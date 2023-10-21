ستساعدك المقالة التالية: مراجعة دليل dirSpace: تحسين محركات البحث والروابط

مراجعة دليل dirSpace: تحسين محركات البحث والروابط

يبدو أن عالم تحسين محركات البحث (SEO) يتغذى من ثلاثة أو أربعة مصادر؛ الروابط والمحتوى وحركة المرور والسمعة والاستشهاد المشترك. في بعض الحالات، قد يؤدي اتجاه أو تركيز واحد إلى تصنيف أعلى من الآخر، وفي حالات متعددة، سيؤدي النهج المتوازن إلى تصنيفات أعلى في جميع المجالات.

إحدى طرق بناء الروابط وتحسين الاقتباس من الموقع (ما هي المجموعة أو المجموعة التي تم وضع علامة عليها بواسطة المحركات) هي إحدى أقدم الطرق في قوائم الكتب والدليل.

من المؤكد أن إحدى الخطوات الأولى لأي حملة جيدة لتحسين محركات البحث هي تأمين قائمة Yahoo عن طريق الدفع ثم محاولة الإدراج في DMOZ. وبعد ذلك، إذا كانت ميزانية الارتباط والدليل مناسبة، للتوسع إلى ما هو أبعد من الخيارين الاحتياطيين إلى مواقع الدليل الأخرى التي يتم استقبالها جيدًا، مثل Best of the Web وBusiness.com وMicrosoft Small Business Directory. تعتبر مثل هذه القوائم يجب أن تملكه من قبل الكثيرين في الأعمال التجارية.

ستكون الخطوة التالية الواضحة هي التوسع إلى أدلة المستوى الثاني، مثل SevenSeek أو WOWdirectory أو Alive Directory أو Ruber Stamped. بعد بناء الروابط في هذه الوجهات المرموقة، إلى أين ستتجه بعد ذلك؟

بالتأكيد، يمكنني أن أرسلك نحو موقع Umdum.com، أو الدليل الخاص بي، أو دليل V7N الجديد، والذي يبدو جميلًا جدًا. ولكن باعتباري مدونة إخبارية عادلة ومتوازنة لمحركات البحث، أعتقد أنه سيكون من الجيد مشاركة جزء من جوهرة أقل شهرة تسمى dirSpace.

dirSpace تمت مراجعته على مدونة الدلائل هذا الشهر ويبدو أنه موقع صاعد وقادم يثبت أنه ذو قيمة للصفحات المفهرسة بداخله.

وهنا قليلا من المراجعة:

دعونا نلقي نظرة الآن على قائمة المراجعة المعتادة الخاصة بي عندما أرسل إلى أدلة الويب المدفوعة.

1. الصفحات المفهرسة: يحتوي dirSpace على أكثر من 17.000 صفحة مفهرسة بواسطة Google، وهي علامة على تشبع محرك البحث الجيد جدًا.

2. العلاقات العامة: يحتوي Dirspace على PR6، وهو جيد جدًا نظرًا لأن جميع مالكي الدليل يعلمون أنه من الصعب حقًا الحصول على علاقات عامة عالية للأدلة نظرًا لأن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص سيرتبطون بالدليل. لقد مرت العلاقات العامة في الفئات بشكل جيد أيضًا، ومعظمها، إن لم يكن جميعها، لديها بعض العلاقات العامة

3. التصميم: له تصميم فريد من نوعه وهذا يعني بالنسبة لي أن المالك قد قضى وقتًا وجهدًا في هذا الدليل وهو ليس مجرد واحد من الأدلة العديدة التي ينشئها الكثير من الأشخاص الآن ويروجون لها لبضعة أسابيع ثم يبيعونها لهم لتحقيق ربح سريع.

4. هيكل الفئة: هيكل فئة شامل للغاية، تم إنجازه بشكل جيد حقًا.

5. حركة المرور: الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها تقييم حركة المرور هي إحصائيات Alexa وهي غير دقيقة تمامًا ولكنها على الأقل تعطيني فكرة عن حركة المرور. وفقًا لـ Alexa DirSpace، حصل على تصنيف 36,569 في الوقت الذي أكتب فيه هذه المراجعة وهو أمر جيد حقًا.

بسعر يتراوح بين 6 دولارًا – 40 دولارًا لكل مراجعة تحريرية لقائمة الدليل، أود أن أقول أنه نظرًا لشعبيته وحركة المرور، سيكون dirSpace إضافة واضحة لأي دليل ويب يربط ويقدم القائمة.

المزيد من أدلة الويب التي نؤيدها:

* دليل مايكروسوفت للشركات الصغيرة

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