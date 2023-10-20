ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث بيل جيتس وتشارلي روز توك ومايكروسوفت فيستا

تشارلي روز أجرى بيل جيتس مقابلة في نوفمبر الماضي على برنامج Microsoft Vista، ولاحظ غاري برايس بالأمس أن PBS أعادت تشغيل العرض، ويوجد الآن نص، وناقش الاثنان قليلًا حول Microsoft وSearch.

س: تسأل روز عن بحث الويب ونظام التشغيل Vista.

غيتس: كانت عناصر البحث، والطريقة التي اقترحناها في البداية محايدة تمامًا، باستثناء بعض الحواشي حول التخلف عن السداد، ولم تكن هذه مشكلة على الإطلاق. كانت المشكلة الكبرى هي الأمان وتنسيقات المستندات والأشخاص المختلفين الذين أرادوا منا أن ننقل الأمور إلى هناك. لم يكن البحث مشكلة كبيرة. لقد جعلنا ذلك محايدًا منذ البداية. عندما قمنا باستخدام المتصفح لأول مرة، سمحنا لك بإعادة التوجيه إلى أي بحث، في الواقع، نسبة البحث الافتراضية لدينا، لدينا حملة ضخمة داخل الشركة الآن حيث سنقوم بإقناع الأشخاص بتغيير إعداداتهم الافتراضية إلى www.live.com . اليوم، نريد أن نضعها في أيدي المستخدمين النهائيين. لقد دفع منافسنا لمصنعي الأجهزة، لذا فإن معظم الأجهزة الافتراضية التي خرجت ليست من Microsoft. على الرغم من أنها مايكروسوفت windows، منتجنا، نحن نرخصه، معظم الافتراضيات التي تخرج اليوم من شركة ديل وغيرها تشير إلى شخص آخر. نحن نقول أنه بدلاً من محاربته على هذا المستوى، سنذهب إلى المستخدم النهائي ونقول إن لدينا بحثًا أفضل. يرجى تغييره إلى Live.com.

تشارلي روز: مايكروسوفت، المنافسة اليوم. أولا، جوجل. إنك تحصل – لا أريد أن أقول “حصلت” لأنني قد أكون مخطئًا بشأن هذا – على صفحة كاملة من الإعلان تقول إننا نعمل في مجال البحث. ربما تأخرنا، ولكننا هنا. كيف ترى المنافسة بين Microsoft وGoogle، سواء من حيث ما يفعلونه وكيف يحاولون استخدام نفوذهم وما هو النفوذ الذي تتمتع به في اللعبة الآن؟

غيتس: حسنًا، أعتقد أن هذه المنافسة ممتعة لكلا الشركتين. (ضحك) كما تعلمون، هناك منافسة على المواهب. هناك منافسة على الابتكار. خذ منطقة واحدة، ورسم الخرائط. لقد فعلوا بعض الأشياء الجيدة. الآن لدينا هذا الشيء الذي ينتظرنا في الأرض الافتراضية ثلاثية الأبعاد. أنا متأكد من أنهم سيأتون – إنه أمر رائع. كما تعلمون، فإن بعض هذه المنتجات، بما في ذلك أدوات رسم الخرائط، مجانية تمامًا. تحصل على عدد قليل من اللوحات الإعلانية بين الحين والآخر والتي قد تشجعك على الشراء، وبعضها غير مزعج. لذلك ستكون هناك فائدة كبيرة لذلك. لقد قاموا بعمل جيد جدًا في عدد من الأشياء. لدينا الكثير من نقاط القوة التي نجلبها إليها. لذلك ستكون هناك فائدة كبيرة لذلك. لقد قاموا بعمل جيد جدًا في عدد من الأشياء. لدينا الكثير من نقاط القوة التي نجلبها إليها. لكنك تريد شركتين تشكلان كتلة حرجة من حيث مواجهة مشاكل صعبة للغاية. خذ ترجمة اللغة. لقد كانت دائما منطقة ضيقة. الآن نحن وهم سوف نجعل هذا الاتجاه السائد. سنجعله شيئًا شائعًا ويعود إلى نموذج urj منخفض التكلفة ذو الحجم الكبير للغاية والذي يعتبر سحريًا من حيث الثراء الذي تقدمه.

تشارلي روز: لقد قلت عن جوجل – إنهم يشبهوننا أكثر من أي شخص آخر – وبالتأكيد أي منافس واجهناه على الإطلاق. لماذا هم أكثر مثلك؟

غيتس: حسنًا، إنها شركة برمجيات. إنهم يقدمون الكثير من المعلومات عبر الإنترنت، لكنهم شركة برمجيات ولذا فهم — Apple هو مزيج.

تشارلي روز: البرمجيات، الإنشاء – برمجياتهم هي التي تنشئ البحث، وبرمجياتك هي التي تنشئ أنظمة التشغيل في المقام الأول.

غيتس: نحن نتداخل كثيرا. إن ربط الأشياء التي نقوم بها معًا — لأننا — سيزداد التداخل مع مرور الوقت، وهذا أمر جيد. لذا فهي شركة برمجيات. إنهم يؤمنون بتوظيف الأشخاص الأذكياء. إنه جزء أساسي من ثقافتهم. لم يكن لدينا العديد من المنافسين الذين دفعوا ذلك بطريقة قوية. هناك اختلافات، ولكن هناك الكثير من أوجه التشابه أيضًا.