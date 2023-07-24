ستساعدك المقالة التالية: مراجعة بطل الرأي – هل موقع الاستطلاع هذا شرعي ويستحق ذلك؟

تعد الإجابة على استطلاعات الرأي من أجل المال طريقة شائعة للغاية لكسب المال عبر الإنترنت.

هذا بسبب وجود العديد من مواقع الاستطلاع ، والعملية واضحة جدًا أيضًا.

لكن ليس سرا ذلك لا أحب الاستطلاعات مدفوعة الأجر وأعتقد أن معظمها مضيعة للوقت… لهذا السبب أقضي الوقت في مراجعة مختلف الأشياء حتى لا تضطر إلى إضاعة الوقت.

لذلك اليوم ، نلقي نظرة على موقع ويب أقل شهرة: Opinion Champ.

إذا كنت تتساءل عما إذا كان Opinion Champ شرعيًا أو يستحق الاستخدام ، فتأكد من قراءة مراجعة Opinion Champ الخاصة بنا حتى النهاية!

دعنا نذهب اليها.

هل تبحث عن طرق أخرى سهلة لكسب المكافآت عبر الإنترنت؟ الدفع:

المسوحات ذات العلامات التجارية – شارك برأيك لكسب بطاقات هدايا مجانية وأموال PayPal!

– شارك برأيك لكسب بطاقات هدايا مجانية وأموال PayPal! Swagbucks – طريقة ممتعة أخرى للحصول على النقود وبطاقات الهدايا المجانية!

ما هو بطل الرأي؟

Opinion Champ هي لجنة أبحاث السوق حيث يمكن للأشخاص المشاركة في الاستطلاعات مدفوعة الأجر ومجموعات التركيز ومجموعات مراجعة المنتجات للحصول على أموال مقابل آرائهم.

إذا سبق لك استخدام مواقع ويب مثل Branded Surveys أو Toluna ، فلن يكون من الصعب جدًا البدء في استخدام Opinion Champ.

تمتلك شركة Quest Global Research Group شركة Opinion Champ ، وكما قلت ، هذا بالتأكيد أحد مواقع الويب الأقل شهرة للحصول على أموال.

ومع ذلك ، تطلق شركة Opinion Champ على نفسها اسم “منصة الاستبيان الكل في واحد” وتذكر أنه يمكنك كسب المال من راحة منزلك أو أثناء التنقل.

ولكن ، كيف يعمل برنامج Opinion Champ ، وهل يتصارع مع مواقع الاستطلاعات الأكثر شعبية مثل Swagbucks و Survey Junkie؟

حسنًا ، لقد اختبرت موقع الاستطلاع هذا لمعرفة كيف يعمل كل شيء وإمكانات الكسب ، لذلك دعنا نتعمق!

كيف يعمل بطل الرأي؟

لقد اشتركت في Opinion Champ لاختبار النظام الأساسي لهذه المراجعة. وإذا كنت ترغب في كسب المال باستخدام Opinion Champ ، فإن العملية مماثلة بشكل أساسي لأي موقع ويب آخر من مواقع beermoney.

دعنا نغطي كيفية البدء وخيارات الكسب المختلفة التي لديك.

1. قم بالتسجيل

Quest Mindshare ، المعروفة أيضًا باسم Quest Global Research Group ، هي شركة كندية تمتلك Opinion Champ.

ومع ذلك ، على الرغم من كونك كنديًا ، يمكنك الاشتراك في Opinion Champ إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وكندا.

التسجيل في هذه اللوحة مجاني ويتطلب عنوان بريدك الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور.

بمجرد التسجيل ، تحتاج إلى إكمال ملف التعريف الخاص بك لبدء الرد على الاستطلاعات أو استخدام طرق الربح الأخرى الخاصة بـ Opinion Champ.

سيستغرق ذلك حوالي 10 إلى 20 دقيقة ويتضمن الرد على استطلاعات الرأي القصيرة حول معلوماتك الديموغرافية. على وجه التحديد ، أنت تجيب على أسئلة حول:

عمرك وجنسك

مستوى التعليم

تفضيلات المستهلكين المختلفة

وظيفة

تعليم

خلفية

هذا هو المعيار في عالم الاستطلاعات المدفوعة ، والمواقع مثل InboxDollars وغيرها تفعل كل ذلك عند التسجيل.

هذا إلى حد كبير للمساعدة في مواءمتك بفرص استقصائية أكثر صلة وإعطاء مجموعات بحثية مختلفة فكرة أفضل عن هويتك بالفعل.

2. الإجابة على استطلاعات الرأي

الطريقة الرئيسية لكسب المال مع Opinion Champ هي الإجابة على الاستطلاعات المدفوعة.

بعد إكمال ملف التعريف الخاص بك ، تعرض لوحة معلومات Opinion Champ قائمة الاستطلاعات المتاحة وعدد النقاط التي يدفعونها وتقدير الوقت.

كما ترى ، تستغرق الكثير من الاستطلاعات على لوحة القيادة الخاصة بي من 10 إلى 20 دقيقة وتدفع حوالي 2000 إلى 3000 نقطة.

بالنسبة للسياق ، يكون هذا حوالي 1.60 دولارًا أمريكيًا إلى 2.40 دولارًا أمريكيًا للمسح. تدفع معظم الاستطلاعات القصيرة أقل من دولار واحد.

سوف أقوم بتغطية أرباح Opinion Champ المحتملة لاحقًا ، ولكن عليك فقط معرفة أن سعر الساعة للإجابة على الاستطلاعات باستخدام هذا الموقع الإلكتروني ربما يكون حوالي 2 دولار إلى 4 دولارات للساعة ، كحد أقصى.

لاحظ أيضًا أنه يمكنك الحصول على غير مؤهل في منتصف الاستطلاع مثل مواقع الاستطلاع الأخرى ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي لا أحب هذا النوع من الزحام الجانبي.

3. انضم إلى مجموعات التركيز ومجموعات مراجعة المنتج

وفقًا لـ Opinion Champ ومراجعات Opinion Champ الأخرى ، من الممكن الحصول على أموال مقابل مراجعة منتجات معينة.

مثل العربات الأخرى لمراجعة المنتجات ، يتضمن هذا أساسًا إرسال منتج من عميل Opinion Champ ، أو استخدامه أو إكمال مهام محددة معه ، ثم مشاركة رأيك.

الجزء المحبط هو أن Opinion Champ ليس لديه الكثير من المعلومات فيما يتعلق بكيفية حصولك على هذه العربات ، أو المبلغ الذي يدفعونه ، أو عندما تصبح متاحة.

أعتقد أن Opinion Champ يرسل لك فرصًا عبر البريد الإلكتروني إذا ظهرت ، لكنني لا أتوقع أن تكون هذه طريقة شائعة لكسب المال.

قراءة إضافية – مواقع المسح التي تدفع نقدًا حقيقيًا.

4. يتقاضون رواتبهم

أثناء إجابتك على الاستطلاعات ، تتراكم النقاط في حساب Opinion Champ الخاص بك.

تحتاج إلى 12500 نقطة لسحب الأموال ، لذلك سيتطلب ذلك إكمال ما لا يقل عن 5 أو 6 استطلاعات للرأي الأعلى ربحًا للوصول إلى 12500 نقطة.

1000 نقطة بطل رأي تساوي 1 دولار ، لذلك هذا هو الحد الأدنى لمتطلبات السحب 12.50 دولارًا.

بصراحة ، هذا ليس سيئًا في عالم الاستطلاعات المدفوعة لأن مواقع مثل InboxDollars تتطلب 30 دولارًا للصرف. ومع ذلك ، يمكنك استرداد المكافآت على Swagbucks مقابل 1 دولار وما فوق مسح Junkie مقابل 5 دولارات.

بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك العديد من تطبيقات المكافآت مثل Fetch Rewards صرف بطاقات هدايا مجانية مختلفة مقابل 3 دولارات فقط ، لذا فإن Opinion Champ يقع في مكان ما في المنتصف من حيث الحصول على المال بسرعة.

مكافآت بطل الرأي

حاليًا ، يمكنك فقط استبدال نقاط Opinion Champ بالنقد من PayPal. هذا يعني عدم وجود إيداع مباشر أو بطاقات هدايا مجانية أو عملة مشفرة.

هذه ليست صفقة لأن الدفع النقدي على PayPal يكاد يكون جيدًا مثل النقد الحقيقي ، ولكن نقص الإيداع المباشر دائمًا ما يكون جانبًا سلبيًا.

إذا كنت تبحث عن مواقع استطلاع أو تكافئ التطبيقات بمكافآت أكثر قوة ، أقترح عليك مراجعة مراجعة Grindabuck ومراجعة Cointiply.

كم يدفع بطل الرأي؟

حان الوقت للوصول إلى الهدف الرئيسي وراء مراجعة Opinion Champ: إمكانية الكسب.

بصراحة ، لا يعد موقع Opinion Champ واحدًا من أكثر مواقع الاستطلاعات ربحًا.

على سبيل المثال ، مجموعات البحث مثل بحوث كوز الصنوبر (الولايات المتحدة فقط) ادفع 3 دولارات لكل استطلاع تكمله. يمكنك أيضًا العثور على استطلاعات رأي ذات رواتب أعلى على مسح Junkie.

لكن بشكل عام ، لا أحب الاستطلاعات باعتبارها نشاطًا جانبيًا بشكل عام لأن راتبك بالساعة سيكون دائمًا منخفضًا.

لذا، توقع أن تكسب 1 دولار إلى 4 دولارات في الساعة مع Opinion Champ لكن ليس أكثر من ذلك.

هل الرأي بطل شرعي؟

في رأيي ، يعتبر Opinion Champ موقعًا مؤكدًا شرعيًا ، لكنه لا يستحق استخدامه لأنه بالكاد يدفع ، ويبلغ بعض المستخدمين عن عدم تلقي مدفوعات في الوقت المحدد أو الحصول على رصيد مقابل الاستطلاعات التي يكملونها. بشكل عام ، يعد أحد أسوأ مواقع الاستطلاعات مقارنة بالبدائل الشائعة مثل Survey Junkie و Swagbucks.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من تقييمات Opinion Champ سيئة ، ويذكر بعض المستخدمين أن الاستطلاعات لا تُنسب ، وهناك نقص غريب في المعلومات في منتديات مثل Reddit.

لذلك ، أود أن أقول أنه يمكنك تجربة Opinion Champ إذا كنت خارج مواقع الويب الخاصة بالاستبيان ، ولكن كن حذرًا لأن بعض المستخدمين لديهم تجارب سيئة.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

اربح أموال PayPal مجانية للإجابة على الاستطلاعات

تعرض الاستطلاعات تقديرًا للوقت

يمكنك الرد على الأسئلة من هاتفك المحمول من خلال زيارة الموقع

سلبيات:

عدد قليل جدًا من خيارات الكسب

الافتقار إلى الشفافية وبعض الالتباس على الموقع الإلكتروني حول مجموعات التركيز

لا يوجد إيداع مباشر أو مكافآت بطاقات هدايا مجانية

لا يوجد برنامج إحالة

لا مكافأة تسجيل

ليس عالمي

متطلبات الاسترداد 12.50 دولار

انخفاض الدخل في الساعة

آراء بطل الرأي الأخرى

أحب دائمًا إلقاء نظرة على ما يقوله المستخدمون الآخرون عن نشاط جانبي معين عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق القيام به.

ويجب أن أقول ، مراجعات بطل Opinion الأخرى ليست جيدة جدًا. بالنسبة للمبتدئين ، حصل Opinion Champ على تصنيف 3.2 نجمة على Trustpilot ، لكن التقييم المكتوب الفعلي الوحيد قيمته 1 من 5 نجوم.

يقول المعدل أيضًا: “إذا انتهى الاستطلاع عند هؤلاء الأشخاص ، فلن يتم اعتمادك بشكل صحيح.”

هذا هو نوع التعليقات التي يمكنك سماعها عن موقع ويب استطلاع ، ومراجعات بطل Opinion الأخرى ليست أفضل. أعني ، أعطت شرطة الاستطلاع بطل الرأي أ 1.6 من أصل 5 تصنيف النجوم، والتقييمات بشكل عام لطيفة جدًا على هذا الموقع.

خلاصة القول هي أن هذا موقع ويب مسحٍ ضعيف جدًا ، لذلك سأحاول بدائل للحصول على أموال سريعة أولاً (المزيد حول هذا أدناه!)

بدائل بطل الرأي

في رأيي ، فإن أفضل طريقة لزيادة دخلك الشهري هي اللجوء إلى تطبيقات gig المختلفة مثل تقديم خدمة DoorDash أو تجربة وظائف مثل Instacart.

عادة ما تدفع هذه الوظائف المؤقتة أكثر من الحد الأدنى للأجور وتتيح لك الاختيار عندما تعمل ، لذلك من الممكن أن تربح عدة مئات أو حتى آلاف الدولارات شهريًا في السوق المناسبة.

الآن ، إذا كنت تعمل من المنزل ، ما زلت أعتقد أن هناك صخب جانبي أفضل من الإجابة على الاستطلاعات.

على سبيل المثال ، يمكنك تجربة الكتابة بالقطعة أو العمل الحر بشكل عام. بدلاً من ذلك ، تتيح لك مواقع مثل Appen إكمال العديد من المهام الصغيرة ، ويمكنك عادةً أن تربح أكثر من أي موقع ويب للمسح.

الآن ، إذا كنت تريد تمامًا الإجابة على الاستطلاعات مقابل المال ، فبعض بدائل Opinion Champ التي يمكنك تجربتها تشمل:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube مشاركة الفيديو لبعض تطبيقات الاستبيان المفضلة لدي والتي يمكنك استخدامها بدلاً من Opinion Champ.

لن يؤدي أي من هذه التطبيقات أو مواقع الويب مثل Opinion Champ إلى زيادة دخلك بشكل كبير ، لكنني أعتقد أن إمكانية الربح واختيار المكافآت أفضل مع هذه البدائل.

قراءة إضافية – التطبيقات التي تدفع لك مقابل لعب الألعاب.

من يجب أن يستخدم Opinion Champ؟

في رأيي، من الأفضل تخطي موقع الاستبيان المدفوع هذا.

مواقع الاستطلاعات البديلة في الصناعة مثل Survey Junkie و PrizeRebel و Prolific وغيرها تدفع ببساطة أكثر ولديها المزيد من الفرص للربح.

بصراحة ، لا يمكنني التفكير في سبب يجعلك تستخدم Opinion Champ على أي موقع استبيان رائد ما لم تنفد الاستطلاعات للإجابة وتحتاج إلى تجربة بديل.

في هذه الحالة ، تمنح Opinion Champ فرصة ، لكن راقب رصيدك وتأكد من حصولك على أموال مقابل الاستطلاعات التي تكملها!

أسئلة مكررة

من يمكنه استخدام بطل الرأي؟

يمكنك التسجيل في Opinion Champ إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر وتعيش في كندا أو الولايات المتحدة.

هل يوجد تطبيق جوال؟

لا يوجد تطبيق جوال Opinion Champ. ومع ذلك ، يمكنك زيارة موقع Opinion Champ على هاتفك المحمول والإجابة على الاستطلاعات من هناك ، لذلك فهو متاح تقنيًا للأجهزة المحمولة.

لمزيد من أفكار كسب المال عبر الهاتف المحمول ، يمكنك التحقق من المنشور الخاص بي على أفضل الأعمال الجانبية للهاتف.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الدخل السلبي.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة Opinion Champ في تحديد ما إذا كانت لجنة أبحاث السوق هذه تستحق الانضمام إليها.

هذا بالتأكيد ليس فنجان الشاي الخاص بي ، وسألتزم بالنشاطات الجانبية مثل جني الأموال من التدوين أو الكتابة المستقلة لكسب المال عبر الإنترنت.

أعتقد أن مواقع الاستطلاع مناسبة لبعض الأشخاص. ولكن إذا أجبت على استطلاعات الرأي مقابل المال ، فتأكد من أنك تقضي وقتك في موقع حسن السمعة مع سجل حافل بالدفع لمستخدميه.

اقبضوا عليكم يا رفاق في المرحلة التالية!

قراءة اضافية:

استعراض بطل الرأي



اسم: بطل الرأي

وصف: Opinion Champ هو موقع ويب للمسح يتيح لك كسب أموال PayPal للإجابة على الاستطلاعات.

نظام التشغيل: سطح المكتب

فئة التطبيق: مواقع المسح

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

خيارات المكافأة

خيارات الكسب

سهولة الاستعمال

سحب المال

دعم العملاء

span، .wp-review-10769.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-10769.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-10769.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: inherit؛ } .wp-review-10769.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span، .wp-review-10769.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating. review-user-rating: hover + span، .wp-review-10769.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-10769 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-10769.review-wrapper .review-point .review-result-wrapper، .wp-review-10769.review؛ } .wp-review-comment-10769 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-10769 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-10769 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-10769 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-10769 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-10769.rpper-wrap-list .wpreview-user.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-10769.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper، .wp-review-10769 .review-title، .wp-review-10769 .review-list li، .wp-review-10769 .review-list li: last-child، .wp-review-10769 .user-review-area، .wp-review-10769. -features-rating، .wp-review-10769.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-10769.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-10769.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-10769 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .user-review-area .review-Circle، .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-10769.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-10769.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }}media screen and (max-width: 480px) {.wp-review-10769.review-wrapper .review-title، .wp-review-10769.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-10769.review-wrapper .review-desc، .wp-review-10769.rpper-wrapper-area .user-review. .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-list li، .wp-review-10769.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-10769.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-10769.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-10769.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>