ستساعدك المقالة التالية: مراجعة البطاقة الخضراء من أمريكان إكسبريس (بطاقة الاختيار سابقًا)

تعد بطاقة American Express Green Card (المعروفة سابقًا باسم The Choice Card من American Express) واحدة من أحدث الإضافات إلى خط بطاقات الائتمان AMEX المتاحة في كندا.

تقدم هذه البطاقة بدون رسوم سنوية نقاط برنامج Membership Rewards على جميع المشتريات والوصول إلى مزايا American Express Experiences.

يمكن لحاملي البطاقات الجدد أيضًا الاستفادة من عرض المكافأة الترحيبي البالغ 10000 نقطة عندما ينفقون 1000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى.

تغطي مراجعة American Express Green Card ميزاتها وفوائدها وعيوبها وبدائلها.

مزايا البطاقة الخضراء من أمريكان إكسبريس

1. بدون رسوم سنوية: لن تفرض عليك هذه البطاقة رسومًا سنوية على البطاقات الأساسية والإضافية. يمكنك مقارنة أفضل بطاقات الائتمان بدون رسوم في كندا.

2. اكسب المكافآت: احصل على نقطة واحدة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على جميع المشتريات بالإضافة إلى نقطة إضافية لكل دولار عند استخدام بطاقتك للدفع للفنادق واستئجار السيارات.

من السهل جدًا استبدال نقاط برنامج الـ Membership Rewards بـ:

حجوزات السفر من خلال AMEX Travel Services.

كشف حساب للمشتريات المؤهلة.

بطاقات الهدايا والبضائع.

مشتريات على Amazon.ca.

3. عرض ترحيبي: عندما تنفق 1000 دولار أو أكثر في أول 3 أشهر من تنشيط البطاقة ، تحصل على 10000 نقطة إضافية … ما يعادل 10 دولارات في رصيد السفر.

4. تجارب أمريكان إكسبريس: يمكن لحاملي البطاقات الوصول إلى العروض الخاصة لتناول الطعام والتسوق ، فضلاً عن الوصول الحصري إلى تذاكر الأحداث والعروض المسبقة للأفلام الرائجة والمزيد.

5. فوائد أخرى: يمكنك الوصول إلى خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والحصول على بديل طارئ لبطاقتك في حالة ضياعها أو سرقتها ، والتمتع بضمان الحماية من الاحتيال عندما تهتم بشكل معقول بتفاصيل بطاقتك.

لا تحتوي بطاقة American Express Green Card على حد أدنى من متطلبات الدخل ويمكن أن تعمل بسهولة كبطاقة ائتمان للطلاب أو بطاقة للوافدين الجدد.

سلبيات بطاقة أمريكان إكسبريس الخضراء

بطاقات ائتمان Amex غير مقبولة على نطاق واسع مثل بطاقات ائتمان Visa أو Mastercard.

أيضًا ، لا تقدم بطاقة أمريكان إكسبريس جرين كارد تغطية تأمين السفر.

بطاقة أمريكان إكسبريس الخضراء مقابل البدائل

بطاقتا ائتمان استرداد نقدي بدون رسوم تتنافسان مع بطاقة أمريكان إكسبريس جرين كارد هما:

بطاقة اليوسفي لاسترداد الأموال

بطاقة اليوسفي لاسترداد الأموال

المكافآت: اكسب ما يصل إلى 2٪ استرداد نقدي غير محدود في ما يصل إلى 3 فئات للإنفاق و 0.50٪ على جميع المشتريات الأخرى.

عرض ترحيبي: احصل على استرداد نقدي إضافي بنسبة 10٪ على ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي للإنفاق في أول شهرين (بقيمة 100 دولار أمريكي) ؛ 1.95٪ معدل تحويل الرصيد لمدة 6 أشهر.

اسعار الفائدة: 19.95٪ للمشتريات والتحويلات والسلف النقدية.

رسوم سنوية: 0 دولار

تربح بطاقة ائتمان Tangerine هذه ما يصل إلى 2٪ من النقود غير المحدودة عندما تنفق على 2-3 فئات من اختيارك ، بما في ذلك البقالة والغاز ودفع الفواتير المتكررة والترفيه والفنادق والمزيد. بصرف النظر عن فئاتك البالغة 2٪ ، فإنك تكسب 0.50٪ كاش باك على جميع المشتريات الأخرى.

توفر بطاقة Tangerine Money-Back الائتمانية تحويل رصيد بنسبة 1.95٪ لأول ستة أشهر ، وحماية المشتريات ، ومزايا الضمان الممتد.

تعرف على المزيد في هذا الاستعراض لبطاقات الائتمان Tangerine.

بطاقة SimplyCash من AMEX

توفر بطاقة SimplyCash من AMEX معدل استرداد نقدي بنسبة 1.25٪ على معظم المشتريات وما يصل إلى 2٪ استرداد نقدي على البقالة.

تأتي هذه البطاقة مع تأمين ضد حوادث السفر ، وحماية للمشتريات ، وتغطية ضمان ممتدة. يمكنك معرفة المزيد في هذا الاستعراض.