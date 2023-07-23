ستساعدك المقالة التالية: مراجعة ثقة الشعوب 2023

شركة Peoples Trust هي قسم من Peoples Group. وهي مشهورة بتقديم بعض من أفضل معدلات الادخار ومنتجات GIC الاستثمارية في كندا.

تعد Peoples Trust أيضًا جهة إصدار رئيسية لبطاقات الدفع المسبق Visa و Mastercard ، مثل KOHO و Mogo و STACK ، من خلال شركتها الفرعية Peoples Card Services.

تغطي مراجعة Peoples Trust هذه المنتجات المالية المختلفة التي تقدمها وكيفية فتح حساب وغير ذلك.

ما هو صندوق الشعوب؟

تأسست شركة Peoples Trust في إدمونتون عام 1985. ولديها مكاتب في فانكوفر وتورنتو وكالغاري.

بالإضافة إلى Peoples Trust ، تتكون مجموعة Peoples Group أيضًا من Peoples Payment Solutions وخدمات بطاقات الشعوب.

مجموعة الشعوب هي جزء من تكتل Triple Five Group – نفس المجموعة التي تدير West Edmonton Mall و Mall of America.

حسابات أمانة الشعوب

تقدم Peoples Trust قروضًا سكنية شخصية ومدخرات عالية الفائدة و GICs والعديد من منتجات الإقراض التجاري والرهن العقاري.

تشمل خدمات حساباتهم الشخصية ما يلي:

حساب التوفير Peoples Trust

حساب التوفير الإلكتروني Peoples Trust ليس له رسوم حساب شهرية أو حد أدنى للإيداع. انت مستمتع:

معدل ادخار عالي الفائدة (حاليًا 3.00٪ * لكل من المدخرات العامة و TFSA و RRSP)

يتم احتساب الفائدة يوميا ودفعها شهريا

خدمات مصرفية عبر الإنترنت مع تحويلات سهلة بين المؤسسات المالية

تأمين الودائع CDIC

يمكنك أيضًا الحفظ داخل حساب Peoples Trust TFSA.

ثقة الشعوب GIC

تقدم Peoples Trust مجموعة متنوعة من منتجات GIC الاستثمارية التي يمكنك الاحتفاظ بها في حسابات غير مسجلة وحسابات TFSA و RRSP.

تتطلب حسابات GIC هذه 1000 دولار كحد أدنى للإيداع والعرض:

فترات مختلفة تتراوح من 30 يومًا إلى 5 سنوات

أسعار الفائدة المرتفعة

لا توجد رسوم خدمة أو نقل

تأمين الودائع CDIC

ثقة الشعوب معدلات GIC

المعدلات في Peoples Trust GICs اعتبارًا من يوليو 2023 هي:

1 سنة: 5.35٪

سنتان: 5.25٪

3 سنوات: 4.80٪

4 سنوات: 4.65٪

5 سنوات: 4.50٪

يمكنك أيضًا الحصول على GICs قصيرة المدى تتراوح من 30 يومًا إلى 270 يومًا.

بيبولز تراست لخدمات الرهن العقاري

أنها توفر قروض عقارية سكنية بأسعار ثابتة على فترات تتراوح من 1 إلى 5 سنوات.

كما يوفر Peoples Trust أيضًا إقراضًا بديلاً للرهن العقاري من خلال سماسرة الرهن العقاري.

كيفية فتح حساب في Peoples Trust

يمكن للعملاء الجدد فتح حساب Peoples Trust عبر الإنترنت. عبر الهاتف على 604-331-3465 بين الاثنين – الجمعة (8 صباحًا – 4:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ).

لخدمات الإيداع ، يمكنك أيضًا زيارة Suite 100، 888 Dunsmuir Street، Vancouver، BC V6C 3K4.

لخدمات الرهن العقاري ، يمكنك الوصول إليهم على 604-683-2881 أو زيارة Suite 1400، 888 Dunsmuir Street، Vancouver، BC V6C 3K4.

هل ثقة الشعوب آمنة؟

شركة Peoples Trust هي عضو في مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية الكندية ، مما يعني أن ودائعك مؤمنة بما يصل إلى 100000 دولار لكل فئة.

كما أنها مرتبطة بالمنظمات التالية:

CMHC: المُصدر المعتمد بموجب برنامج الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

جمعية وسطاء الإيداع المسجلين

خبراء الرهن العقاري كندا

أفضل الأعمال المعتمدة مكتب الأعمال

جمعية الاستثمار العقاري في كولومبيا البريطانية

Peoples Trust مقابل البنوك الأخرى عبر الإنترنت

تقدم Peoples Trust أسعارًا تنافسية على مدخراتها ومنتجات GIC مماثلة لأمثال Tangerine و EQ Bank و Simplii Financial و Oaken Financial.

كيف تقارن؟

بنك EQ: EQ bank هو بنك عبر الإنترنت يديره Equitable Bank. يقدم حساب توفير / حساب جاري مختلط و GICs. يعد معدل الادخار لدى البنك من أفضل المعدلات التي ستجدها في كندا.

Simplii المالية: Simplii مملوك من قبل CIBC ، ويقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الحسابات المشابهة لـ Tangerine ، بما في ذلك حسابات التوفير ، والتحويل ، و GIC ، والرهن العقاري ، وحسابات أخرى.

بنك تانجيرين: اليوسفي هو الذراع المصرفية المباشرة لبنك Scotiabank. أنها توفر مجموعة كاملة من المنتجات المالية ، بما في ذلك الشيكات بدون رسوم ، والمدخرات (0.10٪) ، والاستثمارات (المسجلة وغير المسجلة) ، والرهون العقارية ، والقروض الشخصية ، وأكثر من ذلك.

يمكنك قراءة المزيد عن البنوك والمنافسين الآخرين عبر الإنترنت (مثل Oaken و Alterna و motusbank) في دليل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت هذا.

خاتمة

يمكن للكنديين الحصول على أسعار أفضل على مدخراتهم من خلال الاطلاع على البنوك عبر الإنترنت. يمكن لهذه المؤسسات المالية الرقمية التوفير في النفقات العامة ، وتقوم بنقل هذه المدخرات إلى العملاء من خلال مدخرات أعلى ومعدلات رهن عقاري تنافسية.

تواجه المؤسسات المالية التي لا يمكن الوصول إليها إلا (أو في الغالب) عبر الإنترنت تحدياتها الخاصة ، لا سيما إذا أجريت الكثير من المعاملات التي تتطلب حضورًا شخصيًا في أحد الفروع.

ومع ذلك ، فإن معظم الناس يتمتعون بنفس جودة نظرائهم من الطوب وقذائف الهاون ؛ آمن ، وقد تحصل على عوائد أفضل على حسابات الودائع الخاصة بك.