ستساعدك المقالة التالية: متطلبات Mediavine 2023 (+6 نصائح للحصول على القبول!)

بالنسبة للعديد من المدونين ، يعد الدخول إلى Mediavine بمثابة حلم أصبح حقيقة.

أعلم أنه كان حلمي عندما بدأت التدوين مرة أخرى في عام 2018. لقد قرأت الكثير من مراجعات Mediavine وتقارير الدخل ، وبدا أن Mediavine لديها القدرة على تغيير حياة الناس.

تقدم سريعًا إلى اليوم ، وأنا أعمل مع Mediavine منذ أكثر من عامين. وبسبب Mediavine ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 92000 دولار في عام 2021.

تتيح لي شبكة الإعلانات المتميزة هذه أيضًا إنهاء وظيفتي والمدونة بدوام كامل.

ولكن ، قد يبدو الوصول إلى متطلبات Mediavine بمثابة مهمة ضخمة للمدونين الجدد.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك بعض التغييرات على متطلبات Mediavine في العام الماضي والتي من الضروري معرفتها.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور متطلبات Mediavine للمدونين بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي استخدمتها للوصول إلى متطلبات حركة مرور Mediavine.

دعنا نذهب اليها!

متطلبات Mediavine لعام 2023

يعتقد العديد من المدونين أن المطلب الوحيد لـ Mediavine هو حجم موقعك ومقدار حركة المرور التي تحصل عليها شهريًا.

ومع ذلك ، فإن Mediavine هي شبكة إعلانية متميزة انتقائية مع الناشرين الذين تقبلهم.

في الواقع ، هناك العديد من متطلبات Mediavine التي يحتاج المدونون إلى معرفتها حول ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى شبكة إعلانات المدونات الرائدة هذه.

متطلبات مرور Mediavine

تتطلب Mediavine 50000 جلسة خلال آخر 30 يومًا للدخول إلى شبكتها الإعلانية. هذه زيادة عن متطلبات حركة مرور Mediavine السابقة البالغة 25000 جلسة خلال آخر 30 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن Mediavine يتحدث هنا ، وليس عن مشاهدات الصفحة.

هذا هو الفرق:

الجلسات : تحدث الجلسة عندما يزور مستخدم واحد موقع الويب الخاص بك.

: تحدث الجلسة عندما يزور مستخدم واحد موقع الويب الخاص بك. مشاهدات الصفحة: تحدث مشاهدة الصفحة عندما يعرض شخص ما صفحة في مدونتك. يمكن أن تحتوي الجلسة الواحدة على مشاهدات متعددة للصفحة ، ولكن لا تزال مرات مشاهدة الصفحة المتعددة جلسة واحدة.

بمعنى آخر ، من المحتمل أن تكون 50000 جلسة لـ Mediavine حوالي 60.000 إلى 70.000 مشاهدة للصفحة اعتمادًا على عدد مرات مشاهدة الصفحة التي تحصل عليها في كل جلسة.

Note: تحسب Mediavine آخر 30 يومًا ، وليس الجلسات الشهرية ، لمتطلبات حركة المرور الخاصة بها.

جودة المحتوى

من المتطلبات الرئيسية الأخرى لـ Mediavine أن يكون لديك محتوى أصلي عالي الجودة على مدونتك.

يمكنك الانضمام إلى Mediavine مع أي مكان مخصص للتدوين ، ومن المفاهيم الخاطئة أنه لا يمكنك الانضمام إلى Mediavine إلا إذا كنت مدونًا للطعام أو أسلوب الحياة.

في الواقع ، تقبل Mediavine المدونات من العديد من المجالات ، بما في ذلك:

ترفيه

تمويل

لياقة بدنية

أسلوب الحياة

الأبوة والأمومة

تكنولوجيا

ومع ذلك ، يجب أن يكون لديك محتوى عالي الجودة بغض النظر عن تخصصك لتمرير متطلبات Mediavine.

هذا يعني أنه لا يمكنك فقط تدوير المحتوى من المدونين الآخرين وتوقع الدخول ؛ أنت بحاجة إلى محتوى أصلي مدروس جيدًا يضيف قيمة فعلية لقرائك.

موقف جيد مع جوجل

أحد متطلبات Mediavine الحاسمة للغاية هو أن يكون موقع الويب الخاص بك في وضع جيد مع Google.

هذا يعني أنه لا يمكن إدراج موقع الويب الخاص بك في القائمة السوداء بواسطة Google أو حظره من Google AdSense.

وهذا هو الحال بالنسبة لمجالك ، وليس مدونتك فقط ، لذلك تحتاج إلى التأكد من أن اسم المجال الخاص بك لا يحتوي على سجل مشبوه ومفاجأة سيئة تنتظر حدوثها.

فيما يلي بعض النصائح الرسمية من Google حول كيفية الحفاظ على مدونتك في وضع جيد:

لا تنقر فوق إعلانات Google AdSense الخاصة بك

لا ترسل حركة مرور روبوتية أو زيارات احتيالية إلى موقعك

اتبع أفضل ممارسات Google Webmaster

لا تطلب من الناس النقر فوق إعلاناتك

لا تحاول خداع المستخدمين للنقر على الإعلانات

تأكد من إمكانية الوصول إلى سياسة الخصوصية الخاصة بك وتحديثها

باختصار ، إذا كنت لا تفعل أي شيء للتلاعب بالنظام ، فيجب أن تكون مدونتك في وضع جيد مع Google ، لذا فأنت في وضع واضح لمتطلبات Mediavine.

محتوى طويل وجذاب

أحد متطلبات Mediavine الضرورية أيضًا لنجاح التدوين هو إنشاء محتوى طويل الأمد وجذاب.

هناك بعض الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهمًا للغاية ، لذا فمن الضروري الالتزام بمتطلبات Mediavine الجيدة حتى بعد أن تكون في شبكة الإعلانات هذه.

للمبتدئين، عادةً ما يضيف المحتوى الطويل قيمة أكبر للقراء ويلبي نية المستخدم بشكل أفضل من المحتوى القصير جدًا.

هذا ليس صحيحًا دائمًا ، ولا يجب أن تكتب زغبًا فقط لتوسيع المقالات. ولكن يجب عليك كتابة محتوى إعلامي وأفضل محتوى على الويب إذا كنت ترغب في الدخول إلى Mediavine.

ثانيًا ، المحتوى الأطول الذي يجذب القراء يبقي القراء على صفحتك لفترة أطول. أحصل على 40 دولارًا + دورة في الدقيقة إلى حد كبير بسبب المحتوى الخاص بي والمحتوى الطويل!

في المقابل ، يساعد هذا في ترتيب موقع الويب الخاص بك بشكل أفضل قليلاً ويساعدك أيضًا على جني المزيد من الأموال من خلال إعلانات Mediavine (أو أي شبكة إعلانات تدوين أخرى لهذه المسألة).

مصادر حركة المرور المستقرة

في حين أن هذا ليس مطلبًا صريحًا لشركة Mediavine من الشركة ، تحتاج إلى حركة مرور شهرية مستقرة نسبيًا للوصول إلى Mediavine.

بمعنى آخر ، إذا كان موقعك ينفجر في شعبيته بسبب وجود Pin أو منشور على Reddit ثم يسقط مرة أخرى ، فمن غير المرجح أن يقبلك Mediavine.

بشكل عام ، يقبل Mediavine المواقع عالية الجودة التي تحصل على مزيج من حركة مرور المدونات ، بما في ذلك:

حركة المرور العضوية

حركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي

حركة التسويق عبر البريد الإلكتروني

لقد تحدثت مع Mediavine حول هذا السؤال وسمعت هذا أيضًا من مدونين آخرين ، وهو في الأساس مطلب غير رسمي.

في عام 2018 ، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى Mediavine يسأل عن الجري Facebook و Google Ads للمساعدة في تعزيز حركة المرور ، وقال ممثل Mediavine المفيد جدًا بشكل أساسي أن بعض الزيارات المدفوعة لا بأس بها ولكن يجب أن تكون مستهدفة للغاية. هذا من 2018 لذا خذها بحبوب ملح! هيذر في ميديا ​​فاين رائعة رغم ذلك!

لذلك ، لا تذهب للتجربة وشراء مصادر حركة مرور رخيصة أو برامج روبوت لمحاولة تلبية متطلبات حركة مرور Mediavine.

من الناحية المثالية ، ركز على حركة المرور العضوية من Google المنتشرة عبر عدد صحي من المقالات.

هذه النقطة الأخيرة مهمة أيضًا: مطلب آخر فضفاض من Mediavine هو أن يكون لديك انتشار لائق لحركة المرور عبر مقالاتك.

بمعنى آخر ، إذا حصلت مشاركة مدونة واحدة على كل حركة المرور الشهرية ، فهذا يضر بفرص التطبيق.

عمر الموقع

أحد متطلبات Mediavine النهائية التي يجب ملاحظتها هو أن اسم المجال الخاص بك يحتاج إلى القليل من محفوظات الموقع حتى يتم قبوله.

الآن ، لدي أصدقاء حصلوا على مدونات في Mediavine في غضون 8 أشهر أو نحو ذلك.

ولكن إذا بدأت مدونة جديدة وقمت بتفجيرها بحركة مرور من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المدفوعة ، فمن المحتمل ألا تدخلها لأنه ليس هناك ما يكفي من الوقت لإثبات استقرار حركة المرور الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للمواقع الجديدة الحصول على حركة مرور عضوية بسهولة ، وهو أمر مهم للوصول إلى Mediavine.

نصائح لتلبية متطلبات Mediavine

الآن بعد أن تعرفت على متطلبات Mediavine المختلفة لعام 2022 ، أود تغطية بعض النصائح التي استخدمتها لإدخال مدونتي إلى Mediavine وزيادتها إلى 400000 قارئ شهريًا.

1. التركيز على محتوى تحسين محركات البحث

أعرف الكثير من المدونين الذين دخلوا إلى Mediavine باستخدام Pinterest حركة المرور أو وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة التالية للحصول على 50000 جلسة.

ومع ذلك ، فإن نصيحتي هي التركيز على كتابة المحتوى الذي يستهدف الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة التي يمكنك ترتيبها على Google.

هناك سببان رئيسيان لهذا:

قيمة: عادةً ما تكون الزيارات المجانية أكثر قيمة من الزيارات الاجتماعية لأنها تتألف من القراء الذين يبحثون عن إجابة محددة لسؤالهم (وبالتالي فهم أكثر تفاعلاً ولديهم مستويات أعلى من نية الشراء.) التقلب: منصات التواصل الاجتماعي مثل Pinterest كانت كوابيس للمدونين ، ويمكن أن تختفي حركة المرور من هذه المنصات بين عشية وضحاها. في المقابل ، على الرغم من أن حركة المرور العضوية يمكن أن تكون متقلبة بسبب تحديثات Google ، إلا أنها عادة ليست بنفس القدر من الأفعوانية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن بناء هذا النوع من حركة المرور العضوية أمر معقد وثابت للغاية. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلني أفضل التدوين YouTube.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على كيفية نمو حركة المرور في هذا العالم عبر الإنترنت بمرور الوقت من خلال استهداف الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة لترتيبها على Google:

مرة أخرى ، تستغرق هذه العملية بعض الوقت ، و استغرق الأمر أكثر من عامين من الكتابة للانضمام إلى Mediavine.

ومع ذلك ، نظرًا لأنك تحتاج إلى محتوى طويل وأصلي على أي حال لتلبية متطلبات Mediavine ، يمكنك أيضًا التركيز على تحسين محركات البحث في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام أدوات مثل SEMRush لجعل العملية أسهل بكثير.

كان أكبر خطأ لدي في التدوين هو بصراحة عدم الاستثمار في أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية مثل SEMRush أو Ahrefs عاجلاً.

أستخدم SEMRush للعثور على جميع كلماتي الرئيسية منخفضة المنافسة، وجاءت معظم منشوراتي العليا من البحث عن الكلمات الرئيسية الذي أقوم به باستخدام هذه الأداة.

يتيح لك SEMRush أيضًا البحث عن منافسيك ، وتتضمن الكثير من إستراتيجية المحتوى الخاصة بي سرقة أفكار المدونة من منافسي.

يبدو هذا مشبوهًا ، لكنني صريحًا هنا: يصطاد الناس الكلمات الرئيسية من مدونين آخرين طوال الوقت ، ولكن طالما أنك تقوم بأبحاثك الخاصة وتكتب محتوى أفضل دون إعادة صياغة ، فلا حرج في القيام بذلك.

تعتبر مُحسّنات محرّكات البحث منافسة بجنون ، لذلك أعتقد أن كمية البيانات التي تفتحها باستخدام أدوات مثل SEMRush تساعدك حقًا على البقاء في المنافسة مع المدونين الآخرين في مجال تخصصك.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن SEMRush أو تجربة البرنامج ، يمكنك ذلك جرب SEMRush مع الرابط الخاص بي للمساعدة في دعم المدونة! 🙂

2. اكتب باستمرار

نصيحة أخرى لتلبية متطلبات Mediavine هي كتابة المزيد من المحتوى.

يبدو هذا واضحًا ، لكن قوله أسهل بكثير من فعله.

ولكن عن طريق ضخ المزيد من المحتوى الذي يستهدف الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة ، تقوم ببناء قاعدة حركة المرور الخاصة بك بسرعة أكبر حتى تتمكن من تلبية متطلبات 50000 جلسة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك نشر المزيد من المحتوى مزيدًا من المحتوى للترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني (المزيد حول هذا لاحقًا.)

عندما كنت بالقرب من متطلبات حركة مرور Mediavine قبل بضع سنوات ، كرست شهرًا كاملاً للتدوين كل ليلة بعد العمل.

كان هذا أحد الأشهر الأطول والأكثر صعوبة على الإطلاق ، ولكن كتابة عشرات الآلاف من الكلمات في المحتوى والمنشورات الجديدة وفرت الدفعة التي أحتاجها للدخول إلى Mediavine.

3. تحديث منشورات المدونة القديمة

إحدى النصائح المفضلة للوصول إلى Mediavine بشكل أسرع هي تحديث أفضل منشورات المدونة القديمة.

يعد تحديث منشورات المدونة في الواقع توصية رسمية من Mediavine لكسب المزيد من المال.

هذا لأن “النضارة” عامل ترتيب على Google ، لذلك يساعد الحفاظ على تحديث المحتوى الخاص بك في ترتيبه أعلى من المنافسة.

هذا يبدو منطقيا. بعد كل شيء ، ربما يتضمن المحتوى الجديد معلومات مهمة حول التحديثات التي تفيد القراء أكثر من المحتوى القديم القديم.

لذا، نصيحتي هي إلقاء نظرة على بيانات Google Analytics و Search Console للعثور على أفضل مشاركاتك التي انخفض ترتيبها في الأشهر الأخيرة.

في ما يلي مثال من لوحة تحكم Search Console الخاصة بي لمشاركتي على أفضل تطبيقات gig:

كما ترى ، كان المنشور يحصل على حوالي 50 نقرة في اليوم ، لذلك قمت بتحديثه.

بعد التحديث ، حصلت المقالة على أكثر من 100 نقرة في اليوم حتى تتراجع خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن تحديثًا آخر للحداثة ساعد في عودة الترتيب مرة أخرى.

استغرقت كل هذه التحديثات 15 دقيقة أيضًا ، لذا فهي طريقة سهلة للحصول على المزيد من حركة مرور المدونات.

أحاول تحديث منشورتين في المدونة أسبوعيًا ، لكنني أعرف المدونين الذين يقضون معظم وقتهم في التحديث بمجرد أن يكون لديهم قاعدة كبيرة بما يكفي من مئات المقالات.

4. الاستفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني

يمكن أن يكون التسويق عبر البريد الإلكتروني قويًا للغاية لزيادة عدد الزيارات لمساعدتك في الوصول إلى متطلبات Mediavine.

كما أن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو أحد الأشياء التي أتعامل معها بشكل سيء للغاية.

ولكن إذا تمكنت من تحويل قرائك إلى مشتركين في البريد الإلكتروني وحملهم على زيارة مدونتك باستمرار ، فلن تحتاج إلى القيام بنفس القدر من العمل الثقيل على Google للحصول على 50000 جلسة.

نصيحتي هنا هي بناء مغناطيس بسيط ومجاني للبريد الإلكتروني مثل الكتاب الإلكتروني لمكانتك.

بعد ذلك ، يمكنك استخدام موفري التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل تحويل كيت و ميلر لايت لبناء تدفقات أتمتة البريد الإلكتروني التي ترسل أفضل محتوى للمشتركين الجدد. يتدفق أتمتة البريد الإلكتروني MailerLite في العمل!

أنا أفعل ذلك ، لذا يحصل المشتركون الجدد الآن على سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المستندة إلى المحتوى والتي تشارك أفضل منشورات المدونة الخاصة بي.

قد لا ينجز هذا كثيرًا إذا كان لديك قائمة بريد إلكتروني صغيرة جدًا ، ولكن مهلا ، كل بت مهم عند العمل على تلبية متطلبات Mediavine.

5. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة

أحد الأخطاء الشائعة التي أرى أن المدونين يرتكبونها عند محاولة الدخول إلى Mediavine هو قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي.

لا تفهموني خطأ: تعد وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا رائعًا للزيارات ، ويمكن أن تساعدك المشاركات الفيروسية في الوصول إلى 50000 جلسة.

ولكن مرة أخرى ، يهتم Mediavine بالمرور المستقر ويحب حقًا حركة المرور العضوية.

بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك الكثير من المدونين الذين كانوا يعتمدون على Tailwind و Pinterest اكتشفت حركة المرور أنها لا تستطيع الحصول على أي حركة مرور بعد الآن ، لذا فهي تبدأ الآن من المربع الأول بعد سنوات من العمل.

نصيحتي هي الاستمرار في التركيز على حركة المرور العضوية ولكن استخدام مصادر مثل Reddit و Quora و niche Facebook مجموعات لزيادة حركة المرور الخاصة بك عندما تكون قريبًا من Mediavine.

فيما يلي مثال لمدونة أخرى أمتلكها حيث أحاول تلبية متطلبات Mediavine.

لقد قمت للتو بمشاركة منشور مدونة واحد على مجتمع Reddit ذي صلة. كانت النتيجة 1000 جلسة إضافية أو نحو ذلك في حركة المرور، وهذا فقط من مشاركة منشور واحد!

هذه الأنواع من حيل وسائل التواصل الاجتماعي هي التي يمكن أن تساعدك حقًا في الوصول إلى متطلبات حركة مرور Mediavine ، وهذا لا يستغرق الكثير من الوقت على الإطلاق!

6. اطلب المساعدة من المدونين الآخرين

نصيحة أخيرة للوصول إلى متطلبات Mediavine هي أن تطلب المساعدة من زملائك المدونين.

يعد التدوين أمرًا تنافسيًا ، لكنني أعتقد أن التواصل مع المدونين وتكوين صداقات أمر مهم لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

لقد فعلت ذلك مرة أخرى في اليوم ، وشارك بعض أصدقاء المدونات المحتوى الخاص بي على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في انفجار واحد عبر البريد الإلكتروني.

فقط تأكد من رد الجميل هنا بطريقة ما أو دفعه إلى المزيد من المدونين المبتدئين!

كيف يمكنك التقديم على ميديا ​​فاين؟

إذا كنت قد وصلت إلى متطلبات Mediavine أو كنت قريبًا جدًا من متطلبات 50000 جلسة ، فأنت جاهز للتقدم إلى أفضل شبكة إعلانية هناك.

ونعم: يمكنك أن تصل إلى 50000 جلسة وربما تدخل ، خاصة إذا كان موقعك عالي الجودة ويتجه نحو الأعلى.

إليك كيفية التقديم على Mediavine:

انتقل إلى صفحة إدارة إعلانات Mediavine

انقر فوق “قدم الآن”

أكمل نموذج Google مع اسمك ، والبريد الإلكتروني ، وعنوان URL للموقع ، والجلسات الشهرية ، ونظام إدارة المحتوى ، وإذا كنت قد عملت مع Mediavine أو أي شبكات إعلانية منافسة من قبل (مثل Ezoic و Monumetric.)

انتظر تلقي تأكيد بالبريد الإلكتروني من Mediavine Publisher Support بأنه قد تم قبولك في Mediavine

إذا سارت الأمور على ما يرام وحصلت على رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالقبول ، فإن الخطوة التالية تتضمن مشاركة بعض الوصول إلى Google Analytics مع Mediavine حتى يتمكن فريقهم التقني من التحقق من وراء الكواليس.

فيما يلي بعض البيانات التي تم تضمينها في تقريري عند تقديم الطلب.

أشياء قياسية جميلة.

Note كان هذا خلال متطلبات الدورة 25000.

من هناك ، يمكنك بشكل أساسي اختيار تاريخ إطلاق إعلانات Mediavine الخاصة بك ، وستكون خارج السباقات!

Note: تتطلب بعض شبكات الإعلانات منحها إشعارًا لمدة 30 يومًا أو أكثر إذا كنت ستغادر.

حدث هذا لي عندما قمت بالتبديل من Monumetric إلى Mediavine ، لذا تأكد من اتباع القواعد أو قد يتم حجب بعض أرباح الإعلانات من شريكك السابق في شبكة الإعلانات (على الرغم من أن هذا لا يهم حقًا إذا كنت تصنع الفول السوداني حاليًا!)

أسئلة مكررة

ما هي متطلبات Mediavine للموقع الثاني؟

اعتاد Mediavine على الحصول على متطلبات حركة مرور أقل لموقعك الثاني إذا كنت بالفعل في شبكته. ومع ذلك ، فإن المواقع الجديدة لديها الآن متطلبات Mediavine مماثلة لموقعك الأصلي. علاوة على ذلك ، إذا قمت بشراء موقع Mediavine من مدون آخر ، فيجب عليك إعادة إرساله للمراجعة لأنه تحت ملكية جديدة.

كم من الوقت يستغرق الوصول إلى ميديافين؟

يعتمد الوقت الذي تستغرقه لإكمال متطلبات Mediavine والحصول على 50000 جلسة على مهاراتك ومكانتك وجهدك وبعض الحظ. يدخل العديد من المدونين الذين أعرفهم إلى Mediavine في غضون عام إلى عامين ، ولكن من الأسهل إذا كنت تعرف مُحسنات محركات البحث بالفعل ولديك خبرة في التدوين.

بمجرد الموافقة على Mediavine ، يستغرق الأمر عمومًا حوالي 30 يومًا حتى يتم نشر الإعلانات على مدونتك.

كم تكلفة ميديفين؟

لا يكلف Mediavine أي أموال للانضمام ، ولا تدفع رسوم التثبيت كما تفعل مع بعض شبكات الإعلانات.

هذا لأن Mediavine تحقق أرباحًا باستخدام نموذج مشاركة الإيرادات الذي يقسم إيرادات الإعلانات مع ناشريها. يمكنك الاحتفاظ بنسبة 75٪ إلى 90٪ من عائدات إعلانات Mediavine اعتمادًا على مقدار حركة المرور التي يحصل عليها موقع الويب الخاص بك شهريًا ومدة استخدامك للشبكة.

كم يمكنك صنع مع ميديافين؟

يعتمد مقدار الأموال التي تجنيها باستخدام Mediavine على مكانتك وحركة مرور المدونات الخاصة بك. أنا شخصياً أجني حوالي 10000 دولار إلى 12000 دولار شهريًا بفضل إعلانات Mediavine.

ومع ذلك ، أعرف أن بعض المدونين يحققون أكثر من ذلك بكثير ، في حين أن العديد من المدونين الجدد في Mediavine عادةً ما يكسبون حوالي 50 دولارًا في اليوم أو ربما أقل قليلاً. لقطة من دخل الإعلانات من مدونتي في عام 2021.

في النهاية ، لا يوجد حد لمقدار الأموال التي تجنيها باستخدام Mediavine. وفي رأيي ، تعد Mediavine أفضل شبكة إعلانية للمدونين بسبب فريق الدعم الرائع ، والتقنية ، و RPMs العالية التي تحصل عليها عادةً.

قراءة إضافية – أفضل الأعمال السلبية في جانب الدخل.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلي النهائي حول متطلبات Mediavine ونصائح للدخول إلى شبكة الإعلانات هذه في نقل مدونتك إلى المستوى التالي.

بصراحة ، لقد غيرت Mediavine حياتي ، وأعتقد أنها أفضل شبكة إعلانية يمكنك العمل معها على الإطلاق.

نعم ، يعد الوصول إلى متطلبات حركة مرور Mediavine أمرًا صعبًا. ولكن مع العمل الجاد ومعرفة تحسين محركات البحث وأدوات مثل SEMRush والصبر ، فمن الممكن بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك طرق أخرى لكسب المال عبر الإنترنت وكسب الدخل السلبي من خلال مدونتك في هذه الأثناء ، مثل التسويق بالعمولة ، والتي يمكنك استكشافها.

على أي حال ، حظًا موفقًا في سعيكم للوصول إلى متطلبات Mediavine!

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