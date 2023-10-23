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محرك بحث Gravee: نموذج مشاركة إيرادات بحث Gravy

تلقيت بريدًا إلكترونيًا هذا الأسبوع من محرك بحث جديد تم تسميته على اسم طعام يتكون من حوالي 10% من السعرات الحرارية التي أتناولها خلال موسم العطلات: المرق! مرق الديك الرومي، مرق الدجاج، مرق اللحم البقري… أحد الجوانب المفضلة لدي في موسم العطلات هو أنه يؤدي إلى أن يكون عذرًا كبيرًا حتى تتمكن من استهلاك لترات وليترات من المرق.

ومع ذلك (من فضلك مرر المرق)، تم إطلاق محرك بحث Gravee هذا الأسبوع في الإصدار التجريبي (yum، Beets & Gravy) بنموذج أعمال يبدو مشابهًا إلى حد ما لما توقعه بيل جيتس الأسبوع الماضي: تقاسم إيرادات محرك البحث.

يغير Gravee بشكل أساسي النموذج الاقتصادي للبحث من خلال مشاركة عائدات الإعلانات مع مالكي المحتوى والناشرين لإدراجهم في فهرسنا (أي نوع من عكس التضمين المدفوع) – لأنه بدونهم، لن نتمكن من بناء محرك بحث في المركز الأول! بمعنى آخر، محتواها هو الأصل الأساسي الذي يتم تحقيق الدخل منه عن طريق البحث، ونعتقد أنه يجب تعويضهم.

لقد كتب الكثيرون مؤخرًا عن حقوق الملكية الفكرية، ونماذج أعمال البحث، وكيف ينبغي/يمكن تعويض مالكي المحتوى (وحتى الباحثين). أكد البعض أن محركات البحث وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الويب 2.0 ربما تستفيد من منشئي المحتوى والمساهمين دون تعويضهم. نحن مفتونون بهذه الأسئلة أيضًا. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Gravee.

لمزيد من المعلومات حول محرك بحث Gravee، أوصي بقراءة مدونة Gravee الخاصة بهم (لسبب ما أدت الكلمتان gravy وblog إلى فقدان مفاجئ للشهية) مع أفكارهم حول مشاركة الإيرادات وبرنامج Gravee AdShare.