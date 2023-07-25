ستساعدك المقالة التالية: مراجعة تطبيق COIN (2023) – هل هو مشروع ويستحق ذلك؟

إذا كنت تتطلع إلى كسب المال على هاتفك ، فإن أحد التطبيقات التي ربما سمعت عنها هو تطبيق COIN.

يتيح لك تطبيق الدخل السلبي هذا كسب مكافآت تشفير لاستكشاف منطقتك والإجابة على الاستطلاعات ومشاركة بياناتك. ويمكنك صرف أرباحك مقابل العملات المشفرة أو حتى المكافآت المادية.

ولكن هل تطبيق COIN شرعي؟ وما هو مقدار المال الذي يمكنك كسبه بالفعل باستخدام التطبيق؟

في مراجعة تطبيق COIN هذه ، أشارك تجربتي الشخصية مع التطبيق ، وكيف يعمل كل شيء ، وما إذا كان الأمر يستحق الاستخدام أم لا.

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ما هو تطبيق COIN؟

تطبيق COIN هو تطبيق تحديد المواقع الجغرافية حيث يمكنك جمع عملات رقمية مجانية واستردادها مقابل مكافآت حقيقية حقيقية. يقدم التطبيق طرقًا عديدة لكسب COIN ، العملة المشفرة الأصلية للمنصة ، بما في ذلك العديد من خيارات الدخل السلبي.

بشكل عام ، يشبه تطبيق COIN تطبيقات مثل Sweatcoin التي تدفع لك بمبالغ صغيرة من العملات المشفرة لمشاركة بيانات موقعك وإكمال المهام القصيرة الأخرى.

يعد تطبيق COIN أيضًا أحد التطبيقات الأكثر شيوعًا في هذا النوع ، حيث يضم أكثر من 4 ملايين عضو وتقييم 4.5 نجوم على Google و Apple متاجر التطبيقات.

ما هي عملة؟

COIN هي العملة المشفرة الأصلية لتطبيق COIN. تربح عملة في تطبيق COIN من خلال تشغيلها على هاتفك أثناء قيامك بأنشطتك اليومية العادية. يمكنك أيضًا ربح COIN من خلال إكمال مهام مختلفة.

يمكنك بعد ذلك استبدال عملة معدنية بمجموعة متنوعة من الجوائز الواقعية والرقمية. يمكنك أيضًا الحصول على 1،000 COIN مجانًا عند التسجيل في التطبيق وإنشاء حساب.

هذا التشفير مشهور حقًا فقط داخل تطبيق COIN ، لذا فهو ليس مثل Bitcoin أو Ethereum آخر. ولكن إذا كنت على استعداد لمشاركة بياناتك وبيعها ، فيمكنك تجميع الرموز المميزة لـ COIN وسحبها في النهاية.

كيف يعمل تطبيق COIN؟

عندما قمت بتنزيل تطبيق COIN لأول مرة ، كان الأمر محيرًا بعض الشيء. لكنه في الواقع تطبيق دخل سلبي بسيط جدًا يحتوي على مجموعة متنوعة من الطرق لكسب مكافآت تشفير دون بذل الكثير من الجهد.

1. تنزيل واشتراك

تطبيق COIN سهل الاستخدام وكان من السهل جدًا البدء فيه. إنه متاح لكل من أجهزة iOs و Android وتم إعداده ببضع نقرات.

بمجرد تنزيله ، يمكنك إنشاء حساب بعنوان بريدك الإلكتروني واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور. يطلب منك التطبيق أيضًا تشغيل الوصول إلى موقع جهازك للتعدين الجغرافي ، وتحتاج إلى تشغيل الوصول إلى الموقع لكسب.

يحصل المستخدمون الجدد أيضًا على مكافأة تسجيل بقيمة 100 COIN.

2. ابدأ Geomining

الطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام تطبيق COIN هي استخدام الجيومين. تتيح لك هذه العملية كسب كميات صغيرة من COIN أثناء استكشافك لمناطق في الحياة الواقعية ثم “تنقيب” في تلك المناطق داخل الخريطة داخل التطبيق.

بمعنى آخر ، أثناء استكشاف مدينتك ، يمكنك تحديد المواقع نفسها في تطبيق COIN. في كل مرة تقوم فيها بعملية التكسير بنجاح ، تحصل على جزء بسيط من COIN. ثم تكمل لعبة صغيرة قصيرة لتطهير المنطقة حتى تتمكن من إعادة تشكيلها مرة أخرى.

أثناء تواجدي في الخارج ، قدم لي التطبيق مكافآت متنوعة بناءً على المكان الذي كنت فيه. على سبيل المثال ، عندما كنت بالقرب من متجر بقالة ، عرضت علي عملة معدنية لعرض نوع حصري من أصناف البقالة التي تباع في هذا المتجر فقط.

أنت لا تكسب الكثير من النقاط في الجيومين. عادةً ما أكسب حوالي 0.04 عملة معدنية مقابل كل منجم ناجح. ولكن عندما تستكشف المزيد من المجالات ، يمكنك تحديد المزيد وتسريع أرباحك.

وأحيانًا ، تكون محظوظًا وتتلقى قطرة جغرافية من جهود التعدين الخاصة بك والتي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من مكافآت COIN.

3. جرب طرق أخرى لكسب العملة

كما ذكرنا ، فإن الطريقة الرئيسية لكسب COIN هي تحديد منطقتك واستكشافها. ولكن هناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها لكسب مكافآت مثل:

فحص المنتج : امسح الرموز الشريطية للمنتجات داخل المتجر لكسب نقاط إضافية ، تمامًا مثل تطبيقات التسوق الخفي مثل Premise و Shopkick.

: امسح الرموز الشريطية للمنتجات داخل المتجر لكسب نقاط إضافية ، تمامًا مثل تطبيقات التسوق الخفي مثل Premise و Shopkick. زيارات المتجر : يمكنك أيضًا ربح عملة معدنية عن طريق السير في متاجر معينة أبرز الخرائط داخل التطبيق.

: يمكنك أيضًا ربح عملة معدنية عن طريق السير في متاجر معينة أبرز الخرائط داخل التطبيق. استطلاعات بمكافأة : أجب على استطلاعات الرأي القصيرة المدفوعة ، يطالبك التطبيق بالإجابة لكسب المزيد من التمرد.

: أجب على استطلاعات الرأي القصيرة المدفوعة ، يطالبك التطبيق بالإجابة لكسب المزيد من التمرد. اليانصيب : يمكن للاعبين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الانضمام إلى مسابقات اليانصيب داخل التطبيق للحصول على فرصة لكسب كميات أكبر من COIN.

: يمكن للاعبين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الانضمام إلى مسابقات اليانصيب داخل التطبيق للحصول على فرصة لكسب كميات أكبر من COIN. فريق العمل : إذا قمت بالتعدين في نفس المنطقة مع مستخدمين آخرين للتطبيق ، يمكنك جميعًا كسب نقاط إضافية.

: إذا قمت بالتعدين في نفس المنطقة مع مستخدمين آخرين للتطبيق ، يمكنك جميعًا كسب نقاط إضافية. مكافآت HODL: تخطط COIN لإصدار ميزة حيث يمكنك HODL ومشاركة عملتك المشفرة لكسب مكافآت سلبية.

هناك طرق أكثر دقة لكسب مكافأة COIN ، مثل العثور على أرضيات أكبر في منطقتك أو “المطالبة الجغرافية” بالمناطق المربحة وتعدينها بشكل أسرع من المستخدمين الآخرين.

مرة أخرى ، يحتوي التطبيق على منحنى تعليمي قليلاً ، ولكن يمكنك استخدام هذه الأساليب الإضافية لكسب المزيد من COIN أثناء العمل الجغرافي باستمرار.

4. استخدم برنامج SentinelX

واحدة من أفضل الطرق لكسب المزيد من مكافآت COIN هي استخدام “الامتدادات” التي تدفع لك بمكافأة COIN كلما قمت بالتجديد.

هناك نوعان من الملحقات التي يمكنك استخدامها حاليا:

SentinelX BLE (50 دولارًا) : اكسب 12 ضعفًا من المكافآت الجغرافية عن طريق حمل هذا الجهاز البسيط على سلسلة المفاتيح الخاصة بك أينما ذهبت.

: اكسب 12 ضعفًا من المكافآت الجغرافية عن طريق حمل هذا الجهاز البسيط على سلسلة المفاتيح الخاصة بك أينما ذهبت. SentinelX NFC (49 دولارًا): تستخدم هذه البطاقة اتصالًا قريبًا من المجال لتوفير دفعة مؤقتة بمقدار 12 ضعفًا لمكافآت تحديد المواقع الجغرافية الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو النقر على البطاقة على هاتفك أثناء تحديد الموقع الجغرافي للحصول على التعزيز المؤقت.

منتجات Sentinel هذه مخصصة حقًا لمستخدمي تطبيق COIN الجادين الذين يرغبون في ربح المكافآت في أسرع وقت ممكن. إذا كنت تختبر التطبيق للتو ، فلا يستحق إنفاق الأموال حتى تعرف ما إذا كان هذا التطبيق مناسبًا لك وتستمتع باستخدامه.

5. استرداد عملة

لا يمكنك استرداد COIN التي تكسبها مقابل أموال PayPal أو إيداع نقدي مباشر. بدلاً من ذلك ، يمكنك تحويل COIN الخاصة بك إلى عملات رقمية أخرى أو حتى مكافآت مادية مثل:

بيتكوين

إيثيريوم

XYO

Apple منتجات

سماعات الرأس

لعب لوحات المفاتيح

ساعات اللياقة البدنية

XYO هو أحد الأسباب الرئيسية لشعبية هذا التطبيق ، وهو العملة المشفرة الرئيسية التي يروج لك تطبيق COIN لاستردادها.

لكن، قيمة العملة المعدنية صغيرة للغاية ، ويستغرق الأمر عشرات الآلاف (أو حتى مئات الآلاف) لاسترداد أي مكافآت.

إذا نظرت في لقطة الشاشة أعلاه ، يمكنك أن ترى أن 1 ETH يكلف حاليًا حوالي 3.7 مليون عملة!

إنها قصة مماثلة لمكافآت البضائع المادية مثل Apple AirPods و iPads و Nintendo Switches. تكلف هذه المكافآت مئات الآلاف من العملات المعدنية لاستردادها كما ترى في لقطة الشاشة أدناه من تطبيقي.

على الرغم من أنني لم أحصل على ما يكفي من COIN للاستفادة من مكافأة بنفسي ، إلا أن هناك بعض الشكاوى من المستخدمين على Reddit والمنتديات الأخرى حول استرداد عملة COIN الخاصة بهم مقابل عملة رقمية.

يشترك هؤلاء المستخدمون في عدم الرضا عن سعر الصرف ورسوم التحويل التي يتم تحصيلها حاليًا ، مما يجعل مكافآتهم منخفضة القيمة إلى حد ما.

كم يدفع تطبيق COIN؟

لقد كنت أستخدم هذا التطبيق بنشاط منذ حوالي أسبوع الآن ، وفي حين أنه يدفع COIN بانتظام ، فإن المدفوعات صغيرة جدًا. لقد ربحت حوالي 500 عملة معدنية فقط في أسبوع واحد ، والتي تتضمن 100 عملة معدنية للاشتراك فقط.

وبما أن أقل جائزة متاحة تكلف 10000 عملة معدنية ، فلا يزال لدي قدر كبير من العمل الذي يجب القيام به قبل أن أتأهل للحصول على مكافأة.

باختصار: لا يدفع تطبيق COIN الكثير في الساعة ، وسيستغرق الأمر أسابيع من الطحن للحصول على مكافأة ما لم تقم بالترقية إلى جهاز Sentinel.

هل تطبيق COIN مشروع؟

تطبيق COIN هو تطبيق دخل سلبي شرعي يتيح لك كسب تشفير من أجل تحديد الموقع الجغرافي ومشاركة بيانات موقعك. التطبيق حاصل على تصنيف 4.5 نجمة في متجر التطبيقات ، وعشرات الآلاف من التقييمات ، وأكثر من مليون عملية تنزيل. هناك أيضًا إثبات دفع عبر الإنترنت من المستخدمين الذين قاموا بصرف الأموال.

ومع ذلك ، كما ذكرنا ، فإن الجانب السلبي الرئيسي هو أن هذا التطبيق لا يدفع الكثير. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تستخدم الخطة المجانية ولا تسافر كثيرًا.

تكسب أكثر للسائقين المتكررين وإذا كنت تستخدم منتج SentinelX. لكن لا تتوقع أن تربح مئات الدولارات شهريًا باستخدام هذا التطبيق.

كم تكلفة تطبيق COIN؟

يمكن تنزيل تطبيق COIN مجانًا واستخدامه مجانًا في خطتهم الأساسية. في خطة تطبيق COIN المجانية هذه ، يمكنك التحقق من كيفية عملها ، وكسب COIN والمشاركة في أنشطة مختلفة لربح المزيد.

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا الاشتراك في خطط COIN المختلفة لكسب المزيد من مكافآت Geomining والمكافآت وكسب الميزات التي لا تحصل عليها مع الخطة المجانية.

فيما يلي اشتراكي COIN المدفوعين اللذين يمكنك استخدامهما:

عملة برو : تكلف 34.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا وتوفر امتيازات مثل مكافآت هندسة التربة بمقدار 36 ضعفًا ، وإعادة شحن أسرع للأرضيات ، ودرعًا جغرافيًا لمساعدتك على كسب المزيد.

: تكلف 34.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا وتوفر امتيازات مثل مكافآت هندسة التربة بمقدار 36 ضعفًا ، وإعادة شحن أسرع للأرضيات ، ودرعًا جغرافيًا لمساعدتك على كسب المزيد. كوين بلس: يكلف 24.95 دولارًا شهريًا ويوفر مكافآت 24x للتنظيف الجغرافي وامتيازات مماثلة لـ COIN Pro ، تم تقليلها قليلاً.

إذا كنت ترغب في تجربة خطط تطبيق COIN المدفوعة دون الالتزام ، فراقب تطبيقك. عُرض عليّ إصدار تجريبي مجاني لمدة 3 أيام لإحدى الخطط. ستكون طريقة جيدة لتجربتها دون سداد دفعة.

مراجعات تطبيق COIN الأخرى

إحدى الطرق الرائعة لمعرفة ما إذا كان تطبيق المكافآت يستحق ذلك أم لا هو معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون أيضًا. وكالعادة ، يعد Reddit مصدرًا رائعًا هنا.

في هذا الموضوع ، إليك ما يقوله بعض مستخدمي تطبيق COIN الآخرين عن تجاربهم:

يقول Swim-Slow : “لا يستحق شراء SentinelX أو الاشتراك إلا إذا كنت سائق شاحنة. ستخسر المال كل شهر “.

: “لا يستحق شراء SentinelX أو الاشتراك إلا إذا كنت سائق شاحنة. ستخسر المال كل شهر “. يقول xFUNKx707x : “شخصيًا أعتقد أن الاشتراكات لا تستحق المال إلا إذا كنت تقود كثيرًا! ومع ذلك ، فإن مجرد تركها في المنزل واستخدام بطاقة nfc يستحق ذلك. تمنحك الخطة المجانية الأساسية والدفع لمرة واحدة بقيمة 12 دولارًا أمريكيًا لبطاقة NFC عملة جيدة. 10000 عملة تعادل 5 دولارات تقريبًا “.

: “شخصيًا أعتقد أن الاشتراكات لا تستحق المال إلا إذا كنت تقود كثيرًا! ومع ذلك ، فإن مجرد تركها في المنزل واستخدام بطاقة nfc يستحق ذلك. تمنحك الخطة المجانية الأساسية والدفع لمرة واحدة بقيمة 12 دولارًا أمريكيًا لبطاقة NFC عملة جيدة. 10000 عملة تعادل 5 دولارات تقريبًا “. يقول mbarrus73 : “اتضح أنها مضيعة للوقت. لقد حصلت للتو على ما يصل إلى 50000 عملة معدنية وذهبت إلى الاسترداد فقط لمعرفة ما الجديد. يأخذون ما يقرب من نصف ذلك في الرسوم. لقد قضيت الكثير من الوقت في هذا الأمر. اشعر بأني غبي. جيدة جدا ليكون صحيحا.”

: “اتضح أنها مضيعة للوقت. لقد حصلت للتو على ما يصل إلى 50000 عملة معدنية وذهبت إلى الاسترداد فقط لمعرفة ما الجديد. يأخذون ما يقرب من نصف ذلك في الرسوم. لقد قضيت الكثير من الوقت في هذا الأمر. اشعر بأني غبي. جيدة جدا ليكون صحيحا.” JeremyD130 يقول: “ربما كان الأمر يستحق العناء ولكن الأسواق تغيرت ، لذا الآن لا” يستحق “ذلك حاليًا. سيحتاجون إلى تعديل الرسوم ومعدل التحويل للاحتفاظ بالقاعدة / زيادتها “.

كما ترى ، تعد رسوم الغاز ومعدلات التحويل مشكلة ، لذا يمكنك في الواقع الحصول على أموال أقل بكثير مما تعتقد بعد استرداد المكافأة.

ولا يعتقد العديد من المستخدمين أن عملة COIN تستحق الدفع مقابل ما لم تدفع الكثير من أجل العمل وتستطيع استكشاف مناطق كافية لتكوين الأرض.

توفر مراجعة تطبيق COIN هذه من YouTuber Mike نظرة عامة رائعة على كيفية عمل التطبيق وإمكانية تحقيق الأرباح.

لقد حصل مايك بالفعل على SentinelX ليختبر التطبيق ، وكان قادرًا على ربح آلاف العملات المعدنية أثناء اختبار التطبيق. لكن مرة أخرى ، أنت بحاجة إلى عملة معدنية لاسترداد أي شيء.

يكون هذا التطبيق مفيدًا إذا كنت تستخدم تطبيقات gig مثل DoorDash أو Uber Eats والقيادة طوال اليوم ، لكنه لا يزال بطيئًا إلى حد ما.

إيجابيات وسلبيات

باعتباري مستخدمًا جديدًا يقوم بفحص التطبيق لأول مرة لمراجعة تطبيق COIN ، فإليك ما أراه على أنه إيجابيات وسلبيات تطبيق COIN.

الايجابيات:

التطبيق سهل الاستخدام للغاية بمجرد أن تتعلم كيفية عمل الجيومين

جيد للمبتدئين للتجربة

طرق عديدة لكسب عملة

طريقة سهلة لكسب المال على الطيار الآلي

سلبيات:

لا يمكنك استرداد COIN مقابل أموال PayPal أو إيداع نقدي مباشر

يتطلب الأمر الكثير من COIN لاسترداد أي جوائز

الأرباح على الخطة المجانية منخفضة للغاية

تتطلب مشاركة بيانات الموقع الشخصية

يمكن أن تقلل معدلات ورسوم التحويل من قيمة مكافآت العملة الرقمية

أفضل بدائل لتطبيق COIN

تطبيق COIN شرعي ، لكنه لا يدفع الكثير. وما لم تكن تقود سيارتك أو تمشي كل شهر ، لا أعتقد أن الأمر يستحق الدفع مقابل ذلك.

ومع ذلك ، هناك الكثير من بدائل تطبيق COIN الأخرى التي يمكنك استخدامها لكسب المال باستخدام هاتفك مثل:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube فيديو على بعض من أفضل تطبيقات ومواقع الدخل السلبي التي يمكنك استخدامها بدلاً من COIN.

لن تجعلك أي من هذه التطبيقات مليونيرا. لكنها طريقة ممتعة لكسب بعض النقود الإضافية دون بذل الكثير من الجهد. ويمكنك تكديسها باستخدام تطبيق COIN إذا انتهيت من استخدامه.

أسئلة مكررة

هل التطبيق Coin يستحق كل هذا العناء؟

لا أعتقد أن تطبيق COIN يستحق الاستخدام إلا إذا كنت تسافر كثيرًا للعمل. وشراء SentinelX أو خطة COIN المدفوعة لا يستحق كل هذا العناء ما لم تتمكن أرباحك الإضافية من تغطية التكلفة بسهولة.

يمكنك استخدام التطبيق مجانًا لمعرفة مقدار ما تكسبه من روتينك اليومي. لكن من المحتمل ألا يربح معظم الأشخاص الكثير من المال باستخدام هذا التطبيق.

هل تطبيق Coin عملية احتيال؟

تطبيق COIN ليس عملية احتيال ، لكنه لن يربحك 100 دولار في اليوم أو أي شيء قريب من ذلك. هذا هو تطبيق دخل سلبي ممتع وطريقة لكسب بعض العملات المشفرة. لكن لا تتوقع دفعات كبيرة إلا إذا كنت تسافر كثيرًا كل يوم.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين.

افكار اخيرة

آمل أن تكون مراجعة COIN الخاصة بنا قد ساعدت في شرح كيفية عمل تطبيق التشفير هذا ، وما هي إمكانية تحقيق الأرباح ، وما إذا كان الأمر يستحق الاستخدام من أجلك.

مرة أخرى ، إذا كنت تستخدم تطبيقات قيادة مختلفة أو تقود للعمل ، فقد تتمكن من الحصول على ما يكفي من الأرض لكسب بعض المكافآت اللائقة. وحقيقة أنه يمكنك استبدال العملة المشفرة مثل BTC و ETH و XYO هي أكثر إثارة من متوسط ​​تطبيق beermoney.

ومع ذلك ، إذا كنت لا تسافر كثيرًا وتلتزم بالخطة المجانية ، فلن تكسب بالتأكيد الكثير من العملات المعدنية.

إذا كان هناك أي شيء ، فيمكنك اختبار التطبيق كما فعلت لمعرفة ما إذا كنت تستمتع بخيارات الربح. سأستمر في اختبار هذا التطبيق لمدة شهر أو نحو ذلك لمعرفة مقدار COIN الذي يمكنني كسبه في ذلك الوقت.

لا تتوقع أن تصبح ثريًا باستخدام هذا التطبيق في كلتا الحالتين. ولكن بالنسبة لبعض متعة التشفير ، قد يكون الأمر يستحق التجربة.

شكرا للقراءة! وإذا كانت لديك تجربة مع COIN ، فأنا أود أن أعرف أدناه أيضًا.

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب أموال إضافية؟ الدفع:

مراجعة تطبيق COIN



اسم: عملة

وصف: COIN هو تطبيق دخل سلبي يتيح لك كسب مكافآت تشفير COIN سلبية لمشاركة بيانات موقعك والتعدين الجغرافي. التطبيق مدعوم من XYO ، وهي عملة مشفرة أخرى.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: تطبيقات الدخل السلبي

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

سهولة الاستعمال

خيارات المكافأة

سحب المال

خيارات الكسب

دعم العملاء

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3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .user-review-area .review-Circle، .wp-review-17140.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-17140.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-17140.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-17140.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }}media screen and (max-width: 480px) {.wp-review-17140.review-wrapper .review-title، .wp-review-17140.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-17140.review-wrapper .review-desc، .wp-review-17140.rpper-wrapper-review .user-review. .wp-review-17140.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-17140.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .review-list li، .wp-review-17140.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-17140.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-17140.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-17140.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>