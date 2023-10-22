ستساعدك المقالة التالية: مجموعة الصفحات الصفراء تعزز موقع YellowPages.ca

مجموعة الصفحات الصفراء تعزز البحث المحلي في موقع YellowPages.ca

قامت مجموعة الصفحات الصفراء بتطوير منصة بحث جديدة تتيح للباحثين الوصول إليها YellowPages.ca ليتم تقديم نتائج أكثر تنظيماً بعد إرسال استعلامات غير منظمة. سيتمكن الآن الباحثون المحليون في كندا من إجراء عمليات بحث بديهية باستخدام كلمات رئيسية مثل المنتجات أو العلامات التجارية أو حتى المعالم.

من مجموعة الصفحات الصفراء:

تتطور واجهة YellowPages.ca الجديدة والخفيفة الوزن والمرتبة بعيدًا عن تنسيق قوائم الدليل الخاص بها وتمنح المستخدمين إشباعًا فوريًا حتى عندما لا يعرفون الكلمة الرئيسية التي يجب استخدامها عند إجراء البحث. حتى الآن، لم يكن موقع YellowPages.ca متسامحًا نسبيًا إذا لم تكن تعرف بالضبط ما كنت تبحث عنه. ليس بعد الآن. للوصول إلى النسخة التجريبية من محرك البحث YellowPages.ca الجديد، يتعين على المستخدمين ببساطة زيارة http://beta.yellowpages.ca أو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية للموقع الحالي والنقر على رابط موقع النسخة التجريبية.

الإشباع الفوري هو شعار فريق تطوير YellowPages.ca، الذي يطلق هذا الإصدار التجريبي للحصول على تعليقات حول 95% من الميزات التي سيتم دمجها في النظام الأساسي النهائي. تشمل الميزات الجديدة ما يلي:

* يتيح مربع البحث بالكلمات الرئيسية للمستخدمين إمكانية الاستعلام باستخدام كلمات رئيسية متعددة وعلامات تجارية وأرقام هواتف والمزيد

* يتيح مربع البحث عن الموقع للمستخدمين البحث حسب المعالم والمنطقة والرمز البريدي والمزيد

* “هل تعني؟” تكتشف الميزة الأخطاء الإملائية التي تؤدي إلى الغموض وتصححها

* تعمل ميزة “الاتصال المجاني” على ربط المستخدمين عبر الهاتف بالتجار المستفسرين عنهم بشكل فوري، وذلك باستخدام أي نوع من الهواتف أو الشبكات

* تساعد التصنيفات المتدرجة المستخدمين على تحديد اللاعبين الوطنيين والإقليميين والمحليين

* الوصول عبر الإنترنت إلى قاعدة البيانات الكاملة لأدلة الصفحات الصفراء

* بحث محسّن حسب العلامة التجارية وطريقة الدفع وساعات العمل والمزيد

إن نقطة البيع الرئيسية لموقع YellowPages.ca هي عالم المعلومات الموسع الذي يقدمه. فهو لا يوفر فقط معلومات من عناوين URL المتاحة للعامة مثل محركات البحث الأخرى، بل يضع أيضًا بيانات الملكية الخاصة به تحت تصرف المستخدمين، بما في ذلك الملفات الشخصية للأعمال وعناوين URL المدفوعة والإعلانات والقوائم والخرائط والمزيد. إن قوة المبيعات المباشرة لدى YPG هي ما يميزها عن محركات البحث الأخرى، التي لا يمكنها توفير نفس العمق والدقة في المحتوى.

قال مارك بي تيلير، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Yellow Pages Group: “بفضل هذه التكنولوجيا الجديدة والمجزية، تتطور علامة Yellow Pages التجارية نحو المستقبل – لجماهير جديدة وبطرق جديدة”. “لقد أصبح موقع YellowPages.ca حقًا محرك “بحث” وسيمكننا من تعزيز مكانتنا القيادية في مجال البحث المحلي.”