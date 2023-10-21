ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث الاجتماعية هل تمتلك الإجابات؟

محركات البحث الاجتماعية هل تمتلك الإجابات؟

تعرض صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالًا من وكالة أسوشيتد برس يتناول مسألة البحث الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي وما إذا كان نموذج الاقتراحات والاستشهادات الذي يعمل بالطاقة البشرية سوف ينمو ليصبح أكثر فائدة من، أو شريكًا عزيزًا ومدققًا للحقائق لروبوتات & “تقليدية” أكثر خوارزميات البحث القائمة على الارتباط.

المقالة، هل تمتلك محركات البحث “الاجتماعية” الإجابات؟، يتجاوز الأحداث في Yahoo Social Media وGoogle من خلال ميزة على PreFound.com؛

في PreFound، الذي تم إطلاقه هذا العام، يساهم المستخدمون في مجمع المعرفة من خلال إرسال مجموعات من مواقع الويب التي يعتقدون أنها ستجذب الأشخاص ذوي التفكير المماثل. وكحافز، يحصل أكبر المساهمين على حصة من أموال إعلانات PreFound.

يمكن للزائر الذي يبحث عن معلومات حول شواطئ نيوجيرسي، على سبيل المثال، الحصول على المواقع الموصى بها من قبل المستخدم، مجمعة حسب المستخدمين. توفر لك مجموعة مستخدم واحد المطاعم ومقاهي الإنترنت وغيرها من المعلومات عن مدينة فينتنور الساحلية بولاية نيوجيرسي

كلما زاد عدد الأشخاص الذين يساهمون في المواقع، كانت النتائج أفضل.

تتناول المقالة أيضًا تكييف Google للبحث الاجتماعي خلال العام الماضي وكيف قامت Yahoo بإعادة وضع عرض البحث الخاص بها ووجودها في شعار البحث الاجتماعي. أطلقت شركة Yahoo مؤخرًا ما قد يكون الأكثر سهولة في الاستخدام وتحقيق الإيرادات ومنتجات الوسائط الاجتماعية ذات الصلة حتى الآن، ياهو مخطط الرحلة وهي مليئة بمدونات السفر والصور والتقييمات والاقتراحات القابلة للبحث فيها.

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وقال إيكارت والثر، نائب رئيس إدارة المنتجات في ياهو، إنه على الرغم من إمكانية تحسين تكنولوجيا البحث التقليدية، إلا أنها ستظل على الأرجح الأفضل لعمليات البحث القائمة على الحقائق. وقال إن البحث الاجتماعي يوفر وعدًا بإجابات على أسئلة أكثر ذاتية.

قال فالتر: “إذا سألتني عن أفضل فندق في سان فرانسيسكو، فنحن أشخاص مختلفون، ولدينا أصدقاء مختلفون وآراء مختلفة”. “إن محركات البحث سيئة في الإجابة على هذا النوع من الأسئلة.”