ستساعدك المقالة التالية: مخاطر البحث عن المعلومات الطبية عبر الإنترنت

البحث عن المعلومات الطبية عبر الإنترنت هو مقامرة في أحسن الأحوال. تقوم بإدخال أحد الأعراض أو المرض أو المصطلح الطبي أو اثنين، وسرعان ما يتم تقديم مجموعة من النتائج المطابقة بشكل عشوائي. ألق نظرة واحدة عليهم، ثم أضف اثنين واثنين، وتوصل إلى خمسة.

البحث عن المعلومات الطبية عبر الإنترنت والاعتماد عليها لتشخيص أو علاج نفسك أو شخص تعرفه أو حتى حيوان أليف، يمكن أن يكون أكثر تكلفة مما تعتقد. هناك الكثير من العلامات الحمراء والمزالق التي يجب البحث عنها لتجنب التدخل في صحتك وعافيتك.

1. معظم المؤثرين غير معتمدين طبيًا

مع تيك توك، Instagram، و YouTube نظرًا لكونه يحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحاضر، تتم تغطية كل موضوع تقريبًا من قبل مجموعة من المؤثرين.

ما عليك سوى التمرير عبر TikTok لمدة ساعة أو نحو ذلك اليوم، ومن المحتمل أن تصادف عددًا من المنشورات المتعلقة بالصحة. يحب الكثير من الأشخاص المؤثرين مشاركة نظامهم الغذائي والأطعمة التي يجب تجنبها وروتين التمارين والعادات الصحية الأخرى عبر الإنترنت، ولكن هذا قد يكون ضارًا للمشاهدين.

نظرًا لأن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتطلعون إلى الأشخاص المؤثرين، سواء كان ذلك من أجل نجاحهم أو أسلوبهم أو لياقتهم البدنية، فقد لا يفكرون مرتين قبل أخذ النصيحة. على سبيل المثال، إذا ادعى أحد الأشخاص المؤثرين في مجال اللياقة البدنية أن الاستغناء عن جميع الفواكه والخضروات ساعده في التغلب على القولون العصبي، فقد يجرب عدد قليل من متابعيه هذه المحاولة إذا كانوا يتعاملون مع مشكلات مماثلة.

في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، هناك خرافات تتعلق بالصحة واللياقة البدنية في كل مكان. خذ The Liver King، على سبيل المثال. صنع هذا المؤثر المشهور بشكل لا يصدق اسمه من خلال الادعاء بأنه يأكل اللحوم بشكل حصري تقريبًا.

بسبب لياقته البدنية المتميزة، اتبع العديد من الأشخاص نصيحة ليفر كينج، سواء كان ذلك بشأن كيفية تناول الطعام، أو كيفية ممارسة الرياضة، أو كيفية عيش حياتك بشكل عام. ادعى المؤثر أنه اكتسب كتلة عضلية كبيرة دون أي منشطات، مما جعل أسلوب حياته أكثر جاذبية. لدى Liver King أيضًا مجموعة من المكملات الغذائية التي يمكن لأي شخص شراؤها عبر الإنترنت ليتوافق بشكل أكبر مع عاداته الصحية واللياقة البدنية.

ومع ذلك، في عام 2023، WatchMojo ادعى أن ليفر كينج كان يأخذ ما قيمته آلاف الدولارات من المنشطات كل شهر. والذي، إذا كان صحيحًا، يدحض تمامًا ادعاءاته بأنه خالي من الستيرويد.

وذلك بعد أن بدأ العديد من متابعيه بأخذ نصائحه الصحية تحت انطباع بأن اكتسابه للعضلات كان طبيعياً.

هذا النوع من المشكلات هو الذي يجعل من الصعب جدًا الثقة بالمؤثرين عبر الإنترنت. بغض النظر عن مدى روعة صحة منشئ المحتوى، فمن المهم أن تتذكر أنهم عادةً ما يظهرون فقط أفضل العناصر وأكثرها جاذبية في حياتهم.

إذا كنت ترغب في الاستماع إلى نصائح الصحة واللياقة البدنية لأحد الأشخاص المؤثرين، فتأكد من حصولهم على شهادة طبية، ومن الأفضل أن يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه أو ما شابه ذلك. يجب عليك أيضًا إجراء بحثك الخاص حول الأشياء التي تسمعها على وسائل التواصل الاجتماعي. قد يدعي منشئ المحتوى أن شيئًا ما مدعوم بالبحث، ولكن هذا قد يتكون فقط من دراسة صغيرة واحدة أو اثنتين، أو دراسات سيئة التنفيذ، أو دراسات ذات نتائج غير حاسمة أو مشكوك فيها.

حتى لو كانت نصيحة المؤثر سليمة، فلا توجد طريقة لمعرفة ذلك دون دعم طبي كبير. ضعه بمخيلتك.

2. ليست كل صفحة ويب معتمدة طبيًا

لنفترض أنك عثرت على موقع ويب يتعلق بنظام غذائي جديد يعد بتحسين البشرة والشعر. تقرأ بعض الشهادات الإيجابية وتشاهد مقطع فيديو ترويجيًا رائعًا، وتصاب بالذهول. هل يمكن أن يكون هذا النظام الغذائي المثالي بالنسبة لك؟

ليس بهذه السرعة. من المهم أن تتذكر هنا أن أي شخص لديه جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت يمكنه إنشاء موقع ويب. من خلال مواقع مثل WordPress التي تقدم قوالب مواقع ويب أنيقة وعصرية، وأحيانًا مجانًا، من السهل جدًا على الشخص العادي إنشاء موقع ويب خاص به يبدو مصقولًا واحترافيًا. كمستهلكين، فإننا نميل إلى الانجذاب نحو المنتجات الأكثر جمالية، بما في ذلك مواقع الويب. أصحاب الأعمال ومجرمي الإنترنت على حد سواء يدركون ذلك.

تتطلب الكثير من مواقع الصحة والعافية المشبوهة نوعًا من الدفع حتى يتمكن المستخدمون من كشف أسرار الصحة المثالية. إذا كان المستخدم حريصًا بما فيه الكفاية وتم تصميم الموقع بشكل جيد، فمن السهل جذبه باستخدام لغة مقنعة.

إذا طلب منك أي موقع ويب شراء إمكانية الوصول إلى دورة صحية أو نظام تمرين أو خطة نظام غذائي، فكر مرتين قبل الدفع. الإنترنت مليء بموارد الصحة والرعاية الذاتية المجانية من الهيئات المعتمدة.

سواء كان الموقع يطلب الدفع أو يقدم نصيحة مجانية، كن حذرًا. هل قمت بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت هذه الشركة لديها أي دعم طبي؟ هل تم إنشاء نطاق الموقع هذا في الأشهر القليلة الماضية فقط؟ هذه هي الأشياء التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ أي إجراء.

3. يمكن أن يكون للعرض الواحد 100 سبب

إذن، لديك صداع، وتريد البحث عبر الإنترنت لمعرفة ما هو الخطأ. تنقر على نتيجة بحث عشوائية وتجد أنك قد تكون مصابًا بواحدة من الحالات الطبية العديدة، وبعضها يهدد الحياة.

صفحة الويب أدناه هي صفحة وصلنا إليها بعد البحث عن سبب الصداع. مما يوضح مدى سهولة العثور على نتائج مثيرة للقلق عبر الإنترنت. قد تكون مصابًا بالصداع النصفي، ولكن النتائج تشمل حالات أكثر خطورة، مثل ورم في المخ.

إذا كنت قلقًا بعض الشيء على صحتك أو تشعر بالقلق بشكل عام، فقد تفترض الأسوأ. نعم، يمكن أن تكون أعراضك بسبب الصداع النصفي، ولكنها قد تكون أيضًا العلامات الأولى لمرض خطير. في كثير من الأحيان، يكون الأمر هو الأول أو شيء ثانوي بنفس القدر.

إذا كنت قلقًا بشأن صحتك، فمن الأفضل دائمًا استشارة الطبيب، وليس الإنترنت. من المرجح أن يتيح لك التحدث وجهًا لوجه مع شخص ذو خبرة عالية في الطب معرفة ما هو الخطأ الحقيقي بسهولة أكبر، مما سيوفر لك الكثير من الوقت وربما الكثير من القلق.

4. تعتبر نصائح الصحة العقلية عبر الإنترنت ذاتية للغاية

كما هو الحال بالنسبة للصحة البدنية، هناك موارد لا حصر لها حول الصحة العقلية عبر الإنترنت. بعضها مدروس جيدًا ومدعوم طبيًا، في حين أن البعض الآخر ليس أكثر من مجرد آراء شخصية. ربما صادفت أ YouTube فيديو حول معالجة القلق، ولكن الحل يكمن في تناول أكوام من الفاكهة، وحذف جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وشراء موزع الزيوت العطرية.

من يدري، قد يساعد هذا بعض الأشخاص، ولكن إذا لم يتم دعم النصيحة من قبل المتخصصين، فتعامل بحذر شديد. إن القيام بأي شيء جذري لتحسين صحتك العقلية قد يؤدي إلى شعورك بالسوء، وهو أمر سيئ دائمًا.

من الأفضل استشارة الطبيب أو المعالج أو الاتصال بهيئة معتمدة للصحة العقلية إذا كنت تريد التحدث عن تحسين ما تشعر به. لدينا دليل لأفضل مواقع الويب للحديث عن صحتك العقلية إذا كنت ترغب في العثور على موارد مفيدة عبر الإنترنت.

كيفية استخدام النصائح الصحية عبر الإنترنت لصالحك

هناك عدد لا يحصى من المعلومات الطبية الخاطئة على الإنترنت. ولنتأمل هنا جحافل “العلاجات المعجزة” المفترضة التي انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة كوفيد-19. أصبح الإنترنت الآن مكانًا مفيدًا للغاية ولكنه شديد الخطورة، لذا من المهم معرفة كيفية الاستفادة منه مع البقاء آمنًا أيضًا.

1. التحقق من عناوين URL لموقع الويب

إذا كنت تقرأ نصائح طبية على موقع ويب لم تسمع به من قبل، فمن الأفضل دائمًا تشغيل عنوان URL من خلال مدقق الروابط. ما عليك سوى لصق الرابط في مربع النص المقدم، ومن المفترض أن يتمكن مدقق الارتباط من التحقق مما إذا كان آمنًا.

2. قم بإجراء فحص الخلفية للمبدعين

لذا، فقد صادفت أحد منشئي المحتوى عبر الإنترنت الذي تهتم بنصائحه الصحية. لقد ادعى أنه متخصص في المجال الطبي أو لديه مستوى معين من التدريب، لذلك تشعر أنه يمكنك الوثوق به.

قبل أن تأخذ أي نصائح من هذا المؤثر، حاول البحث عنها قليلاً. هل يوجد أي دليل على شهاداتهم الطبية عبر الإنترنت؟ هل تورطوا في أي شيء مشبوه من قبل؟ ومن غير المرجح أن يعلنوا عن أي عيوب أو علامات حمراء، لذلك من المهم البحث عنها بنفسك.

3. حافظ على ضوء الأبحاث الصحية

إذا كنت ترغب في استخدام الاستشارة الطبية عبر الإنترنت، فحاول التأكد من أنها ليست شيئًا من المحتمل أن يسبب لك الضرر. إن استكمال المعرفة الموجودة مسبقًا والبحث عن النصائح والحيل الصغيرة عادة ما يكون غير ضار، ولكن إجراء تغييرات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في المستقبل.

على سبيل المثال، قد يؤدي الاستغناء عن مجموعة غذائية رئيسية إلى جعلك في وضع أسوأ، لكن أخذ بعض النصائح من فيديو للعناية بالبشرة أقل خطورة بكثير. إن اتباع عادات صحية صغيرة يختلف كثيرًا عن تغيير نمط حياتك بالكامل، لذا حاول ألا تتخذ أي قرارات جذرية دون استشارة أخصائي طبي أولاً.

الاستشارة الصحية عبر الإنترنت هي لعبة محفوفة بالمخاطر

في حين أنه قد يكون هناك الكثير من الموارد الصحية المفيدة عبر الإنترنت، إلا أن هناك أيضًا الكثير من الادعاءات غير الموثقة والمعلومات الزائفة. تأكد من أنك تحمي صحتك من خلال التحقق من أي نصيحة ترغب في اتباعها، وفكر في التحدث مع طبيبك قبل الخضوع لأي تحولات كبيرة.