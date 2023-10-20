ستساعدك المقالة التالية: مراجعة أخبار محرك البحث – الأربعاء 20 يونيو 2007

مكائد مجلس الأوبرا

الأوبرا, الذي أطلق سراحهم للتو أوبرا ميني بيتا 4، كان لديه القليل من التغيير. قام المؤسس، جون إس فون تيتشنر، بطرد مجلس الإدارة قبل أن يتمكنوا من إقالته. وبينما ارتفع سعر السهم الأسبوع الماضي، فقد انخفض بنسبة تزيد عن 60 بالمائة منذ أعلى مستوى له في مارس 2006.

في إشارة إلى هذه الفضيحة، يقدم Fake Steve Jobs اقتراحًا بأن المتصفحات المنافسة تقتل نفسها.

بغض النظر، تحقق من فيديو أوبرا ميني مقابل آيفون يسخر من تكلفة هذا الأخير. على الرغم من أنها بالطبع مقارنة بين المتصفح والهاتف.

سيارة جوجل؟ جوجل ماك؟

من بين جميع التقنيات التي يمكن أن تستثمر فيها Google أموالها الاستثمارية، فقد تعاونت مع شركة Pacific Gas & Electric من أجلها اختبار السيارات الهجينة (نيويورك تايمز؛ ريج) تعمل جزئيًا على الشبكات الكهربائية، ومن المحتمل أن تبيع الطاقة مرة أخرى. هذا المشروع يتم تنفيذه في الواقع من قبل المؤسسة الخيرية للشركة، غزاله جوجل، من هم وضع 10 ملايين دولار أمريكي. (Note: ليس هناك حقيقة للإشاعة القائلة بأن هذه السيارات الهجينة لا يمكن قيادتها إلا على الطرق التي تعرض لوحات Google الإعلانية فقط.)

في أخبار غير ذات صلة، نيويورك ماج يقترح ذلك جوجل يمكن أن تشتري Apple [via MacNN]. Note أن الرئيس التنفيذي لشركة Google إريك شميت موجود في Apple يتعاون مجلس الإدارة والشركات في تطبيقات iPhone.

ميزات ديج الجديدة

سيحصل موقع التواصل الاجتماعي الشهير Digg على عدد من الميزات الجديدة. بالإضافة إلى موقع التعافي من الكوارث الكامل، سيكون لدى Digg موقع كامل متعدد الخيوط تعليقات. هذا يعني ببساطة أنه سيكون هناك أكثر من مستوى واحد من التداخل في التعليقات، كما هذه الصفحة يسو يوضح.

تحليل بيانات جوجل الصحفية

يقدم Google Blogscoped أ تحليل الرسم البياني الشريطي من بيانات جوجل الصحفية الممتدة من عام 1999 إلى عام 2007. والأكثر وضوحًا هو التركيز المتزايد على “الإيرادات” وانخفاض “البحث”، مقارنة بالمصطلحات الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لتكرارات حدوث الكلمات الرئيسية الصغيرة، فمن المحتمل أن يكون هذا التحليل ذا قيمة ترفيهية أكثر من كونه دليلاً قويًا على أي أجندة لشركة Google.