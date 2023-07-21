ستساعدك المقالة التالية: مجالات الإشعاع العصبي: تعلم التمثيل ثلاثي الأبعاد المستمر للمشهد الحجمي باستخدام شبكة عصبية.

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مجالات الإشعاع العصبي: تعلم التمثيل ثلاثي الأبعاد المستمر للمشهد الحجمي باستخدام شبكة عصبية:

يتيح التطور الأخير في رسومات الكمبيوتر المسمى Neural Radiance Fields (NeRF) إمكانية إنشاء عروض ثلاثية الأبعاد مذهلة للمواقف المعقدة والديناميكية.

NeRF هي منهجية قائمة على التعلم العميق تعمل على إنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد مستمر لمشهد من مجموعة من الصور ثنائية الأبعاد التي تم التقاطها من زوايا مختلفة.

تتمثل الفكرة المركزية لـ NeRF في تعيين كل نقطة ثلاثية الأبعاد في الفضاء إلى قيمة الإشعاع المرتبطة بها باستخدام وظيفة لتمثيل الهندسة ثلاثية الأبعاد ومظهر المشهد (أي كثافة ولون الضوء الذي يمر عبر تلك النقطة). يتم استخدام شبكة عصبية عميقة لمحاكاة هذه الوظيفة ، والتي تأخذ كمدخلات الإحداثيات ثلاثية الأبعاد لنقطة والاتجاه الذي تنظر فيه الكاميرا الافتراضية ، وتعيد قيمة الإشعاع التي تتوافق مع هذه الإحداثيات.

يتم استخدام مجموعة من الصور ثنائية الأبعاد ومواقف الكاميرا المتطابقة كمدخلات لتدريب نموذج NeRF. يتم تحويل الصور أولاً إلى مجموعة من أشعة العرض ، والتي تمثل المسار الذي تسلكه أشعة الضوء أثناء عبور المشهد في طريقهم إلى الكاميرا. باستخدام الإحداثيات ثلاثية الأبعاد واتجاه العرض المرتبط ، يتم بعد ذلك تدريب نموذج NeRF على التنبؤ بقيمة الإشعاع لكل موقع على طول كل شعاع عرض.

من خلال إرسال الأشعة من الكاميرا الافتراضية واستخدام وظيفة NeRF لحساب قيم الإشعاع المرتبطة ، يمكن استخدام نموذج NeRF لإنشاء مشاهد ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة من أي وجهة نظر بمجرد تدريبها. هذا يجعل من الممكن إنتاج تصييرات ثلاثية الأبعاد دقيقة للغاية ونابضة بالحياة لمشاهد كان من الصعب أو المستحيل القيام بذلك باستخدام أساليب رسومات الكمبيوتر التقليدية.

توجد العديد من الاستخدامات الممكنة لـ NeRF ، بما في ذلك الألعاب والواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنتاج الأفلام والفيديو والمحاكاة العلمية. لسوء الحظ ، فإنه مقيد حاليًا بكمية العمل الحاسوبي وبيانات التدريب المطلوبة. ومع ذلك ، تقدم NeRF تقدمًا كبيرًا في إنشاء تصورات ثلاثية الأبعاد ديناميكية وواقعية.

كان مجتمع رؤية الكمبيوتر مهتمًا جدًا بـ NeRF منذ Mildenhall et al. ذكرها لأول مرة في مقال بحثي في ​​عام 2020. مؤسسة NeRF هي فكرة أن المشهد ثلاثي الأبعاد يجب أن يتم تمثيله على أنه وظيفة مستمرة بدلاً من كائن منفصل مثل شبكة أو سحابة نقطية. نتيجة لذلك ، يمكن أن يمثل NeRF مشاهد بدقة مكانية عالية للغاية دون مواجهة عيوب التمييز ، مثل الثقوب والتمثيلات غير المتسقة.

تستخدم NeRF شبكة عصبية متصلة بالكامل تتلقى موضعًا ثلاثي الأبعاد للنقطة كمدخلات وتخرج قيمة الإشعاع المرتبطة بهذا الموضع. يُقصد من الشبكة أن تكون ثابتة التقليب ، مما يعني أن الإخراج مستقل عن الترتيب الذي يتم به تقديم النقاط إلى الشبكة. هذا مهم لأنه ، في التمثيل المستمر ، يكون ترتيب النقاط بلا معنى.

يتم استخدام نقطة عشوائية ثلاثية الأبعاد في المشهد كمدخلات للشبكة أثناء التدريب ، ويتم إنتاج قيمة الإشعاع المرتبطة بها كإخراج. تُعرف الفجوة بين قيمة الإشعاع المتوقعة وقيمة الإشعاع الفعلية الموضحة في صور المشهد باسم خسارة العرض ، ويتم تدريب الشبكة لتقليل هذا التناقض. من خلال عرض المشهد باستخدام قيم الإشعاع المتوقعة ومقارنة الصورة التي تم إنشاؤها بالصورة المرصودة ، يتم حساب خسارة العرض.

تقوم NeRF بتجربة سلسلة من الأشعة من موقع الكاميرا وتستخدم وظيفة NeRF للتنبؤ بقيم الإشعاع للنقاط ثلاثية الأبعاد على طول الأشعة من أجل إنشاء صورة للمشهد من نقطة معينة. يتم إنشاء الصورة النهائية من خلال دمج قيم الإشعاع على طول الأشعة. يمكن لـ NeRF إنشاء صور فوتوغرافية مذهلة بتأثيرات إضاءة معقدة مثل الانعكاسات والظلال ، ويمكن استخدامها لإنشاء وجهات نظر جديدة حول البيئة لم تكن موجودة في مجموعة التدريب.

يصعب استخدام NeRF للتطبيقات في الوقت الفعلي نظرًا لعدد من العيوب ، مثل التكلفة الحسابية العالية واحتياجات الذاكرة. لا تستطيع NeRF أيضًا محاكاة الأجسام الديناميكية أو المواقف باستخدام الكاميرات المتحركة ؛ يمكنه فقط وضع نماذج للمشاهد الثابتة.

ومع ذلك ، يمثل NeRF إنجازًا مهمًا في مجال رؤية الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد ولديه إمكانية استخدامه في مجموعة متنوعة من السياقات ، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنتاج ألعاب الفيديو.

اقترح مجتمع البحث عددًا من الإضافات والتعديلات للتغلب على عيوب NeRF. أحد هذه العناصر هو NeRF ++ ، مما يزيد من فعالية الحوسبة لـ NeRF باستخدام طوبولوجيا الشبكة الهرمية.

يمكن للشبكة أن تركز على نمذجة التفاصيل الدقيقة للمشهد فقط حيث يكون ذلك ضروريًا بفضل الهيكل الهرمي ، بينما تمثل الطبقات العليا في التسلسل الهرمي الجوانب الخشنة للمشهد. نتيجة لذلك ، تتحسن الذاكرة والكفاءة الحسابية بشكل ملحوظ.

تعد حقول الإشعاع العصبي الديناميكي (D-NeRF) امتدادًا لـ NeRF الذي يمكنه نمذجة الكائنات والمشاهد الديناميكية باستخدام الكاميرات المتحركة. من أجل إنتاج تمثيلات مستمرة للمشهد عبر الوقت ، ينجز D-NeRF هذا من خلال تعلم شبكة عصبية مختلفة لكل إطار من التسلسل.

يحافظ هذا على إمكانات العرض عالية الجودة لـ NeRF مع تمكين D-NeRF من التعامل مع المشاهد والكائنات الديناميكية. الرسوم البيانية للمشهد العصبي وشبكات الإشغال هما متغيران آخران لـ NeRF يقومان بنمذجة المشهد باستخدام التمثيلات القائمة على الرسم البياني والوظائف الضمنية ، على التوالي.

تم استخدام NeRF وامتداداته بالفعل في عدد من الصناعات ، بما في ذلك الجولات الافتراضية والواقع المعزز وإنتاج الأفلام. تم استخدام NeRF ، على سبيل المثال ، لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمواقع التاريخية التي يمكن للمستخدمين التجول فيها في بيئة افتراضية. كما تم تطبيقه على إنشاء الخلفيات الواقعية والمؤثرات البصرية للأفلام.

فيما يتعلق برؤية الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد ، تمثل NeRF تقدمًا كبيرًا ولديها إمكانية استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات المستقبلية. يجب تقليل النفقات الحسابية لـ NeRF وامتداداتها ، مع ذلك ، من أجل جعلها أكثر عملية للتطبيقات في الوقت الفعلي.