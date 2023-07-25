ستساعدك المقالة التالية: مراجعة تطبيق Pogo – هل تطبيق Pogo مشروع ويستحق الاستخدام؟

في هذه الأيام ، تطبيقات المكافآت هي عشرة سنتات. وهذه أخبار رائعة إذا كنت ترغب في كسب مكافآت مقابل التسوق اليومي والاحتفاظ بمزيد من الأموال في جيبك.

ومع ذلك ، فإن العديد من التطبيقات ليست سلبية كما كانت في السابق. هذا يعني تحميل صور الإيصالات والمطالبة بالعروض وتقديم إثبات الدفع لكسب مكافآتك.

الحمد لله تطبيق بوجو هو لاعب أحدث في مساحة تطبيق المكافأة وهو سلبي. وأفضل جزء هو أنه يدفع لك مقابل المعاملة التي تجريها ويتيح لك صرف النقود بأموال حقيقية.

تغطي مراجعة تطبيق Pogo الخاصة بنا كيفية عمل هذا التطبيق وإيجابياته وسلبياته وكيفية زيادة أرباحك إلى أقصى حد.

ما هو تطبيق Pogo؟

Pogo هو تطبيق مكافآت لنظامي التشغيل Android و iOS يتيح لك “كسب كل شيء وتوفيره”. هدف التطبيق هو مساعدة مستخدميه على إطلاق العنان لقوة بياناتهم من خلال تحقيق الدخل من كل جانب من جوانب التسوق الخاصة بهم.

مع Pogo ، تكسب نقاطًا مقابل أي معاملة تقوم بها. يمكنك أيضًا كسب نقاط لمشاركة رأيك في استطلاعات الرأي القصيرة ومشاركة بيانات موقعك.

بمعنى ما ، تحاول Pogo إعادة أهمية وقوة البيانات إلى أيدي مستخدميها ؛ إذا أرادت العلامات التجارية استخدام بياناتك ، فعليها أن تدفع ثمن الرفاهية.

إذا كنت من محبي تطبيقات المكافآت ولكنك تريد كسبًا سلبيًا أكثر ، فإن تطبيق Pogo هو بالتأكيد أحد التطبيقات التي يجب أن تظل على رادارك.

كيف يعمل بوجو؟

تطبيق Pogo متاح فقط في الولايات المتحدة وقت كتابة هذا التقرير. ونظرًا لأنه يتعين عليك توصيل بطاقة ائتمان لكسبها باستخدام التطبيق ، فمن المحتمل أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر إذا كنت تستخدم هذا التطبيق.

لكن بدء استخدام التطبيق بسيط للغاية ولا يتطلب سوى ست خطوات:

تنزيل Pogo لنظام Android أو iOS اربط حسابك المصرفي بالتطبيق تسوق واكسب النقاط أجب على الاستبيانات داخل التطبيق اخفض فواتيرك المصروفات

حان الوقت لتغطية هذه الخطوات بمزيد من التفصيل!

1. اربط البنك الذي تتعامل معه بـ Pogo

بمجرد تنزيل تطبيق Pogo ، تقوم بربط حسابك المصرفي بالتطبيق من خلال اتصاله الآمن بـ Plaid. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لـ Pogo تتبع معاملاتك والبدء في الدفع لك مقابل بياناتك.

Plaid هي نفس تقنية الاتصال التي تستخدمها التطبيقات الشائعة مثل Drop و Dosh ، لذا فهي تعد معيارًا صناعيًا إلى حد كبير.

لقد كنت أستخدم التطبيقات التي تعمل مع Plaid منذ سنوات ولم يكن لدي أي مشاكل أو مخاوف تتعلق بالخصوصية. ومع ذلك ، اعلم أنك تبيع بيانات معاملاتك بشكل أساسي عندما تستخدم Pogo.

2. تسوق واكسب النقاط

بمجرد توصيل حسابك المصرفي بـ Pogo ، فقد حان الوقت للحصول على أموال مقابل التسوق! في كل مرة تتسوق فيها ، يدفع لك Pogo نقاطًا ، ولا داعي لتحميل صور إيصالاتك أو إدخال المعاملات يدويًا.

حقيقة أن Pogo لا تتطلب أي عمل يجعلها تطبيقًا ممتازًا للدخل السلبي. هذه أيضًا نقطة بيعها الرئيسية مقابل تطبيقات المنافسين مثل Fetch Rewards و Receipt Hog.

تكسب عادة ما يقرب من 2 إلى 5 نقاط لكل معاملة ، أي ما يعادل 0.02 دولار إلى 0.05 دولار من النقاط. كما ترى في هذا المثال ، دفعت كل من مشتريات برجر كنج وويليامز تشكن نقطتين.

هذا ليس كثيرًا ، ولكن مرة أخرى ، Pogo سلبي تمامًا ، وتكسب نقاطًا في كل معاملة. في المقابل ، لا تدفع لك العديد من تطبيقات المكافآت إلا بنقاط إذا كنت تتسوق من شركاء محددين أو تشتري منتجات معينة.

لذلك ، يمكنك ربط حساباتك بـ Pogo والتسوق ولا تقلق أبدًا بشأن نسيان إرسال الإيصالات أو إدخال عملية شراء يدويًا لكسب النقاط.

3. أجب على استطلاعات الرأي داخل التطبيق

هناك طريقة أخرى لكسب النقاط مع Pogo وهي الإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة داخل التطبيق. تكون هذه أحيانًا من شركاء العلامة التجارية ، مثل Kroger أو Walmart ، ولكن يمكن أيضًا أن تكون استطلاعات مجهولة لأغراض أبحاث السوق.

تدفع الاستطلاعات أكثر بكثير من المعاملات ويمكن أن تتراوح من بضع عشرات من النقاط إلى أكثر من 1000 نقطة.

الشيء الجميل هو أن العديد من الاستطلاعات تأخذ سؤالاً واحداً أو بضع دقائق ، وهو أقصر من معظم مواقع الاستطلاعات مدفوعة الأجر.

الاستطلاعات ليست مضمونة ، لكنها طريقة رائعة لتكملة نقاطك القائمة على المعاملات واستخراج الأموال بشكل أسرع.

4. خفض فواتيرك

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في تطبيق Pogo هي القسم الذي يمكنك من خلاله مقارنة فواتيرك الشهرية المختلفة بمزودي الخدمة الآخرين لمحاولة العثور على عرض أسعار أرخص.

كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى مختلف مقدمي الخدمات للحصول على فواتير مثل التأمين على السيارات وفواتير الإنترنت وفواتير الهاتف وأنواع التأمين الأخرى. من هناك ، تقارن Pogo سعرك الحالي بالمعدلات من مزودين آخرين لمحاولة العثور على صفقة أفضل.

هذه حقًا مجرد أداة مقارنة / أسعار تأمين ، وهناك الكثير منها عبر الإنترنت.

ومع ذلك ، من الجيد أن تمتلك Pogo بعض الميزات المختلفة لمساعدتك في توفير المزيد من المال كل شهر.

5. كسب مكافآت الموقع

هناك طريقة أخرى لكسب الدخل السلبي باستخدام تطبيق Pogo وهي تمكين مكافآت الموقع. يتيح ذلك للتطبيق تتبع موقعك من خلال هاتفك ، وعندما تمر أو تدخل متجرًا شريكًا ، فإنك تكسب بعض نقاط المكافأة.

تتمتع تطبيقات مثل Shopkick بميزة مماثلة وتدفع لك أساسًا بنقاط مجانية لزيارة بعض شركائها. ولكن إذا كنت تتسوق بالخارج ، فهذه طريقة رائعة لزيادة مكافآتك إلى أقصى حد.

يمكنك المضي قدمًا في هذه الخطوة باختيار “أرباح البيانات” على Pogo. يتيح هذا لـ Pogo عرض إعلانات أكثر تخصيصًا لك ومشاركة بياناتك مع شركائها في البحث ، مما يمنحك المزيد من النقاط.

مرة أخرى ، يجب أن تكون مرتاحًا لبيع بيانات المعاملات والموقع حتى يعمل كل هذا. ولكن إذا كنت لا تمانع في ذلك ، فإن Pogo طريقة رائعة لكسب المال من الطيار الآلي.

6. صرف النقود

يمكنك صرف نقاط Pogo الخاصة بك بمجرد أن تكسب 3000 نقطة ، والتي تبلغ قيمتها 3 دولارات. هذا هو الحد الأدنى من متطلبات صرف النقود ، والعديد من تطبيقات المكافآت تتطلب 5 دولارات إلى 15 دولارًا أو أكثر لسحبها.

Fetch Rewards هو أحد المنافسين الآخرين الذين يطلبون دفع 3 دولارات ، ولكن هذا أحد الجوانب المفضلة لدي في تطبيق Pogo.

خيارات مكافأة بوجو

حاليًا ، يمكنك استبدال نقاط Pogo الخاصة بك من خلال PayPal أو Venmo. لا يوجد خيار بطاقة هدايا مجانية مثل العديد من تطبيقات المكافآت التي تقدمها ، ولكن لا شيء يتفوق حقًا على أموال PayPal المجانية أو تحويل Venmo.

هل تطبيق Pogo مشروع؟

نعم ، تطبيق Pogo هو تطبيق مكافآت شرعي يدفع لك مقابل بيع بياناتك والإجابة على الاستبيانات. لديها 4.9 متوسط ​​تصنيف النجوم في متجر التطبيقات وهناك الكثير من المراجعات الإيجابية وإثبات الدفع عبر الإنترنت.

تمتلك الشركة العديد من المستثمرين والداعمين المعروفين ، بما في ذلك أمثال مدير العمليات في Stripe و The Chainsmokers ومؤسسي Honey ، وهو امتداد تسوق شائع جدًا.

يعد هذا النوع من الدعم علامة إيجابية لأي شركة ، وتحاول Pogo بالتأكيد تغيير مساحة تطبيق المكافآت.

فقط لاحظ أن هذا التطبيق لن يجعلك ثريًا. إنه مصدر جيد للنقود الكبيرة والصخب الجانبي السلبي ، لكنه لن يربحك مئات الدولارات أو يحل محل وظيفتك.

مراجعات أخرى لتطبيق Pogo

إحدى الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كان تطبيق المكافأة يستحق الاستخدام أم لا هو معرفة ما يقوله المستخدمون الآخرون عنه. وفي حالة Pogo ، فإن تقييمات متجر التطبيقات إيجابية للغاية.

هذا ما يقوله بعض المستخدمين في مراجعات Pogo الأخيرة حول Apple متجر التطبيقات:

تقول SS ماري : “لقد قمت فقط بتنزيل هذا التطبيق في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لكنني مستخدم متمرس لتطبيق” المكافآت “. هذا التطبيق سهل الاستخدام للغاية ويقدم أحد أسهل تطبيقات المكافآت للاستخدام. كل ما عليك فعله هو توصيل بطاقة (بطاقات) الخصم الخاصة بك وستحصل على نقاط “.

: “لقد قمت فقط بتنزيل هذا التطبيق في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لكنني مستخدم متمرس لتطبيق” المكافآت “. هذا التطبيق سهل الاستخدام للغاية ويقدم أحد أسهل تطبيقات المكافآت للاستخدام. كل ما عليك فعله هو توصيل بطاقة (بطاقات) الخصم الخاصة بك وستحصل على نقاط “. RebeccaAndrea93 يقول : “أفضل من إحضار المكافآت. بوجو سهل الاستخدام ولا أصدق ذلك !!! باستخدام هذا التطبيق ، أقوم بربط بطاقتي فقط وأحصل على مكافآت على جميع مشترياتي تلقائيًا “.

: “أفضل من إحضار المكافآت. بوجو سهل الاستخدام ولا أصدق ذلك !!! باستخدام هذا التطبيق ، أقوم بربط بطاقتي فقط وأحصل على مكافآت على جميع مشترياتي تلقائيًا “. AuraKT يقول ملعون: “أستخدم Pogo منذ الإصدار التجريبي. حتى الآن لدي 2.58 دولار بعد حوالي شهر. لا يزال هناك بعض العائد دون أي جهد مثل مسح الإيصالات وإجراء استطلاعات رأي سهلة ولكن لا يبدو أنه من المفيد النقر فوق “مطالبة” لبضع دقائق (اعتمادًا على سجل الشراء وآخر مرة قمت فيها بالتحقق من pogo). أنت بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 دولارات لسحب المال (3000 نقطة) ومعظم المشتريات 60 دولارًا أمريكيًا بحد أقصى 20 نقطة لكل عملية شراء “.

كما ترى ، يحبها بعض المستخدمين بينما يشير أحد المستخدمين بشكل صحيح إلى أن الأمر يستغرق حقًا بعض الوقت لتجميع النقاط واسترداد الأموال. لكن مهلا ، إنه تطبيق دخل سلبي ، وهذا قياسي جدًا.

يحتوي التطبيق أيضًا على متوسط ​​تقييم 4.9 نجمة وما يقرب من 30 ألف تقييم ، لذا فهو يتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بتقدير عالٍ.

توفر مراجعة تطبيق pogo هذه من YouTuber Real Finance with Heather أيضًا تفصيلًا رائعًا لكيفية عمل التطبيق:

يعجبني أن Heather تشير إلى كيف يجب أن تكون مرتاحًا لربط بطاقتك الائتمانية بـ Pogo حتى لاستخدام التطبيق ، لأنني أعتقد أن هذا يمكن أن يكون عائقًا لبعض المستخدمين.

ومع ذلك ، تحب هيذر مدى سلبية التطبيق ، وقد تمكنت من الاستفادة من Pogo بنجاح بعد شهرين. ما زلت أختبر التطبيق وسوف أقوم بتحديث هذه المراجعة إذا / عندما يمكنني صرف النقود أيضًا.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

سلبي تمامًا ولا يتطلب مسح الإيصالات

يدفع لك نقاط مقابل أي عملية شراء

يتيح لك أيضًا الربح من خلال الاستطلاعات القصيرة ومشاركة بيانات الموقع

يمكنك صرف النقود عن PayPal نقدًا أو من خلال Venmo

متطلبات سحب نقدي منخفضة

سلبيات:

يجب أن تكون مرتاحًا لبيع بياناتك ومشاركتها

لا تدفع المعاملات سوى بضع بنسات من النقاط

أفضل التطبيقات مثل Pogo

أنا أحب Pogo لأنه سلبي تمامًا ، وهو أمر غير شائع هذه الأيام في عالم تطبيقات المكافآت.

ومع ذلك ، فهي بالتأكيد لا تدفع ما يدفعه بعض منافسيها. ويمكنك دائمًا استخدام Pogo جنبًا إلى جنب مع بعض تطبيقات ومواقع المكافآت الأخرى لزيادة مكافآتك.

تتضمن بعض أفضل بدائل تطبيق Pogo التي يمكنك استخدامها:

مرة أخرى ، Pogo لطيفة لأنها الخيار الأكثر سلبية من بين كل هذه البدائل. ولكن يمكنك دائمًا تجربة العديد من تطبيقات المكافآت للعثور على التطبيقات التي توفر لك أكبر قدر من المال.

.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك مراجعة تطبيق Pogo في تحديد ما إذا كان هذا التطبيق يستحق الاستخدام وكيف تعمل جميع ميزاته.

يعجبني أن Pogo يسلك الطريق السلبي الذي تستخدمه العديد من تطبيقات المكافآت. وعلى الرغم من أنه قد لا يدفع الكثير ، إلا أن مبلغًا سريعًا يتراوح بين 5 دولارات و 10 دولارات من حين لآخر لا يضر أبدًا!

فقط تأكد من أنك مرتاح لبيع بياناتك لأن هذا هو هذا التطبيق حقًا.

شكرا للقراءة!

جرب Pogo اليوم وابدأ في كسب المكافآت!

هل تبحث عن طرق أكثر إبداعًا لكسب المال وتوفيره؟ الدفع:

مراجعة تطبيق بوجو



اسم: بوجو

وصف: Pogo هو تطبيق مكافآت يدفع لك مقابل مشاركة بيانات معاملتك وآرائك. اربح دخلًا سلبيًا واستخرج الأموال من خلال PayPal أو Venmo.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: تطبيقات المكافآت

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

خيارات الكسب

سهولة الاستعمال

المكافآت

سحب المال

دعم العملاء

span، .wp-review-17612.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-17612.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-17612.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: inherit؛ } .wp-review-17612.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span، .wp-review-17612.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating. review-user-rating: hover + span، .wp-review-17612.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-17612 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-17612.review-wrapper .review-point .review-result-wrapper، .wp-review-17612.review؛ } .wp-review-comment-17612 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-17612 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-17612 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-17612 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-17612 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-17612.rpper-wrap-list .wpreview-User.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-17612.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper، .wp-review-17612 .review-title، .wp-review-17612 .review-list li، .wp-review-17612 .review-list li: last-child، .wp-review-17612 .user-review-area، .wp-review-17612. -features-rating، .wp-review-17612.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-17612.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-17612.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-17612 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .user-review-area .review-Circle، .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-17612.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-17612.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }} شاشةmedia و (max-width: 480px) {.wp-review-17612.review-wrapper .review-title، .wp-review-17612.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-17612.review-wrapper .review-desc، .wp-review-17612.rpper-wrapper-review. .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-list li، .wp-review-17612.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-17612.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-17612.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-17612.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>