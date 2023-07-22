ستساعدك المقالة التالية: مراجعة بطاقة Scotiabank Momentum Mastercard 2023

بطاقة Momentum Mastercard من Scotiabank هي بطاقة ائتمان مباشرة لاسترداد النقود تقدم ما يصل إلى 1٪ من المكافآت.

بالنظر إلى خط بطاقات الائتمان لبنك Scotiabank ، يبدو أن هذه البطاقة هي أيضًا بطاقة Mastercard الوحيدة التي يقدمونها للحسابات الشخصية. جميع بطاقات الائتمان الشهيرة الأخرى الخاصة بهم هي إما Visa أو American Express.

تغطي مراجعة Scotiabank Momentum Mastercard مزاياها وعيوبها وبدائلها.

بطاقة Momentum Mastercard من Scotiabank – لمحة سريعة

0 دولار رسوم سنوية ؛ بطاقات إضافية مجانية

20.99٪ شراء APR ؛ 22.99٪ سلف نقدية وتحويلات أرصدة

استرداد نقدي يصل إلى 1٪

خصم يصل إلى 25٪ على تأجير السيارات في AVIS and Budget

معدل 7.99٪ على المشتريات لأول 6 أشهر

حماية المسؤولية الصفرية من ماستركارد

قبول عالمي من ملايين التجار في 210 دولة

مزايا بطاقة Momentum Mastercard من Scotiabank

عامل الجذب الرئيسي لهذه البطاقة هو مكافآتها النقدية.

إنه يوفر استرداد نقدي بنسبة 1 ٪ عندما تنفق في محطات الوقود ومحلات البقالة ومخازن الأدوية ودفع الفواتير المتكررة. تجتذب جميع النفقات الأخرى معدل استرداد نقدي بنسبة 0.50٪.

نظرًا لأنه لا يوجد حد لمقدار الاسترداد النقدي الذي يمكنك كسبه في هذه الفئات بمعدلات 0.50٪ إلى 1٪ ، فإن مكافآت الاسترداد النقدي ليست رديئة للغاية.

عندما تضيف حقيقة أن بطاقة Scotiabank Momentum Mastercard لا تفرض رسومًا سنوية ، وتحتاج فقط إلى 12000 دولار من الدخل السنوي للتأهل ، تصبح أكثر جاذبية.

تقدم البطاقة سعر فائدة ترويجيًا بنسبة 7.99٪ على المشتريات للأشهر الستة الأولى. إذا كنت تميل إلى حمل رصيد من شهر لآخر ، فيمكنك التوفير في رسوم الفائدة في الأشهر الستة الأولى من استخدام البطاقة.

فيما يلي خيارات أخرى لبطاقات الائتمان منخفضة الفائدة في كندا.

أخيرًا ، يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 25٪ على تأجير السيارات في مواقع AVIS و Budget المشاركة في كندا والولايات المتحدة عندما تدفع باستخدام بطاقة Momentum Mastercard من Scotiabank.

قدم الآن

سلبيات بطاقة Scotiabank Momentum Mastercard

لا تقدم هذه البطاقة أي شيء يتعلق بالتغطية التأمينية ، أي أنها لا توفر الحماية الأساسية للمشتريات أو تغطية الضمان الممتدة.

كما أنها تفتقر إلى الامتيازات المتميزة ، وهو أمر غير مفاجئ بالنسبة لبطاقة ائتمان بدون رسوم.

بدائل لبطاقة Scotiabank Momentum Mastercard

إذا كنت تريد استرداد نقدي من Mastercard الذي يقدم المزيد من المكافآت التنافسية ، فيمكنك أيضًا التحقق من:

بطاقة ائتمان تانجرين لاسترداد الأموال: لا توجد رسوم سنوية ؛ تقدم ما يصل إلى 2٪ استرداد نقدي غير محدود في ثلاث فئات من الإنفاق و 0.50٪ على كل شيء آخر. يوفر حماية للمشتريات لضمان ممتد يصل إلى عام إضافي.

تحتوي هذه البطاقة أيضًا على معدل تحويل رصيد ترويجي بنسبة 1.95٪ لشهور ، ومن السهل التأهل للحصول عليها. تعلم المزيد في هذا الاستعراض.

بطاقة اليوسفي لاسترداد الأموال

المكافآت: اكسب ما يصل إلى 2٪ استرداد نقدي غير محدود في ما يصل إلى 3 فئات للإنفاق و 0.50٪ على جميع المشتريات الأخرى.

عرض ترحيبي: احصل على استرداد نقدي إضافي بنسبة 10٪ على ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي للإنفاق في أول شهرين (بقيمة 100 دولار أمريكي) ؛ 1.95٪ معدل تحويل الرصيد لمدة 6 أشهر.

اسعار الفائدة: 19.95٪ للمشتريات والتحويلات والسلف النقدية.

رسوم سنوية: 0 دولار

بطاقة SimplyCash من American Express: هذه واحدة من أفضل بطاقات ائتمان الكاش باك بدون رسوم سنوية في كندا. يقدم معدل استرداد نقدي قياسي بنسبة 1.25٪ على معظم المشتريات.

تأتي بطاقة SimplyCash مع تأمين ضد حوادث السفر وحماية المشتريات والضمان الممتد وامتيازات American Express Invites. تعلم المزيد عنها في هذا الاستعراض.

هل بطاقة Scotiabank Momentum Mastercard مناسبة لك؟

تعد بطاقة Scotiabank Momentum Mastercard خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن بطاقة ائتمان طالب أو بطاقة دخول.

من السهل التقديم والتأهل لها إذا كان لديك درجة ائتمانية جيدة ودخل سنوي شخصي لا يقل عن 12000 دولار.

إذا كنت تفضل بطاقة ائتمان بدون رسوم مع مكافآت استرداد نقدي أفضل وتغطية تأمين أساسية للمشتريات ، فإن بطاقة SimplyCash من Amex أو Tangerine Money-Back تعتبر خيارات قوية.

القراءة ذات الصلة:

مراجعة بطاقة Scotiabank Momentum Mastercard



ملخص

تقدم بطاقة Momentum Mastercard من Scotiabank ما يصل إلى 1٪ من مكافآت الاسترداد النقدي. تغطي هذه المراجعة للبطاقة نقاط القوة والسلبيات والبدائل.