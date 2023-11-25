مراجعة عام 2023 – إلى أي مدى وصلت أتاريم

ستساعدك المقالة التالية: مراجعة عام 2021 – إلى أي مدى وصلت أتاريم

مع مرور عام 2021 خلفنا، هناك شيء واحد أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نقوله بأمان وهو أن عام 2021 كان عامًا غريبًا ومثيرًا للاهتمام. يمثل تحديًا بالنسبة للكثيرين، ولكن نأمل أيضًا أن يكون أمرًا رائعًا على الرغم من الروتين اليومي المتغير باستمرار واستمرار الحياة في التغير بالنسبة للكثيرين هناك.

نأمل أن تكون قد خصصت (على الأقل) الأسبوعين الأخيرين من العام للرجوع خطوة إلى الوراء والتأمل والتوصل إلى العقلية الصحيحة لعام 2022. كل واحد منا يشعر بالامتنان الشديد للقرار الواعي الذي اتخذته تم تصميمنا لاستخدام Wix في وكالتك وقدرتنا على دعم نمو وكالتك وقابلية التوسع نتيجة لهذا القرار. ولا يمكننا انتظار ما يخبئه لنا عام 2022.

في عام 2021، قمنا بتجديد النظام الأساسي بأكمله – والانتقال من مكون إضافي بسيط لـ WordPress إلى مجموعة إدارة الوكالة – حيث قدمنا ​​ميزات جديدة، ودفعنا بمجموعة كاملة من التحسينات ووضع الأساس لمزيد من الأشياء في عام 2022 وما بعده.

دعونا نتوقف لحظة للتفكير في كل ما تغير:

مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس

يتعلق أحد التحديثات الرئيسية التي تم تقديمها هذا العام بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمعايير المرجعية. الآن، يمكنك عرض المقاييس الرئيسية مثل:

وقت الاستجابة الأولى

وقت إنجاز المهمة

في انتظار المهام العاجلة

إجمالي المهام المكتملة

وهذا يمنح المستخدمين رؤى أكثر تفصيلاً حول كيفية تواصلهم مع عملائهم. كلما انخفض وقت الاستجابة الأولى، كان ذلك أفضل.

يمكنك أيضًا مشاهدة رسم بياني لعدد المهام الأسبوعية التي تم تعيينها لأعضاء الفريق المختلفين. يمكنك الآن أيضًا مشاهدة رسم بياني يصور مواقع الويب التي تم تتبعها لأكبر عدد من الوقت؛ سيعطيك هذا فكرة أفضل عن العملاء الذين يستحقون وقتك أكثر، أو العملاء الذين تحتاج إلى التوقف عن العمل معهم.

يمكنك أيضًا رؤية الوقت الذي تم تتبعه بشكل فردي من قبل أعضاء الفريق المختلفين، بالإضافة إلى إظهار ما عمل عليه كل عضو بالضبط خلال إطار زمني محدد.

المواقع الإلكترونية

يعرض الآن قسم مواقع الويب الجديد جميع مواقع الويب التي تعمل عليها. ما عليك سوى تنزيل البرنامج الإضافي لواجهة العميل وتثبيته وتنشيطه. ويمكن تنزيله مباشرة من قسم الموقع الإلكتروني الآن، بدلاً من التوجه إلى صفحة الفواتير.

يتم أيضًا عرض المهام المعلقة لكل موقع ويب. بمجرد الانتهاء من جميع المهام، تظهر علامة خضراء تشير إلى أن جميع الأعمال قد اكتملت.

يمكنك أيضًا أرشفة المواقع بسهولة وإعادتها إلى وضعها السابق بمجرد النقر على “المواقع المؤرشفة” من الأعلى.

أصبحت الآن إضافة مستخدمين إلى مشاريع مختلفة أسهل من أي وقت مضى. يمكنك تعيين مشاريع لمواقع ويب مختلفة، بحيث يرون فقط المشاريع التي تم تعيينهم لها. وهذا يقلل من الفوضى ويساعد أعضاء الفريق على التركيز على المهام التي تهمهم.

البحث المتقدم

تم تحسين شريط البحث الجديد، ويعمل بشكل أفضل من ذي قبل. يمكنك الآن البحث في أتاريم ومواقعك الإلكترونية المختلفة عن طريق:

عنوان المهمة

عنوان الصفحة

المواقع الإلكترونية

لقد قمنا أيضًا بتقليل حجم المكون الإضافي Wix بهامش كبير. تم ضغط المكون الإضافي من 4.5 ميجابايت إلى أقل من 1 ميجابايت، مما يقلل أوقات التحميل إلى 900 مللي ثانية للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول. وهذا جيد جدًا لمواقع الويب التي تحتوي على مجموعة من المهام المفتوحة.

ينتظر المكون الإضافي أيضًا تحميل موقع الويب بحيث يكون HTML في مكانه قبل تحميله وتعيين المهام.

تصدير البيانات

ما عليك سوى النقر على “تصدير ملف CSV/Excel” لتصدير البيانات من Wix إلى جداول البيانات. يعد هذا ضروريًا للامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR)، كما أن Wix متوافق.

“ما الجديد؟” زر

“ما الجديد؟” يعرض الزر الآن جميع الميزات الجديدة التي تم إصدارها على النظام الأساسي. ونحن نهدف إلى إطلاق ميزة رئيسية واحدة، مرة واحدة في الشهر!

مكتب دعم البريد الإلكتروني

يعمل مكتب دعم البريد الإلكتروني بشكل مماثل لصندوق الوارد الخاص بالوكالة، مما يتيح لك إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من Wix. إنه محرر نص منسق، لذا يمكن تخصيص النص بالطريقة التي تراها مناسبة.

يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات لتلقي رسائل البريد الإلكتروني وجعل Wix يتعامل معها تلقائيًا كمهمة. إذا كان البريد الإلكتروني لعميلك مرتبطًا بموقع ويب معين، فسيقوم Wix تلقائيًا بتصفية وتعيين المهام من رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً إلى موقع الويب الخاص بالعميل.

يمكنك أيضًا فرز المهام أبجديًا، وتنفيذها للفتح، وإعدادات الطلب الأخرى. يمكن أيضًا تعيين المهام للمستخدمين، أو يمكنك تعيين التعيين التلقائي أيضًا.

تسجيل تلقائى

مع تسجيل الدخول التلقائي، لم تعد بحاجة إلى استخدام مدير كلمات المرور مثل LastPass. كل شيء موجود في مكان واحد، ويتيح لك الانتقال من عميل إلى آخر دون الحاجة إلى البحث عن كلمات المرور.

أصبح تتبع الوقت الآن أسهل من أي وقت مضى

يتوفر الآن تتبع الوقت الفردي، مع تشغيل المؤقت في الأسفل. يمكن إضافة التقديرات أيضًا قبل بدء المهمة. يتم الاحتفاظ بجميع سجلات النشاط أيضًا.

لقد تم تبسيط إدارة المهام إلى حد كبير، من خلال علامة تبويب عاجلة جديدة تتيح لك تنظيم الأدوار بشكل أفضل. يمكنك ببساطة النقر فوق “إضافة مهمة جديدة” لإضافة مهمة جديدة ووصفها بإيجاز.

تتوفر الآن أيضًا تقارير زمنية مميزة. يمكنك الدخول إلى إعدادات العلامة البيضاء لإزالة شعار Wix وإضافة شعار شركتك في التقارير الزمنية.

تتوفر المزيد من المرشحات لتتيح لك معرفة المستخدمين الذين عملوا على مواقع الويب بسهولة، بالإضافة إلى عرض المهام القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة.

ادارة فريق

تعد إدارة أعضاء الفريق على Wix أمرًا سهلاً أيضًا، وقد قدمنا ​​العديد من الميزات الجديدة. يمكنك الآن دعوة عدة مستخدمين على النظام الأساسي وتعيينهم تلقائيًا لمهام محددة. يمكن تحديد أدوار المستخدم أيضًا.

بهذه الطريقة، يمكنك منح المستخدمين حق الوصول إلى مواقع ويب محددة يتعين عليهم العمل عليها، بدلاً من لوحة التحكم بأكملها. يتيح موجز النشاط، المعروف بالعامية باسم “وضع الله”، للمسؤول مراجعة جميع الأنشطة من جميع المستخدمين من خلال موجز مركزي. بهذه الطريقة، سيعرف جميع أعضاء فريقك أن هناك من يشرف على أدائهم.

باستخدام Zapier، يمكنك الآن ربط Wix بآلاف التطبيقات الأخرى، بما في ذلك Slack أو Trello أو أي تطبيق آخر تستخدمه في وكالتك.

تصغير الصور

لقد حددنا نقاط الضعف الشائعة لدى مستخدمينا، وحاولنا حلها. الآن، بدلاً من الاضطرار إلى تنزيل صورة، وتصغيرها باستخدام أداة أخرى، ثم تحميلها في الواجهة الخلفية، يمكنك ببساطة القيام بذلك مباشرة من Wix.

البرنامج المساعد لواجهة العميل

لقد أضفنا قوالب بريد إلكتروني لدعوة العملاء للتعاون معك في المهام. تتوفر القوالب لمراحل مختلفة من عملية الإعداد. ما عليك سوى التوجه نحو صفحة “الفوترة”، والتمرير لأسفل. ستجد كافة القوالب هناك.

لقد قدمنا ​​أيضًا وضع الضيف الجديد الذي يمكّن أي مستخدم لموقع الويب من إنشاء المهام والتعليق على المهام الحالية.

يعد هذا مثاليًا أثناء عملية التطوير أو في البيئات المرحلية، عندما يكون موقع الويب متاحًا لك ولفريقك وعميلك فقط.

عند تمكين وضع الضيف وفتح موقع الويب، سترى جميع المهام التي تم إنشاؤها على الصفحة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، بعد تشغيل الموقع ومنح عميلك حق الوصول لتسجيل الدخول، يمكنك تعطيل وضع الضيف والاستفادة من وظيفة تسجيل الدخول للواجهة الأمامية.

يمكنك أيضًا وضع علامة بيضاء على نافذة تسجيل الدخول المنبثقة. عندما يقوم العميل بتسجيل الدخول، يمكنه رؤية أدوار مختلفة. يحتاج عميلك فقط إلى تحديد الدور ذي الصلة، ويمكنه تحديد الإشعارات التي يريد تلقيها.

يتمتع المستخدمون الآن بمزيد من التحكم للسماح للعملاء باختيار الإشعارات التي يمكنهم الاختيار من بينها. يتوفر مقطع فيديو قصير على الواجهة الأمامية لإنشاء المهام، مما يسهل عليهم فهم كيفية استخدام النظام الأساسي.

يمكنك أيضًا التبديل إلى الوضع المستجيب لعرض الشكل الذي سيبدو عليه موقع الويب على الهواتف المحمولة، وترك التعليقات بناءً على تفضيلات العملاء. إذا عدت إلى العرض العادي، فسترى المهام مرفقة في المكان الصحيح (حتى تلك التي تم إجراؤها في عرض الهاتف المحمول).

وهذا يجعل من السهل جدًا على المستخدمين معرفة ما يريده العملاء، حتى لو كانوا يقومون بإنشاء مهام على هواتفهم المحمولة أو الأجهزة اللوحية. عندما يتم إخطار العملاء بمهام مختلفة، سيتم توجيههم تلقائيًا إلى صفحة معينة، وستظهر لهم نافذة منبثقة، تتيح لهم معرفة ما يريدون بالضبط.

يعرض الشريط السفلي الآن تقدم النشاط في الأسفل. تتيح لك العلامة البيضاء أيضًا إضافة شعارك والارتباط به في الأسفل.

أداة الملاحظات الرسومية

تتيح أداة الملاحظات الرسومية الجديدة الآن للمستخدمين التعاون بسهولة على الإطارات السلكية أو المخططات الانسيابية مع الآخرين. يعد إنشاء عناصر رسومية جديدة أمرًا سهلاً، ويتيح لك التعاون في كتل مختلفة مباشرةً من لوحة المعلومات.

يمكنك النقر في أي مكان على اللوحة القماشية لإضافة التعليقات بسهولة. يمكن للمستخدمين أيضًا تغيير اللون والتصميم وفقًا لتفضيلاتهم والتعاون بسلاسة في المشاريع.

يتيح لك الشريط الجانبي الثابت تصفية العناصر والبحث عن الأشياء وإنشاء مهام عامة أيضًا.

خارطة الطريق لعام 2022

هناك الكثير من الميزات المثيرة القادمة إلى Wix في عام 2022 مع اقتراب نهاية هذا العام. كما وعدناكم، سنصدر ميزة جديدة كل شهر، لذلك يمكنك توقع الكثير من الوظائف المتقدمة من Wix في عام 2022.

على سبيل المثال، نقوم بنقل أداة الملاحظات الرسومية إلى لوحة معلومات الوكالة، ثم نقدم ميزة جديدة تتيح لك فتح Wix المفتوح لجميع مواقع الويب.

لذلك، يمكنك فقط إضافة عنوان URL لأي موقع ويب، وإضافة طبقة للتعاون مع العملاء باستخدام Wix. إنه سريع للغاية، مما يتيح لك البدء ببضع نقرات. سيؤدي ذلك إلى إنشاء عنوان URL فريد يمكنك مشاركته مع عملائك.

وبطبيعة الحال، هذا مجرد غيض من فيض! هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي ستأتي في عام 2022، لذا ترقبوا ذلك، ونتمنى لكم جميعًا سنة جديدة سعيدة في أتاريم!