدلاً من ذلك تم إغلاق هذه الحسابات لأن أصحاب الحسابات زُعم أنهم “يرسلون بريدًا عشوائيًا بالكلمات الرئيسية” إلى Yahoo Search Marketing ومستخدمي Yahoo. :

لقد أجرينا عدة محادثات مع هذا العميل وأبلغناه عدة مرات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني أن حسابه قد تم إيقافه عن العمل بسبب البريد العشوائي للكلمات الرئيسية – وليس له أي علاقة على الإطلاق ببنما أو أداة التحميل المجمع على الإطلاق.

بمجرد إيقاف تشغيل الحساب بسبب إرسال رسائل غير مرغوب فيها عن طريق الكلمات الرئيسية، فلن يكون متاحًا للعميل، ولكن يُسمح له بإنشاء حساب جديد وإضافة الكلمات الرئيسية بشكل مناسب. تم منح العميل الفرصة لفتح حساب جديد، لكنه رفض.

لقد بذل مندوبونا قصارى جهدهم لتوضيح هذا العميل تمامًا أن المشكلة لا علاقة لها بنظامنا الجديد أو أداة الاستيراد، بل بسبب نقص الجودة في كلماته الرئيسية، التي لم تكن مرتبطة بأي محتوى. يعد هذا إجراءً قياسيًا للتعامل مع المعلنين الذين يرسلون رسائل غير مرغوب فيها إلى نظامنا.