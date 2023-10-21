ستساعدك المقالة التالية: محرّر مستندات وجداول البيانات من Google: مكتب عبر الإنترنت

محرّر مستندات وجداول البيانات من Google: مكتب عبر الإنترنت

على مدار المساء افتتح جوجل مستندات جوجل وجداول البيانات للاختبار التجريبي بواسطة أصحاب حسابات Google. تعد Google Docs & Spreadsheets منصة واحدة أو خدمة على طراز المكتب تضم كلاً من تطبيق معالجة النصوص المستند إلى Writely وجداول بيانات Google، وكلاهما بديلان قائمان على الويب لـ Microsoft Office وExcel.

لا يتجاوز تكامل برنامج Writely وجداول بيانات Google إدراج كلا البرنامجين تحت مظلة Google واحدة. لا يزالان عرضين منفصلين على طراز Office ولا يمكن دمج المعلومات من كل منهما في الآخر.

ومع ذلك، تتضمن التغييرات قائمة المستندات التي تم إنشاؤها من كل من Writely وجداول البيانات بالإضافة إلى واجهة Googley أكثر لـ Writely.

من مستندات وجداول بيانات Google:

باستخدام المستندات وجداول البيانات من Google، يمكنك:

* استخدم محررنا عبر الإنترنت لتنسيق المستندات والتدقيق الإملائي والمزيد.

* تحميل مستندات Word أو OpenOffice أو RTF أو HTML أو النص.

* قم بتنزيل المستندات على سطح المكتب بصيغة Word وPDF والمزيد.

* عرض سجل المراجعة للمستندات الخاصة بك والعودة إلى أي إصدار.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه متصل بالإنترنت، يمكنك:

* قم بدعوة الآخرين لمشاركة المستندات الخاصة بك عن طريق عنوان البريد الإلكتروني.

* تحرير المستندات عبر الإنترنت مع من تختاره.

* انشر المستندات عبر الإنترنت للعالم، أو لمن تختاره فقط.

* انشر مستنداتك على مدونتك.

انتبه لمايكروسوفت أوفيس!

لدى مايكل أرينجتون مراجعة متعمقة إلى حد ما في تك كرانش:

إن Google واضحة في هدفها المتمثل في التفوق في التعاون ومشاركة المستندات، مع الموافقة على أن تطبيقات سطح المكتب المكتبية ستستمر في تقديم ميزات تحرير فائقة في المستقبل المنظور. ومع ذلك، فإن القدرة على استيراد مستند والتعاون فيه، ثم نشره على الويب أو إعادته إلى سطح المكتب، هي ميزة قوية غير متوفرة لمستخدمي Microsoft Office خارج Office Live أو Microsoft Sharepoint Portal Server. واستخدام تطبيقات Google المكتبية عبر الإنترنت مجاني.

جوجل Blogscoped الدقات في:

لا تزال هناك بعض المراوغات التي يتعين العمل عليها هنا. على سبيل المثال، يتم فتح المستندات الجديدة في نفس النافذة بينما يتم تشغيل جداول البيانات الجديدة والمستندات القديمة في نافذة ثانية. مثال آخر هو أن الاسم الافتراضي لـ Google عندما تريد حفظ جدول بيانات هو “جدول بيانات غير محفوظ” – حسنًا، عندما تحفظه، لم يعد غير محفوظ بعد الآن، لذلك لا يكون الاسم منطقيًا أبدًا. أو، عندما تقوم بتمييز ملف بنجمة، ستتوقف الصفحة بأكملها للحظات (على عكس Gmail، حيث يحدث هذا خلف الكواليس).

إيونوت أليكس تعليقات على الخطوات التالية المحتملة:

ستكون الخطوة المنطقية التالية هي إضافة تطبيق ويب جديد للعروض التقديمية ودمج كل هذه التطبيقات مع Gmail وتقويم Google وويب بيكاسا، حتى يتمكنوا من مشاركة المرفقات والصور والمستندات. لا تزال بعض أجزاء اللغز مفقودة، لكن Google لا تستطيع إنكار عدم رغبتها في إنشاء Google Office.

بينما تفكر شركة Content Matters في اعتماد Google Docs & Spreadsheets من قبل قطاع الأعمال:

يشير نموذج Google المتمثل في طرح الإصدارات التجريبية ثم تحسينها بمرور الوقت، إلى أن الجمع بين Writely وجداول البيانات والتقويم لديه القدرة على اكتساب قوة جذب.

من غير المرجح أن يحظى مُحرر مستندات Google بالاعتماد في المؤسسة. الشركات المهتمة بالأمن ليست على وشك أن تعهد إلى Google بالمستندات وجداول البيانات المهمة. هناك عدد من الأسواق حيث يمكن لمجموعة المكاتب المستضافة المجانية أن تترسخ، وخاصة سوق التعليم. على الرغم من أن الميزات التعاونية متواضعة اليوم، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى اعتمادها في الأسواق المتخصصة بمرور الوقت.