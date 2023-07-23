ستساعدك المقالة التالية: متى تكون أقساط ضريبة الشركات CRA مستحقة في كندا؟

يُطلب من الشركات عمومًا دفع ضرائبها على أقساط إلى وكالة الإيرادات الكندية (CRA).

قد يعني هذا دفعات شهرية أو ربع سنوية مستحقة في تاريخ محدد. عندما لا يتم الوفاء بالمواعيد النهائية للدفع ، تطبق الوكالة عقوبة (سعر الفائدة المحدد) على مبالغ الضرائب المستحقة.

ما هي تواريخ استحقاق أقساط ضريبة الشركات CRA في كندا ، وما هو تاريخ تقديم إقرار ضريبة دخل الشركة؟

سأجيب على هذه الأسئلة والمزيد أدناه.

متعلق ب: تواريخ الدفع بالتقسيط GST / HST.

يشير القسط الضريبي إلى المدفوعات الدورية لضريبة الدخل على مدار العام.

على غرار كيفية خصم الضرائب من راتبك نصف الأسبوعي أو الشهري ، يتعين على الشركات (الصغيرة والكبيرة) إما دفع جزء من التزاماتها الضريبية السنوية على أساس شهري أو ربع سنوي.

أقساط ضريبية ربع سنوية

إذا كان عملك مؤهلًا كمؤسسة خاصة كندية صغيرة خاضعة للسيطرة (CCPC) وتفي بمعايير الأهلية الخاصة بوكالة تنظيم الاتصالات (CRA) ، فيمكنك سداد أقساط ربع سنوية.

تواريخ الاستحقاق تعتمد على السنة المالية لعملك.

على سبيل المثال ، إذا كانت نهاية السنة المالية لمؤسستك في 31 كانون الأول (ديسمبر) ، فإن الضرائب ربع السنوية في عام 2023 مستحقة عن طريق:

31 مارس 2022

30 يونيو 2022

30 سبتمبر 2022

31 ديسمبر 2022

وفقًا لـ CRA ، قد تكون CCPC الصغيرة الخاصة بك مؤهلة للحصول على أقساط ضريبية ربع سنوية إذا:

لديها سجل امتثال مثالي.

وقد طالبت بخصم شركة صغيرة للسنة الضريبية الحالية أو السابقة.

جميع الشركات المرتبطة في السنة الضريبية الحالية أو السابقة لديها دخل خاضع للضريبة قدره 500000 دولار أو أقل ، ورأس مال خاضع للضريبة يبلغ 10 ملايين دولار أو أقل.

أقساط ضريبية شهرية

إذا لم تكن الشركة مؤهلة للحصول على أقساط ربع سنوية لأنها لم تعد تفي بالمتطلبات ، فيجب عليها دفع الضرائب بحلول اليوم الأخير من كل شهر.

إذا أصبحت الشركة غير مؤهلة للحصول على أقساط ربع سنوية خلال سنة ضريبية ، فيمكنك الاستمرار في سداد قسط عن الربع الحالي (عند الاستحقاق) ، ثم بدء الدفعات الشهرية بعد ذلك.

استثناءات

لا يلزم وجود شركة جديدة في السنة الأولى من التشغيل لدفع الضرائب على أساس أقساط.

قد لا تحتاج أيضًا إلى دفع أقساط إذا كان إجمالي الضرائب المستحقة 3000 دولار أو أقل.

في أي من الحالتين ، يجب أن تدفع فاتورتك الضريبية في تاريخ الاستحقاق التالي لنهاية السنة الضريبية.

كيف تحسب أقساط ضريبة الشركات

ل أقساط ربع سنوية ، يمكنك تقسيم الضريبة المدفوعة في السنة الضريبية السابقة على 4 ؛ كل ربع من الضريبة مستحق في اليوم الأخير من كل ربع سنة.

على سبيل المثال ، إذا كانت الضريبة المستحقة الدفع في عام 2022 تبلغ 50000 دولار أمريكي ، فإن أقساطك ربع السنوية في عام 2023 ستكون 12500 دولار (أي 50000 دولار أمريكي / 4).

يمكنك أيضًا استخدام الضرائب المقدرة للسنة الحالية في الحساب الخاص بك ؛ ومع ذلك ، إذا كان هناك عجز في نهاية العام ، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تفرض فائدة على الرصيد.

ل أقساط ضريبية شهرية، يمكنك تقسيم ضرائب العام الماضي على 12 وإجراء واحد على اثني عشر دفعة في نهاية كل شهر.

باستخدام مثال 50000 دولار ، ستدفع 4167 دولارًا شهريًا.

كيفية دفع ضرائب تقسيط الأعمال

على غرار ضرائب أقساط GST / HST ، يمكنك دفع أقساط ضريبة دخل الشركات باستخدام أي من الطرق التالية:

من خلال مؤسستك المالية عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو شخصيًا في أحد الفروع.

خدمة CRA My Payment باستخدام Visa Debit أو Debit Mastercard أو Interac.

حساب عملي : قم بإعداد عمليات الخصم المصرح بها مسبقًا والتي يتم دفعها مباشرةً من حسابك المصرفي.

قم بإعداد عمليات الخصم المصرح بها مسبقًا والتي يتم دفعها مباشرةً من حسابك المصرفي. استخدم مزودي خدمة من جهات خارجية مثل PaySimply و Plastiq (قد يقبل هؤلاء المزودون بطاقات الائتمان و / أو PayPal و / أو Interac e-Transfer).

ادفع نقدًا أو باستخدام بطاقة الخصم في أحد منافذ بريد كندا. سوف تحتاج إلى رمز الاستجابة السريعة.

تحقق: أرسل شيكًا إلى CRA مع قسيمة التحويل الشخصية الخاصة بك

الفوائد والغرامات على الأقساط المتأخرة

تفرض هيئة تنظيم الاتصالات فائدة على المدفوعات المتأخرة أو غير الكافية بالسعر المحدد (حاليًا عند 5٪). يتم مضاعفة رسوم الفائدة هذه يوميًا على المبالغ المستحقة.

بالإضافة إلى الفائدة على الأقساط ، يمكنك أيضًا أن تدفع غرامة على الأقساط.

إذا لم يتم دفع الضرائب المستحقة قبل “يوم الرصيد المستحق” ، أي بعد شهرين من نهاية السنة الضريبية ، فقد تكون الشركة مدينة أيضًا “بفوائد المتأخرات”.

يوم الرصيد المستحق لبعض CCPCs هو 3 أشهر بعد نهاية العام.

أسئلة مكررة

ما هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة دخل الشركة؟

تاريخ إيداع الإرجاع للشركة هو 6 أشهر بعد نهاية السنة المالية. هذا يختلف عن تاريخ استحقاق الأعمال لأرصدة الضرائب المستحقة ، وهو 2 أو 3 أشهر بعد نهاية السنة الضريبية.

كيف أدفع ضرائب العمل ربع السنوية؟

يمكنك دفع CRA مباشرة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، أو استخدام خدمة My Payments ، أو إعداد عمليات الخصم المصرح بها مسبقًا من خلال حساب My Business الخاص بك.

هل يدفع المالك الوحيد ضرائب ربع سنوية؟

قد تضطر إلى دفع أقساط ضريبية على دخل عملك إذا تجاوز صافي الضريبة للسنة السابقة 3000 دولار (أو 1800 دولار في كيبيك). تستحق الأقساط الضريبية للأفراد في 15 مارس و 15 يونيو و 15 سبتمبر و 15 ديسمبر.

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