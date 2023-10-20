ستساعدك المقالة التالية: مراجعة أخبار محرك البحث – الإثنين 18 يونيو 2007

ويب وير 100 منتج ويب 2.0

رافي نيدلمان أعلن ال ويب وير 100 فائز، والعديد منها عبارة عن عروض Google وYahoo وAsk. تم تجميع القائمة بناءً على الأصوات التي أدلى بها ما يقرب من 500000 مستخدم. لست متأكدًا من تصنيفها جميعًا على أنها ويب 2.0، بناءً على التعريف الأصلي لتيم أورايلي. ولكن هناك الكثير من التطبيقات الرائعة في القائمة، ومن يهتم بالتعريفات.

جيري يانغ يصبح ياهو! المدير التنفيذي

كان جيري يانغ، أحد مؤسسي ياهو! تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. أصبح تيري سيميل رئيسًا غير تنفيذي، وأصبحت سو ديكر رئيسًا.

علق Valleywag قائلاً إن يانغ ليس ستيف جوبز وأن البيان الصحفي “هو أحد أكثر الأمثلة المثيرة للاشمئزاز على ازدواجية الشركات التي قرأتها منذ فترة طويلة.” علق جيري يانغ بالطبع على ذلك ياهو! لديه مستقبل مشرق بشكل لا يصدق وأنه يشرفه أن يتدخل في هذا الدور. تيري سيميل على ما يبدو استقال.

بحث Vivisimo Clusty على الهاتف المحمول

أعلن Vivisimo اليوم أ اصدار المحمول منهم كلستي تطبيق البحث. يقدم Clusty النتائج من خلال تجميعها في مجلدات المواضيع.

يعمل Clust Mobile على تحسين جميع مواقع الويب التي يتم النقر عليها لعرضها على الهاتف المحمول، مما يؤدي تلقائيًا إلى تحويل صفحات الويب المرهقة إلى إصدارات نصية مبسطة يسهل قراءتها على الشاشة الصغيرة.

تحسين بحث جوجل

أبلغ مات كاتس عن نتائج محسنة عندما البحث عن وثائق جديدة. حدد الحد الأقصى لعمر المستندات، وستحصل بالفعل على عناوين URL أحدث في النتائج.