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مدونات محرك البحث بيتر دا فانزو تدوين على V7N

بيتر دا فانزو، الذي بدأ إلى حد كبير ظاهرة التدوين عبر محرك البحث مع SearchEngineBlog.com، يقوم الآن بالتدوين مع جون سكوت في مدونة V7N Search Marketing News Blog.

عندما بدأت الدخول إلى عالم المدونات لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات، كانت مدونة محرك بحث بيتر إحدى المدونات الأولية التي بدأت قراءتها، كما أعطاني بيتر الإلهام لإنشاء موقع BlogSearchEngine.com (نعم، أعلم أنه يحتاج إلى تجديد) عندما نشر منشورًا ينص على أنه “مع كل الإحالات التي أتلقاها لمصطلح “محرك بحث المدونات”، يجب على شخص ما إنشاء محرك بحث للمدونات”.

بعد القراءة، توجهت مباشرةً إلى مسجل النطاق الذي اخترته وكتبت blogsearchengine.com ومن المدهش أن النطاق كان متاحًا. شكرا بيتر!

بالعودة إلى V7N، أجريت مقابلة مع جون منذ فترة وهو يعمل بجد في بناء شبكته الحالية لتصبح مركزًا شاملاً لتسويق الويب ومحركات البحث مع منتديات جديدة ومسابقة v7ndotcom elursrebmem وإعلانات مبوبة داخلية جديدة وأدلة خدمات.

ال مدونة V7N لأخبار التسويق والبحث هي إضافة لطيفة ومع بيتر يأخذ شفاء التدوين (جون لديه مدونة منفصلة خاصة بها)، إنني أتوقع رؤية وآراء من الدرجة الأولى، وليس فقط نفس أخبار محرك البحث القديمة المتقيأة.

أحدث منشور لبيتر، تحسين محركات البحث لا يعمل، يفعل ذلك تمامًا مع آراء بيتر حول مدى أهمية الدفع بالنقرة (PPC) لبناء حملة تحسين محركات البحث مثل الارتباط والمحتوى:

لقد كثرت التكهنات حول ما هو مطلوب الآن. ومن العدل أن نقول إن عددًا من المعلقين البارزين قد استقروا على عاملين أساسيين: الروابط الواردة، والسلوك الفعلي للزائر.

أود أن أضيف نصيحة أخرى: ستؤثر الدفع بالنقرة (PPC) بشكل مباشر على تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك….

…في الواقع، اسمحوا لي أن أعيد صياغة ما يلي: ما هي الطريقة السريعة والسهلة للحصول على درجة سلوك الزائر؟

قدرة شرائية.