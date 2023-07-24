ستساعدك المقالة التالية: مراجعة بالتنقيط 2023: أفضل منصة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

يستغرق التسويق عبر البريد الإلكتروني وقتًا طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد. لكنها ضرورة لأي نوع من الشركات ، خاصة لأصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية.

ولكن إليك بعض الأخبار الجيدة:

هناك برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني قائم على السحابة مزود بميزات التشغيل الآلي وقوالب البريد الإلكتروني وميزات أخرى تسهل الوصول إلى جمهورك وتنميته.

ممتع ، أليس كذلك؟

منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي نركز عليها اليوم هي Drip. وفي مراجعة Drip هذه ، سنتطرق إلى جميع مزاياها وأسعارها وميزاتها التي تجعلها حلاً أفضل من المنتجات المماثلة الأخرى.

لنبدأ بشرح ما هو Drip بالضبط.

ما هو التنقيط؟

يقدم Drip برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يستهدف مسوقي التجارة الإلكترونية. يمكنك استخدامه لتوليد عملاء محتملين جدد من خلال إشراك النماذج التي تظهر في المكان والزمان المناسبين. كما يسمح لك أيضًا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة تلقائيًا مع محتوى ترويجي مغري أو دعم البريد الإلكتروني أو إرسال متابعات للمستخدمين الذين تخلوا عن عربات التسوق الخاصة بهم.

ولكن إليك ملاحظة مهمة:

لست بحاجة إلى أن يكون لديك متجر للتجارة الإلكترونية للاستفادة الكاملة من Drip. ستعمل حتى مع خبير أتمتة التسويق الذي يرغب فقط في جعل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أسهل قليلاً.

يأتي هذا البرنامج أيضًا مزودًا بميزات إعداد التقارير التي تمنحك فكرة أفضل عن أداء حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا وضع علامة على المستخدمين حتى تتمكن من تخصيص رسالتك لاختيار الأشخاص.

للتبسيط:

يمكنك جعل Drip يرسل رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على ما يفعله المستخدم أو لا يفعله.

إذا كنت تريد ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إذا فتح المستلم بريدًا إلكترونيًا أم لا. أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى شخص يشترك في قائمتك البريدية. إذا كنت تدير حدثًا واشترك أحد المستخدمين فيه ، فيمكنك إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تلقائيًا تحتوي على جميع تفاصيل الحدث.

يمكنك حتى إرسال بريد إلكتروني تسويقي في الذكرى السنوية لحدث مثل ذكرى أول عملية شراء لعميلك.

Note: بينما يهدف Drip بشكل أساسي إلى مواقع التجارة الإلكترونية ، فإنه يمكن أن يعمل بشكل جيد على قدم المساواة مع أنواع أخرى من الأعمال.

ميزات بالتنقيط

بعد قراءة ميزات Drip ، أنا متأكد من أنك ستوافق على أن حل التسويق عبر البريد الإلكتروني هذا ذو قيمة كبيرة مقابل المال. دعونا نرى كيف يمكن أن يساعد استخدام Drip عملك.

أشكال قابلة للتخصيص

باستخدام Drip ، يمكنك إنشاء النماذج الخاصة بك لالتقاط الرصاص دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هناك وظيفة السحب والإفلات المضمنة مباشرة في Drip حتى تتمكن من الخروج بأشكال ذات مظهر احترافي بدون المتاعب.

سيكون لديك القدرة على تخصيص الأزرار والخطوط والنمط العام لنماذجك. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لديك التحكم في من يرى هذه النماذج وكذلك عندما تنبثق على صفحتك.

هذا مثال:

لنفترض أن لديك مستخدمين تركوا عرباتهم مؤخرًا. يمكنك تشغيل النموذج ليظهر لهؤلاء الأشخاص. يمكنك إظهار الخصومات لتشجيعهم على المضي قدمًا في المعاملة.

يمكنك أيضًا استخدام هذه النماذج للحصول على عملاء محتملين لترك أرقام هواتفهم ومعلومات الاتصال الأخرى.

أتمتة البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة

يوفر Drip أتمتة التسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني التي يمكنك استخدامها للترويج لمنتجاتك وخدماتك. يمكنك إرسال إشعارات إلى العديد من المشتركين – فيما يتعلق بعدد المشتركين الذين سيعتمدون على الخطة التي تحددها.

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أمرًا مهمًا لأنه سيساعدك على بناء علاقات دائمة. تسهل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية أيضًا رحلة العميل مما يؤدي إلى المزيد من المبيعات.

وهي أيضًا أداة لفريق المبيعات أو ممثلي خدمة العملاء للوصول إلى كل شخص في قائمة بريدك الإلكتروني للإجابة على المخاوف التي قد تكون لدى عملائك المحتملين بشأن عملك.

كما هو الحال مع النماذج القابلة للتخصيص ، يمكنك تخصيص رسائل البريد الإلكتروني بدون تشفير. يستخدم Drip أداة إنشاء بريد إلكتروني مرئية تتيح لك سحب العناصر وإفلاتها في مؤلف البريد الإلكتروني. لا يؤدي ذلك إلى تسهيل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني فحسب ، بل يجعل أيضًا رسائل البريد الإلكتروني تبدو وكأنها من صنع محترفين ، مما يساعدك على التميز.

ويمكنك بسهولة إنشاء رسائل SMS تبدو بنفس جمال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك (تتوفر رسائل SMS كإضافة).

تشمل الإمكانات الأخرى القدرة على تخصيص رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك العميل. ما عليك سوى إخبار Drip بمن ترغب في تلقي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة الخاصة بك وسيجد المستلمين المناسبين.

اختبار A / B

لا يهم مدى براعتك في تصميم رسائل البريد الإلكتروني. لن تعرف العناصر التي تعمل حتى تختبرها.

لحسن الحظ ، يأتي Drip مع ميزة اختبار A / B التي تسمح للمسوق بإطلاق نسختين من نفس الصفحة في نفس الوقت ومقارنة الاثنين.

ستتمكن من معرفة الإصدار الذي يحصل على المزيد من المشاهدات والنقرات والأرباح. بهذه الطريقة ، يمكنك إجراء التغييرات اللازمة التي ستحتاجها لتحسين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للتحويل.

سير عمل الأتمتة

سير عمل الأتمتة هو ما يسمح لك بتعيين حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك ونسيانها. بمجرد إعداده ، ستطلق عمليات سير عمل الأتمتة استجابات بناءً على ما يفعله العميل.

يمكن لأولئك الجدد على Drip تجربة أحد مهام سير العمل الموصى بها. عندما تحصل على تعليق منه ، يمكنك تخصيص سير عمل لإرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك العميل. على سبيل المثال ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني مباشرة بعد قيام العميل بإجراء عملية شراء.

حالة استخدام أخرى هي رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية. بمجرد تسجيل المستخدم في موقع الويب الخاص بك ، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تسلط الضوء على منتجاتك ، وعرض البراهين الاجتماعية الخاصة بك ، وإظهار حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ، وتحديد مكانة مهمتك ، والترويج لعروض محدودة الوقت ، ومواد تسويقية أخرى.

تعمل بعض قوالب سير العمل المتاحة مع أدوات الجهات الخارجية مثل Magento و Shopify و WooCommerce.

شرائح التنقيط على وسائل التواصل الاجتماعي

يمكنك المزامنة Facebook و Instagram مع Drip لإنشاء حملات تسويقية عبر قنوات التواصل الاجتماعي هذه.

الإبلاغ

ستتيح لك إمكانات إعداد التقارير المضمنة تتبع الأشخاص وتجميعهم لفهم تقدمهم بشكل أفضل. يمنحك هذا الخيار لإجراء تعديلات أثناء مواكبة حملات Drip الخاصة بك.

تكاملات

يعمل Drip مع أكثر من 100 شركة لتقديم المزيد من الوظائف لسير عملك. لا يمكنك فقط توصيله بـ Shopify و WooCommerce و Magento ، ولكن لديك أيضًا خيار استخدام أدوات مثل Facebook الجماهير المخصصة ، ClickFunnels ، Instapage ، Kajabi ، Leadpages ، OptinMonster ، PayPal ، Stripe ، Sumo ، Unbounce ، Typeform ، و Zapier.

فيما يلي قائمة كاملة بجميع عمليات تكامل الجهات الخارجية في Drip.

وأوضح منشئ أتمتة التنقيط

يعتبر التنقيط ذا قيمة كبيرة مقابل المال ولكنك ستحتاج إلى فهم ميزات الأتمتة لتحقيق أقصى استفادة منه.

لاستخدام أدوات أتمتة التسويق في Drip ، ستحتاج إلى إعداد القواعد. انقر فوق “قاعدة جديدة”. يوفر Drip قائمة من القواعد للاختيار من بينها.

بمجرد إعداد القواعد ، يمكنك تعيين المشغل الذي سيجعل Drip يتخذ إجراءً. بالطبع ، ستحتاج إلى تحديد ماهية هذا الإجراء حتى يعرف Drip ما يجب القيام به.

يمكن أن يكون المشغل حدثًا يأتي من Drip أو أحد عمليات الدمج المتاحة. إذا كنت تريد أن يأتي المشغل من Drip ، فحدد Drip من القائمة المنسدلة. وإلا ، فسيتعين عليك تحديد مصدر مختلف.

يمكنك أيضًا تعيين من ينطبق عليه المشغل. يمكنك تضييق القائمة عن طريق تطبيق المرشحات.

بالنسبة للإجراء نفسه ، ستحتاج إلى تحديد واحد من القائمة المنسدلة. إذا تم تحديد Drip ، فسترى فقط الإجراءات المتاحة لـ Drip. إذا قمت بتحديد مصدر آخر ، فسيتم عرض الإجراءات المتاحة لهذا الموفر فقط.

إجراءات بالتنقيط

ما نوع الإجراءات التي يمكنك القيام بها باستخدام Drip لتحسين حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك؟

فيما يلي قائمة سريعة:

قم بتطبيق علامة – يعين علامة للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل القاعدة

– يعين علامة للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل القاعدة حذف شخص – يزيل الشخص من حسابك

– يزيل الشخص من حسابك ضع علامة كاحتمال – يبدأ تسجيل النقاط الرئيسية لشخص ما إذا تم تنشيط الإعداد

– يبدأ تسجيل النقاط الرئيسية لشخص ما إذا تم تنشيط الإعداد انتقل إلى حملة أخرى – حذف شخص من حملة نشطة ثم الانتقال إلى حملة أخرى

– حذف شخص من حملة نشطة ثم الانتقال إلى حملة أخرى سجل التحويل – تتبع تحويل المستخدم

– تتبع تحويل المستخدم سجل حدثًا مخصصًا – تسجيل حدث مخصص معين

– تسجيل حدث مخصص معين إزالة العلامة – إزالة العلامة المخصصة للمستخدم

– إزالة العلامة المخصصة للمستخدم إزالة من الحملة – إزالة المستخدم من حملة معينة

– إزالة المستخدم من حملة معينة إزالة من سير العمل – إخراج المستخدم من سير عمل محدد

– إخراج المستخدم من سير عمل محدد أعد تشغيل حملة – إعادة المستخدم إلى بداية الحملة

– إعادة المستخدم إلى بداية الحملة أرسل حملة – إضافة مستخدم إلى حملة

– إضافة مستخدم إلى حملة إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني – احصل على إشعار بالبريد الإلكتروني حول المستخدم

– احصل على إشعار بالبريد الإلكتروني حول المستخدم أرسل بريدًا إلكترونيًا لمرة واحدة – إرسال بريد إلكتروني للمستخدم

– إرسال بريد إلكتروني للمستخدم عدم التأمل كاحتمال – أوقف تسجيل النقاط الرئيسية إذا تم تنشيط الإعداد

– أوقف تسجيل النقاط الرئيسية إذا تم تنشيط الإعداد إلغاء اشتراك شخص – إلغاء اشتراك مستخدم من حملة أو رسائل بريدية

هناك إجراءات أخرى متاحة ولكن هذه القائمة يجب أن تعطيك فكرة عما يمكنك القيام به من خلال الأتمتة.

أحد الجوانب السلبية لاستخدام Drip هو أنك ستحتاج إلى إنشاء تسلسل أتمتة يضيف علامة إذا كنت تريد إعداد تأكيد مزدوج. إنه لا يمثل مشكلة بالنسبة لمعظم الأشخاص لأنه من السهل القيام به إلى حد ما. لكنه شيء ستحتاج إلى تعلم كيفية القيام به ، مما يعني أنه يصبح جزءًا من منحنى التعلم.

التسعير بالتنقيط

إذن ما هي تكلفة Drip؟ التسعير بالتنقيط واضح ومباشر. لقد ذكرنا من قبل أن Drip هو قيمة كبيرة للمال. السبب هو أن المبلغ الذي تدفعه سيعتمد على عدد الأشخاص الموجودين في قائمة بريدك الإلكتروني.

هذا يعني أن هناك خطة واحدة متاحة. تحصل على كل الميزات. لا توجد مستويات تحد من تجربتك.

سعر البدء هو 39 دولارًا أمريكيًا في الشهر. يتيح لك هذا التعامل مع ما يصل إلى 2500 جهة اتصال.

بغض النظر عن عدد جهات الاتصال التي تدخلها ، ستستمر في تلقي نفس المزايا مثل رسائل البريد الإلكتروني غير المحدودة ومستخدمي الحسابات ، ودعم البريد الإلكتروني ، والوصول إلى أداة ونماذج منشئ البريد الإلكتروني ، واختبار A / B ، والأتمتة ، وإعداد التقارير.

يمكنك أيضًا إنشاء حسابات فرعية لمواقع الويب الأخرى التي تديرها. تساعدك هذه على إبقاء التكاليف منخفضة لمواقع متعددة والإبقاء على المشاريع منفصلة.

باستخدام Drip ، يمكنك ببساطة إنشاء حساب فرعي جديد وسيتم احتساب هؤلاء المشتركين ضمن الحد الأقصى لحسابك الرئيسي.

هناك عرض تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا من شأنه أن يمنحك فكرة أفضل عما يمكن أن يفعله Drip وما إذا كان مناسبًا لك. فقط لاحظ أن الإصدار التجريبي المجاني لا يتضمن إمكانيات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة. ليس عليك إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية للإصدار التجريبي المجاني.

إيجابيات وسلبيات بالتنقيط

فيما يلي مزايا وعيوب التسجيل للحصول على حساب Drip.

الايجابيات

منشئ البريد الإلكتروني المرئي – إنشاء رسائل بريد إلكتروني لافتة للنظر تقوم بالتحويل.

– إنشاء رسائل بريد إلكتروني لافتة للنظر تقوم بالتحويل. أتمتة متقدمة – يقدم معظم مزودي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني أتمتة مجردة ولكن هذا ليس هو الحال مع Drip.

– يقدم معظم مزودي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني أتمتة مجردة ولكن هذا ليس هو الحال مع Drip. التقارير المتقدمة – من خلال تقارير Drip ، ستعرف بالضبط ما يحدث في التسويق عبر البريد الإلكتروني.

– من خلال تقارير Drip ، ستعرف بالضبط ما يحدث في التسويق عبر البريد الإلكتروني. الكثير من عمليات الدمج – مع أكثر من 100 تكامل ، يمكنك تنفيذ الكثير من الإجراءات.

– مع أكثر من 100 تكامل ، يمكنك تنفيذ الكثير من الإجراءات. تسعير مرن – أنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه. ما عليك سوى الترقية عندما تنمو جهات الاتصال الخاصة بك.

– أنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه. ما عليك سوى الترقية عندما تنمو جهات الاتصال الخاصة بك. تجزئة البريد الإلكتروني – استخدم وظيفة وضع العلامات القوية في Drip لتقسيم جمهورك وإرسال رسائل بريد إلكتروني عالية الاستهداف.

– استخدم وظيفة وضع العلامات القوية في Drip لتقسيم جمهورك وإرسال رسائل بريد إلكتروني عالية الاستهداف. تسويق اختياري عبر الرسائل القصيرة – هل تريد إضافة رسائل SMS إلى حزمة التسويق الخاصة بك؟ أصبح بالتنقيط الآن هذه الوظيفة أيضًا.

– هل تريد إضافة رسائل SMS إلى حزمة التسويق الخاصة بك؟ أصبح بالتنقيط الآن هذه الوظيفة أيضًا. منشئ النموذج الأساسي – أضف نماذج الاشتراك الأساسية إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أداة إنشاء النماذج في Drip.

– أضف نماذج الاشتراك الأساسية إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أداة إنشاء النماذج في Drip. الحسابات الفرعية – هل تدير مواقع متعددة؟ يمكنك إنشاء حسابات فرعية منفصلة لكل موقع دون الحاجة إلى اشتراكات متعددة.

سلبيات

تتطلب الأتمتة الممارسة – سيتطلب الحصول على ميزة الأتمتة للعمل بشكل مثالي بعض الممارسة.

– سيتطلب الحصول على ميزة الأتمتة للعمل بشكل مثالي بعض الممارسة. منحنى التعلم المطلوب – بالرغم من أن الواجهة نظيفة وأفضل من بعض الأنظمة الأساسية الأخرى ، إلا أنها بالتأكيد ليست الأسهل في الاستخدام. يتم إخفاء بعض الميزات المهمة خلف روابط تبديل غير واضحة.

– بالرغم من أن الواجهة نظيفة وأفضل من بعض الأنظمة الأساسية الأخرى ، إلا أنها بالتأكيد ليست الأسهل في الاستخدام. يتم إخفاء بعض الميزات المهمة خلف روابط تبديل غير واضحة. غالي – على الرغم من التسعير المرن ، لا يزال التنقيط أغلى نسبيًا من البدائل الأخرى.

هل Drip منتج برمجي يستحق الاستثمار فيه؟

لا يزال التنقيط يستحق كل بنس لأنه أحد أفضل منصات أتمتة البريد الإلكتروني الموجودة هناك.

في حين أنه أغلى من المنتجات الأخرى ، إلا أنه لا يزال أسهل بكثير في الاستخدام من شيء مثل ActiveCampaign. وعند مقارنتها بـ ConvertKit ، ستجد أن مجموعة ميزاتها أقوى بكثير.

سبب آخر لإعجاب Drip هو ميزة الحساب الفرعي.

إذا كنت تستخدم برنامج ConvertKit ، على سبيل المثال ، فستحتاج إلى حسابات مختلفة لكل موقع ويب تملكه. هذا 29 دولارًا للبوب. لا يهم إذا كان كل موقع يحتوي على عدد قليل فقط من جهات الاتصال. لا يزال يتعين عليك دفع الثمن الكامل.

ولكن مع Drip ، ما عليك سوى إنشاء حسابات فرعية لكل موقع ويب. طالما أن العدد الإجمالي لجهات الاتصال لا يتجاوز خطتك ، فلن تضطر إلى دفع المزيد.

المرة الوحيدة التي يتعين عليك فيها دفع المزيد هي عندما يتجاوز عدد جهات اتصالك خطتك الحالية.

مراجعة بالتنقيط: حكمنا

لقد اختبرنا عددًا كبيرًا من منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة ، لكن Drip تبرز كأحد أفضلها.

بينما يتم توجيههم أكثر نحو مواقع التجارة الإلكترونية ، إلا أنهم يقدمون واحدة من أفضل مجموعات ميزات أتمتة البريد الإلكتروني في السوق. والمنصة أسهل بكثير في الاستخدام من منصات الأتمتة الأخرى.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن أتمتة جادة للبريد الإلكتروني يمكنها أن تنمي عملك أثناء نومك – فإن Drip هو واحد من الأفضل على الإطلاق.

ولكن في النهاية ، فإن رأيك هو الأهم ، لذلك أوصي بشدة أن تقوم بمراجعة الإصدار التجريبي المجاني للتأكد من أن هذه المنصة مناسبة تمامًا لاحتياجات عملك.

الأسئلة المتداولة بالتنقيط

دعنا نختتم مراجعة Drip هذه بالإجابة على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول منصة الأتمتة هذه:

كم تكلفة التنقيط؟

يتغير سعر التنقيط اعتمادًا على عدد جهات الاتصال الموجودة في قائمتك. يبدأ السعر من 19 دولارًا بحد أقصى 500 جهة اتصال.

هل بالتنقيط CRM؟

نعم. يمكن استخدام Drip لإدارة علاقات العملاء ، ولكنه في الأساس عبارة عن منصة أتمتة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

ما هو برنامج Drip؟

Drip هي أداة للتجارة الإلكترونية قائمة على السحابة تساعد الشركات على أتمتة حملة التسويق عبر البريد الإلكتروني من بين مهام أخرى.

كيف تقوم بالتسويق عبر البريد الإلكتروني بالتنقيط؟

يعمل Drip من خلال السماح لمستخدميه بإنشاء مشغلات وإجراءات. على سبيل المثال ، يمكن للمسوق إرسال رسائل بريد إلكتروني عندما يتخلى العميل عن عربة التسوق.

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