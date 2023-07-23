ستساعدك المقالة التالية: مراجعة حساب اليوسفي بالدولار الأمريكي 2023

يمكن استخدام حساب التوفير بالدولار الأمريكي في Tangerine للاحتفاظ بأموالك المعلقة بالدولار الأمريكي وتنميتها عند الحاجة إليها.

مثل منتجات الادخار والصرف الجارية الأخرى التي يقدمها هذا البنك ، فأنت لا تدفع رسوم الحساب الشهرية ، ولا يوجد حد أدنى يجب الانتباه إليه.

في حين أن معدل فائدة المدخرات الذي تكسبه هو 0.10٪ فقط ، إلا أنه يتفوق على ما تقدمه العديد من البنوك الكبرى حتى كتابة هذه السطور.

تغطي مراجعة حساب Tangerine بالدولار الأمريكي مزاياها وإيجابياتها وعيوبها وبدائلها.

TL ؛ DR: يدفع حساب التوفير الشخصي بالدولار الأمريكي في Tangerine فائدة منتظمة بنسبة 0.1٪. في حين أن هذا المعدل أعلى من بعض الحسابات البنكية الكبيرة بالدولار الأمريكي ، يمكنك كسب المزيد بشكل ملحوظ من خلال حساب EQ Bank بالدولار الأمريكي الذي تم طرحه مؤخرًا.

حساب التوفير اليوسفي بالدولار الأمريكي

يمكنك فتح حساب شخصي أو تجاري بالدولار الأمريكي في Tangerine وكسب معدل “لائق” على أموالك.

تشمل ميزات الحساب الشخصي بالدولار الأمريكي ما يلي:

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

بدون رسوم حساب شهرية

معدل فائدة 0.10٪

سهولة الوصول إلى USD GICs

مؤهل للحصول على حماية CDIC

إذا كنت تخطط لفتح حساب توفير بالدولار الأمريكي للأعمال التجارية Tangerine ، فهناك بعض الخطوات الإضافية التي تحتاج إلى اتخاذها.

يجب أن يكون لديك حساب جاري تجاري بالدولار الأمريكي في مؤسسة مالية أخرى حتى تتمكن من تحويل الأموال بسهولة بين هذا الحساب والحساب الذي تفتحه مع Tangerine. أنت مطالب أيضًا بفتح حساب ادخار Tangerine Business CAD أولاً.

يقدم حساب الأعمال بالدولار الأمريكي معدل فائدة أعلى.

إيجابيات وسلبيات حساب التوفير اليوسفي بالدولار الأمريكي

الايجابيات

عندما تفتح حساب التوفير الأول الخاص بك ، فإنك تكسب سعرًا ترويجيًا لمدة خمسة أشهر ، وبعد ذلك يصبح المعدل 0.10٪.

لا يوجد حد أدنى للرصيد الشهري المطلوب للإبقاء على الحساب خاليًا من الرسوم ، ويمكنك تحويل الدولار الأمريكي بين حساباتك المصرفية المرتبطة مجانًا.

إذا كنت لا تخطط لاستخدام أموالك بالدولار الأمريكي في أي وقت قريبًا ، يمكنك أيضًا فتح حساب Tangerine USD GIC إذا كانت الأسعار أفضل.

عندما تنضج GIC ، يتم دفعها مرة أخرى إلى حساب التوفير بالدولار الأمريكي.

سلبيات

نسبة 0.10٪ العادية أقل بكثير مما تكسبه من منافسي بنك Tangerine عبر الإنترنت مثل EQ Bank و ICICI و Canadian Western Bank.

استغرق الأمر مني أكثر من ثلاثة أشهر لفتح حساب تجاري في Tangerine USD. لم تكن الأعمال الورقية المطلوبة مباشرة ، وكانت ردود البنك بطيئة بشكل خاص.

أخيرًا ، لا يمكنك سداد الفواتير أو إرسال Interac e-Transfer مباشرةً من حسابك بالدولار الأمريكي.

متعلق ب: Tangerine Savings vs EQ Bank Savings Plus Account.

Tangerine مقابل حسابات EQ Bank بالدولار الأمريكي

يقدم حساب EQ Bank الجديد بالدولار الأمريكي أفضل معدل ادخار لأموال الدولار الأمريكي بنسبة 2.00٪. هذا هو 10 أضعاف ما تكسبه من حساب Tangerine بالدولار الأمريكي.

الميزات الرئيسية لحساب التوفير بالدولار الأمريكي من بنك EQ هي:

بدون رسوم حساب شهرية

سعر فائدة غير ترويجي 3.00٪ على كل دولار

تحويلات مجانية بالدولار الأمريكي بين الحسابات المرتبطة بالدولار الأمريكي في كندا

تحويلات CAD مجانية من حساب الدولار الكندي الخاص ببنك EQ إلى حسابك بالدولار الأمريكي

الوصول إلى التحويلات المالية الدولية الأرخص باستخدام Wise

حماية CDIC

قبل فتح حساب EQ Bank USD ، يجب عليك فتح حساب EQ Bank Savings Plus مجاني. هذا الحساب مقوم بالدولار الكندي ويقدم معدل فائدة مرتفع.

Tangerine USD مقابل البدائل

يقارن الجدول أدناه عروض Tangerine بالدولار الأمريكي مع عروض RBC و BMO و EQ Bank. سمات حساب التوفير اليوسفي بالدولار الأمريكي حساب التوفير بالدولار الأمريكي EQ Bank حساب توفير RBC عالي الفائدة في الولايات المتحدة حساب التوفير BMO بالدولار الأمريكي سعر الفائدة 0.10٪ 3.00٪ 0.50٪ 0.05٪ رسوم شهرية 0 دولار 0 دولار 0 دولار 0 دولار (مضمنة مع خطط مصرفية أخرى) شرط الحد الأدنى للرصيد 0 دولار 0 دولار 0 دولار 0 دولار تحويلات مجانية للحسابات المرتبطة نعم نعم نعم بناءً على المعاملات المضمنة في خطتك المصرفية التحويلات الإلكترونية المجانية من Interac لا لا لا لا مدفوعات الخصم المجانية غير متاح غير متاح 1 لكل دورة شهرية غير متاح الفروع المادية لا لا نعم نعم

أسئلة مكررة

كيف أحصل على أموالي بالدولار الأمريكي من Tangerine؟

يمكنك تحويل أموالك بالدولار الأمريكي إلى حساب جار بالدولار الأمريكي في مؤسسة مالية أخرى وسحب أموالك بهذه الطريقة.

هل يمكنني إرسال الأموال من خلال Interac e-Transfer من Tangerine Savings؟

لا ، تحتاج إلى فتح حساب جاري في Tangerine إذا كنت تريد إرسال تحويلات مالية عبر البريد الإلكتروني أو دفع الفواتير.

ما هي أنواع حسابات التوفير التي يقدمها Tangerine؟

بنك Tangerine لديه حسابات مدخرات عامة ، TFSA ، RRSP ، بالدولار الأمريكي ، RRIF ، وحسابات توفير للأطفال.

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مراجعة حساب اليوسفي بالدولار الأمريكي



سهولة الاستعمال

مصاريف

راحة

الحد الادنى للرصيد

سعر الفائدة

ملخص

يدفع حساب Tangerine بالدولار الأمريكي معدل ادخار تنافسي على أموالك بالدولار الأمريكي. تغطي هذه المراجعة مزاياها وعيوبها وبدائلها مثل EQ Bank.

الايجابيات

لا يوجد حد أدنى للرصيد

بدون رسوم شهرية

سلبيات