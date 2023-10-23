ستساعدك المقالة التالية: مدونات Yahoo للأعمال الصغيرة والمنقولة

مدونات Yahoo للأعمال الصغيرة والمنقولة

كولبرت لو، المحرر الجديد في محرك بحث المدونات (شكرًا لكل من تقدم لهذا المنصب). نشر قصة حول عرض مدونة Movable Type الجديد من Yahoo في ال ياهو للأعمال التجارية الصغيرة قناة. تقدم Yahoo لأصحاب الأعمال الصغيرة نطاقًا خاصًا بهم (أو عنوان ويب فريدًا)، وواجهة Movable Type، وبريد Yahoo من فئة رجال الأعمال مقابل 12 دولارًا شهريًا. يشعر كولبيرت أن عرض مدونة Movable Type المدفوعة من Yahoo قد يؤثر على شعبية WordPress في عالم التدوين.

شخصيًا، أعتقد أن Movable Type هو عرض آمن جدًا لأصحاب الأعمال أو الموظفين الذين يستفيدون من عرض Yahoo Small Business. خاصة وأن أصحاب الأعمال الصغيرة هؤلاء قد يكونون أقل خبرة في التدوين من أي شخص يتطلع إلى إعداد مدونة WordPress على نطاقهم الخاص. وهو ما يقودني إلى الاختلاف قليلاً مع تصريح كولبير “لذلك اعتقدت أن WordPress هو الاتجاه السائد في عالم التدوين حتى رأيت هذه الأخبار في Yahoo عن تقديم Movable Type للمدونين!”

من ناحية أخرى، من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا في عدد مدونات الأعمال على الويب بعد أن تبدأ Yahoo في العمل مع مدونات الأعمال الصغيرة، ونتوقع أن يكون عدد لا بأس به منها محليًا (أخبار جيدة لـ BlogDigger).

أنا أشعر بالدوار مثل كولبير فيما يتعلق بتوجيهات ياهو في المدونات ووضع العلامات: “يبدو أنه سيكون هناك بعض الأشياء الساخنة التي ستصدر من مصنع Yahoo في عام 2006. ولم يقتصر الأمر على شرائهم عبر Flickr وdel.icio.us هذا العام، بل إن جعل Movable Type متاحًا للمدونين يبدو وكأنه يمكن أن يقدم بوابة تدوين جيدة جدًا أو خدمة. دعونا نأمل فقط ألا يواجهوا مشكلات في الخادم.“