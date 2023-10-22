ستساعدك المقالة التالية: مدونات تقاسم الإيرادات والمنتديات والشبكات

مدونات تقاسم الإيرادات والمنتديات والشبكات

نظرًا لأن كل مدون أو ناشر ويب لديه حساب Google AdSense هذه الأيام، فإن إحدى طرق زيادة مدى وصول إعلاناته هي المشاركة في المنتديات والمدونات والمواقع الأخرى التي طبقت نموذج نمو المحتوى المعتمد على AdSense.

من خلال السماح لكتاب المحتوى والمقالات وسلاسل المنتديات والمدونات بالاستفادة من الإيرادات المكتسبة عبر AdSense والأشكال الأخرى من الإعلانات السياقية، تجتذب مشاريع مثل Squidoo وGather كتابًا نشطين. لقد تجاوز نموذج مشاركة الإيرادات هذا نطاق شبكة المدونات أو ساحة المنتديات، حيث من المتوقع أن تشارك Yahoo Answers إيرادات شبكة Yahoo Publisher Network مع المساهمين فيها، وتقوم MSN بمشاركة الإيرادات المدفوعة من Kanoodle مع مدوني MSN Spaces.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق توزيع مقالاتهم وربط الحملات مع إضافة المزيد من الدهون إلى محافظهم، فقد قام AdMoolah بتجميع قائمة من مواقع مشاركة الأرباح في جوجل أدسنس. تتضمن القائمة وجهات مثل Digital Point Forums وBlogger Party. بعض المواقع تعطي أرباحًا بنسبة 100% بينما يقوم البعض الآخر بتدوير الكود للحصول على أرباح بنسبة 50% أو 75%؛ لدى AdMoolah ملخصًا رائعًا للنسبة المئوية المكتسبة في كل موقع.

مع قيام محركات البحث مثل Google بإلقاء نظرة فاحصة على الروابط المدفوعة والحملات المتبادلة، أتساءل كيف سيكون رد فعل محركات البحث في الأشهر الثمانية عشر القادمة على المحتوى المدفوع عبر مشاركة الإيرادات أو دفع رسوم كاملة لكل مدونة جماعية مساهمة أو مقالة على الشبكة.

في حين أن المحتوى المكرر قد يؤدي إلى حذف النتائج، فهل ستسير المقالات المنشورة من أجل تقاسم الإيرادات في نفس الاتجاه؟

ثم مرة أخرى، ما الفرق بين هذا وبين التعاقد مع كاتب إعلانات، أو الدفع للصحفيين، أو التعاقد مع كاتب مستقل؟