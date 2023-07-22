ستساعدك المقالة التالية: مراجعة بطاقة بنك EQ مسبقة الدفع: اكسب كاش باك وبدون رسوم صراف آلي

لقد أجاب بنك EQ للتو على السؤال الملح الذي طرحه عملاؤه على مر السنين ، أي “هل يمتلك بنك EQ بطاقة خصم؟”

مع الظهور الأول لبطاقة EQ المصرفية الجديدة ، يمكنك الآن إجراء مدفوعات في المتجر بسهولة وسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي واسترداد النقود على المشتريات والمزيد.

ببساطة ، تخطو بطاقة EQ المصرفية خطوة إلى الأمام في تحويل حساب Savings Plus إلى حساب إنفاق متعدد الاستخدامات ، إلى جانب مزايا معدلات الفائدة المرتفعة والرسوم الشهرية الصفرية.

نظرة عامة على البطاقة المصرفية الجديدة EQ

بطاقة EQ المصرفية الجديدة هي بطاقة مسبقة الدفع تعمل جنبًا إلى جنب مع حسابها الرئيسي ، حساب التوفير الإضافي EQ Bank.

يقدم هذا الحساب معدلات فائدة عالية (2.50٪ *) ومعاملات غير محدودة للدين والتحويل الإلكتروني Interac.

من خلال إضافة بطاقة Mastercard مسبقة الدفع من بنك EQ ، يمكنك الآن الوصول إلى حساب التوفير الخاص بك عبر أجهزة الصراف الآلي وكسب 0.50 ٪ استرداد نقدي على جميع المشتريات ، مما يجعلها واحدة من أفضل بطاقات المكافآت في كندا.

كيف تتقدم بطلب للحصول على بطاقة بنك EQ؟

البطاقة المصرفية EQ مجانية. للحصول على واحد ، افتح حساب EQ Bank Savings Plus وقم بتمويله عن طريق ربط حسابك المصرفي في أي مؤسسة مالية كندية.

من حسابك الجديد ، اطلب بطاقة مجانية وقم بتنشيطها عند استلامها.

فقط حساب Savings Plus القياسي أو حسابه المشترك البديل مؤهل للحصول على بطاقة مسبقة الدفع.

احصل على بطاقة بنك EQ.

ميزات EQ Bank Mastercard

الفوائد الرئيسية لبطاقة EQ المصرفية هي:

لا توجد رسوم على الحساب

لا يشتمل حساب Savings Plus وبطاقة Mastercard مسبقة الدفع من EQ Bank على رسوم شهرية أو سنوية.

وعلى عكس بطاقات Vanilla Prepaid Cards ، لا داعي للقلق بشأن رسوم التنشيط.

اكسب فائدة على الرصيد

يدفع سعر فائدة مرتفعًا على رصيد بطاقتك والذي يبلغ حاليًا 2.50٪ *.

هذا يجعل من السهل تحميل بطاقتك بالأموال دون القلق بشأن فقدان أرباح الفوائد.

كسب استرداد نقدي على المشتريات

يكسب حاملو بطاقات EQ Bank استرداد نقدي غير محدود بنسبة 0.50٪ على جميع المشتريات ، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر.

هذا يضع هذه البطاقة في قائمتنا لأفضل البطاقات مسبقة الدفع في كندا.

لا توجد رسوم صراف آلي

حتى أفضل من بطاقة الخصم التقليدية ، لا يفرض بنك EQ رسومًا على أجهزة الصراف الآلي ، ويمكنك استخدام بطاقتك لإجراء عمليات السحب في أجهزة الصراف الآلي المملوكة لبنوك أخرى في كندا.

إذا قام مزود أجهزة الصراف الآلي بفرض رسوم ، فسيعوضك بنك EQ في غضون عشرة (10) أيام عمل.

لا توجد رسوم تحويل العملات الأجنبية

باستخدام البطاقة المصرفية EQ ، قد لا تحتاج بعد الآن إلى دفع رسوم سنوية ضخمة مقابل بطاقة ائتمان بدون عملات أجنبية.

إنها تتنازل عن 2.50٪ من رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية ويتم قبولها في جميع أنحاء العالم في أي مكان يتم فيه قبول Mastercard® (في أكثر من 210 دولة).

ستخضع فقط لمعدل تحويل العملات من ماستركارد عندما تستخدم بطاقة EQ المصرفية للمدفوعات في الخارج.

عدم تحمل مسؤولية ماستركارد

يتمتع حاملو البطاقات بمسؤولية صفر من Mastercard ضد الاستخدام غير المصرح به أو الرسوم الاحتيالية.

إعادة تحميل

يمكنك إعادة شحن بطاقتك بسهولة عن طريق تحويل الأموال من حساب EQ Bank Savings Plus المرتبط.

سلبيات بطاقة بنك EQ

البطاقة المصرفية EQ غير متوفرة في كيبيك.

بينما يتم سداد رسوم أجهزة الصراف الآلي في كندا ، لن يتم تعويضك عن رسوم أجهزة الصراف الآلي التي تم تكبدها عند استخدام البطاقة في الخارج.

أخيرًا ، هناك حدود لمعاملات البطاقة يجب وضعها في الاعتبار ، بما في ذلك: معاملات البطاقة المصرفية EQ حد الحد الأقصى لرصيد البطاقة 10000 دولار حد معاملات البطاقة 5000 دولار حد معاملات الصراف الآلي لكل عملية سحب 500 دولار الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي 500 دولار الحد الأقصى اليومي لنقاط البيع 5000 دولار الحد الأقصى لعدد السحوبات اليومية من أجهزة الصراف الآلي غير محدود

البطاقة المصرفية EQ مقابل بطاقة KOHO المدفوعة مسبقًا من Mastercard

بطاقة KOHO المدفوعة مسبقًا ، والتي تشبه إلى حد كبير بطاقة EQ المصرفية ، هي KOHO Easy Mastercard.

بطاقة KOHO Easy Mastercard لا توجد رسوم صيانة شهرية أو سنوية ويقدم استرداد نقدي بنسبة 1٪ على مشتريات البقالة ودفع الفواتير. كما أنه يدفع فائدة 0.50٪ على رصيدك ، ومعدل استرداد النقود يصل إلى 5٪ في متاجر التجزئة الشريكة.

للاستمتاع برسوم عدم صرف العملات الأجنبية ، يمكنك اختيار KOHO Premium Mastercard واحصل على 2٪ استرداد نقدي و 2٪ فائدة توفير.

بشكل عام ، بطاقة بنك EQ تعمل بشكل أفضل كبطاقة مسبقة الدفع الكل في واحد لمحفظتك.

أسئلة وأجوبة

من يملك EQ Bank؟

EQ Bank هي شركة تابعة لبنك Equitable ، أحد أكبر البنوك الكندية مع أكثر من 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والإدارة.

هل يقدم بنك EQ بطاقة خصم؟

يمكنك استخدام بطاقة EQ Bank Mastercard الجديدة كبطاقة إنفاق لحساب التوفير EQ Bank الخاص بك.

هل البطاقة المصرفية EQ هي بطاقة ائتمان؟

لا ، بطاقة EQ المصرفية ليست بطاقة ائتمان. إنها بطاقة مسبقة الدفع قابلة لإعادة الشحن ولا تؤثر على درجة الائتمان الخاصة بك.

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