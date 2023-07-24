ستساعدك المقالة التالية: مدونة مقابل YouTube القناة: هل يجب أن تبدأ مدونة أو YouTube قناة في عام 2023؟

هل يجب أن تبدأ مدونة أو ملف YouTube قناة إذا كنت ترغب في كسب بعض الدخل عبر الإنترنت – أو تنمية عملك الحالي؟ أدخل دليل اليوم: مدونة مقابل YouTube. تحقق من دليلي النهائي حول كيفية بدء مدونة فيديو (مدونة فيديو) أيضًا.

ليس بالضرورة أن يكون سؤالاً سهلاً للإجابة عليه. كلاهما له مزايا مختلفة – وتحديات مختلفة.

YouTube تعد كل من القنوات والمدونات شكلاً رائعًا من أشكال تسويق المحتوى التي يمكن أن تساعدك على تنمية أعمالك عبر الإنترنت بشكل كبير. لكن بعض الشركات (وبعض الجماهير) ستكون أكثر ملاءمة للمدونات مقابل YouTube – والعكس صحيح.

يمكنك الجلوس على الحياد واختيار بدء مدونة وملف YouTube قناة في نفس الوقت. لكن يمكن القول إن هذا يجعل من الصعب الحصول على أي جر. حتى إذا كنت ترغب في الحصول على مدونة و YouTube قناة ، فأنت تحتاج حقًا إلى اختيار واحدة من تلك لتبدأ بها.

إذن من أين يجب أن تبدأ؟ كيف يمكنك معرفة ما الذي سيعمل من أجله – حتى لا تضيع الكثير من الوقت أو الموارد المالية في السير في الطريق الخطأ؟

هل يجب أن تبدأ مدونة أو ملف YouTube قناة؟ جواب سريع:

أفضل طريقة لتحديد ما إذا كان يجب عليك بدء مدونة أو ملف YouTube أن تسأل نفسك عن مدى الاستمتاع بإنشاء المحتوى. إذا كنت تحب الكتابة أكثر من التحدث إلى الكاميرا ، فسيكون التدوين خيارًا أفضل. من ناحية أخرى ، إذا كان من الأسهل (أو أكثر متعة) تشغيل الكاميرا والتحدث عن الموضوعات في مجالك المفضل ، فابدأ YouTube القناة قد تكون أفضل خطوة لك. بوجود مئات الملايين من المستخدمين النشطين يوميًا على كلٍ من Google و YouTube، ستجد جمهورك (وسيجدونك) سواء بدأت مدونة أو ملف YouTube قناة.

الآن ، دعنا نتعمق في دليلنا حول اختيار بدء مدونة مقابل بدء ملف YouTube القناة (أو ، إذا كنت تفضل ، “”) هذا العام.

مدونة مقابل YouTube: هل يجب أن تبدأ مدونة أو YouTube قناة في عام 2023؟

ما الفرق بين المدونة و YouTube قناة؟ ستة أسباب رائعة لبدء مدونة مقابل YouTube قناة ستة أسباب ذكية متساوية للبدء أ YouTube القناة مقابل المدونة مدونة مقابل YouTube القناة: أيهما أفضل لتحقيق أهدافك؟ يجب أن تبدأ مدونة و a YouTube القناة في نفس الوقت؟

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

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تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.

ما الفرق بين المدونة وأ YouTube قناة؟

قبل أن نتعمق في فوائد كل من المدونات و YouTube القنوات ، دعنا نلقي نظرة على كيف (ولماذا) تختلف.

أكبر فرق بين المدونة ونطاق YouTube هي أن المدونات مكتوبة بشكل أساسي – على الرغم من أنها قد تحتوي على مقاطع فيديو مضمنة فيها.

YouTube من الواضح أن مقاطع الفيديو هي مقاطع فيديو ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لديك مقطع صوتي منطوق فوق صورة ثابتة ، على الرغم من أن ذلك أقل جذبًا إلى YouTube المشاهدين.

تدير بعض الشركات كلاً من مدونة و a YouTube قناة.

المدونة هي موقع ويب يحتوي على منشورات مدونة جديدة منتظمة (محتوى مكتوب). غالبًا ما تكون مقالات إعلامية ، ولكنها قد تتضمن أيضًا قصصًا إخبارية ، أو حتى شيئًا أكثر إبداعًا مثل الخيال الفلاش.

تم تصميم العديد من المدونات لدعم أو تنمية الأعمال التجارية ، على الرغم من أن بعضها يشبه إلى حد كبير اليوميات أو المجلات الشخصية التي قد تجني القليل من المال أو لا تدر المال على منشئيها. لبدء مدونة ، ستحتاج إلى اسم مجال وحساب استضافة ويب.

أ YouTube تشبه القناة (أو مدونة الفيديو) امتلاك برنامج تلفزيوني خاص بك عند الطلب. أنت لا تقوم بالبث المباشر مثل قناة تلفزيونية عادية: بدلاً من ذلك ، تقوم بإسقاط مقاطع فيديو جديدة (أو يمكنك التفكير فيها على أنها “حلقات”) على أساس يومي أو أسبوعي.

قد يجد بعض المشاهدين مقطع فيديو واحدًا ويشاهدونه ويحصلون على ما يحتاجون إليه. سيشترك الآخرون في قناتك ، ويشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بك فور ظهورها. وسيأتي البعض وينغمس في القائمة الخلفية لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

الآن ، دعنا نأخذ بعض الفروق الدقيقة في السؤال – هل يجب أن تبدأ مدونة أو ملف YouTube قناة؟ ما الذي سيخدمك أنت وعملك بشكل أفضل؟

هذا ما سنلقي نظرة عليه الآن ، مع تسليط الضوء على الأسباب الرئيسية التي قد تجعلك تتعامل مع كل منها عند تقييم سؤال التدوين مقابل YouTube القنوات.

6 أسباب رائعة لبدء مدونة مقابل YouTube قناة

هل تفكر في بدء مدونة مقابل مدونة فيديو؟ فيما يلي 6 أسباب رائعة تجعل المدونات مناسبة لك (أكثر من مدونات الفيديو):

1. أنت تريد أن تبدو محترفًا بميزانية محدودة

لا يكلف إنشاء مدونة جيدة المظهر الكثير: فهناك الكثير من سمات WordPress عالية الجودة المتاحة والتي لن تعيدك أكثر من 100 دولار.

بمجرد شراء قالب WordPress الخاص بك ، وربما الاستثمار في شعار ، يمكنك الاستمرار في كتابة المنشورات بتكاليف قليلة جدًا للمدونة المستمرة. سيظلون رائعين.

مع YouTube قناة الفيديو ، ستحتاج إلى الاستثمار في قدر كبير من المعدات — كاميرا وميكروفون وربما خلفية أو حتى مجموعات ودعائم. يعد بدء تشغيل ملف YouTube قناة بنفس مستوى جودة المحتوى الذي يمكنك تحقيقه بسعر أرخص بكثير باستخدام مدونة.

2. تستمتع بالكتابة

إذا كنت تحب الكتابة ، فمن المنطقي أن تبدأ مدونة. نأمل أن تجد أنه من السهل (والممتع) إنشاء محتوى هناك.

أثناء كتابة منشورات المدونة غالبًا ما تتضمن بعض العناصر الرسومية ، مثل الصور أو الرسوم التوضيحية ، فإن الجزء الأكبر من وقتك سيقضي في العمل بالكلمات.

مع YouTube مقاطع الفيديو ، قد تكتب نصًا جيدًا ، لكن معظم وقت إنشاء الفيديو الخاص بك سيستمر في التسجيل والتحرير.

3. تشعر أنك شديد الوعي بالذات على الفيديو

حتى إذا كان تخصصك يناسب الفيديو جيدًا ، إذا كنت تكره التسجيل ، فقد ترغب في الاستمرار في التدوين بدلاً من ذلك – على الأقل لتبدأ به.

لا يشعر بعض الأشخاص بالراحة عند مشاهدة الفيديو. وإذا كنت كذلك ، فلا تجبر نفسك على تكرار فعل شيء تكرهه.

بدلاً من ذلك ، تحقق مما إذا كان التدوين يبدو وكأنه أكثر راحة وملاءمة لك بشكل طبيعي.

4. أنت تهدف إلى تحسين SEO لموقع الويب الخاص بك (تحسين محرك البحث)

تتمثل إحدى الطرق الرائعة للحصول على المزيد من حركة مرور محرك البحث على موقع الويب الخاص بك في إنشاء المزيد من محتوى المدونة. كلما زاد عدد مشاركات المدونة لديك ، زادت فرصك في الترتيب على Google وجذب زوار جدد.

بينما YouTube يمكن لمقاطع الفيديو (وغالبًا ما تفعل ذلك) أن تحتل مرتبة أعلى على Google – فلن تفيد دائمًا موقع الويب الخاص بك من خلال القيام بذلك. سوف يساعدون فقط YouTubeSEO.

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5. أنت تريد امتلاك منصة خاصة بك بالكامل

عندما تقوم بإنشاء ملف YouTube القناة ، جمهورك قيد التشغيل YouTube – ليس على موقع الويب الخاص بك. وإذا كان هناك شيء عن YouTube التغييرات ، فقد تجد أنك تفقد الكثير من جمهورك. في أسوأ السيناريوهات ، YouTube قد تغلق قناتك تمامًا.

مع مدونة ، أنت تمتلك موقع الويب الخاص بك. إنها منصتك – لا أحد غيرك. ما لم تكن تفعل شيئًا غير قانوني ويتم إغلاق موقعك من قبل مضيف الويب الخاص بك ، فلا داعي للقلق بشأن فقدان جمهورك فجأة.

6. أنت تفضل أن تكون مجهول الهوية أو أن تكون منخفض الشخصية

من الأسهل أن تكون مجهول الهوية في مدونة أكثر من في YouTube. حتى لو لم تظهر وجهك في وجهك YouTube مقاطع فيديو ، سيسمع الناس صوتك.

المدونات مقابل YouTube يمنحك الفرصة للكتابة باسم مستعار ، دون أن يعرف أي شخص من أنت حقًا. حتى إذا كنت تريد استخدام اسمك ، فقد تفضل التركيز على المحتوى الخاص بك – وليس عليك شخصيًا.

6 أسباب ذكية متساوية للبدء أ YouTube القناة مقابل المدونة

يشعر أن أ YouTube القناة قد تكون مناسبة لك؟ ربما تبدو بعض هذه الأسباب الستة لبدء تدوين الفيديو وكأنها حقيقية بالنسبة لك:

1. تريد أن تبدأ بسرعة

لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات لبدء ملف YouTube قناة – خاصة إذا كان لديك بالفعل حساب Google. إنها عملية سريعة وسهلة.

قارن ذلك ببدء مدونة ، حيث تحتاج إلى اختيار مضيف ويب ، والتوصل إلى اسم مجال متاح ، واختيار موضوع تريده ، والمزيد.

إذا كنت حريصًا على المضي قدمًا ، فإن ملف YouTube ربما تكون القناة هي أفضل مكان للبدء.

2. أنت تحب التحدث وليس الكتابة

ربما يمكنك التحدث بسعادة طوال اليوم عن تخصصك … ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع أصابعك على لوحة المفاتيح ، فإنك تكافح من أجل التوصل إلى جملة متماسكة.

إذا وجدت أنه من السهل والطبيعي التحدث إلى الكاميرا ، إذن YouTube هو الخيار الأمثل لك. بدلاً من برمجة مقاطع الفيديو الخاصة بك ، قد ترغب في الحصول على مخطط تفصيلي يمكنك متابعته للوصول إلى جميع نقاطك الرئيسية – ولكن مع وجود مساحة كبيرة للارتجال على طول الطريق.

3. تستمتع بتسجيل وتحرير مقاطع الفيديو

اذا كان لديك YouTube في القناة ، ستقضي وقتًا طويلاً في التسجيل – وربما المزيد من الوقت في تعديل مقاطع الفيديو الخاصة بك.

يجد بعض الأشخاص هذه العملية مملة: يستمتع الآخرون حقًا بالحصول على مقطع فيديو بشكل صحيح ، ويمكنهم قضاء ساعات في إتقانه باستخدام برنامج التحرير المفضل لديك. إذا كان هذا هو أنت ، ثم أ YouTube القناة هي الخيار المثالي لك.

4. موضوعك يناسب مقاطع الفيديو بشكل جيد

بعض المنافذ مناسبة حقًا لمحتوى الفيديو. أي شيء يحتوي على مكون عملي عملي من المرجح أن يستمر بشكل جيد YouTube القنوات.

يتضمن ذلك أشياء مثل تلميحات البرامج ، والحيل ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، وتقنيات تحرير التصوير الفوتوغرافي ، وصيانة السيارة ، وأي شيء يمكنك فعله إلى حد كبير.

إذا كان موضوعك عبارة عن شيء تكون فيه مقاطع الفيديو أسرع وأسهل في الفهم من الكلمات المكتوبة ، فأنت تريد أن تستمر YouTube.

5. الجمهور المستهدف يريد مقاطع الفيديو

ماذا لو كان من الممكن تقديم موضوعك بشكل جيد من خلال مقاطع الفيديو أو المحتوى المكتوب – وأنت سعيد بإنشاء أي منهما؟

ثم يأتي كل شيء إلى جمهورك المستهدف. أيهما يناسبهم بشكل أفضل؟ يفضل بعض الجمهور القراءة ؛ سيبحث الآخرون دائمًا عن مقطع فيديو قبل محاولة العثور على دليل مكتوب.

بشكل عام ، سيشعر الجمهور الأصغر سنًا براحة أكبر مع الفيديو مقارنة بالجماهير الأكبر سنًا – ولكن من المهم معرفة الجمهور المستهدف بدقة وتفضيلاتهم.

6. تريد بناء اتصال فوري

يمكن أن تشعر منشورات المدونة بأنها بعيدة تمامًا عن مؤلفها. ما لم يكن هناك الكثير من المحتوى الشخصي أو صوت مؤلف قوي للغاية ، فكل ما لديك هو كلمات على الشاشة – وليس الكثير من الشخصية.

باستخدام مقطع فيديو ، يمكنك مشاهدة وسماع منشئ الفيديو. ستكوّن انطباعًا فوريًا عنهم ، وبافتراض أن انطباعك الأول إيجابي بشكل عام ، ستبدأ في الشعور بالاتصال بهذا الشخص من أول مقطع فيديو تشاهده.

إذا كان عملك يناسب العلاقات القوية جيدًا – ربما تبيع خدمة فردية مثل الاستشارات ، على سبيل المثال – إذن YouTube يمكن أن يكون مكانًا رائعًا للتواجد فيه.

مدونة مقابل YouTube القناة: أيهما أفضل لتحقيق أهدافك؟

بالإضافة إلى التفكير في ما يناسب موضوعك وجمهورك ، ستحتاج إلى التفكير فيما إذا كانت مدونة أو ملف YouTube من المحتمل أن تكون القناة (مدونة فيديو) مناسبة بشكل أفضل لأهدافك الفعلية.

عندما تفكر في إنشاء مدونة أم لا YouTube قناة من أجل تحقيق أهدافك ، استخدم هذا الإطار لتقييم:

1. سواء كانت مدونة أو YouTube القناة أفضل لعلامتك التجارية

من المرجح أن تعمل العلامة التجارية القوية القائمة على الشخصية بشكل جيد حقًا لـ YouTube قناة. يمكن أن تكون العلامة التجارية الهادئة والغنية بالمعلومات التي تركز على شركة بدلاً من الفرد هي الأفضل للمدونة.

2. كم يمكنك استثمار رأس المال مقدما

كما ذكرنا سابقًا ، قد يكلفك الأمر بعض الشيء للاستعداد والتشغيل YouTube. بينما تقوم بتسجيل جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك على هاتفك وتكون سريعًا على YouTube بين عشية وضحاها ، فمن المحتمل أنك تريد ميكروفونًا وكاميرا بجودة عالية للحصول على مقاطع فيديو أكثر احترافية.

إذا كانت ميزانيتك محدودة ، فقد ترغب في البدء بمدونة بينما تقوم بتوفير ما يصل إلى الاستثمار في المعدات التي تحتاجها من أجل YouTube أشرطة فيديو.

3. كيف “مصقول” يتوقعه جمهورك المستهدف (ويريد) منك أن تكون

بالطبع ، قد لا تهم التكاليف كثيرًا إذا كان جمهورك المستهدف يريد محتوى شخصيًا خامًا: قد يكون التسجيل على هاتفك مثاليًا لذلك.

على الجانب الآخر ، إذا كان جمهورك يتوقع أسلوبًا احترافيًا للغاية ، فإن التدوين يمكن أن يكون طريقة جيدة للظهور بطريقة مصقولة حتى بميزانية منخفضة جدًا.

4. ما إذا كان تحسين محركات البحث هو التركيز الرئيسي لعملك

ستعمل المدونة بالتأكيد على تعزيز مُحسّنات محرّكات البحث لديك أكثر من YouTube قناة – لذلك إذا كان هدف عملك الرئيسي هو الحصول على ترتيب أفضل على Google ، فستساعدك المدونة في الوصول إلى هناك بشكل أسرع.

في النهاية ، يمكن لشركتك أن تعمل بشكل جيد بغض النظر عن الخيار الذي تذهب إليه بعيدًا. ولكن باختيار الخيار الأسهل والأفضل لك ولجمهورك وعملك ، ستحقق تقدمًا أسرع بكثير.

يجب أن تبدأ مدونة و a YouTube القناة في نفس الوقت؟

تدير الكثير من الشركات مدونة أ YouTube القناة: SmartWP ، عملي الجانبي الخاص مع صديقي آندي ، هو مثال جيد ، مع محتوى SmartWP الخاص بنا و SmartWP YouTube قناة تعمل جنبًا إلى جنب.

ومع ذلك ، هذا ليس نهجًا صديقًا للمبتدئين. بدلاً من إطلاق مدونتك وموقعك YouTube قناة في وقت واحد ، قم بإطلاق واحدة أولاً ، وتعود على إنشاء محتوى منتظم ، وبناء جمهور هناك.

مجرد إنشاء مدونة YouTube تأخذ القناة الكثير من العمل. اجعل الحياة أسهل على نفسك من خلال معالجة واحدة فقط من هؤلاء ، لتبدأ.

هل أنت جاهز للتجربة؟ قم بتشغيل مدونتك أو YouTube قناة اليوم

إذا كنت تفكر في مدونة و / أو YouTube لفترة طويلة – حان الوقت للبدء.

هذا الأسبوع ، أتحداك أن تبدأ عملية بدء مدونة أو الاشتراك فيها YouTube وإنشاء قناتك الخاصة.

ما زلت غير متأكد ما إذا كان ملف YouTube القناة أو المدونة مناسبة لك؟

اقضِ أسبوعين في تجربة كليهما. أو اترك لي تعليقًا هنا أدناه وسأوازن بنصيحتي.

تعرف على ما يبدو أنه أكثر ملاءمة بين مدونة أو YouTube قناة — ثم ركز وقتك حيث تحصل على المزيد من المشاهدات والاهتمام. ضع الآخر قيد الانتظار في الوقت الحالي ، حتى تتمكن من الالتزام بخيار واحد فقط خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

جاهز لبدء مدونتك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.