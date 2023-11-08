ستساعدك المقالة التالية: محطة الطاقة المحمولة: أفضل الاختيارات لعملك

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تخيل هذا: أنت رجل أعمال طموح تعمل في مقهى مزدحم. فجأة، ينفد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك – لا مزيد من البطارية. أو ربما كنت مالك شركة صغيرة في حدث خارجي، ويتعطل نظام نقطة البيع الخاص بك، مما يتركك عالقًا. ستتبرع بأي شيء من أجل محطة طاقة محمولة في مثل هذه اللحظات.

توفر محطة الطاقة المحمولة طاقة احتياطية موثوقة، مما يتيح لك الحفاظ على تشغيل أدواتك وأدوات عملك بسلاسة في أي مكان. سواء كان ذلك لرحلات التخييم، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو المشاريع خارج الشبكة، فإن هذا الجهاز هو المنقذ. فكيف تختار أفضل محطة كهرباء محمولة؛ جد بهذا المقال.

ما هي محطة الطاقة المحمولة؟

في جوهرها، محطة الطاقة المحمولة عبارة عن بطارية عالية السعة توفر مجموعة من منافذ الإخراج – من منافذ التيار المتردد إلى منافذ USB – لتشغيل مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية. فكر في الأمر باعتباره بنك طاقة معززًا، إلا أنه لا يشحن الأجهزة المحمولة فحسب، بل يعمل على تشغيل المعدات الأكبر مثل الثلاجات الصغيرة وأدوات الطاقة وحتى سخانات الفضاء.

لماذا تعتبر محطات الطاقة المحمولة ذات قيمة متزايدة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين؟ توفر مراكز الطاقة هذه القدرة على العمل بشكل مستقل عن منافذ الحائط، مما يعني أنه يمكنك الحفاظ على الإنتاجية والإلكترونيات الحساسة للطاقة بغض النظر عن المكان الذي تأخذك إليه روح المبادرة لديك.

لماذا يجب على رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الاستثمار في محطة طاقة محمولة؟

تخيل راحة البال عندما تعلم أنه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، يمكن أن تستمر عمليات عملك دون انقطاع أو أن موقع مصدر الطاقة لا يحد من أحداثك الخارجية. هذا ما تجلبه محطات الطاقة المحمولة إلى الطاولة.

يمكن أن تكون محطة الطاقة المحمولة مفيدة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين ورجال الأعمال في سيناريوهات مختلفة. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

العمليات التجارية الخارجية: بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين يديرون أعمالهم في مواقع خارجية، مثل شاحنات الطعام أو أكشاك السوق أو المتاجر المؤقتة، يمكن لمحطة الطاقة المحمولة توفير الكهرباء الأساسية لتشغيل الأجهزة أو الإضاءة أو الأجهزة الإلكترونية.

العمل عن بعد: غالبًا ما يعمل المستقلون في مواقع مختلفة – المقاهي، المكتبات، المتنزهات، أو حتى أثناء السفر. يمكن لمحطة الطاقة المحمولة شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة الأخرى عند عدم توفر منافذ الحائط، مما يوفر مرونة أكبر.

المصورين / مصوري الفيديو: غالبًا ما يحتاج المصورون الفوتوغرافيون أو مصورو الفيديو في الهواء الطلق إلى تشغيل معداتهم، مثل الأضواء أو الطائرات بدون طيار، أثناء تواجدهم في الموقع. يمكن لمحطات الطاقة المحمولة توفير الكهرباء اللازمة.

الأحداث والمعارض التجارية: قد يحتاج رواد الأعمال الذين يحضرون المعارض التجارية أو الأحداث إلى إعداد شاشات العرض أو تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة. يمكن لمحطات الطاقة المحمولة أن تحافظ على تشغيل هذه الأجهزة، حتى عندما لا يمكن الوصول إلى منافذ الطاقة.

انقطاع التيار الكهربائي: يمكن أن تتأثر أي شركة بانقطاع التيار الكهربائي. يمكن لمحطة الطاقة المحمولة كنسخة احتياطية أن تحافظ على تشغيل الأجهزة والأنظمة الأساسية وتمنع التوقف عن العمل.

أعمال البناء والحرف: يمكن لمحطات الطاقة المحمولة تشغيل أدوات الطاقة، مما يجعلها لا تقدر بثمن بالنسبة لشركات البناء الصغيرة أو الحرفيين أو رواد الأعمال الذين يعملون في مجال الأعمال اليدوية في مواقع العمل حيث قد لا يكون الإمداد الكهربائي متاحًا بسهولة.

أعمال سياحة التخييم أو المغامرات: إذا كان رجل الأعمال يدير موقعًا للتخييم أو شركة لسياحة المغامرات، فيمكن لمحطات الطاقة المحمولة توفير الكهرباء في الأماكن النائية لتشغيل الأضواء أو أجهزة الاتصالات أو حتى الأجهزة الصغيرة.

خدمات الصحة والجمال المتنقلة: قد يحتاج المحترفون الذين يقدمون خدمات تصفيف الشعر أو فن الماكياج أو علاجات السبا المتنقلة إلى الطاقة لأدواتهم (مثل مجففات الشعر وأجهزة تمليس الشعر وما إلى ذلك) ويمكنهم الاستفادة بشكل كبير من محطة الطاقة المحمولة.

يمكن لمحطة الطاقة المحمولة أن تساعد في الحفاظ على الإنتاجية، وضمان رضا العملاء، والمساهمة في نهاية المطاف في استمرارية الأعمال والنجاح في جميع هذه السيناريوهات.

العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل محطات الطاقة المحمولة

ما مقدار القوة التي تحتاجها؟ ما نوع الأجهزة التي تريد تشغيلها؟ كم من الوقت يجب أن تعمل محطة توليد الكهرباء؟ هذه أسئلة مهمة يجب طرحها عند اختيار أفضل محطات الطاقة المحمولة التي تناسب احتياجاتك. وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

مخرج قوي

عادة ما يتم قياس خرج الطاقة بالواط. يمكن لمحطات الطاقة عالية السعة مثل Goal Zero Yeti 1500X توفير ما يصل إلى 2000 واط من ذروة إنتاج الطاقة لتشغيل الأجهزة الأكبر حجمًا مثل المدفأة الفضائية أو الثلاجة الصغيرة. من ناحية أخرى، قد توفر محطات الطاقة الأصغر حجمًا والأكثر إحكاما حوالي 200-500 واط، وهي مناسبة لشحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والكاميرات.

عمر البطارية

تحدد سعة البطارية، المُقاسة بالواط/ساعة (Wh)، المدة التي يمكن لمحطة الطاقة الخاصة بك أن تحافظ على تشغيل الأجهزة. ستمنحك محطة الطاقة ذات سعة البطارية الأكبر المزيد من الطاقة وأوقات تشغيل أطول. ومع ذلك، تذكر أن الأجهزة ذات سعة البطارية الأكبر تميل إلى أن تكون أثقل.

قابلية التنقل

محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك ليست في متناول يديك إذا لم تتمكن من حملها بسهولة. إن حجم محطة الطاقة المحمولة ووزنها مهمان للغاية، خاصة إذا كنت تخطط لنقلها بشكل متكرر. تأتي بعض محطات الطاقة بمقابض أو عجلات لمزيد من الراحة.

سعر

فيما يتعلق بمحطات الطاقة المحمولة، غالبًا ما تكون عبارة “تحصل على ما تدفعه مقابل” صحيحة. في حين أن معظم محطات الطاقة تمثل استثمارًا كبيرًا، فإن التكلفة غالبًا ما تعكس إنتاج الطاقة والأداء العام. ومع ذلك، لا تقلق، لا تزال هناك خيارات صديقة للميزانية لا تتنازل عن الجودة.

ميزات اضافية

منافذ USB C؟ لوحة شحن لاسلكية؟ قدرات الشحن بالطاقة الشمسية؟ نعم من فضلك! تأتي العديد من محطات الطاقة المحمولة مزودة بميزات إضافية لتجعل حياتك أسهل. على سبيل المثال، يعد الشحن بالطاقة الشمسية بمثابة تغيير جذري لأنه يسمح بالاكتفاء الذاتي، خاصة في السيناريوهات الخارجية. لكن تذكر أن الألواح الشمسية تُباع عادةً بشكل منفصل.

سماتأفضل اختيار لل: الهدف صفر اليتي 1500Xالمتسابق الثاني في السباق: محطة الطاقة المحمولة EF ECOFLOW DELTA 2 Maxالقيمة الأفضل: جاكيري مولد للطاقة الشمسية 300 مع لوحة للطاقة الشمسية قدرة الطاقة 1516 واط ساعي 2400 واط (قابلة للتوسيع من 2 كيلو واط في الساعة إلى 6 كيلو واط في الساعة) 293 واط ساعي معلومات الشحن والبطارية يمكن إعادة شحنها عن طريق الطاقة الشمسية؛ يستخدم خلايا بطارية ليثيوم عالية الجودة من المستوى 1 شحن سريع: 80% خلال 43 دقيقة؛ بطارية LFP تدوم لمدة 10 سنوات إمكانية إعادة الشحن السريع خلال ساعتين فقط لنسبة 80% من البطارية؛ يستخدم بطارية ليثيوم أيون بقوة 293 وات في الساعة الملحقات المضمنة شاحن سيارة 12 فولت – لوحة شمسية SolarSaga 100 واط، ومحول تيار متردد، وكابل شاحن السيارة، ودليل المستخدم المنافذ والمنافذ منافذ USB-A/USB-C ومنافذ تيار متردد 2 × 2000 واط 15 منفذ منافذ شحن متعددة، بما في ذلك منفذي Pure Sine Wave AC ميزات أخرى هيكل متين واحترافي يسمح وضع X-Boost للأجهزة ذات القوة الكهربائية العالية بالعمل بقدرة تصل إلى 3400 واط؛ تشغيل هادئ، يصل إلى 30 ديسيبل؛ متوافق مع تطبيق EcoFlow لإدارة الطاقة بسهولة تصميم خفيف الوزن ومحمول، ويزن 7.1 رطل فقط ملاءمة الأفضل للاستخدام المحمول في الأماكن النائية وأماكن العمل؛ جيد لكل من الأجهزة الصغيرة والكبيرة الأفضل للأسر التي لديها أجهزة مختلفة، ولمن يحتاجون إلى خيارات الشحن السريع وبطارية تدوم طويلاً الأفضل لكل من الاحتياجات الداخلية والخارجية، ومناسب بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن القيمة مقابل المال، ويحتاجون إلى طاقة موثوقة لمختلف الأجهزة

محطات الطاقة المحمولة: أفضل اختياراتنا

الهدف صفر اليتي 1500X

أفضل اختيار لل: توفر محطة الطاقة هذه حرية تشغيل العديد من الأجهزة والأجهزة، مما يجعلها مثالية لأيام التنقل أو أثناء انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع. خفيف الوزن ومحمول، يمكن حمل هذا المولد إلى أماكن نائية أو استخدامه بسهولة في مكان عملك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين شاحن سيارة إضافي بقوة 12 فولت.

مزود بقدرة مذهلة تبلغ 1516 وات في الساعة، يستطيع جهاز Yeti 1500X تشغيل الأجهزة الصغيرة والكبيرة بشكل فعال، ويتميز بمنفذ USB-C بقدرة 60 وات وعاكس جيبي نقي بقدرة 2000 وات. وهذا يضمن إمدادًا مستمرًا بالطاقة لأجهزة التلفاز والثلاجات وأجهزة الميكروويف.

دلائل الميزات:

محمول، مع شاحن سيارة إضافي 12 فولت

القدرة 1516 واط/ساعة

منافذ USB-A/USB-C ومنافذ تيار متردد 2 × 2000 واط

هيكل متين واحترافي

يمكن إعادة شحنها عن طريق الطاقة الشمسية

خلايا بطارية ليثيوم عالية الجودة من المستوى 1.

الهدف صفر اليتي 1500X

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محطة الطاقة المحمولة EF ECOFLOW DELTA 2 Max

المتسابق الثاني في السباق: مصمم لتشغيل 99% من أجهزتك المنزلية، يوفر DELTA 2 Max ما يصل إلى 2400 واط و15 منفذًا للأجهزة. كما أنه يتميز بوضع X-Boost، مما يسمح للأجهزة ذات القوة الكهربائية العالية بالعمل بقدرة تصل إلى 3400 واط. يتم شحن EcoFlow Delta 2 بسعة 80% خلال 43 دقيقة فقط، ويجمع بين مدخلات الطاقة الشمسية بقدرة 1000 واط وطاقة التيار المتردد. يمكن أن يصل خيار الشحن بالتيار المتردد إلى 80% خلال 1.1 ساعة فقط.

تم تصميم مستويات الصوت في Delta 2 لتكون هادئة للغاية، وتبدأ من 30 ديسيبل فقط، لذلك لن تعطل سير عملك. يوفر تطبيق EcoFlow إدارة سهلة للطاقة وإعدادات التشغيل الآلي لراحتك.

دلائل الميزات:

مولد للطاقة الشمسية 2400 واط LFP

شحن سريع: 80% خلال 43 دقيقة

بطارية LFP تدوم لمدة 10 سنوات

قدرة قابلة للتوسيع من 2 كيلو واط ساعة إلى 6 كيلو واط ساعة

يعمل على تشغيل ما يصل إلى 99% من الأجهزة المنزلية

تشغيل هادئ، يصل إلى 30 ديسيبل

متوافق مع تطبيق EcoFlow لإدارة الطاقة بسهولة.

محطة الطاقة المحمولة EF ECOFLOW DELTA 2 Max

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جاكيري مولد للطاقة الشمسية 300 مع لوحة للطاقة الشمسية

القيمة الأفضل: إن Jackery Solar Generator 300 عبارة عن بطارية ليثيوم احتياطية بقدرة 293 وات في الساعة مصممة لتوفير طاقة موثوقة لاحتياجاتك الداخلية والخارجية. يأتي مزودًا بلوحة شمسية SolarSaga 100W يمكنها تسريع عملية إعادة الشحن بشكل كبير، حيث يستغرق ساعتين فقط لإعادة شحن 80% من بطارية محطة الطاقة. توفر محطة الطاقة هذه مصدر طاقة ثابتًا وآمنًا باستخدام حزمة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 293 واط في الساعة وتتميز بمنفذي تيار متردد Pure Sine Wave يوفران خرج طاقة ثابتًا بقدرة 300 واط.

دلائل الميزات:

إمكانية إعادة الشحن السريع خلال ساعتين فقط لنسبة 80% من البطارية

مصدر طاقة آمن وثابت من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 293 وات في الساعة

تصميم خفيف الوزن ومحمول، ويزن 7.1 رطل فقط

منافذ شحن متعددة لتناسب مختلف الأجهزة

متوافق مع اللوحة الشمسية SolarSaga 100W للشحن بالطاقة الشمسية بكفاءة

تتضمن الحزمة محطة الطاقة، واللوحة الشمسية، ومحول التيار المتردد، وكابل شاحن السيارة، ودليل المستخدم.

جاكيري مولد للطاقة الشمسية 300 مع لوحة للطاقة الشمسية

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محطة وستنجهاوس المحمولة للطاقة والمولدات الشمسية

يلبي هذا الحل المدمج وخفيف الوزن احتياجات الطاقة الخاصة بك بشكل فعال، حيث يشحن ما يصل إلى 8 أجهزة في وقت واحد، مع خرج بقوة 600 و1200 واط. توفر سعة بطارية Li-Ion البالغة 596 واط/ساعة طاقة طويلة الأمد، مما يضمن بقاء المعدات والأجهزة الخاصة بك مشحونة لفترات طويلة.

تم تصميم هذا المولد مع وضع المستخدم الواعي للبيئة في الاعتبار، وهو يقلل من البصمة الكربونية، ويعمل دون أي أبخرة مزعجة أو صيانة فوضوية. فهو يعطي الأولوية للتشغيل الصامت لتجنب التلوث الضوضائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام الداخلي والخارجي.

دلائل الميزات:

يمكن شحن ما يصل إلى 8 أجهزة في وقت واحد

يوفر 600 وات ذروة 1200 واط

596 واط ساعة من سعة بطارية ليثيوم أيون طويلة الأمد

تصميم مدمج وخفيف الوزن لسهولة الحمل

عملية صديقة للبيئة وهادئة مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي

يضمن إخراج موجة جيبية نقية طاقة آمنة للإلكترونيات الحساسة

يشتمل على حماية للدائرة القصيرة والحمل الزائد ودرجة الحرارة للاستخدام الآمن.

محطة وستنجهاوس المحمولة للطاقة والمولدات الشمسية

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محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F1200

محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F1200 عبارة عن مولد للطاقة الشمسية بقدرة 1500 واط مصمم لتلبية احتياجاتك من الطاقة في أي مكان. من خلال الجمع بين تقنية InfiniPower الخاصة بشركة Anker وبطاريات LiFePO4، فإنها توفر عمرًا مثيرًا للإعجاب يصل إلى 10 سنوات. يضمن نظام التحكم الذكي في درجة الحرارة بقاء المحطة ضمن درجات حرارة التشغيل الآمنة، مما يجعلها حل طاقة موثوق وطويل الأمد.

محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F1200

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محطة بلويتي للطاقة المحمولة

على الرغم من وزنه الذي يبلغ 21.4 رطلًا فقط، يمكن لهذا الجهاز المدمج تشغيل مجموعة واسعة من الأساسيات أثناء التنقل، بدءًا من الهواتف وحتى المواقد الكهربائية، وذلك بفضل العاكس القوي بقدرة 800 واط. تم تصميم محطة الطاقة هذه مع وضع الراحة في الاعتبار – فهي تشتمل على منافذ تيار متردد بقدرة 800 واط، وPD بقدرة 100 واط، ومنفذ USB-A، وDC 5521، ومرآب، وشاحن لاسلكي بقدرة 15 واط.

دلائل الميزات:

نسبة عالية من السعة إلى الحجم مع خلايا بطارية LiFePO4 بقدرة 716 وات في الساعة وعاكس بقدرة 800 وات

منافذ طاقة متنوعة، بما في ذلك منافذ تيار متردد بقدرة 800 وات، و100 وات PD، وUSB-A، وDC 5521، ومنفذ سيارة

قدرة إعادة شحن سريعة مع وحدة تحكم MPPT مدمجة

أكثر من 2500 دورة حياة بسعة 80%

تتضمن الحزمة محطة الطاقة، ومحول التيار المتردد، وكابل الشحن بالطاقة الشمسية، وكابل شحن السيارة، ودليل المستخدم.

محطة بلويتي للطاقة المحمولة

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محطة الطاقة المحمولة UGREEN PowerRoam 1200 مع لوحة شمسية 200 واط

تعد محطة الطاقة المحمولة PowerRoam 1200 من UGREEN بمثابة حل احتياطي للطاقة مبتكر وفعال. تشتمل محطة الطاقة هذه على بطارية LiFePO4 بقدرة 1024 واط في الساعة ولوحة شمسية بقدرة 200 واط، مما يضمن إمدادًا غير منقطع بالطاقة خلال الأيام المشمسة، مما يوفر تجربة طاقة هادئة ومستدامة. من خلال الاستفادة من تقنية U-Turbo الخاصة، فإنها تلبي احتياجات الأجهزة ذات القوة الكهربائية العالية التي تصل إلى 2500 واط، مما يعمل بسهولة على تشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة الأساسية.

دلائل الميزات:

يشتمل على بطارية LiFePO4 بقدرة 1024 وات في الساعة ولوحة شمسية بقدرة 200 وات لتوفير إمداد مستمر بالطاقة الشمسية.

تدعم تقنية U-Turbo الخاصة الأجهزة ذات القدرة الكهربائية العالية التي تصل إلى 2500 واط.

مزود بـ 13 منفذًا متنوعًا، منها 6 منافذ تيار متردد، ومنفذين USB-C بقدرة 100 وات، ومنفذين USB-A، ومنفذ سيارة، ومنفذين DC5521.

تصميم خفيف الوزن، يزن 25.4 رطلاً فقط، لزيادة قابلية الحمل.

عمر بطارية يصل إلى 10 سنوات تم تحقيقه من خلال بطاريات LiFePO4 EV المتطورة.

يأتي مع محطة طاقة، وكابلين للشحن، ومحول موازي للطاقة الشمسية، وحقيبة ملحقات، ودليل المستخدم.

محطة الطاقة المحمولة UGREEN PowerRoam 1200 مع لوحة شمسية 200 واط

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محطة توليد الطاقة المحمولة Geneverse 2419Wh LiFePO4

تعتبر محطة الطاقة المدمجة والقوية هذه مثالية لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يحتاجون إلى طاقة موثوقة للعديد من التطبيقات، بدءًا من تشغيل المعدات الأساسية أثناء انقطاع التيار الكهربائي وحتى النسخ الاحتياطي القوي لجميع احتياجات عملك. يميز جهاز HomePower TWO PRO نفسه من خلال توفير إمكانات طاقة مماثلة لمحطات الطاقة المحمولة في تصميم أكثر إحكاما وسهل النقل.

دلائل الميزات:

تضمن بطارية LiFePO4 بقدرة 2419 واط في الساعة توفير مصدر طاقة ثابت لفترة طويلة.

إجمالي سبعة منافذ، بما في ذلك 3 منافذ تيار متردد بقدرة 2200 وات

تشغيل هادئ واستخدام آمن في الأماكن المغلقة، مما يوفر تجربة خالية من الإزعاج.

المدمج في العاكس موجة جيبية نقية

شحن عالي السرعة، بفضل وحدة التحكم بالشحن MPPT المدمجة.

إمكانية التحكم عن بعد والمراقبة من خلال تطبيق Geneverse للهاتف المحمول.

يشمل الضمان الممتد

محطة توليد الطاقة المحمولة Geneverse 2419Wh LiFePO4

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محطة طاقة محمولة Takki 83Wh ومولد للطاقة الشمسية

محطة الطاقة المحمولة Takki’s 83Wh عبارة عن بنك طاقة مدمج ومتعدد الاستخدامات مصمم للاستخدام الداخلي والخارجي. مثالي لسيناريوهات الطوارئ، فهو يعمل كمولد للطاقة الشمسية ومصباح يدوي، مما يجعله الرفيق المثالي لأولئك الذين يبحثون عن حل طاقة موثوق ومتعدد الوظائف.

دلائل الميزات:

قدرة طاقة 83.25 وات في الساعة مع نوع وقود البنزين.

واجهات شحن متعددة، بما في ذلك مخرج تيار متردد 110 فولت، ومنافذ USB، ومنفذ USB C.

دعم الشحن السريع لمجموعة من الأجهزة، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والكاميرات وحتى مستلزمات التخييم والأجهزة المنزلية.

مجهزة بمصباح يدوي يوفر أربعة مستويات من السطوع ووضع SOS لسيناريوهات التخييم والطوارئ.

خيارات إعادة شحن متعددة عبر محولات التيار المتردد أو شواحن السيارات أو الألواح الشمسية.

أمان محسّن من خلال فتحات تبديد الحرارة ونظام إدارة البطارية للحماية من الحمل الزائد والجهد الزائد والتيار الزائد ودرجة الحرارة الزائدة والدوائر القصيرة.

سهلة الحمل للغاية مع مقبض حمل قوي لسهولة النقل.

محطة طاقة محمولة Takki 83Wh ومولد للطاقة الشمسية

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محطة الطاقة المحمولة Runhood Rallye 600 Plus

محطة الطاقة المحمولة Runhood Rallye 600 Plus هي مولد طاقة شمسية متقدم مصمم لمجموعة واسعة من التطبيقات.

دلائل الميزات:

قوة كهربائية عالية تبلغ 1296 وات في الساعة مع مصادر طاقة متعددة

تصميم معياري مزود ببطاريات قابلة للتبديل يمكن إعادة شحنها بشكل فردي، مما يضمن إمداد الطاقة دون توقف.

ست طرق متنوعة لإعادة الشحن لمحطة الطاقة والبطاريات الفردية بما في ذلك مقبس التيار المتردد واللوحة الشمسية وشحن السيارة.

تسعة منافذ شحن مستقلة، بما في ذلك مقبسين تيار متردد بقدرة 600 وات، ومنفذين تيار مستمر 12 فولت 5 أمبير، ومنفذ سيارة 15 فولت 10 أمبير، ومنفذين USB QC3.0، ومنفذين PD 100 وات.

محطة الطاقة المحمولة Runhood Rallye 600 Plus

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الأسئلة المتداولة حول محطات الطاقة المحمولة

كم من الوقت تدوم محطة الطاقة المحمولة؟

يعتمد عمر بطارية محطة الطاقة المحمولة على سعة البطارية والأجهزة التي تقوم بتشغيلها. يمكن لمعظم محطات الطاقة المحمولة إعادة شحن الهاتف الذكي عدة مرات أو تشغيل ثلاجة صغيرة لعدة ساعات.

هل يمكن لمحطة طاقة محمولة تشغيل شركة صغيرة؟

نعم، يمكنهم ذلك بالتأكيد! تأتي محطات الطاقة المحمولة بأحجام مختلفة ومخرجات طاقة مختلفة للتعامل مع مجموعة من الأجهزة الإلكترونية – بدءًا من الهاتف والكمبيوتر المحمول وحتى الأدوات الكهربائية والأجهزة الصغيرة.

ما هي أفضل طريقة للحفاظ على عمر محطة الطاقة المحمولة الخاصة بي وزيادة عمرها؟

إن العناية المناسبة بمحطة الطاقة المحمولة الخاصة بك ستزيد من عمرها الافتراضي. يتضمن ذلك التخزين المناسب والتنظيف المنتظم وعدم التحميل الزائد على محطة الطاقة. تأتي معظم محطات الطاقة أيضًا مزودة بنظام إدارة البطارية للمساعدة في ضمان السلامة وطول العمر.

هل محطات الطاقة المحمولة آمنة للاستخدام؟

قطعاً! تتميز معظم محطات الطاقة المحمولة بتدابير السلامة مثل حماية الدائرة القصيرة، والتحكم في الجهد، والتحكم في درجة الحرارة. كما أنها خيار أكثر أمانًا من مولدات الغاز التي تنتج انبعاثات ضارة.

هل يمكن استخدام محطة طاقة محمولة أثناء الطقس العاصف؟

في حين أن معظم محطات الطاقة المحمولة مصممة لتحمل الاستخدام والنقل المنتظم، إلا أنها ليست مقاومة للماء ويجب حمايتها من الظروف الجوية القاسية.

في عالمنا الرقمي والمتنقل بشكل متزايد، أصبح الحصول على مصدر طاقة موثوق أكثر أهمية من أي وقت مضى. تعتبر أفضل محطات الطاقة المحمولة استثمارًا جيدًا لأصحاب الأعمال الصغيرة والمستقلين، حيث توفر حرية العمل من أي مكان تقريبًا. سواء أكان الأمر يتعلق بـ Goal Zero Yeti 1500X بقدرتها الهائلة، أو محطة الطاقة المدمجة التي يمكنك حملها بسهولة، أو EcoFlow Delta 2 بشحنها السريع بالطاقة الشمسية، فهناك محطة طاقة مثالية لجميع الاحتياجات. عملك يستحق القدرة على الاستمرار، مهما كان الأمر.

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