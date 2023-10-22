ستساعدك المقالة التالية: محركات البحث تشكل مخاطر أمنية، وفقا لماكافي

محركات البحث تشكل مخاطر أمنية، وفقا لماكافي

هذا عبر بانديا; “لقد نشرت شركة McAfee أ يذاكر حول المخاطر الأمنية للبحث على الإنترنت مع خبير برامج التجسس بن إيدلمان.

وإليكم بعض المقتطفات من التقرير:

“نجد أن معظم محركات البحث الرائدة متشابهة في أمان المواقع التي ترتبط بها، على الرغم من أن MSN هو الأكثر أمانًا وتأخر Ask بشكل ملحوظ. عبر محركات البحث، نجد أن النتائج المدعومة أقل أمانًا بكثير من النتائج العضوية لمحركات البحث. لقد وجدنا مخاطر متزايدة لكلمات رئيسية معينة، بما في ذلك تلك التي يبحث عنها الأطفال والمستخدمون المبتدئون بشكل متكرر.

“لم يكن هناك ارتباط يذكر بين وضع نتائج البحث والسلامة. وكانت نتائج الصفحة 1 أكثر أمانًا بشكل معتدل فقط من نتائج الصفحات 2-5.

“من خلال جميع مصطلحات البحث التي نحللها، يزيد احتمال أن ينقل إعلان Google المستخدم إلى موقع غير آمن في المتوسط ​​أكثر من الضعف مقارنة بالرابط العضوي من Google. وفي Ask، يكون الفرق واضحًا بشكل خاص: فالنتائج التي يتم رعايتها تكون أكثر خطورة بأربع مرات تقريبًا من قوائمها العضوية.

وكما تعلمون، لا أعتقد أن هذه المشكلة سوف تختفي، حتى عندما يصبح “المستخدمون المبتدئون” أكثر تعليماً. الإعلانات سوف تستمر في أن تصبح أكثر غدرا. نوع من يذكرني بهذا مؤخرا مراقبة الخيط منشورًا بعنوان بلباقة “الأشخاص الأغبياء ينقرون على الإعلانات”.