ستساعدك المقالة التالية: مراجعة تصنيف SE 2023 – التسعير والميزات والمزيد

مرحبًا بكم في مراجعة تصنيف SE.

لم نخفِ حقيقة أننا معجبون بترتيب SE هنا في Startup Bonsai.

احتل تصنيف SE المرتبة رقم 1 في مقارنتنا لأفضل أدوات برامج تحسين محركات البحث (SEO). وفي هذا المنشور ، ستعرف السبب.

من الآن فصاعدًا ، سنستكشف كل ما يمكنك فعله بترتيب SE بالتفصيل. سنلقي نظرة فاحصة على كل ميزة من ميزاته ، واستكشاف إيجابياته وسلبياته ، ومناقشة الأسعار.

بنهاية هذه المراجعة ، ستفهم سبب اعتقادنا أن تصنيف SE هو أفضل حل لتحسين محركات البحث في السوق في الوقت الحالي. وستكون لديك فكرة أفضل عما إذا كانت مجموعة أدوات تحسين محركات البحث المناسبة لاحتياجاتك أم لا.

مستعد؟ هيا بنا نبدأ!

ما هو ترتيب SE؟

يعد تصنيف SEO أحد الحلول الرائدة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) الذي يأتي مع كل أداة تحليل وتسويق يحتاجها محترفو تحسين محركات البحث في مكان واحد.

يمكنك استخدامه للقيام بكل الأشياء المهمة التي تحتاج إلى القيام بها لتحسين ظهورك في صفحات نتائج محرك البحث وتتبع تقدمك. يتضمن ذلك مهام مثل البحث عن الكلمات الرئيسية ، ومراجعة الموقع ، والبحث التنافسي ، والتحسين على الصفحة ، وتحليل حركة المرور ، وما إلى ذلك.

هناك الكثير من منصات تحسين محركات البحث الكل في واحد الأخرى التي يمكنها القيام بأشياء مماثلة (Semrush و Ahrefs هما من أشهرها). ومع ذلك ، هناك أمران يجعلان تصنيف SE متميزًا عن منافسيه.

أولاً ، إنه يوفر قيمة لا تصدق مقابل المال ، لا سيما بالنظر إلى جودة البيانات التي يمكنك الوصول إليها.

يحتوي تصنيف SE أيضًا على واحدة من أفضل أدوات تتبع الترتيب في السوق وقاعدة بيانات ضخمة من الروابط والكلمات الرئيسية. في الواقع ، في معظم اختباراتنا ، وجدت روابط خلفية وكلمات رئيسية أكثر من منصات تحسين محركات البحث الرائدة الأخرى.

للحصول على المال ، ليس هناك حل أفضل.

ما هي الميزات التي يقدمها SE Ranking؟

عندما تقوم بالتسجيل لأول مرة في SE Ranking ، سيتم نقلك إلى لوحة تحكم المسؤول. من هنا ، يمكنك استخدام شريط التنقل العلوي للوصول إلى جميع أدوات تحسين محركات البحث الأساسية:

سنستكشف ما يمكنك القيام به باستخدام كل من أدوات تحسين محركات البحث هذه وسنعرض لك كيفية عملها بعد ذلك. لكن أولاً ، لننقر فوق ملف أنشئ مشروعًا زر لإكمال عملية الإعداد وإعداد كل شيء بشكل صحيح.

أولاً ، سيُطلب منك توصيل المجال الخاص بك بحيث يمكن لـ SE Ranking البدء في تتبع مواقع الترتيب الخاصة بك في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا اختيار تمكين / تعطيل تقارير البريد الإلكتروني الأسبوعية وتدقيق مواقع الويب.

انقر التالي للتنقل عبر معالج إعداد المشروع. سيُطلب منك بعد ذلك إضافة الكلمات الرئيسية والمنافسين الذين تريد تتبعهم ومحركات البحث التي تهتم بها.

بعد ذلك ، قم بتوصيل حساب Google Analytics بحساب Google Search Console لإنهاء إعداد مشروعك الأول. بمجرد الانتهاء من كل ذلك ، ستحصل لوحة القيادة على تحديث:

يجب أن تعرض الآن بعض المعلومات العامة حول مواقع الويب التي قمت بتوصيلها والتقدم المحرز في مشاريعك.

يوضح الرسم البياني في الجزء العلوي متوسط ​​موضع الترتيب بمرور الوقت لأي كلمات رئيسية مستهدفة أضفتها إلى مشروعك. يمكنك التبديل بين علامات التبويب لعرض الرسوم البيانية المماثلة لحركة المرور الخاصة بك ، ورؤية البحث ، وما إلى ذلك.

أسفل ذلك ، ستجد جدولًا مليئًا بالمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية حول مشروعك ، مثل متوسط ​​موضع الترتيب الخاص بك ، ودرجة ثقة المجال ، والروابط الخلفية ، وحالة التدقيق ، وما إلى ذلك.

من لوحة القيادة الجديدة والمحسّنة ، يمكنك البدء في استخدام جميع أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي يقدمها SE Ranking. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل منهم.

تتبع الترتيب

يوفر تصنيف SE وظائف تتبع الرتب هي الأفضل في فئتها. ال الترتيب الوحدة النمطية تمكنك من مراقبة أداء كلماتك الرئيسية في محركات البحث مثل Google (بما في ذلك الخرائط) ، YouTubeو Bing و Yahoo و Yandex.

يُظهر لك متوسط ​​موضع الترتيب الخاص بك لأي كلمة رئيسية مستهدفة (وكيف تغير ذلك بمرور الوقت) ، بالإضافة إلى ثروة من البيانات القيمة الأخرى ، بما في ذلك أحجام البحث الشهرية للكلمات الرئيسية ، وتوقعات حركة المرور ، ومنافسي SERP ، وما إلى ذلك.

لاستخدام متتبع الرتبة ، ما عليك سوى النقر فوق الترتيب علامة التبويب من المشاريع الشريط الجانبي على اليسار. ثم اضغط أضف كلمات رئيسية لاختيار مصطلحات البحث التي تريد تتبعها.

يمكنك إضافة كلمات رئيسية يدويًا أو استيرادها من مربع اقتراح الكلمات الرئيسية بنقرة واحدة. في مربع الاقتراحات ، ستجد قائمة بجميع الكلمات الرئيسية الأكثر قيمة التي قمت بترتيبها بالفعل ، إلى جانب أحجام البحث الخاصة بها

يتم تحديث بيانات مركز الترتيب يوميًا ، كل 3 أيام ، أو أسبوعيًا ، اعتمادًا على الخطة التي قمت بالتسجيل فيها. يمكنك أيضًا إعادة فحص التصنيفات وأحجام البحث يدويًا في الوقت الفعلي عن طريق النقر فوق أعد فحص البيانات زر في الجزء العلوي من الصفحة.

هناك الكثير من التصورات الرائعة على ملخص تجعل من السهل الحصول على فكرة عن أدائك في لمح البصر.

على سبيل المثال ، يوضح أحد المخططات توزيع أفضل منافسيك بناءً على العدد الإجمالي للكلمات الرئيسية المرتبة.

يوضح لك رسم بياني آخر عدد الكلمات الرئيسية المتعقبة التي تحسنت أو رفضت أو بقيت كما هي ، حتى تتمكن من الحصول على فكرة عما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح.

إذا كنت بحاجة إلى تتبع تصنيفاتك على المستوى المحلي ، فيمكنك القيام بذلك. فقط انقر فوق رمز الإعدادات وافتح ملف إعدادات المشروع، ثم انتقل إلى محركات البحث قسم.

من هناك ، يمكنك تحديد مدينة أو رمز بريدي للحصول على بيانات ترتيب دقيقة لهذا الموقع المحدد. إذا لم تحدد موقعًا معينًا ، فستحصل على متوسط ​​مواقع الترتيب عبر الدولة.

بصرف النظر عن التصنيفات العضوية ، يمكنك أيضًا تتبع التصنيفات المدفوعة عن طريق تبديل تتبع تصنيفات إعلانات Google الخيار على.

البحث عن الكلمه الرئيسيه

يوفر تصنيف SE أيضًا ملفًا قويًا البحث عن الكلمه الرئيسيه أداة ، والتي يمكنك الوصول إليها من شريط التنقل العلوي.

يمكنك استخدامه لتحليل معلمات الكلمات الرئيسية الأساسية ، واكتشاف أفكار جديدة للكلمات الرئيسية ، ومعرفة مواقع الويب التي تقوم بالفعل بترتيب أو عرض الإعلانات لكلماتك الرئيسية المستهدفة ، والمزيد.

أولاً ، أدخل كلمة رئيسية تريد تحليلها أو توليد أفكار منها ، واختر بلدًا ، ثم اضغط حلل. يجب أن يتم إحضارك مباشرة إلى ملخص الصفحة ، حيث يمكنك رؤية ملخص لجميع العناصر المهمة.

في الجزء العلوي من الصفحة ، سترى بعض المعلمات الأساسية للكلمات الرئيسية. ال صعوبة تمنحك النتيجة فكرة عن مدى تنافسية الكلمة الرئيسية ومدى صعوبة تصنيفها. يمكنك أيضًا الاطلاع على حجم البحث الشهري والكلفة بالنقرة.

أدناه ، ستجد لمحة موجزة عن اقتراحات الكلمات الرئيسيةو نتائج عضويةو تاريخ سيرب، و سجل الإعلانات لبحثك. يمكنك فتح تقرير مفصل لكل قسم من هذه الأقسام إذا كنت تريد التعمق في البيانات.

يحتوي تصنيف SE على قاعدة بيانات شاملة تُستخدم لإنشاء ملفات تقرير اقتراحات الكلمات الرئيسية. ستجد هنا الآلاف من أفكار الكلمات الرئيسية المتشابهة وذات الصلة مأخوذة من قاعدة بيانات SE Ranking الشاملة.

إلى جانب كل كلمة رئيسية مقترحة ، ستجد المقاييس المعتادة: حجم البحث ، ودرجة المنافسة ، ودرجة الصعوبة ، وتكلفة النقرة. بالإضافة إلى مربع ميزات SERP ، الذي يوضح لك ميزات SERP التي يتم عرضها في نتائج الكلمات الرئيسية التي تم تحليلها (مثل الدوارات ومقاطع الفيديو والحزم المحلية وما إلى ذلك). يجب أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تأمل في الترتيب في المقتطفات المنسقة والكتل.

نحن أيضًا نحب حقًا حجم بحث منخفض فاتورة غير مدفوعة. يسرد الكلمات الرئيسية التي ليس لها حجم بحث شهري مرتفع ولكن عادة ما يكون لها هدف بحث واضح للغاية. هذه هي المصطلحات التي ربما لا يستهدفها منافسوك ولكنهم ما زالوا يتحولون كالمجانين – لذا يمكن أن تكون كلمات رئيسية ذات قيمة لمواقع السلطة المنخفضة لاستهدافها.

إذا رأيت كلمة رئيسية تريد مراقبتها ، يمكنك إضافتها إليها مدير الكلمات الرئيسية بنقرة واحدة. سيراقب تصنيف SE بعد ذلك التصنيفات والمقاييس الأخرى تلقائيًا حتى تتمكن من رؤية كيف تتغير بمرور الوقت. هذا النوع من التكامل السلس بين أدوات SE الترتيب المختلفة هو أحد الأسباب التي تجعلها منصة رائعة.

في ال نتائج عضوية تقرير، يمكنك مشاهدة جميع المواقع التي يتم تصنيفها للكلمة الرئيسية التي تم تحليلها ، جنبًا إلى جنب مع متوسط ​​موضعها ، وحركة المرور ، وتكلفة حركة المرور ، وما إلى ذلك.

من تقرير سجل SERP العضوي، يمكنك عرض نتائج SERP للأشهر السابقة ، مع البيانات التاريخية التي تعود إلى أوائل عام 2020.

وفي تقرير سجل الإعلانات، يمكنك الكشف عن استراتيجيات البحث المدفوعة لمنافسيك وجمع الأفكار حول الإعلانات التي قاموا بتشغيلها للكلمة الرئيسية التي تم تحليلها خلال الأشهر الماضية.

بحث المنافس

ترتيب SE أبحاث المنافسين تتيح لك الوحدة الوصول إلى العديد من الأفكار حول مواقع الويب المنافسة.

يمكنك استخدامه لإجراء تحليل متعمق للمنافس ، واكتشاف الكلمات الرئيسية التي تستهدفها ، وعرض بيانات حركة المرور على موقع الويب الخاص بهم ، وإجراء هندسة عكسية لاستراتيجيات البحث العضوية والمدفوعة بالكامل.

لديهم واحدة من أكبر قواعد بيانات الكلمات الرئيسية لأي أداة اختبرناها.

للبدء ، انقر فوق البحث التنافسي في شريط التنقل العلوي ، أدخل مجال منافسك أو عنوان URL للصفحة ، وانقر فوق حلل.

على ال ملخص الصفحة ، سترى على الفور كمية هائلة من البيانات.

في الجزء العلوي ، يمكنك رؤية تصنيف ثقة المجال وثقة الصفحة بالموقع – وهما مقياسان مملوكان من خلال تصنيف SE يمنحك فكرة عن مدى موثوقية موقع ما بناءً على ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص به.

بجانب ذلك ، سترى متوسط ​​حركة المرور الشهرية والمدفوعة والكلمات الرئيسية وتكلفة الزيارات للموقع. بالإضافة إلى العدد الإجمالي للروابط الخلفية ونطاقات الإحالة التي تشير إلى الموقع.

يمكنك التمرير لأسفل للعثور على الكثير من الأفكار الإضافية ، بما في ذلك نظرة عامة على توزيع حركة المرور في نطاقك المستهدف حسب البلد ، والصفحات والكلمات الرئيسية الأفضل أداءً ، وتوزيع الترتيب ، والمنافسين العضويين ، وميزات SERP ، والمزيد.

للحصول على رؤى أعمق ، يمكنك فتح تقارير مفصلة عن كل ما سبق.

على سبيل المثال ، في تقرير الصفحات، يمكنك الاطلاع على قائمة كاملة بصفحات موقع منافسيك جنبًا إلى جنب مع مقاييس مثل مشاركة حركة المرور وإجمالي حركة المرور وتكلفة حركة المرور والكلمات الرئيسية المرتبة.

يمكنك فرز هذه الصفحات حسب مشاركة حركة المرور من أجل اكتشاف سريع للصفحات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات وجمع إنتل لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك.

مدقق الارتباط الخلفي

ترتيب SE مدقق الارتباط الخلفي تتيح لك الوحدة النمطية تحليل ملف تعريف الارتباط الخلفي لأي مجال ، بما في ذلك منافسيك.

إنها واحدة من أقوى أدوات تحليل الروابط الخلفية التي رأيناها ولديها كل ما تحتاجه لبناء إستراتيجية بناء ارتباط ناجحة تعتمد على البيانات.

في بضع نقرات ، يمكنك الكشف عن كل رابط خلفي يمتلكه أي موقع ويب ، مع بيانات المعلمة لمساعدتك في تقييم جودة كل رابط من هذه الروابط.

وفي اختباراتنا ، تمكنت SE Ranking من العثور على روابط خلفية أكثر من منافسيها. هذا بلا شك بفضل قاعدة البيانات الضخمة التي تضم أكثر من 2.7 تريليون رابط خلفي.

للبدء ، انقر فوق مدقق الارتباط الخلفي في شريط التنقل العلوي ، ثم أدخل المجال أو عنوان URL الدقيق الذي تريد تحليله. سيؤدي هذا إلى إنشاء تقرير مفصل:

يقدم تصنيف SE الكثير من البيانات في التقرير.

في ال ملخص ستجد عددًا هائلاً من الأرقام والقوائم والرسوم البيانية. يمكنك عرض أشياء مثل مقاييس سلطة الموقع المستهدف ، ومجالات الإحالة الإجمالية ، والروابط الخلفية ، ونسبة dofollow / nofollow ، ونص الإرساء العلوي ، وتوزيع backlink TLD ، إلخ.

في ال الروابط الخلفية في القسم ، ستجد قائمة بجميع الصفحات التي ترتبط بالموقع الذي تم تحليله. بجانب كل صفحة ، يمكنك رؤية DT و PT للنطاق المُحيل ، ونص الرابط الذي تم وضع الرابط عليه ، والمعلمات الأخرى.

يمكن إضافة أي رابط خلفي تكتشفه في Backlink Checker إلى ملف مراقبة الروابط الخلفية أداة بنقرة واحدة (المزيد من هذا التكامل السلس الذي كنا نتحدث عنه). بمجرد القيام بذلك ، سيتتبع SE Ranking حالته تلقائيًا كل يوم ويخبرك إذا تغير أي شيء.

تدقيق الموقع

يمكنك استخدام SE Ranking’s تدقيق الموقع أداة لتشغيل تقرير تحسين محركات البحث الفني المفصل لموقعك بالكامل ، إما يدويًا أو تلقائيًا على فترات زمنية محددة.

يقوم بالزحف إلى جميع الصفحات الموجودة على موقع الويب الخاص بك للتحقق منها بحثًا عن المشكلات التي قد تمنعك من الوصول إلى إمكانات التصنيف ثم يوضح لك كيفية إصلاحها.

مرة أخرى ، يمكننا أن نقول الكثير عن هذه الوحدة ، وليس لدينا وقت لتغطية كل شيء. لكن لحسن الحظ ، لقد كتبنا بالفعل مراجعة مخصصة لأداة تدقيق مواقع الويب الخاصة بـ SE Ranking هنا.

مدقق SEO على الصفحة

ال مدقق SEO على الصفحة هي وحدة أخرى مفيدة. يمكن أن يساعدك على تحسين المحتوى الخاص بك حول عوامل الترتيب على الصفحة. يمكنك الوصول إليه من أدوات القائمة المنسدلة في شريط التنقل العلوي.

إنه يشبه إلى حد كبير تدقيق موقع الويب ، ولكن بدلاً من فحص موقعك بالكامل ، يقوم بفحص صفحة واحدة فقط – وبتفاصيل أكثر بكثير. ويركز على عوامل الترتيب على الصفحة ، بدلاً من عوامل تحسين محركات البحث الفنية.

لذلك ، على سبيل المثال ، سوف يتحقق من أشياء مثل الوصف التعريفي الخاص بك للتأكد من أنه الطول الصحيح وأنه يحتوي على كلماتك الرئيسية المستهدفة ، وكثافة كلماتك الرئيسية للتأكد من أنها في نطاق مشابه لأفضل 5 منافسين.

سيتحقق أيضًا من علامة العنوان وعنوان URL والمحتوى النصي وعلامات الرأس وتجربة الصفحة وقابلية الاستخدام وملفات الوسائط والروابط الداخلية / الخارجية وما إلى ذلك للتأكد من تحسين جميع هذه العناصر بالكامل.

إذا وجدت فرصًا للتحسين ، فسوف تتيح لك معرفة مهام تحسين محركات البحث التي يمكنك القيام بها لتحسين الصفحة. يتم تنظيم هذه المهام في ثلاث فئات بناءً على مدى تأثيرها على نقاط جودة الصفحة: أولوية عالية وأولوية متوسطة وأولوية منخفضة.

يمكنك أيضًا فتح ملف مقارنة تنافسية في التقرير للحصول على تحليل تفصيلي لكيفية مقارنة معلمات المحتوى والمقاييس على الصفحة بترتيب الصفحات الأخرى في SERPs لنفس الكلمة الرئيسية.

ميزات SE الترتيب الأكثر فائدة

لقد قمنا بتغطية أدوات SEO الأساسية التي يجب أن يقدمها تصنيف SEO – ولكن هذا ليس كل شيء …

يحتوي تصنيف SE أيضًا على مجموعة من الميزات الإضافية التي ليس لدينا وقت لاستكشافها بالتفصيل ، لكنها بالتأكيد لا تزال تستحق الذكر. هذه بعض من العناوين الرئيسية:

تحليلات حركة المرور . يمكنك ربط SE Ranking بحساب Google Search Console وحساب Google Analytics ، ثم استخدام وحدة Analytics & Traffic لتحليل حركة مرور موقعك على الويب وجمهورك.

. يمكنك ربط SE Ranking بحساب Google Search Console وحساب Google Analytics ، ثم استخدام وحدة Analytics & Traffic لتحليل حركة مرور موقعك على الويب وجمهورك. تحسين المحتوى. ما عليك سوى إدخال الكلمة الرئيسية المستهدفة وسيقوم تصنيف SE بإنشاء مستند محرر محتوى يقدم توصيات بشأن العبارات التي يجب تضمينها في المحتوى الخاص بك. إنه مشابه لما في Surfer. وهناك مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي.

ما عليك سوى إدخال الكلمة الرئيسية المستهدفة وسيقوم تصنيف SE بإنشاء مستند محرر محتوى يقدم توصيات بشأن العبارات التي يجب تضمينها في المحتوى الخاص بك. إنه مشابه لما في Surfer. وهناك مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي. خطة التسويق. توفر لك هذه الأداة إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) شاملة ، كاملة مع قائمة مهام شاملة لجميع مهام تحسين محركات البحث التي تحتاج إلى إكمالها من أجل الوصول إلى أهدافك. يمكنك أيضًا العثور على عملك وإرساله إلى أدلة وكتالوجات موثوقة من هذه الوحدة لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث خارج الموقع والحصول على بعض الروابط الخلفية السهلة

توفر لك هذه الأداة إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) شاملة ، كاملة مع قائمة مهام شاملة لجميع مهام تحسين محركات البحث التي تحتاج إلى إكمالها من أجل الوصول إلى أهدافك. يمكنك أيضًا العثور على عملك وإرساله إلى أدلة وكتالوجات موثوقة من هذه الوحدة لتحسين مُحسّنات محرّكات البحث خارج الموقع والحصول على بعض الروابط الخلفية السهلة تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية . تصنيف SE ليس فقط للتسويق على شبكة البحث – بل إنه يتضاعف أيضًا كحل لإدارة الوسائط الاجتماعية. من وحدة الوسائط الاجتماعية ، يمكنك توصيل ملف Facebook و Twitter الحسابات ، ثم نشر التحديثات تلقائيًا على ملفك الشخصي ومراقبة تحليلاتك الاجتماعية دون مغادرة لوحة تحكم SE Ranking.

. تصنيف SE ليس فقط للتسويق على شبكة البحث – بل إنه يتضاعف أيضًا كحل لإدارة الوسائط الاجتماعية. من وحدة الوسائط الاجتماعية ، يمكنك توصيل ملف Facebook و Twitter الحسابات ، ثم نشر التحديثات تلقائيًا على ملفك الشخصي ومراقبة تحليلاتك الاجتماعية دون مغادرة لوحة تحكم SE Ranking. أداة مراقبة الروابط الخلفية . لقد تطرقنا إلى هذه الوحدة لفترة وجيزة بالفعل عندما نظرنا إلى Backlink Checker. يتيح لك مراقبة الروابط الخلفية الأكثر قيمة لموقعك على الويب بحيث إذا تغيرت الحالة أو تمت إزالة الرابط ، فسيتم إخطارك على الفور. يمكّنك هذا من التصرف بسرعة لاستعادة الرابط المفقود. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء قوائم التنصل.

. لقد تطرقنا إلى هذه الوحدة لفترة وجيزة بالفعل عندما نظرنا إلى Backlink Checker. يتيح لك مراقبة الروابط الخلفية الأكثر قيمة لموقعك على الويب بحيث إذا تغيرت الحالة أو تمت إزالة الرابط ، فسيتم إخطارك على الفور. يمكّنك هذا من التصرف بسرعة لاستعادة الرابط المفقود. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء قوائم التنصل. أدوات تسويق المحتوى . يمكنك الوصول إلى العديد من الأدوات للمساعدة في جهود إنشاء المحتوى. محرر محتوى يساعدك على تحسين المحتوى أثناء كتابته ، وأداة تنشئ أفكارًا للموضوعات بناءً على الكلمات الرئيسية المستهدفة.

. يمكنك الوصول إلى العديد من الأدوات للمساعدة في جهود إنشاء المحتوى. محرر محتوى يساعدك على تحسين المحتوى أثناء كتابته ، وأداة تنشئ أفكارًا للموضوعات بناءً على الكلمات الرئيسية المستهدفة. تقرير منشئ . يوفر تصنيف SE وظائف ممتازة لإعداد التقارير. يمكنك إنشاء تقارير من قوالب مسبقة الصنع أو إنشاء واحدة من البداية عن طريق سحب وحدات البيانات إلى المنشئ. بمجرد الانتهاء ، يمكنك تصدير تقاريرك بتنسيقات ملفات مختلفة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني.

. يوفر تصنيف SE وظائف ممتازة لإعداد التقارير. يمكنك إنشاء تقارير من قوالب مسبقة الصنع أو إنشاء واحدة من البداية عن طريق سحب وحدات البيانات إلى المنشئ. بمجرد الانتهاء ، يمكنك تصدير تقاريرك بتنسيقات ملفات مختلفة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. محرك البحث الإكمال التلقائي . بالإضافة إلى الوحدة الأساسية لأبحاث الكلمات الرئيسية ، يقدم SE Ranking عدة أدوات بحث تكميلية أخرى عن الكلمات الرئيسية. أداة الإكمال التلقائي لمحرك البحث هي واحدة منها. يقوم بإنشاء الآلاف من اقتراحات الكلمات الرئيسية باستخدام البيانات المسحوبة من الإكمال التلقائي من Google.

. بالإضافة إلى الوحدة الأساسية لأبحاث الكلمات الرئيسية ، يقدم SE Ranking عدة أدوات بحث تكميلية أخرى عن الكلمات الرئيسية. أداة الإكمال التلقائي لمحرك البحث هي واحدة منها. يقوم بإنشاء الآلاف من اقتراحات الكلمات الرئيسية باستخدام البيانات المسحوبة من الإكمال التلقائي من Google. الهامور الكلمات الرئيسية. أداة grouper الكلمات الرئيسية هي أداة بحث تكميلية أخرى عن الكلمات الرئيسية. يسمح لك بتجميع الكلمات الرئيسية المتشابهة في مجموعات بناءً على نتائج SERP الخاصة بهم. إذا ظهرت عدة كلمات رئيسية في نفس الصفحات في SERPs ، فسيتم إضافتها إلى نفس المجموعة. يعد هذا مفيدًا لتخطيط إستراتيجية محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك حيث يمكنك إنشاء محتوى يستهدف مجموعات الكلمات الرئيسية ، بدلاً من مصطلحات البحث الفردية. وبذلك ، يمكنك الترتيب لمزيد من الاستفسارات بجهد أقل.

مراجعة تصنيف SE: إيجابيات وسلبيات

الآن لدينا فرصة لاستكشاف جميع ميزات SE Ranking ، وإليك ما نعتقد أنه أكبر إيجابياته وسلبياته.

الايجابيات SE الترتيب

قيمة لا تصدق. لا يمكن التغلب على تصنيف SE عندما يتعلق الأمر بالقيمة مقابل المال. إنه يوفر نسبة سعر إلى أداء ممتازة ، مع خطط تبدأ بأقل من ثلث تكلفة منافسيها الرئيسيين. هذا يجعلها ميسورة التكلفة للمبتدئين وبفضل طريقة تسعير المشاريع ، فهي أيضًا ميسورة التكلفة بشكل لا يصدق للوكالات.

قابلة للتطوير والمرونةه. نظرًا لأن SE Ranking يتيح لك اختيار تكرار فحص الترتيب وعدد الكلمات الرئيسية التي تريد تتبعها ، فلن ينتهي بك الأمر إلى دفع مبالغ زائدة مقابل البيانات التي لا تحتاج إليها. هذا يعني أنه يمكنك إبقاء التكاليف منخفضة في البداية وتوسيع خطتك مع نمو عملك وتحتاج إلى تتبع المزيد من الكلمات الرئيسية.

بيانات عالية الجودة. وجدنا أن بيانات SE Ranking أكثر موثوقية من المنافسين الرائدين في الصناعة في اختباراتنا. تمكنت من العثور على روابط خلفية وكلمات رئيسية أكثر من الأنظمة الأساسية المماثلة الأخرى وقدمت بيانات أكثر دقة.

مجموعة ميزات واسعة. تصنيف SE هو نظام أساسي الكل في واحد. إنه يوفر كل أداة يحتاجها مسوقو تحسين محركات البحث (SEO) ، بالإضافة إلى بعض الميزات الفريدة التي تفتقر إليها حلول الكل في واحد الأخرى ، مثل وحدة خطة التسويق.

سير عمل المشروع. لقد أحببنا كيف يتيح لك تصنيف SEO تنظيم مهام تحسين محركات البحث في مشروعات. بمجرد الانتهاء من إعداد كل شيء ، فإنه سيتتبع تصنيفاتك نيابة عنك ، ويقوم بإجراء عمليات تدقيق ، ويمنحك جميع المعلومات التي تحتاجها تلقائيًا.

سلبيات تصنيف SE

مقاييس الوصلة الخلفية مفقودة. يقدم تصنيف SE الكثير من مقاييس الروابط الخلفية خارج الصندوق ، لكنه يفتقد إلى بعض المقاييس المهمة ، مثل Spam Score. وإذا كنت تريد التحقق من حالة الروابط الخلفية في الوقت الفعلي وإلغاء قفل جميع المعلمات مثل فهرس Google و Follow / NoFollow و UGC / برعاية ، فأنت بحاجة إلى دفع رسوم إضافية.

تشوش واجهة المستخدم. هناك الكثير من البيانات المكدسة في معظم التقارير ، والكثير من خيارات التنقل ، والتي يمكن أن تجعلها مربكة في البداية. ستعتاد عليه ولكن هناك بالتأكيد منحنى تعليمي أولي.

تسعير ترتيب SE

يقدم تصنيف SE عدة خطط مختلفة ويستخدم نظام تسعير مرنًا.

بدلاً من وجود سعر محدد لكل خطة ، يتم حساب تكلفة كل خطة بناءً على احتياجات مشروعك. كلما زاد عدد الكلمات الرئيسية التي تحتاج إلى تتبعها ، وكلما احتجت إلى التحقق من التصنيفات بشكل متكرر ، زاد المبلغ الذي ستدفعه.

تصنيف SE لديه ثلاث حزم رئيسية متاحة. هؤلاء هم:

ضروري

ال ضروري تتضمن الخطة ما يصل إلى 10 مشاريع و 5 منافسين لكل مشروع. يتضمن مقعد مستخدم واحد وجميع أدوات تحسين محركات البحث الأساسية (مدقق الروابط الخلفية والمراقبة ، ومراجعة مواقع الويب ، والبحث التنافسي والكلمات الرئيسية ، إلخ).

ومع ذلك ، فإنه يفتقر إلى بعض الميزات المتميزة مثل مراقبة تغيير الصفحة ، وتوسيع قاعدة بيانات الكلمات الرئيسية ، وسجل SERP العضوي.

كما أنه لا يأتي مع أي بيانات تاريخية حول الكلمات الرئيسية والمجالات ، كما أن حدود الاستخدام أقل بكثير من الخطط الأخرى.

تبدأ أسعار هذه الخطة من أقل من 23.52 دولارًا في الشهر ولكن تزداد بناءً على عدد الكلمات الرئيسية والتصنيفات التي تختار تتبعها. تزيد حدود الاستخدام أيضًا اعتمادًا على عدد الكلمات الرئيسية والتصنيفات التي تختارها عند الاشتراك في الخطة.

طليعة

ال طليعة تأتي الخطة مع عدد غير محدود من المشاريع و 10 منافسين لكل مشروع.

يمنحك الوصول إلى جميع الأدوات نفسها مثل الخطة الأساسية ، بالإضافة إلى إلغاء قفل الميزات المتميزة مثل مراقبة تغييرات الصفحة ، وتوسيع قاعدة بيانات الكلمات الرئيسية ، ووظيفة التسمية الأولية ، وما إلى ذلك.

يحصل مستخدمو Pro أيضًا على إمكانية الوصول إلى ثلاثة أشهر من البيانات التاريخية وسجل SERP العضوي.

تكون حدود الاستخدام أعلى بكثير من الخطة الأساسية ولكن مرة أخرى ، يعتمد ذلك على عدد الكلمات الرئيسية وعمليات التحقق من التصنيف التي قمت بالتسجيل فيها.

تبدأ أسعار هذه الخطة من 52.32 دولار في الشهر.

عمل

ال عمل تأتي الخطة مع كل شيء في خطة Pro ، بالإضافة إلى 20 منافسًا لكل مشروع ، و 10 مقاعد مستخدمين ، ووصول API.

ومع ذلك ، فإن الاختلاف الأكبر هو الزيادة في حدود الاستخدام. ستتمكن من إجراء المزيد من عمليات التحقق من الروابط الخلفية والتقارير ومراجعات الصفحات أكثر مما تفعل في خطة Pro أو Essential.

تبدأ أسعار خطة العمل من 114.72 دولار في الشهر.

ظاهريًا ، قد يبدو هيكل تسعير SE Rankings معقدًا بعض الشيء. ومع ذلك ، فهو في الواقع مدروس جيدًا ، حيث إنك تدفع فقط مقابل البيانات التي ستستخدمها بالفعل.

مراجعة تصنيف SE: الأفكار النهائية

يعد تصنيف SE أفضل أداة تحسين محركات بحث شاملة القيمة في السوق التي اختبرناها. فهو لا يقدم فقط خطط أسعار معقولة للغاية ولكن أيضًا بيانات عالية الجودة يمكن أن تساعدك على تحسين جميع مناطق موقعك بشكل كامل.

بالمقارنة مع المنافسين الآخرين الرائدين في الصناعة ، فإن SE Ranking هو الخيار الأفضل. نحن نحب بشكل خاص اتساع ونوعية البيانات التي تقدمها. يحتوي على قاعدة بيانات فائقة التوسعة من الروابط والكلمات الرئيسية التي لا يمكن التغلب عليها حقًا.

وفوق كل ذلك ، فإن SE Ranking سهل الاستخدام إلى حد ما بمجرد أن تتعطل به ولديه مجموعة ميزات واسعة جدًا – إنها أداة حقيقية الكل في واحد. ليس ذلك فحسب ، بل إن هيكل التسعير المرن يجعلها مناسبة للأعمال بأي حجم.

لكن كما هو الحال دائمًا ، ليس عليك أن تأخذ كلامي على عاتقك. أوصي بشدة بمراجعة تصنيف SE بنفسك لترى ما هو رأيك.

يقدم SE Ranking إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا يمنحك الفرصة لتجربة جميع ميزاته قبل الشراء. أضغط الكبسة او الزر في الأسفل لتبدء.

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