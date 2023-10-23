ستساعدك المقالة التالية: متجر فيديو Google لتقديم البرامج التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية

متجر فيديو Google لتقديم البرامج التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو الموسيقية

أعلن لاري بايج، المؤسس المشارك لشركة Google، الأسبوع الماضي عن متجر فيديو Google في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس. من خلال تحقيق التقدم في منافسة Yahoo الخاصة بهم وتلبية احتياجات المستهلكين بسبب جنون iPod Video، تقدم Google تنزيلات فيديو مجانية وتأجير مقاطع فيديو ومحتوى فيديو مشترك متميز عبر متجر فيديو Google.

تتضمن الإعلانات الرئيسية عن لقطات الشراكة المتوفرة من Google Video Store إمبراطوريات الوسائط مثل CBS وNBA. تخطط CBS لتقديم بعض البرامج الشائعة مثل CSI المتاحة للتأجير عبر Google Video Store، حيث تقدم العروض عبر الإنترنت بشكل أسرع بكثير مما يتطلبه عرض تلك العروض في إصدارات مجمعات أقراص DVD – بعد يوم واحد من البث.

تقوم Yahoo News أيضًا بتشغيل توزيعات أخرى مخطط لها: “سيتم عرض 300 برنامج آخر “كلاسيكي” لشبكة CBS مثل “I Love Lucy” و”The Brady Bunch” و”Star Trek” للتنزيل والملكية الكاملة مقابل نفس الرسوم البالغة 1.99 دولار. ومن بين الشركاء الآخرين أرشيف الفيديو التاريخي لشركة ITN البريطانية ومقاطع فيديو مختارة من Sony BMG. وأضاف إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة Google، أنه من المتوقع أن تشارك Time Warner في نهاية المطاف في متجر الفيديو كجزء من صفقة بحث وإعلان تم توسيعها مؤخرًا.

في حين أن Google تتخذ بعض النهج العبقري غريب الأطوار المتعلم في إطلاق متجر فيديو Google من خلال تسويق مثل هذه النقاط البارزة في مجموعة فيديو Google مثل حلقات Star Trek ومقابلات Charlie Rose، فإنها تستهدف أيضًا الاتجاه السائد بمقاطع الفيديو الموسيقية من Sony BMG والتي يضم فنانين مثل بيونسيه وكيني تشيسني وجيسيكا سيمبسون وشاكيرا وأشر. ستشمل قائمة منتجي المحتوى أيضًا مجموعة واسعة من شركاء الترفيه والتعليم بما في ذلك، من بين آخرين، BlueHighways TV وCareTALK وFashion TV وHere! TV، HDNet، HilariousDownloads.com، Image Entertainment، iWatchNow.com، Kantola Productions، MediaZone، Plum TV، Porchlight Entertainment، SOFA Entertainment، Teen Kids، Trinity Broadcasting Network، WGBH، Wheels TV، وWilderness Film India Ltd.

ال متجر فيديو جوجل يمثل أيضًا دخول Google إلى سوق الترفيه الرئيسي وقدرتها على تحقيق إيرادات خارج نطاق برنامجي Google AdWords وAdSense، اللذين يدران غالبية إيرادات Google. تقريبا أخذ صفحة من Apple يُعد متجر iTunes وGoogle Video Store الأول من بين البوابات الكبيرة وسيعمل على ترسيخ مكانة Google باعتبارها المبتكر في سوق تنزيل الفيديو حسب الطلب.

لدى Yahoo، أكبر منافس في مجال البحث والترفيه لـ Google، شراكات كبيرة مع Yahoo Entertainment، مثل الشراكات مع iFilm، وWarner Brothers، وViacom، وEntertainment Tonight، ولا تتفاجأ إذا أدى إعلان متجر فيديو Google إلى بعض العروض الجديدة والتسويق من ياهو للترفيه

بالحديث عن Apple وسوني، نعم، ستكون تنزيلات Google Video Store متاحة لسوق iPod وPSP : “سيتمكن مستخدمو iPod وSony Playstation Portable أيضًا من تنزيل ومشاهدة أي محتوى غير محمي ضد النسخ من Google Video، وحتى تحسينه خصيصًا للتشغيل على أجهزتهم.“