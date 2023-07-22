ستساعدك المقالة التالية: مراجعة بطاقة Scotiabank Gold American Express (مكافأة 400 دولار)

تُصنف بطاقة Scotiabank Gold American Express كواحدة من أفضل بطاقات مكافآت السفر في كندا ، مع معدل مكافآت يصل إلى 5 ٪ على فئات الإنفاق المتعددة ، و 400 دولار في نقاط المكافأة للتسجيل ، وتأمين السفر الشامل.

يمكن بسهولة استبدال نقاط مكافآت Scotia التي تكسبها بهذه البطاقة مقابل حجوزات السفر والبضائع وبطاقات الهدايا والمزيد.

لفترة محدودة ، عندما تحصل على بطاقة Scotiabank Gold AMEX جديدة وتنفق ما يصل إلى 1000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى لك ، ستربح 20000 نقطة إضافية (بقيمة 200 دولار). وعندما تنفق ما يصل إلى 7500 دولار في السنة الأولى ، تحصل على 20000 نقطة إضافية ، ليصبح المجموع 40000 نقطة في السنة الاولى (400 دولار).

أيضًا ، يتم التنازل عن الرسوم السنوية البالغة 120 دولارًا في السنة الأولى.

هذا الاستعراض ل بطاقة Scotiabank Gold American Express يغطي ميزاته ومكافآته (بما في ذلك الآن رسوم المعاملات الأجنبية الصفرية) ، والقيود ، ولماذا قد ترغب في اعتباره محفظتك.

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نظرة عامة على Scotiabank Gold American Express

مزايا Scotiabank Gold American Express

1. مكافأة التسجيل: اربح 20000 نقطة + مشهد إضافي عند إنفاق 1000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى كحامل بطاقة جديد. عندما تنفق 7500 دولار أو أكثر في السنة الأولى ، تحصل على 20000 نقطة إضافية ، ليصبح المجموع 40000 نقطة أو 400 دولار.

2. اكسب مكافآت على إنفاقك: اربح 5 نقاط + Scene مقابل كل دولار أمريكي تنفقه في ثلاث فئات (البقالة ، والمطاعم ، والترفيه) – ما يصل إلى 6x نقاط في بعض محلات البقالة ؛ اربح 3 نقاط مقابل كل دولار أمريكي تنفقه على الغاز ، والنقل اليومي وخدمات البث (Netflix و Cineplex) ؛ واكسب 1 Scene + point مقابل كل دولار أمريكي تنفقه على جميع المشتريات الأخرى.

بالنسبة للمشتريات في Sobeys و IGA و Safeway و Foodland و FreshCo و Voilà by Sobeys و Voilà by IGA و Voilà by Safeway و Thrifty Foods و IGA West و Les Marchés Tradition و Co-Op والمتاجر الأخرى المشاركة ، تكسب 6 نقاط مقابل 1 دولار تنفقه.

3. لا توجد رسوم على المعاملات الأجنبية: هذه البطاقة هي الآن واحدة من بطاقات الائتمان القليلة في كندا التي تتنازل عن رسوم المعاملات الأجنبية البالغة 2.5٪ عند إجراء عمليات شراء بعملة أجنبية عبر الإنترنت أو في الخارج.

4. تأمين السفر الشامل مع تغطية تشمل:

السفر الطبي في حالات الطوارئ بمبلغ يصل إلى مليون دولار. يتم توفير هذه التغطية للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا لمدة تصل إلى 25 يومًا متتاليًا ، وإذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر ، فستكون تغطيتك لمدة تصل إلى 3 أيام متتالية.

إلغاء الرحلة / تأمين انقطاع الرحلة – يصل إلى 1500 دولار للشخص الواحد وبحد أقصى 10000 دولار لكل رحلة.

تأمين تأخير الرحلة.

تأمين الأمتعة المتأخر أو المفقود بحد أقصى 1،000 دولار.

تأمين ضد حوادث السفر بحد أقصاه مليون دولار لكل حادث.

تأمين ضد حوادث اصطدام السيارات وأضرارها مع تغطية تصل إلى 48 يومًا متتاليًا وبقيمة تصل إلى 65000 دولار أمريكي.

تأمين السطو على الفنادق / الفنادق.

Note أنك بحاجة إلى استخدام بطاقتك لدفع كل أو جزء من تكاليف السفر الخاصة بك حتى يتم تطبيق هذه التغطيات التأمينية.

5. الامتيازات الأخرى التي تقدمها بطاقة Scotiabank Gold AMEX هي:

شراء الأمان لمدة تصل إلى 90 يومًا.

تمديد الضمان لمدة تصل إلى سنة إضافية.

عضوية مخفضة في Priority Pass (خصم بنسبة 35٪) للدخول إلى أكثر من 600 صالة كبار الشخصيات في المطارات حول العالم.

ضمان أفضل سعر على مدار 24 ساعة على تذاكر الطيران عندما تحجز من خلال موقع Scene + Rewards أو أحد ممثليها. تتوفر المدخرات أيضًا على تأجير السيارات وباقات العطلات والرحلات البحرية والمزيد.

يعد معدل المكافآت بنسبة 5٪ الذي تقدمه هذه البطاقة على مشترياتك من البقالة وتناول الطعام والترفيه من بين الأفضل بين مكافآت السفر وبطاقات الاسترداد النقدي. تنفق الأسرة المتوسطة الكثير من المال على هذه الفئات كل شهر ، لذلك من السهل الاستفادة من نقاط المكافآت البالغة 5٪.

على سبيل المثال ، إذا كنت تنفق 700 دولار شهريًا على البقالة والمطاعم والترفيه ، فإن نقاط مكافآتك السنوية بنسبة 5٪ هي 42000 نقطة أو 420 دولار.

يوجد حد أقصى سنوي قدره 50000 دولار يمكنك كسب 5 نقاط / دولار واحد عليه عند الإنفاق على الفئات المذكورة أعلاه. بعد تجاوز هذا الإنفاق السنوي ، تبدأ في كسب نقطة واحدة / 1 دولار.

يبلغ رسم Scotiabank Gold Amex 120 دولارًا سنويًا (تم التنازل عنه في السنة الأولى). تُغطي مكافأة التسجيل الأولية التي تبلغ 25000 نقطة + نقطة (بقيمة 250 دولارًا) رسومك السنوية للسنة الأولى.

يمكن لمعظم حاملي البطاقات المطالبة بمكافأة 200 دولار بناءً على متطلبات العرض المعقولة لإنفاق 1000 دولار في غضون الأشهر الثلاثة الأولى.

ال التنازل عن رسوم المعاملات الأجنبية 2.5٪ هي إضافة رائعة للبطاقة وتجعلها بطاقة ائتمان سفر كاملة.

أخيرًا ، حزمة تأمين السفر الشاملة لهذه البطاقة مشابهة لما تجده في بعض البطاقات برسوم سنوية أعلى.

استبدال نقاط Scene + Rewards

Scene + Points سهلة الاسترداد مقابل مشتريات السفر (الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات وما إلى ذلك). يمكنك حجز السفر باستخدام Scene Plus عند 100 نقطة = 1 دولار. الحد الأدنى للاسترداد هو 5000 نقطة أي ما يعادل 50 دولارًا.

لا يزال بإمكانك استخدام نقاطك إذا كنت تفضل إجراء حجوزات سفرك من خلال وكالة أو خدمة سفر مختلفة. ادفع كما تفعل عادةً باستخدام بطاقتك ثم سدد رصيد بطاقتك الائتمانية باستخدام نقاطك.

بالإضافة إلى السفر ، يمكن أيضًا استبدال النقاط ببطاقات الهدايا أو كشف الحساب.

سلبيات Scotiabank Gold American Express

تبلغ تكلفة بطاقة Scotiabank Gold American Express بطاقة 120 دولارًا سنويًا. إذا كنت تفضل عدم دفع رسوم على بطاقة ، فتحقق من قائمة أفضل بطاقات الائتمان بدون رسوم في كندا.

الجانب السلبي الآخر هو أن بطاقات Amex ليست مقبولة عالميًا مثل Visa أو Mastercard.

للحصول على بطاقة Visa من Scotiabank مع بعض أوجه التشابه مع هذه البطاقة ، تحقق من Scotiabank Passport Visa Infinite.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن البطاقات الإضافية تكلف 29 دولارًا لكل منها.

أخيرًا ، لا تنس أنك تدفع 20.99٪ فائدة APR على المشتريات إذا كان لديك رصيد و 22.99٪ APR للسلف النقدية.

بدائل بطاقة Scotiabank Gold American Express

بعض البدائل لبطاقات Scotiabank Gold American Express مبينة أدناه. يجب ملاحظة أن أيا منهم لا يتنازل عن رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية.

هل بطاقة Scotiabank Gold AMEX مناسبة لك؟

هذه البطاقة تستحق التفكير إذا كنت تبحث عن بطاقة سفر تقدم معدل مكافآت ممتاز وإذا كنت تنفق مبلغًا لائقًا على البقالة والغاز والمطاعم والترفيه كل شهر.

بمعدل أرباح يبلغ 5٪ في هذه الفئات الأربع ، سيتم دفع رسومك السنوية البالغة 120 دولارًا أمريكيًا في أي وقت من الأوقات (لا تشمل مكافأة التسجيل من 200 دولار إلى 400 دولار).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن متطلبات الدخل السنوي لبطاقة Scotiabank Gold American Express هي بحد أدنى 12000 دولار.

مراجعة بطاقة Scotiabank Gold American Express



المكافآت

الرسوم السنوية

فوائد التأمين

جدارة – أهلية

الامتيازات الأخرى

ملخص

تعد بطاقة Scotiabank Gold American Express من أفضل بطاقات ائتمان السفر في كندا ، حيث تقدم معدل ربح يصل إلى 5٪ ، ومكافأة تسجيل بقيمة 400 دولار ، ولا توجد رسوم معاملات أجنبية ، وتأمين شامل ، وأكثر من ذلك. تغطي هذه المراجعة لبطاقة Scotiabank Gold AMEX جميع مزاياها وعيوبها.

الايجابيات

مكافأة تسجيل تنافسية

يتنازل عن رسوم معاملات الصرف الأجنبي

تأمين سفر شامل

ما يصل إلى 6x نقاط لكل 1 دولار يتم إنفاقه

متطلبات الدخل المنخفض

العديد من الامتيازات المميزة

سلبيات