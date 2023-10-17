ستساعدك المقالة التالية: مراجعة الكتاب: ProBlogger

لقد لقيت مشاركتي مع مراجعات كتابي في أبريل من هذا العام استحسانًا كبيرًا لدرجة أنني قررت الاستمرار في هذا وكتابة مراجعة أخرى. لا أخطط للاقتصار على مراجعات الكتب ذات الصلة بتحسين محركات البحث (SEO) والتسويق عبر محرك البحث (SEM/PPC) وسأغطي الكتب المرتبطة بالتسويق عبر الإنترنت بالمعنى الأوسع. أحدث كتاب حصلت عليه يدور حول التدوين. يتم تضمين عناصر تحسين محركات البحث (SEO) في الكتاب، وهذا ليس مفاجئًا، لأن تحسين محركات البحث (SEO) يجب أن يكون جزءًا من كل مشروع أو حملة نشر عبر الإنترنت في الوقت الحاضر. لن تكون قد قمت بواجبك المنزلي بشكل جيد، إذا كنت ستستبعده أو تفكر فيه فقط.

لقد استلمت الأسبوع الماضي نسختي التي طلبتها مسبقًا من الكتاب “ProBlogger – أسرار التدوين طريقك إلى الدخل المكون من ستة أرقام” من Amazon.com. تمت كتابة الكتاب من قبل اثنين من المدونين المشهورين في الصناعة، دارين روز من Problogger.net و كريس جاريت، مدون مستقل ومستشار.

أثار العنوان الفرعي للكتاب حاجبًا؛ “” و”” هي العبارات التي أربطها بعمليات الاحتيال السريعة لتحقيق الثراء. أعلم أنه تم اختيار العنوان “” لأغراض تسويقية. لقد أوضحوا أيضًا في الجزء الخلفي من الكتاب وفي وقت مبكر جدًا من الكتاب نفسه أن هذا الكتاب ليس هذا النوع من الكتب وشرحوا ما يجب أن يتوقعه القارئ من الكتاب. حسنًا، سوف أسامحهم وآمل أن يكون ما فعلوه كافيًا لتجنب خيبة الأمل من مشتري الكتاب الذين اعتقدوا أنهم سيتعلمون سرًا وربما الكأس المقدسة لكسب المال عبر مدونة.

يبدو الكتاب المؤلف من 200 صفحة رقيقًا ويثير قلقي، نظرًا لحجم الموضوع الذي يريد تغطيته. اللمحة الأولى على جدول المحتويات التي قسمت الكتاب إلى 10 فصول متميزة جعلتني أدرك أن الكتاب أشبه بمرجع وليس مصممًا لقراءته من البداية إلى النهاية.

تشمل المواضيع التي يتم تناولها كل شيء مهم من البداية إلى النهاية، بدءًا من اتخاذ القرار، وإذا كانت المدونة تناسبك، واختيار الموضوع، والنظام الأساسي، والتصميم والتكوين على صيانة المدونة، والاستعانة بمصادر خارجية، والتسويق، والترويج، وتحقيق الدخل لتقييم قيمة مدونتك وعملية بيعها لشخص آخر.

يتم الانتهاء من كل جزء بنصيحة أو ملخص أو تمرين للقارئ.

يتم في أغلب الأحيان تقسيم الخيارات والاختيارات وتقديمها بتنسيق قائمة سهل القراءة. يتم استخدام لقطات الشاشة لتوضيح النقاط التي تم توضيحها عند الحاجة أو تكون مفيدة وليس فقط من أجل إضافة صورة. ربما أدى هذا أيضًا إلى تقليل الطول الإجمالي للكتاب. إن قرار تضمين الصور أو عدم تضمينها ليس علامة على عدم الاتساق، ولكن أن شخصًا ما كان ينظر بالفعل إلى كل صورة ويسأل عما إذا كانت الصورة مطلوبة أم لا ويقوم بإزالتها، إذا كانت إجابة السؤال هي لا.

لقد أدرجوا مجموعة من الأدوات والخدمات، وهو أمر جيد، ولكن في بعض الحالات تم اختصار الأمثلة إلى واحد فقط، مما يجعلني أتساءل ما سبب هذا القيد، التفضيل الشخصي؟ نقص المعلومات والمعرفة؟ أو صفقة إعلانية محتملة؟ أود أن أعتقد أن الخيار 1 و2 هما السبب، لكنني لن أستبعد الخيار 3 أيضًا (للأسف). وأنا أشير إلى الأمثلة التي تتجاوز ووردبريس التقارب والتفضيل، وهو أمر واضح في جميع أنحاء الكتاب (لا أستطيع أن ألومهم على ذلك).

على سبيل المثال، استضافة مدونة مستقلة باستخدام ووردبريس; أعتقد أن هناك أكثر من اختيار جيد غير الذي ذكره الكتاب، نعم، أيضًا لتلك التي تقدم ميزة.

لقد فاتني أيضًا ذكر الحلول المختلطة بين المدونات المستضافة والمستضافة ذاتيًا.

TypePad.com على سبيل المثال، يسمح بإعداد مدونة مستضافة ضمن النطاق الخاص بك، مما يلغي مساوئ عنوان URL العام مقابل عنوان URL الخاص بك وإلى حد كبير مشكلة الملكية نتيجة لذلك أيضًا. لقد اختبرت هذه الميزة مرة واحدة في الماضي وكانت النتيجة جيدة. وأنا أعلم أيضا أن نعتقد ذلك مات كاتس تم اللعب باستخدام هذا الخيار لمدونته. على الأقل كان يستخدمه في الماضي.

Blogger.com يوفر ميزة نشر مدونتك عبر FTP لمزود الاستضافة الخاص بك. يمكنك إدارة مدونتك عبر واجهة الويب العامة Blogger.com، ولكن سيتم دفع صفحات HTML والخلاصات وما إلى ذلك التي تشكل مدونتك إلى موقع الويب الخاص بك وتقديمها منه. مدونتي الأولى، وهي مدونة شخصية، تستخدم هذا الخيار منذ عامين تقريبًا.

قرأت مجموعة من الفصول والفقرات وتصفحت بقية الكتاب. لم أقرأ كل كلمة على حدة، ولكن أعتقد أنني لم أضطر إلى ذلك حتى أتمكن من تحديد ما إذا كان هذا الكتاب مفيدًا ويستحق 25 دولارًا أمريكيًا مقابله (أو 27 دولارًا كنديًا، ألا ينبغي عكس ذلك؟ الكالينجيون) . أعتقد أن الأمر يستحق المال بالنسبة للأفراد الذين يفكرون في إنشاء مدونة شخصية أو مهنية وكذلك للموظفين الذين يفكرون في إنشاء مدونة للشركة أو قاموا بالفعل بإطلاق مدونة ويحتاجون إلى بعض المساعدة والأفكار لبدء العمل.

إذا كانت لديك مدونة لا تعمل بالطريقة التي كنت تعتقدها، فقد يكون هذا الكتاب قادرًا على مساعدتك في تحديد المجالات التي كانت توقعاتك فيها غير واقعية وكيفية إدارة الدفة وإحيائها مرة أخرى.

هتافات!

كارستن كومبروفسكي

لدي عدد من الموارد لإدارة المحتوى والنشر والتدوين المتاحة على موقعي Cumbrowski.com. إذا كنت تخطط للانتقال إلى المستوى التالي وإضافة بودكاست صوتي أو فيديو إلى مدونتك، فراجع دليل البودكاست الخاص بي لمنشئي وناشري البودكاست.