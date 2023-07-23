ستساعدك المقالة التالية: مراجعة محركات كندا 2023

إذا كنت مثل المواطن الكندي العادي ، فقد يكون شراء سيارة جديدة أو مستعملة نقدًا أمرًا صعبًا. يمكن أن يساعدك تمويل قرض السيارة من خلال البنك أو الوكالة أو شركة مثل Canada Drives في العثور على سيارة تناسب احتياجاتك.

يعد الحصول على قرض سيارة عندما يكون لديك ائتمانًا سيئًا أو سيئًا أمرًا صعبًا ويقضي على العديد من المصادر التقليدية لتمويل السيارات.

تعد Canada Drives واحدة من أفضل الخيارات في كندا للحصول على أسعار تنافسية لقروض السيارات عند الحاجة إليها ، بغض النظر عن درجة الائتمان الخاصة بك.

تغطي مراجعة Canada Drives هذه خدماتها وكيفية العثور على قرض سيارة عبر الإنترنت وأنت مرتاح في منزلك.

ما هي محركات كندا؟

توفر Canada Drives للكنديين إمكانية الوصول إلى تمويل قروض السيارات منذ عام 2010.

يقع المقر الرئيسي لشركة fintech في كولومبيا البريطانية وقد أكملت أكثر من مليون طلب قرض سيارة منذ إنشائها. حتى كتابة هذه السطور ، يوجد في Canada Drives أكثر من 500 موظف وأكثر من 350 وكالة منتسبة.

بالإضافة إلى خدمة قروض السيارات ، تقدم الشركة أيضًا قروضًا شخصية (عبر Fresh Start Finance) وقروضًا مضمونة (عبر Spring Financial) في جميع أنحاء كندا.

كيف تعمل محركات كندا؟

عندما ترغب في شراء سيارة وتمويلها ، يمكنك زيارة البنك الذي تتعامل معه لمعرفة السعر الذي سيقدمه أو تسأل في الوكالة وتأمل في الحصول على صفقة جيدة.

إذا كان هناك أي خدوش صغيرة في ملفك الائتماني ، على سبيل المثال سجل ائتماني محدود ، أو درجة ائتمان سيئة أو سيئة ، أو كنت تواجه صعوبات مالية ، فإن فرصك في الحصول على موافقة مباشرة من البنك تكون ضئيلة للغاية.

بدلاً من الانتقال من وكالة بيع سيارات إلى وكالة ، تقدم Canada Drives منصة تربطك بمئات من تجار السيارات المعتمدين على الصعيد الوطني.

يستغرق التطبيق عبر الإنترنت حوالي 3 دقائق ، ويمكنك الحصول على سيارتك في أقل من 48 ساعة.

سواء كان لديك ائتمان سيئ أو عادل أو جيد أو ممتاز ، فهناك أفضل سعر للجميع.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها العملية:

قم بزيارة محركات كندا.

حدد نوع السيارة التي تريدها.

أدخل معلوماتك الأساسية ، مثل الاسم والعنوان ورقم الاتصال وتفاصيل التوظيف والدفع الشهري المفضل وما إلى ذلك.

تجد شركة Canada Drives تاجرًا مناسبًا يلبي احتياجاتك.

قائمة التحقق من طلبات الحصول على قرض السيارة في كندا

لضمان سير طلبك للحصول على التمويل التلقائي بسلاسة ، يجب أن تكون قادرًا على تقديم المعلومات والوثائق التالية عند الطلب:

تفاصيل التوظيف: دليل على التوظيف يوضح أنك تكسب ما لا يقل عن 1500 دولار شهريًا. كما يتم قبول الدخل من برامج المساعدة أو المزايا الحكومية الأخرى.

تحديد الهوية: مطلوب رخصة قيادة صالحة ، ويجب أن تكون قد بلغت سن الرشد في مقاطعتك ، والتي لا تقل عن 18 أو 19 عامًا.

حساب مصرفي: إثبات لحساب مصرفي في كندا عن طريق شيك باطل أو نموذج خصم مصرح به مسبقًا.

عنوان سكني كندي صالح.

معلومات الدفعة المقدمة: أخبرهم إذا كان بإمكانك سداد دفعة مقدمة على سيارتك التي تختارها.

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لماذا استخدام محركات كندا؟

تتضمن بعض الأسباب التي جعلت Canada Drives قد عالجت أكثر من مليون طلب وهي الوجهة الأولى لمن يبحثون عن تمويل السيارات ما يلي:

1. تمويل سريع وسهل: توفر Canada Drives منصة سريعة عبر الإنترنت لقروض السيارات. تستغرق عملية تقديم الطلبات بضع دقائق فقط ، ويمكنك الحصول على سيارتك في أقل من 48 ساعة.

2. أي اعتماد ائتماني: بغض النظر عما إذا كان لديك تاريخ ائتماني كبير أو ضعيف ، فهناك خيارات للجميع.

3. البحث عن أسعار رائعة: يمكن أن تساعدك محركات كندا في الوصول إلى أسعار تنافسية للغاية مقارنة بخيارات التمويل الأخرى الأكثر تكلفة. يمكنك اقتراض ما يصل إلى 75000 دولار أمريكي لفترات تتراوح بين 12-92 شهرًا.

4. شركة جيدة التصنيف: Canada Drives حاصل على تصنيف 4.4 / 5 على Trustpilot من أكثر من 1900 مراجعة. تم تصنيف الشركة كواحدة من أفضل الشركات التي تدار في كندا وكانت مدرجة في قائمة Deloitte Technology Fast 500 للشركات لمدة أربع سنوات متتالية.

5. دعم العملاء وموارد قروض السيارات: إنها توفر مجموعة متنوعة من الموارد لمساعدة الكنديين في اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بتمويل السيارات ، بما في ذلك مدونة ، وآلة حاسبة لقرض السيارة ، والمزيد. يمكنك الوصول بسهولة إلى مركز المساعدة الخاص بهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

بدائل محركات كندا

فيما يلي بعض أفضل المنصات للعثور على أسعار تنافسية لقروض السيارات في كندا:

CarsFast (قوس الإقراض)

تمتلك CarsFast شراكات مع العديد من مقدمي القروض الكنديين (TD ، RBC ، Scotiabank ، HSBC ، WS Leasing Ltd. ، إلخ) واستخدمها أكثر من 350.000 كندي.

يمكنك اقتراض ما يصل إلى 75000 دولار لسيارة بشروط تتراوح من 12 إلى 96 شهرًا. تختلف أسعار الفائدة حسب ملفك الائتماني.

الحد الأدنى لمتطلبات الأهلية للحصول على قرض سيارة CarsFast هو أنه يجب أن تكون:

فوق سن 20

ما لا يقل عن 20000 دولار شهريًا من الدخل (سواء كان موظفًا أو يعمل لحسابه الخاص)

لديك رخصة قيادة سارية

مقيم في ألبرتا أو كولومبيا البريطانية أو أونتاريو.

يعمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر

قم بزيارة CarsFast.

قروض كندا

تقدم Loans Canada الوصول إلى قروض تمويل السيارات وقروض توحيد الديون والقروض الشخصية وقروض الائتمان المعدومة والمزيد.

تتراوح أسعار الفائدة من 1.99٪ إلى 46.96٪ ، ويمكنك الاقتراض حتى 50000 دولار أمريكي لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

هذه الشركة لديها شراكات مع أكبر شبكات الوكلاء في كندا ، ويمكنك الحصول على قرض لسيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والشاحنات والسيارات الفاخرة.

خاتمة

يمكن أن يكون الحصول على قرض لشراء سيارة أمرًا شاقًا ؛ ومع ذلك ، فإن المنصات عبر الإنترنت مثل Canada Drives قد بسّطت العملية وجعلت من السهل الحصول على الموافقة على أحدها.

كما هو الحال مع أي شيء آخر يتعلق بأموالك ، اقرأ دائمًا الأحرف الصغيرة للتأكد من أنك مرتاح للشروط والأحكام.

تأكد من فهم شروط الدفع ومعدلات الفائدة والتخطيط لسداد قرض السيارة في أقرب وقت ممكن لتوفير رسوم الفائدة.

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كندا أسئلة وأجوبة مراجعة محركات الأقراص

هل تجري Canada Drives فحصًا للائتمان؟

ستقوم Canada Drives بفحص تقرير الائتمان الخاص بك والنتيجة (استفسار صعب) عند التقدم بطلب للحصول على قرض. يمكن الموافقة على المتقدمين للحصول على قرض بغض النظر عن درجة الائتمان الخاصة بهم.

كيف يمكنني الحصول على قرض لشراء سيارة من خلال Canada Drives؟

أكمل نموذج الطلب ؛ سوف يطابقونك مع وكيل محلي معتمد في منطقتك. تستغرق عملية التقديم عبر الإنترنت حوالي 3 دقائق.

هل تؤذي الشيكات الائتمانية درجة الائتمان الخاصة بك في كندا؟

يمكن أن يؤثر تكرار طلبات الائتمان الخاصة بك على درجة الائتمان الخاصة بك. عندما تتحقق من درجاتك الخاصة ، يعتبر ذلك استفسارًا بسيطًا ولا يضر به. أفضل الممارسات هي الحد من الاستفسارات الصعبة من قبل المقرضين كلما أمكن ذلك.

هل تقدم Canada Drives قروضًا شخصية؟

نعم ، إنهم يقدمون قروضًا شخصية غير مضمونة ومضمونة من خلال منصات الإقراض الأخرى الخاصة بهم.

ما هو سعر الفائدة في Canada Drives؟

يمكنك الحصول على قروض السيارات بمعدلات تتراوح من 0٪ إلى 30٪.

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ملخص

هل تبحث عن قرض لشراء سيارة في كندا؟ تحقق من محركات كندا للحصول على بعض من أفضل معدلات قروض تمويل السيارات في كندا. تغطي مراجعة محركات كندا هذه ما تحتاج إلى معرفته.

الايجابيات

الموافقات السريعة على قرض السيارة

يمكن أن يتأهل أي ائتمان

أسعار تنافسية

دعم عملاء رائع

سلبيات