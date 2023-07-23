ستساعدك المقالة التالية: مراجعة صحيحة: طريقة ذكية لبيع منزلك في كندا

يمكن أن يكون بيع منزل مهمة صعبة حتى في سوق العقارات المحموم اليوم.

يتطلب متابعة تحقيق هدفك أن تقوم بتوظيف سمسار عقارات ، وإدراج منزلك في السوق ، وترتيب منزلك لعروض منزلية متعددة مفتوحة ، وإجراء إصلاحات ، وتوكيل محام ، وغير ذلك.

ومع كل ذلك ، إذا ساء الاقتصاد و / أو بدأ سوق العقارات باردًا ، فقد يظل منزلك معروضًا في السوق لعدة أشهر.

Properly هي شركة تكنولوجيا عقارية تساعدك على شراء منزل قبل بيع مسكنك الحالي ، كما أنها توفر تقييمًا مجانيًا وفوريًا للمنزل حتى تعرف قيمة عقارك.

تغطي هذه المراجعة الصحيحة كيفية عمل الشركة ، وكيفية استخدام برنامج “ضمان البيع” لتقييم حقوق الملكية في منزلك غير المباع ، وكيفية شراء منزل جديد وبيع منزلك القديم دون متاعب.

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من هو الصحيح؟

بشكل صحيح ، هي شركة تقنية ناشئة في كندا أسسها الثلاثي أنشول روباريل وشيلدون ماكورميك وكريغ دونك في عام 2018.

يقع مقر الشركة في تورنتو ، وهي تقدم طريقة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا للكنديين لبيع وشراء المنازل دون المتاعب التي تأتي مع المعاملات العقارية التقليدية.

لقد جمعت بشكل صحيح ملايين الدولارات في تمويل السلسلة A وبدعم من كبار المستثمرين بما في ذلك Golden Ventures و Prudence Holdings و AlleyCorp و Max Ventures و 1984.vc.

حتى كتابة هذه السطور ، تقدم خدماتها بشكل صحيح في منطقة تورنتو الكبرى وأوتاوا وكالغاري ، ولديها خطط للتوسع في مقاطعات ومدن أخرى في الأشهر المقبلة.

كيف يعمل بشكل صحيح؟

بشكل صحيح هو متجر شامل لشراء منزلك واحتياجات بيع المنزل.

شراء منزل

إذا كنت تخطط لشراء منزل جديد ، فيمكن أن تساعدك بشكل صحيح في الوصول إلى رأس المال في منزلك الحالي وتمويل الجسر الآمن حتى تتمكن من الشراء والانتقال إلى منزلك التالي قبل إدراج مسكنك الحالي في السوق.

هذا يزيل الحاجة إلى ترتيب مواعيد الشراء والبيع والتوتر الذي يصاحب ذلك.

إنها توفر ضمان بيع يصل إلى 2 مليون دولار يمكنك إظهاره للبنك الخاص بك من أجل التأهل للحصول على قرض مرحلي. ثم بشكل صحيح يجهزك مع سمسار عقارات محلي متمرس سيساعدك في العثور على منزلك الجديد وإغلاقه.

بيع منزلك

بعد الانتقال إلى منزلك الجديد ، يمكنك تعيين سعر قائمة لمنزلك القديم ، وستقوم بشكل صحيح بما يلزم لبيعه بسرعة ، بما في ذلك تنظيفه وتنظيمه وإصلاحه وإدراجه وتسويقه.

يمكن للعملاء بشكل صحيح الوصول إلى سلفة بدون فوائد (البولندية بشكل صحيح) تصل إلى 20000 دولار لوضعها في الترقيات والإصلاحات لزيادة سعر بيع منازلهم إلى الحد الأقصى.

توفر الشركة أيضًا ميزانية تصل إلى 6000 دولار للتخطيط والتسويق.

بشكل عام ، يمكنك توقع بيع المنزل في غضون 90 يومًا ، ومع ذلك ، إذا لم يتم بيعه ، فسيتم شراؤه بشكل صحيح كجزء من ضمانه للعملاء.

في هذه الحالة ، ستتلقى قيمة سعر ضمان البيع مطروحًا منها عمولة عقارية قياسية بنسبة 5٪.

ضمان الربح بشكل صحيح

إذا قمت بشراء منزلك بشكل صحيح وبيعه بسعر أعلى ، فستسترد 100٪ من الربح مطروحًا منه أي ضريبة نقل ملكية سارية للأرض.

يمكنك أيضًا أن تقرر إلغاء عقد ضمان البيع في أي وقت من أجل المضي قدمًا في بيع المنزل بنفسك.

تقرير مجاني عن قيمة المنزل: احصل على تقدير فوري

حتى إذا لم تكن مستعدًا بعد لبيع منزلك أو شراء منزل جديد ، يمكنك استخدام أداة تقدير المنزل المجانية المناسبة لتتبع قيمة منزلك بمرور الوقت.

تستخدم ميزة “التقدير الفوري” نموذج تقييم تلقائي لحساب سعر منزلك باستخدام أكثر من 75 مصدر بيانات.

على سبيل المثال ، يأخذ في الاعتبار الموقع العام ، وجودة المدارس القريبة ، وحجم الحي ، وخيارات النقل المتاحة ، والمبيعات المماثلة ، ومعدلات الجريمة ، والقرب من الطرق السريعة ومواقع العمل للوصول إلى قيمة دقيقة ،

تعمل الأداة تلقائيًا ، وتتميز بدقة تصل إلى 99٪ ، وتم اختبارها على أكثر من 125000 منزل تم بيعه.

احصل على تقدير قيمة منزلك المجاني.

كم التكلفة المناسبة؟

في منطقة تورنتو الكبرى ، أونتاريو ، يتم تطبيق رسوم قياسية بنسبة 5٪ عندما تبيع منزلك بشكل صحيح. في فانكوفر الكبرى ، كولومبيا البريطانية ، يأخذون عمولة بنسبة 7 ٪ على أول 100 ألف دولار ، و 3 ٪ على الباقي.

يذهب نصف هذه الرسوم إلى الوكيل العقاري الذي يمثل المشتري ويحتفظ بالنصف بشكل صحيح.

عندما تشتري منزلك بطريقة صحيحة ، يدفع البائع عمولة بنسبة 5٪. تأخذ الوساطة العقارية الخاصة بهم 2.5 ٪ من هذا ويتم دفع 2.5 ٪ المتبقية بشكل صحيح.

في حين أن عمولة 5 ٪ هي معدل قياسي في صناعة العقارات ، إلا أنها توفر بشكل صحيح الكثير من الفوائد نظرًا لأنك تحصل على ضمان بيع يريح عقلك.

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فوائد بشكل صحيح

فيما يلي بعض الفوائد التي تحصل عليها عند الاستخدام الصحيح لاحتياجاتك العقارية:

اشترِ منزلًا بسهولة دون الحاجة إلى إدراج مكان إقامتك الحالي أولاً

من الأسهل إدارة إغلاقك وتجنب دفع الرهون العقارية المتداخلة

تقوم الشركة بتجهيز منزلك وقوائمه وتسويقه وبيعه نيابة عنك

يشتري منزلك بشكل صحيح بقيمة ضمان البيع إذا لم يتم بيعه خلال 90 يومًا

تتبع قيمة منزلك بسهولة حتى إذا كنت لا تخطط للبيع الآن

الوصول إلى وكلاء العقارات الأعلى تصنيفًا إذا اخترت شراء أو بيع منزل بشكل صحيح

إذا كان بيع منزلك أعلى من القيمة المقدرة ، فستحصل على 100 ٪ من ضريبة نقل ملكية الأراضي الأعلى مخصومًا منها

هل هو مناسب لك بشكل صحيح؟

بشكل صحيح يغير كيفية بيع الكنديين لمنازلهم. إذا كنت تبيع منزلًا في تورنتو أو أوتاوا وتفضل القيام بذلك بسرعة ، فإن الأمر يستحق التحقق.

حتى لو لم يكن بيع منزلك شيئًا على رادارك حاليًا ، يمكنك تتبع قيمة منزلك مجانًا وبدون متاعب.