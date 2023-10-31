ستساعدك المقالة التالية: مراجعة موقع Monday.com: الإيجابيات والمواصفات السلبيات والتقييمات & أكثر

تغطي جميع مراجعات موقع Monday.com نفس المادة، لكن هل يقومون بالفعل بتنفيذ يوم الاثنين لاختبارها؟ لقد فعلنا ذلك، وستعرف ما يمكن توقعه بعد قراءة مراجعة موقع Monday.com.

يوم الاثنين لديه الكثير من الميزات الرائعة. يعمل معظمها بشكل جيد، ولكن هناك بعض الأخطاء، وسنخبرك بما يمكن توقعه عند اختيار برنامج الاثنين للقوى العاملة.

سيساعدك يوم الإثنين في الحصول على أكبر قدر من النتائج مقابل أموالك مع عائد استثمار أعلى باستمرار من الحزم المدفوعة الأخرى. احصل على استعداد لمعرفة كيف.

ما هو موقع Monday.com؟

Monday.com Work OS عبارة عن منصة مفتوحة حيث يمكن لأي شخص إنشاء وتشكيل الأدوات التي يحتاجها لتشغيل كل جانب من جوانب عمله. من خلال الجمع بين العناصر الأساسية، مثل التطبيقات وعمليات التكامل، يمكن للمؤسسات والفرق إنشاء أو تخصيص كل ما يحتاجون إليه لتحسين الكفاءة والإنتاجية والتعاون.

يحتوي يوم الاثنين على مجموعة متنوعة من الميزات اعتمادًا على ما عليك القيام به. يحتوي يوم الاثنين على ستة منتجات رئيسية:

إدارة علاقات العملاء (CRM) لمبيعات الإثنين : أداة لإدارة علاقات العملاء تستخدم لإدارة جهات الاتصال وتتبع عملية المبيعات.

: أداة لإدارة علاقات العملاء تستخدم لإدارة جهات الاتصال وتتبع عملية المبيعات. سوق الاثنين : يستخدم لتتبع الحملات التسويقية وإنشاء المحتوى.

: يستخدم لتتبع الحملات التسويقية وإنشاء المحتوى. مشاريع يوم الاثنين: تستخدم للتخطيط وإدارة المشاريع ومراقبة المشاريع.

تستخدم للتخطيط وإدارة المشاريع ومراقبة المشاريع. الاثنين ديف : يستخدم لتخطيط خارطة الطريق وتتبع التطوير والأخطاء باستخدام منهجيات كانبان أو سكروم.

: يستخدم لتخطيط خارطة الطريق وتتبع التطوير والأخطاء باستخدام منهجيات كانبان أو سكروم. نماذج العمل: قم بإنشاء استطلاعات لجمع المعلومات واستخدامها كمحتوى قابل للتضمين أو روابط قابلة للمشاركة.

قم بإنشاء استطلاعات لجمع المعلومات واستخدامها كمحتوى قابل للتضمين أو روابط قابلة للمشاركة. اللوحة القماشية: سبورة بيضاء يمكن لعدة أشخاص العمل عليها في وقت واحد.

جميع الميزات على Monday.com

يحتوي موقع Monday.com على الكثير من الميزات الأساسية لتسهيل إدارة أعمالك. وتشمل الميزات:

لوحات المعلومات : استخدم لوحات المعلومات لفهم البيانات المهمة بسرعة الضوء باستخدام الرسوم البيانية وطرق عرض التقويم والجداول الزمنية وتقدم العمل.

: استخدم لوحات المعلومات لفهم البيانات المهمة بسرعة الضوء باستخدام الرسوم البيانية وطرق عرض التقويم والجداول الزمنية وتقدم العمل. أتمتة : ستستخدمها لتحسين سير العمل والإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني. هناك أكثر من 200 عملية تشغيل تلقائي جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى عمليات سير عمل مخصصة مع خطة Enterprise.

: ستستخدمها لتحسين سير العمل والإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني. هناك أكثر من 200 عملية تشغيل تلقائي جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى عمليات سير عمل مخصصة مع خطة Enterprise. كانبان : يستخدم في تطوير البرمجيات لإدارة إنشاء ميزات جديدة. يوفر إعدادًا سهلاً مع واجهة مستخدم قابلة للتخصيص.

: يستخدم في تطوير البرمجيات لإدارة إنشاء ميزات جديدة. يوفر إعدادًا سهلاً مع واجهة مستخدم قابلة للتخصيص. إدارة الأصول الرقمية: يساعدك على إدارة تخزين الملفات لسهولة الوصول إليها والمراجعات. الاثنين يتكامل مع منتجات أدوبي. يتكامل Canva مع يوم الاثنين حتى زابير أو يصنع (إنتيجرومات سابقا).

يساعدك على إدارة تخزين الملفات لسهولة الوصول إليها والمراجعات. الاثنين يتكامل مع منتجات أدوبي. يتكامل Canva مع يوم الاثنين حتى زابير أو يصنع (إنتيجرومات سابقا). تكامل البرمجيات : التكامل بسلاسة مع مئات التطبيقات. يمكنك أيضًا تضمين التطبيقات مباشرةً في موقع Monday.com. تفحص ال القائمة الكاملة للتطبيقات.

: التكامل بسلاسة مع مئات التطبيقات. يمكنك أيضًا تضمين التطبيقات مباشرةً في موقع Monday.com. تفحص ال القائمة الكاملة للتطبيقات. مخططات غانت : استخدم طريقة العرض هذه لقياس تقدم الفريق وتحسين الجدولة وإزالة الاختناقات في عملياتك.

: استخدم طريقة العرض هذه لقياس تقدم الفريق وتحسين الجدولة وإزالة الاختناقات في عملياتك. مستندات العمل: ساعد في إبقاء الفريق بأكمله على نفس الصفحة مع Monday WorkDocs. يمكنك إنشاء تقارير وقوائم مرجعية دون إرسال المستندات ذهابًا وإيابًا عن طريق إضافة عدة مستخدمين إلى المستند. يعد هذا أمرًا رائعًا لتقارير التقدم أو تحديث خطط العمل.

بالإضافة إلى الميزات التي تم التأكيد عليها، لديهم مخطط جميع ميزاتهم التي يمكنك مشاهدتها. اعتمادًا على احتياجاتك، سوف ترغب تلقائيًا في اتباع خطط معينة.

تقييمات موقع Monday.com

لا توجد العديد من أدوات إدارة المشاريع التي تتمتع بتقييم عالٍ مثل برنامج الاثنين. لديهم الكثير من العروض المختلفة، لذلك سأقدم مراجعة لموقع Monday.com للفئات التالية:

تقييمات موقع Monday.com على Trustpilot مراجعة تطبيقات الهاتف المحمول يوم الاثنين مراجعة تطبيق سطح المكتب يوم الاثنين مراجعة إدارة علاقات العملاء (CRM) يوم الاثنين مراجعة سوق الاثنين مراجعة أداة إدارة المشروع مراجعة فريق دعم Monday.com

استعد لمراجعة موقع Monday.com بشأن نقاط Trustpilot الخاصة به.

تقييمات موقع Monday.com على Trustpilot

في UpFlip، نفضل استخدام Trustpilot لتحديد شركات البرمجيات المؤهلة كشركاء محتملين. يتضمن Trustpilot:

عدد المراجعات

تقييم عام

النسبة المئوية للتقييم من 1 إلى 5 نجوم

سرعة الاستجابة للمراجعات السلبية

التعليقات حسب الكلمات الرئيسية

حصل موقع Monday.com على 4.3 نجوم من خلال حوالي 3000 تقييم و95% منها 4 نجوم أو أعلى. تشير غالبية المراجعات الإيجابية إلى أن برنامج Monday هو برنامج سهل الاستخدام للغاية. حتى أن البعض يطلق عليها أداة الانتقال الخاصة بهم.

تعود غالبية الشكاوى من فئة 3 نجوم أو أقل إلى وظيفة الدعم. بالنسبة لأولئك الذين يتوقعون الدعم سريعًا، ستحتاج إلى الحصول على خطة Enterprise لأن الخطط المدفوعة الأخرى لا تتضمن موظفين دعم مخصصين. أنا شخصيا أتوقع 24 ساعة windows للحصول على الدعم عبر البريد الإلكتروني، ولكن كل عمل يختلف عن الآخر.

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على تطبيق الهاتف المحمول.

تطبيق الإثنين على iOS وAndroid

يقوم العديد من الأشخاص بمعظم أعمالهم من الأجهزة المحمولة ويلبي تطبيق Monday معظم احتياجاتهم. وهذا يعني أنك بحاجة إلى برنامج سهل الاستخدام يعمل على مجموعة متنوعة من أحجام الشاشات.

على نظام iOS، يحتوي يوم الاثنين على حوالي 13000 مراجعة بتقييم 4.7 نجوم. يشير التقييم الأكثر تفضيلاً إلى أن يوم الاثنين قد حل مشكلات لم تتمكن 25 أداة أخرى من حلها. هذه توصية متوهجة تمامًا.

على الجانب السلبي، هناك الكثير من الشكاوى حول شاشات معينة. أثناء اختبار التطبيق، لاحظت عدم وجود طريقة عرض مناسبة للشاشة لإجابات الاستطلاع، ولا يمكنني إنشاء استطلاعات أثناء التنقل.

على نظام Android، حصل موقع Monday.com على تصنيف 4.5 نجوم مع أكثر من 15000 تقييم.

تأكد من أنك تبحث عن مراجعات للميزات المحددة التي تحتاجها في التطبيق. أود أن أقوم بمراجعتها جميعًا، ولكن هناك الكثير مما لا يمكنني القيام به في مدونة واحدة.

تطبيق سطح المكتب Monday.com

إصدار سطح المكتب من موقع Monday.com قوي بنفس ميزات الإصدار السحابي. هنا، يمكنك حتى مزامنة حسابات متعددة. كان لدي جهاز قديم نسيته واستغرق الأمر أقل من دقيقة لمزامنته.

أود شخصيًا أن أرى وضعًا غير متصل بالشبكة أكثر فائدة. لقد قمت بفصل الإنترنت عن عمد لمعرفة ما سيظهره تطبيق سطح المكتب Monday.com وأظهر معلومات أقل من تلك الموجودة في تطبيق سطح المكتب تطبيق جوال في وضع الطائرة. أود أن أراهم يقومون بتحديث إصدار سطح المكتب للسماح بميزات مماثلة.

المزايا الرئيسية لتطبيق سطح المكتب هي:

يمكنك ضبطه ليتم فتحه عند بدء التشغيل. هذه الميزة مفيدة للغاية للأشخاص الذين يقضون يومهم بالكامل على موقع Monday.com. يمنع تطبيق سطح المكتب عوامل التشتيت. عندما تكون لديك علامات تبويب مفتوحة في المتصفح، فمن السهل أن تشتت انتباهك. لا يحتوي تطبيق سطح المكتب على العديد من عوامل التشتيت الشائعة المضمنة.

Monday.com إدارة علاقات العملاء

إحدى الميزات المفيدة لجميع الشركات هي أداة CRM. يجعل يوم الإثنين من السهل بدء إدارة علاقات العملاء (CRM) باستخدام القوالب الخاصة بهم. لديك ثلاثة خيارات:

إدارة علاقات العملاء: يركز على الصفقات وجهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين والأنشطة ولوحة تحكم المبيعات ومركز التعلم. ال إدارة علاقات العملاء (CRM) تجعل الأمر سهلاً لتتبع عملائك في مكان واحد. يمكنك ربط جهات الاتصال والصفقات بحسابات محددة لتسهيل قياس القيمة الدائمة للعميل.

إدارة علاقات العملاء العقارية: يتضمن الخصائص وجهات الاتصال ولوحة معلومات الوكالة ومركز التعلم بحيث يمكنك بسهولة تتبع القوائم والعملاء ومقاييس الأداء. يتعلم أكثر.

إدارة علاقات العملاء (CRM) لجمع التبرعات: تستفيد المنظمات غير الربحية والمنظمات السياسية والمساعي التجارية على حد سواء من استخدام إدارة علاقات العملاء لجمع التبرعات لتتبع علاقات المانحين المحتملين والنشطين ومساهماتهم وأحداث التمويل وقاعدة المعرفة للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من النظام. اكتشف كيفية استخدام القالب.

لقد قمت مسبقًا بإعداد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القياسي ولم أستخدمه منذ أشهر، لذا فقد أعطاني ذلك فرصة رائعة لإظهار ما يمكن أن يحدث إذا لم تستخدم عمليات أتمتة جيدة.

إليك ما يحدث إذا تم إجراء جهات الاتصال بشكل صحيح وربطها بالحسابات:

إليك صورة لما قد تواجهه إذا لم تقم بإعداده بشكل صحيح قبل استيراد كل شيء: 358 جهة اتصال يتعين عليك إيجاد طريقة لتصحيحها. تأكد من اختباره على دفعة صغيرة قبل سحب جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. بخلاف ذلك، قد تجد الأمر مربكًا بعض الشيء.

أخبار جيدة! لقد تمكنت من نقل حسابي القديم إلى الحساب الجديد. افضل جزء؟ استغرق النقل حرفيًا ثوانٍ!

بشكل عام، تعجبني هذه الوظيفة، ولكنني أوصي بشدة باتباع الإرشادات الواردة في مركز تعلم إدارة علاقات العملاء (CRM). إنها نقطة بداية جيدة لضمان تحقيق أقصى استفادة من بيانات عملائك ببضع نقرات فقط.

لكي أحقق أقصى استفادة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، سأحتاج على الأقل إلى الخطة الاحترافية لإصلاح خطأي لأنني سأحتاج إلى أكثر من 240 إجراء حتى تعمل جهات الاتصال بشكل صحيح. بمجرد انتهاء الفترة التجريبية المجانية، سأستثمر فيها لتشغيل أعمالي مثل الآلة المضبوطة بدقة.

سوق الاثنين

يعد Monday Marketer أحد قوالب Monday.com الأخرى. يتضمن القالب خطة تسويق وطلبات إبداعية ولوحة معلومات نظرة عامة على التسويق.

من المحتمل أن تكون النظرة العامة على التسويق واحدة من أكثر الميزات إثارة للاهتمام التي استخدمتها حتى الآن. تحقق من Monday.com ل معلومات حول نظرة عامة. في أقل من دقيقة، قمت بدمج ملفي Facebook متجر و Twitter حساب.

أنا بالتأكيد أشجعك على النظر في الميزات الموجودة في هذا. إنه إلى حد بعيد البرنامج الأكثر سهولة في الاستخدام الذي اختبرته. بالمقارنة مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى مثل Hootsuite أو Hubspot، أفضل كثيرًا بساطة موقع Monday.com

كيفية استخدام Monday.com لبرنامج إدارة المشاريع؟

هناك قوالب لمجموعة متنوعة من أدوات إدارة المشاريع بحلول يوم الاثنين. لديهم أدوات لمعظم الصناعات التي تستخدم إدارة المشاريع، سواء كنت في مجال البناء، أو مجالات تطوير المنتجات أو البرامج، أو التصنيع، أو الرعاية الصحية.

هناك قوالب وحزم فردية. في معظم الأحيان، تكون إدارة الكلمات موجودة في حزم أدوات إدارة المشاريع. لقد فكر يوم الاثنين حقًا في قوالب إدارة المشاريع.

عندما تقارنه ب مراحل مشروع معهد إدارة المشاريعستجد أن موقع Monday.com يغطي جميع المستندات المتوقعة لبناء المشاريع في مجال البناء وتكنولوجيا المعلومات.

أتمنى أن يجمعوا القسم بأكمله معًا حتى تتمكن من تنفيذه بسرعة أكبر. هناك بعض التداخل بين قوالب برامج إدارة المشاريع. من المؤكد أن يوم الاثنين يمكن أن ينجز المهمة بالرغم من ذلك.

الميزات الأساسية ليست مفيدة مثل الميزات الاحترافية لأن إدارة المشروع تحتاج إلى لوحات متعددة للتعامل مع المشاريع المختلفة. ادمج ذلك مع الزيادة الهائلة في إجراءات الأتمتة والتكامل، وإنفاق 10 دولارات إضافية شهريًا لكل موظف يستحق التكلفة الإضافية.

دعم موقع Monday.com

تقول بعض المراجعات التي قرأتها أن دعم موقع Monday.com لم يكن الأفضل، ولكنني فوجئت بسرور بسرعة استجابتهم. في الساعة 2:29 مساءً يوم السبت، كتبت إليهم لأنني لم أتمكن من ربط حساب Google الخاص بي بعمليات التكامل. هذه رسالتي:

براندون بوشي 11 يونيو 2022 الساعة 2:29 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي لدي حسابين Monday.com متصلين بـ Google. لقد قمت بنقل براندون بوشي الأكبر سناً إلى براندون إنسانيتوريم. لقد قمت أيضًا بإزالة إمكانية الوصول في Google، لكن هذا لا يسمح لي بإنشاء تكامل لجلب رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال إلى لوحة جهات الاتصال.

لقد شعرت بالسعادة عندما تلقيت بعد ساعتين ونصف رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تعليمات خطوة بخطوة بما في ذلك الصور. لقد قمت بتضمين النص من بريدهم الإلكتروني أدناه.

11 يونيو 2022 الساعة 4:52 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي

مرحبًا براندون،

(تمت إزالة الاسم بغرض الخصوصية) هنا من فريق Monday.com! سأكون سعيدًا بالمساعدة . أرى أنك تحاول إعداد عملية تكامل في حسابك:brandons-insanitorium، ولكنك غير قادر على القيام بذلك. سأكون سعيدًا بالنظر في هذا من أجلك.

كنت أتحقق من حساباتك وأرى أن هذا الحساب:

Brandon-boushy.monday.com، لا يزال نشطًا في ذلك الوقت.

أنصحك بإزالة المزامنة من حساب Google الخاص بك في حسابك التجريبي:

Brandon-boushy.monday.comوذلك باتباع التعليمات التالية (منقحة):

لقد تأكدت من أن العملية لم تحل المشكلة وأرسلت بريدًا إلكترونيًا آخر بعد حوالي ساعتين. أعطى البريد الإلكتروني موقع Monday.com الإذن بالوصول إلى حساباتي وطلبت إرشادات حول كيفية حذف الحساب القديم. لقد أرسلوا ردًا على الفور تقريبًا واتبعت تلك التوجيهات. ما زلت لا أستطيع تشغيله.

طلب فريق الدعم مقطع فيديو بعد دقيقتين، وأخبرتهم أنني سأعمل عليه أكثر في اليوم التالي. إذا طلبوا منك إرسال مقطع فيديو، فستحتاج إما إلى تحميله على YouTube أو استخدم البرنامج المحدد الذي طلبوه. سأتابع معهم مرة أخرى هذا الأمر لأنني لم أكمل هذا الأمر، ولكن الدعم كان كما كنت أتوقعه (مطروحًا منه عدم معرفة كيفية حل المشكلة بعد).

كم هو موقع Monday.com؟

تحتوي أسعار Monday.com على خمسة مستويات من الخطط لأي حجم من الأعمال. وهي تتراوح من خطة “Free Forever” إلى خطة Enterprise. يعتمد السعر على عدد المستخدمين والميزات المقدمة وما إذا كنت تدفع شهريًا أو سنويًا. إذا اخترت أن تتم محاسبتك سنويًا، فسوف توفر 18%.

عند قيامك بالتسجيل، ستحصل على فترة تجريبية مجانية. يستمر لمدة 14 يومًا ويحتوي على جميع ميزات الخطة الاحترافية. إذا انتهت الفترة التجريبية الخاصة بك قبل إعداد البرنامج بشكل كامل، فقد تتمكن من الحصول على تمديد. عندما قمت بتسجيل الدخول إلى حسابي القديم حصلت على نسخة تجريبية إضافية مدتها سبعة أيام.

بعد ذلك، سأناقش أفكاري حول كل خطة. سنبدأ بالنسخة المجانية.

خطة مجانية للأبد

تعد خطة Monday.com المجانية رائعة لبعض أصحاب الأعمال. أود أن أقترح استخدامه إذا:

أنت بدأت للتو مشروعًا تجاريًا جديدًا. ليس لديك موظفين. تريد أن تتعرف على موقع Monday.com. تريد تنفيذ نظام أفضل ولكنك تحتاج إلى أكثر من فترة تجريبية مجانية مدتها أسبوعين للقيام بذلك.

على الرغم من أن الخطة المجانية تحتوي على بعض الميزات المفيدة، إلا أنها محدودة بما يلي:

الحد الأقصى 2 مستخدمين

مساحة تخزين 500 ميجابايت

أقل من 1000 عنصر

لا الأتمتة أو التكامل

بمجرد الانتهاء من استخدام الخطة المجانية، أوصي بالترقية إلى الخطط ذات المستوى الأعلى. الخطوة التالية هي الخطة الأساسية.

الخطة الأساسية

يبدأ سعر Monday.com للخطة الأساسية بحوالي 30 دولارًا شهريًا أو أقل بقليل من 300 دولار سنويًا عند إصدار الفاتورة سنويًا. تزداد سهولة استخدام أداة إدارة المشروع أيضًا. يتضمن موقع Monday.com ما يلي:

ما يصل إلى 40 مستخدمًا دون الاتصال بالدعم عدد غير محدود من المستخدمين إذا اتصلت بالدعم عناصر غير محدودة مساحة تخزين تبلغ 5 غيغابايت (مناسبة للشركات الصغيرة التي لا تعمل في المجال الإبداعي) عدد غير محدود من المسؤولين مع الخطة الأساسية

لا تزال هناك بعض قيود إدارة المشروع التي يتضمنها موقع Monday.com في هذه الحزمة:

سعة تخزينية تبلغ 5 جيجابايت لن تعمل أبدًا مع الشركات الفنية.

ليس لدى المستخدمين عمليات أتمتة أو تكامل.

بمجرد الانتهاء من استخدام الخطة الفردية، أوصي بترقية الخطط ذات المستوى الأعلى. الخطوة التالية هي الخطة القياسية.

الخطة القياسية

الخطة القياسية هي الحد الأدنى المطلق الذي يجب أن تفكر فيه الشركة العاملة بكامل طاقتها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ميزات إدارة المشروع في الخطة الأساسية، يتضمن موقع Monday.com ما يلي:

20 جيجابايت من التخزين التكامل التكبير 250 إجراء أتمتة شهريًا 250 إجراء تكامل شهريًا 5 لوحات لكل لوحة القيادة عرض الجدول الزمني عرض التقويم عرض الخريطة 6 أشهر من سجلات النشاط

يضيف موقع Monday.com الكثير من الميزات في الخطة القياسية لبرنامج إدارة المشاريع الخاص بهم، ولكن لا يزال به بعض القيود بما في ذلك:

سوف تستهلك عمليات تكامل البريد الإلكتروني حدود التكامل والأتمتة الشهرية بسرعة لأي شركة تستخدمها.

لا تزال سعة التخزين البالغة 20 جيجابايت صغيرة إلى حد ما، ولكن يمكنك على الأقل دمج Google Drive أو Dropbox لزيادة مساحة التخزين إذا كان هذا هو القيد الوحيد لديك.

أود أن أقول أن هذه الحزمة هي الأفضل لـ:

فرق صغيرة (أقل من 10 أشخاص) ترغب في أتمتة الكثير من أعمالها.

مدير مشروع يرغب في مشاركة تقدم المشروع مع المقاولين من الباطن، ولكن ليس لديه فريق دعم كبير.

الفرق التي لا تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة للملفات.

دعونا نلقي نظرة على الخطة الأكثر شمولاً والتي لا تتطلب الاتصال بفريق Monday.com.

الخطة الاحترافية

إذا كنت تريد برنامجًا لإدارة المشاريع يمكنه فعل أي شيء تقريبًا دون الحاجة إلى الاتصال بدعم العملاء، فهذه هي الخطة المناسبة لك.

تهدف خطة Monday.com Pro إلى تبسيط حياتك الرقمية بالكامل. ويضيف أدوات أخرى تحدث فرقًا كبيرًا بما في ذلك:

تتبع الوقت

عمود الصيغة

25000 إجراء تكامل شهريًا

25000 إجراء أتمتة شهريًا

10 لوحات لكل لوحة القيادة

وصول غير محدود للضيوف

2 مشاهدات جديدة

المجالس الخاصة والمستندات

مصادقة جوجل

المسؤولون على مستوى مجلس الإدارة (مثاليون لفصل فرق المبيعات وفرق التسويق وأعباء عمل فرق الخدمة الخاصة بك).

تقرير النشاط لمدة سنة واحدة.

هذه هي الحزمة الأفضل لمعظم احتياجات الشركات الصغيرة لأن الأداة تتيح لك بشكل فعال استبدال العديد من المهام الإدارية التي يمكن أن تصبح مكلفة إذا كان لديك شخص يقوم بها يدويًا.

بمجرد الانتهاء من إعداد برنامج إدارة المشروع، سيكون لديك المزيد من الوقت للمساعي الشخصية والتجارية. على الرغم من أن هذه الخطة تحتوي على معظم ما تحتاجه الشركات الصغيرة، إلا أن هناك بعض الشركات التي يجب أن تتخطى الخطة الاحترافية بما في ذلك:

أي شركة بها أكثر من 40 موظفًا. أنت تعلم أنهم يريدون منك التحدث إلى ممثلي العملاء إذا كان لديك أكثر من 40 موظفًا لأنهم يعتقدون أنك بحاجة إلى أفضل الميزات.

أي عمل يجب أن يلتزم بلوائح HIPAA

أي عمل يحتاج إلى وظائف دعم وإدارة متقدمة

إذا تجاوزت عمليات الأتمتة والتكامل الحد الأقصى للخطة الاحترافية

نظرًا لأن السعر الأعلى يبلغ ضعف سعر الخطة الأساسية فقط، فلا أستطيع أن أتخيل سبب اختيارك لإصدار أقل من برنامج القوى العاملة. الفوائد المضافة تستحق الثمن. يسهّل يوم الاثنين تقليل عبء العمل على فريقك بأكمله باستخدام هذه الحزمة.

دعونا نلقي نظرة على خطة المؤسسة بعد ذلك.

خطة المؤسسة

تعد خطة Enterprise الخاصة بـ Monday.com الأداة الأكثر تقدمًا للشركات الصغيرة. ويشمل:

كل شيء في الخطط المدفوعة الأخرى

مدير نجاحك الشخصي

تقرير النشاط لمدة 5 سنوات، وهو أمر رائع لعمليات التدقيق

الضوابط المتقدمة لمسؤول تكنولوجيا المعلومات

الامتثال لـ HIPAA

التقارير المتقدمة

اتفاقية خدمة وقت التشغيل

تستخدم الأداة الأكثر تقدمًا من موقع Monday.com أسعارًا مخصصة بناءً على احتياجات العمل وعدد المستخدمين. سيتم تحديد أسعار المؤسسات بناءً على احتياجات كل شركة صغيرة. على سبيل المثال، ستحتاج مكاتب الأطباء إلى برامج متوافقة مع قانون HIPAA، بينما لن يحتاج الآخرون إلى ذلك.

يمكنك تحقيق نجاح كبير في تنفيذ الميزات المتقدمة، ولكن قد يكون ذلك باهظ التكلفة للعديد من المشاريع الصغيرة. ما لم تكن في حاجة مطلقة إلى بعض الميزات الموجودة في حزمة Enterprise، فإنني أقترح عليك ما يلي:

التعرف على قاعدة المعرفة الخاصة بـ Monday.com تعظيم المرافق المقدمة في الخطة الاحترافية وجود فريق مكون من 41 شخصًا أو أكثر.

أسئلة وأجوبة حول Monday.com

كم تبلغ تكلفة موقع Monday.com؟

لدى موقع Monday.com خطة سداد لجميع مستويات الأعمال. من الخطة المجانية إلى مستوى المؤسسة، تعتمد مقاييس التسعير على:

عدد الاشخاص

سمات

عدد إجراءات الأتمتة

عدد إجراءات التكامل

ولحسن الحظ، فإنها تجعل من السهل إضافة أعضاء الفريق أثناء التنقل وتقدم خصمًا بنسبة 18% إذا اخترت أن تتم محاسبتك سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يكشفون عن التكاليف مقدمًا حتى لا تحصل على مفاجأة مخفية عندما تصل الفاتورة.

ما هو استخدام موقع Monday.com؟

يُستخدم موقع Monday.com في الغالب لإدارة المشاريع، وأتمتة عمليات العمل، وإنشاء النماذج، وإدارة علاقات العملاء. يمكن أن يتكامل مع البرامج بما في ذلك Adobe وMicrosoft Excel وGoogle Drive وحسابات الوسائط الاجتماعية والمزيد.

ما الذي يمكن دمجه مع Monday.com؟

يمكنك دمج بعض من أكبر موفري البرامج في Monday.com. تفحص ال القائمة الكاملة للتطبيقات. أي شيء لا يحتوي على عمليات تكامل معدة مسبقًا في موقع Monday.com، يمكنك إنشاؤه وتعيينه باستخدام أي منهما يصنع (إنتيجرومات سابقا) أو زابير.

بدلا من ذلك، يمكنك استئجار شريك الاثنين لمساعدتك في إعداد يوم الاثنين باستخدام عمليات التكامل المخصصة.

المنافسين Monday.com؟

لدى Monday.com العديد من المنافسين. المنافسون الأساسيون هم:

بعضها أفضل في جوانب محددة من الاثنين، لكن القليل منها أفضل بشكل عام من برامج القوى العاملة. يقوم موقع Monday.com بعمل جيد في معظم الأدوات التي يقدمها.

إيجابيات وسلبيات موقع Monday.com؟

هناك الكثير من الإيجابيات والسلبيات لموقع Monday.com. يقارن الجدول أدناه فوائد وعيوب استخدام يوم الاثنين.

خاتمة

في نهاية المطاف، أعتقد أن موقع Monday.com يمكن أن يكون له فوائد هائلة للمؤسسة. يتمتع البرنامج بأحد أعلى عوائد الاستثمار مقارنة بالبرامج الأخرى.

أدركت أنه يبدو أن هناك فجوة حقيقية في سوق حلول القوى العاملة. أعتقد أن هذا النوع من البرامج يجب أن يبدأ بالسؤال عن البرنامج الذي تستخدمه للقيام بعملك في جميع الجوانب الرئيسية لعملك. ابدأ بدمجها، ثم أنشئ تلقائيًا ما تحتاجه بناءً على إجابات هذه الأسئلة.

لا يبدو أن أي شخص قد نجح بالفعل في هذه العملية حتى الآن. ربما سيكون موقع Monday.com هو الأول أو ربما سيكون شخصًا آخر كذلك. وإنني أتطلع إلى رؤية التقدم في هذا المجال.

ما هو البرنامج الذي تستخدمه لإدارة جميع مهامك اليومية؟