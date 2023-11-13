ستساعدك المقالة التالية: مراجعة موضوع Rehub لعام 2023 ومقارنة الأسعار وموضوع التسويق بالعمولة (تم اختباره بنسبة 100%)

في هذه المقالة، سنقوم بمراجعة موضوع Rehub 2023

90% من المستخدمين الذين يقومون بإنشاء مواقع تابعة لا ينجحون. ويمكنني أن أخبرك عن سبب ذلك – فهم يحاولون استخدام المكونات الإضافية للاستيراد المجمع بطريقة بسيطة جدًا وأسوأ. عادةً ما يقومون بالخطوات التالية – استخدم سمة Woocommerce الفارغة واستخدم مكونًا إضافيًا للاستيراد المجمع com.woocommerce والذي يسمح بنسخ المنتجات من Amazonأو AliExpress أو eBay أو غيرها من الشبكات الشائعة.

حسنًا، من السهل جدًا إنشاء مثل هذه المواقع، وفي بعض الأحيان قد تبدو حديثة وحقيقية من النظرة الأولى. لكن مثل هذه المواقع ليس لها قيمة بالنسبة للمستخدمين الآخرين. كمشتري، أفضل استخدامه Amazon مباشرة دون أي مواقع أخرى.

إذًا، هل من الممكن إنشاء موقع تابع بسرعة، مع جعله ذا قيمة للمستخدمين ومحركات البحث؟ نعم، إذا كنت ستستخدم أدوات ذكية لهذا الغرض.

سأعرض لك اليوم مجموعات مثيرة للاهتمام وذكية لإنشاء مواقع مربحة. إنها أداة واحدة ويستمر المؤلفون في تحسينها على مدار الخمس سنوات الماضية. يحتوي على العديد من الوظائف القوية التي يمكنك العثور عليها في أفضل مواقع المقارنة، والآن لا تحتاج إلى إنفاق آلاف الدولارات للمطورين للحصول على مثل هذه الوظائف.

مراجعة موضوع Rehub 2023: مقارنة الأسعار، وموضوع التسويق بالعمولة

مستعد؟

دعنا نذهب.

Rehub WordPress Theme + بيضة المحتوى + بيضة تابعة

موضوع رحوب هو موضوع حديث متعدد الأغراض لإنشاء مواقع مربحة. حصل على تصنيف قريب جدًا من 5 نجوم بناءً على ما يقرب من 500 تقييم وهو أحد أفضل التقييمات على Themeforest. يحتوي الموضوع على قدر كبير حقًا من الميزات والوظائف الفريدة لأن المؤلفين يجمعون أفضل الحلول التي يتم إنشاؤها بواسطة المشترين وخبراء التسويق بالعمولة.

إن Content Egg وAffiliate Egg عبارة عن مكونات إضافية تم إنشاؤها خصيصًا للتسويق بالعمولة.

تتمثل الوظيفة الرئيسية للمكونات الإضافية في إنشاء مقارنات الأسعار من وحدات مختلفة. يدعم البرنامج المساعد الشبكات التابعة الأكثر شعبية في العالم ويعمل بناءً على واجهة برمجة التطبيقات الرسمية الخاصة بهم.

مقارنات الأسعار ليست وظيفة واحدة للمكونات الإضافية. يمكنك أيضًا تحليل مقاطع الفيديو والصور والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاصة. ما عليك سوى تحويل كل مشاركة إلى مركز قيم جدًا للصفقات والمعلومات ومقاطع الفيديو والصور. يمكن للمكون الإضافي أيضًا تخزين سجل الأسعار وإظهاره كرسوم بيانية. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاشتراك في تنبيهات انخفاض الأسعار على موقعك.

إحدى المزايا الكبيرة هي أن المكونات الإضافية يمكن أن تعمل في مجموعات عميقة جدًا مع السمات. سيخزن المظهر أفضل العروض من المكونات الإضافية في الحقول الخاصة به ويمكنك بسهولة إنشاء تخطيطات متقدمة. لا تحتاج إلى استخدام woocommerce لهذا الغرض، لأن السمة يمكن أن تستخدم المنشورات الافتراضية لهذا الغرض.

ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه سيكون لديك سرعة أفضل بكثير في الموقع، وتحسين أفضل بكثير لتحسين محركات البحث، وتوافق أفضل بكثير مع المكونات الإضافية الأخرى لأن المنشورات هي الكيان الافتراضي لـ WordPress.

المهمة كاملة. 100 درجة على GTmetrix وGoogle Speed ​​Insight.

اليوم انتهينا من المرحلة الأخيرة من السرعة…

منشور من طرف أدوات الربح من ووردبريس على الثلاثاء 26 يناير 2021

فيما يلي بعض الأمثلة على المنشورات التي تم إنشاؤها بواسطة سمة Rehub والمكون الإضافي (Rehub Theme Tutorial)

خاص لقوائم المقارنة

تخطيط النشر خاص بمنشورات الصفقة الواحدة

خاص للمشاركات المدمجة

للنشر مع المراجعة

يحتوي الموضوع على ما يقرب من 10 تخطيطات مختلفة للنشر، يمكنك اختبارها على موقعك في اختبار سبليت والعثور على أفضل تخطيط. يمكنك تعيين كل تخطيط لكل مشاركة أو عالميًا. تحقق من العديد من تخطيطات النشر الأخرى على Rewise موقع تجريبي لموضوع الطفل

داخل كل منشور، يمكنك أيضًا استخدام أكثر من 10 رموز مختصرة للمخرجات من المكون الإضافي Content Egg وأيضًا ما يقرب من 6 رموز مختصرة مختلفة لمقارنة الأسعار.

مبادئ العمل مع Rehub Themes ومكوناته الإضافية

يعد العمل مع السمات والمكونات الإضافية أمرًا سهلاً حقًا. لا تحتاج إلى مهارات برمجية، يمكنك أن تكون مبتدئًا في WordPress لإنشاء موقع قوي جدًا. تحتوي السمات والمكونات الإضافية على العديد من مقاطع الفيديو والأدلة خطوة بخطوة. عادة، العملية برمتها هي التالية. أضف كلمة رئيسية – اختر الصفقات – اختر تخطيط التصميم.

مدونة تلقائية

أحد الأشياء المدهشة فيما يتعلق بالمكونات الإضافية والموضوع هو أنه يمكنك إنشاء طيار آلي كامل بطريقة ذكية. ما عليك سوى اختيار أفضل الكلمات الرئيسية وسيقوم البرنامج الإضافي بإنشاء منشورات بناءً على هذه الكلمات الرئيسية. يمكنك التحكم في العناوين والتخطيطات والوحدات النمطية وفترات النشر والفئات والحقول المخصصة وأشياء أخرى كثيرة.

يحتوي الموضوع على بعض تخطيطات النشر الجاهزة الخاصة بالمدونة التلقائية، لذلك ستبدو مشاركاتك احترافية للغاية وستكون مليئة بالمعلومات القيمة المختلفة. يحتوي البرنامج الإضافي أيضًا على العديد من الأدوات الداخلية للمساعدة في العثور على أفضل الكلمات الرئيسية.

يمكنك أيضًا إضافة رابط على الصفحة أو البحث في فئة الموقع لتحليل جميع الصفقات. كيف يمكن إستخدامه؟ جميع المتاجر الكبيرة لديها مرشحات البحث. ويمكنك تفعيلها في الموقع واختيار، على سبيل المثال، أفضل العروض في فئة واحدة. ثم انسخ هذا الرابط إلى البرنامج المساعد وستحصل فقط على أفضل العروض من هذا المتجر على موقعك.

تاريخ الأسعار والتنبيهات

نعم، يمكنك إضافتها بسهولة إلى موقعك بنقرة واحدة فقط.

البحث عن الشركات التابعة للواجهة الأمامية

لا تريد إنشاء مشاركات لكل منتج. اسمح لمستخدميك بالبحث مباشرة في الشبكات التابعة واعرض لهم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي.

مقارنات المواصفات ومرشحات البحث

إذا كنت ترغب في تحويل موقعك إلى قوة حقيقية، فربما تحتاج إلى استخدام وظائف المقارنة الديناميكية. يمكنك إضافة المواصفات يدويًا أو استخدام وحدة Flipkart. يمكن للمستخدمين إضافة كل منتج إلى المقارنة الديناميكية ومقارنتها لاحقًا.

أدوات التحويل الخاصة

حسنًا، هذه إحدى الوظائف المثيرة للاهتمام للموضوع. كما كتبت سابقًا، يتمتع القالب بمزامنة كاملة مع المكونات الإضافية ويمكنه تخزين البيانات في حقول منفصلة. يمكنك استخدام هذا للأشياء التالية:

إنشاء أفضل الصفحات (المنتجات الأعلى تقييمًا، المنتجات الأكثر شهرة) إنشاء صفحات خاصة بنطاق الأسعار (على سبيل المثال، “أفضل الهواتف التي يقل سعرها عن 100 دولار)” إضافة لوحة تصفية لجميع الفئات (مثل الفرز حسب السعر والشائعة والتقييم والمناقشة) إنشاء صفحات خاصة حسب العلامة التجارية للمتجر إنشاء محتويات تلقائية أو قوائم أعلى من المنتجات

مجتمع

هل تريد تحويل موقعك إلى مجتمع؟ لا توجد مشكلة، فالموضوع يحتوي على ملفات تعريف BuddyPress قوية، ويمكنك السماح للمستخدمين بإضافة الصفقات ومناقشتها والحصول على النقاط والسمعة.

مراجعات المستخدم

دعم الهاتف المحمول، AMP، تطبيق الهاتف المحمول

أصبحت حركة مرور الأجهزة المحمولة أكثر من سطح المكتب الآن ويجب على المؤلفين أخذ ذلك في الاعتبار. كل من السمة والمكونات الإضافية مدعومة بالكامل بـ AMP. ليس فقط التصميم، بل ستحصل على تصميم حقيقي للتجارة الإلكترونية التابعة في منشورك في إصدار AMP. يعد المؤلفون أيضًا بإظهار كيفية إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول قريبًا

هناك الكثير من الوظائف الفريدة الأخرى للموضوعات والمكونات الإضافية، مثل الأدوات الخاصة، وصفحات العلامات التجارية الاستبدادية، وأرشيفات الأبجدية، والأكواد القصيرة للمحتوى، وقوالب الصفحة الرئيسية الجاهزة، والعديد من متغيرات التصميم وكل هذا يمكن تخصيصه من صفحة المسؤول دون مهارات التعليمات البرمجية. يمكنك العثور على دليل خطوة بخطوة خاص بإنشاء مواقع ويب مربحة في المقالة.

الخلاصة: مراجعة موضوع رحوب 2023

لقد كنت أستخدم العديد من سمات WordPress المتميزة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ويعد Rehub إلى حد بعيد أفضل سمة متعددة الاستخدامات قمت باختبارها في الآونة الأخيرة! إنه موضوع فائق السرعة ومُشفر جيدًا وأحصل على سرعة صفحة تصل إلى 99% (أحيانًا 100 درجة) للجوال وسطح المكتب. ولكن الأهم من ذلك هو أن Sizam يقدم دعمًا مفيدًا حقًا (حتى عند نفاد عضوية الدعم المدفوعة) عبر قسم التعليقات.

أتمنى أن ينال تقييمي لموضوع Rehub إعجابك، وشارك أفكارك في التعليقات أدناه إذا كنت قد جربت موضوع Rehub.