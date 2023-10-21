ستساعدك المقالة التالية: مدونة Google وخدعة النقر للاتصال

مدونة Google وخدعة النقر للاتصال

تم إجراء منشور غريب إلى حد ما على Blogger المدعوم واستضافة Blogspot مدونة جوجل الرسمية على مدار الأمسية التي بدا فيها الإعلان عن إلغاء برنامج Click-to-Call من Google، وهو برنامج AdWords للدفع مقابل المكالمة الذي تديره شركة Google.

ومع ذلك، نظرًا لأنه تم حذف الرسالة من مدونة Google، مما يثير الدهشة أن المدونة نفسها ربما تكون قد تم اختراقها لنشر رسالة الشراكة المناهضة لـ Google eBay:

تم إلغاء مشروع Click-to-Call من Google

10/07/2006 05:07:34 مساءً

وبعد تفكير عميق، قررت Google عدم الاستمرار في مشروع Click-to-call من Google. لقد ظهر المشروع في وسائل الإعلام في الأيام الماضية بسبب إشعار اتفاقية Google مع e-Bay. أخيرًا، نعتبر اتفاقية النقر للاتصال مع e-Bay بمثابة نهج احتكاري من شأنه أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة في مجال إدارة علاقات العملاء.

تمت ترجمة هذه الرسالة باستخدام أدوات لغة جوجل.

من الواضح أن مثل هذه الرسالة لن تأتي من Google الذي ينتقد موقع eBay، ولن تكون مليئة بالأخطاء الإملائية أو غير موقعة أو تنتهي بـ “تمت ترجمة هذه الرسالة باستخدام أدوات لغة جوجل” خط.

إذا كان هذا اختراقًا للمدونة، فهذه هي المرة الأولى التي أستطيع أن أتذكرها، حيث أن المشكلة الرئيسية الأخرى الوحيدة التي واجهتها مدونة Google كانت عندما قامت Google بحذفها عن طريق الخطأ مرة أخرى في شهر مارس.