ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Ampli 2023: اربح نقودًا عند التسوق

Ampli هو أحد تطبيقات استرداد النقود والمكافآت في كندا للمتسوقين الأذكياء.

على غرار تطبيقات استرداد النقود الشائعة الأخرى مثل Checkout 51 أو Rakuten أو Drop ، يوفر Ampli فرصًا لإعادة الأموال إلى محفظتك عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو في المتجر.

اقرأ مراجعة Ampli هذه للتعرف على كيفية عمل التطبيق ، وكيفية الحصول على مكافأة قدرها 10 دولارات ، ولماذا أعتبرها برنامج مكافآت جدير بالاهتمام.

ما هو أمبلي؟

Ampli هو برنامج استرداد نقدي تم تقديمه مؤخرًا ومتاح لجميع الكنديين ومدعوم من RBC Ventures.

يُسهل تطبيق Ampli الاستفادة من عروض استرداد النقود اليومية من بعض أفضل العلامات التجارية وتجار التجزئة في كندا.

تشمل بعض العلامات التجارية المميزة على المنصة WestJet و The Home Depot و Budget و Hudson’s Bay و The Keg و Rexall و ToysRus و Hello Fresh و Petro Canada و Freshii و Golf Town و Ownr و Baskin Robbins و DAVIDsTEA و Boston Pizza والعديد غيرها.

كان متوفرا في متجر التطبيقات و Google Play Store.

اعتبارًا من هذا التحديث ، تلقى مستخدمو التطبيق أكثر من 2 مليون دولار في شكل مكافآت وجوائز نقدية.

كيفية كسب النقود مع Ampli

قم بتنزيل التطبيق على هاتفك واربط بطاقات الخصم و / أو الائتمان الخاصة بك من أي من 130 مؤسسة مالية كندية مختلفة. أثناء عملية التسجيل ، سيُطلب منك إدخال الرمز البريدي الخاص بك حتى يتمكن التطبيق من العثور بسهولة على العروض المتاحة في منطقتك ، ولكن هذا اختياري. تُضاف النقود إلى حسابك عند إجراء عملية شراء باستخدام بطاقة مرتبطة في العلامات التجارية المشاركة. عندما يصل رصيدك النقدي إلى 15 دولارًا أو أكثر ، يمكنك صرف النقود باستخدام التحويل الإلكتروني. لا توجد رسوم لسحب النقود التي ربحتها.

بعض العروض المتاحة لي مؤخرًا في مانيتوبا هي:

Foodora: استرداد نقدي بنسبة 6٪

بترو كندا: 1٪

ريكسال: استرداد نقدي بنسبة 1٪

ماري براون: استرداد نقدي يصل إلى 5٪

جولف تاون: 15 دولارًا كاش باك

WestJet: استرداد نقدي بنسبة 1٪

السيد لوب: استرداد نقدي يصل إلى 5٪

بالإضافة إلى كسب النقود عند التسوق ، يوفر Ampli أيضًا للمستخدمين فرصًا شهرية لكسب إدخالات في مسابقة Dreamstakes.

على سبيل المثال ، في وقت كتابة هذا التقرير ، يمكنك الدخول للحصول على فرصة للفوز بواحدة من عشرة جوائز نقدية بقيمة 1000 دولار أو الفوز بواحدة من 3 آلات قهوة نسبرسو.

لكسب إدخالات في المسابقة ، يجب عليك ربط حساب بالتطبيق والمشاركة في بعض التحديات المختلفة داخل التطبيق والتي قد تشمل إجراء استطلاعات الرأي والتسوق لدى بائعي تجزئة محددين والمزيد.

لقد ربح مستخدمو Ampli بالفعل أكثر من مليون دولار في شكل جوائز نقدية واسترداد نقدي!

تقدم Ampli لأعضائها العديد من الطرق لتضخيم نقودهم.

يكسب الأعضاء استردادًا نقديًا بالإضافة إلى المكافآت المرتبطة ببطاقة الائتمان وبرامج الولاء الأخرى التي يستخدمونها بالفعل.

يمكن للمستخدمين الذين ينفقون في علامات Ampli المشاركة باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم RBC الخاصة بهم الحصول على استرداد نقدي إضافي بنسبة 1 ٪ كجزء من عروض معينة.

يوجد رمز أزرق للإشارة إلى العروض المكبرة وفرص استرداد النقود الإضافية على التطبيق.

كود الإحالة أمبلي

* عرض منتهي الصلاحية ** عند التسجيل للحصول على حساب Ampli وتوصيل بطاقتك واستخدام الرمز الترويجي AMP10 ، ستتلقى مكافأة ترحيب قدرها 10 دولارات.

يمكنك أيضًا إحالة الأصدقاء باستخدام رمز الإحالة الخاص بك ، وسيحصل كلاكما على 5 دولارات بعد ربط حسابه المصرفي الأول.

لماذا تستخدم Ampli؟

لماذا يجب أن تفكر في Ampli إذا كنت تستخدم بالفعل أحد تطبيقات استرداد النقود الحالية الأخرى للتوفير عند التسوق؟

كسب النقود أمر سهل: لا يطلب منك Ampli مسح إيصالات الشراء وتحميلها. يتم منح استرداد نقدي عند التسوق ببطاقتك المرتبطة. يمكنك بسهولة ربط الحسابات من أكثر من 130 مؤسسة مالية كندية. مضاعفة أرباح استرداد النقود: يمكنك بسهولة الجمع بين أكثر من تطبيق استرداد نقدي واحد وتوفير المزيد من المال. على سبيل المثال ، يمكنك التسوق باستخدام بطاقتك المرتبطة بـ Ampli لكسب النقود واسترداد الأموال عند إرسال الإيصالات المؤهلة إلى Checkout 51 أو التسوق عبر الإنترنت باستخدام Rakuten. اكسب استرداد نقدي حقيقي وليس نقاط: تمنحك العديد من برامج الولاء والمكافآت نقاطًا يمكنك استبدالها ببطاقات الهدايا. تقدم Ampli لأعضائها النقد الفعلي ويمكنك تحويل الأموال المكتسبة مباشرة إلى حسابك المصرفي باستخدام التحويل الإلكتروني مجانًا بمجرد أن تكسب 15 دولارًا على الأقل.

هل Ampli آمن ومشروع؟

يتم دعم Ampli من قبل أكبر بنك في كندا ، RBC ، وهي مؤسسة مالية كانت موجودة منذ عام 1864. واسمها التشغيلي هو RBC Ampli Inc.

وفقًا لموقعه على الويب ، فإنه يستخدم تقنية تشفير 256 بت للحفاظ على أمان بياناتك ، وتكون بيانات المعاملات الخاصة بك مجهولة المصدر.

تم تصنيف تطبيق Ampli جيدًا على Google Play Store و App Store ولديه تصنيف 4.1 / 5 و 4.5 / 5 على التوالي.

أمبلي مقابل راكوتين

Rakuten (eBates سابقًا) يتتبع تلقائيًا مشترياتك عبر الإنترنت ويقيد رصيدك باسترداد نقدي مكتسب من خلال العروض والخصومات.

إنه أكثر شهرة من Ampli ولديه شراكات مع أكثر من 750 تاجر تجزئة في كندا و 3000 في الولايات المتحدة

لكسب مع Rakuten ، قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني وقم بزيارة لوحة التحكم الخاصة بك قبل زيارة متجر التجزئة المفضل لديك على الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام ملحق متصفح Rakuten وهو ينبهك عند توفر عروض استرداد النقود.

يحصل مستخدمو Rakuten الجدد على مكافأة قدرها 30 دولارًا بعد إكمالهم أول عملية شراء عبر الإنترنت بقيمة 30 دولارًا أو أكثر عبر الموقع. يتم دفع أرباحك كل ثلاثة أشهر من خلال PayPal أو شيك.

أمبلي مقابل قطرة

يقدم Ampli and Drop استردادًا نقديًا تلقائيًا عندما تتسوق من بائعي التجزئة المشاركين. بينما لا يقدم تطبيق Drop Dreamstakes (هدايا مجانية) ، فإنك تحصل على فرص لكسب مكافآت إضافية عندما:

أجب عن الاستطلاعات المدفوعة

العب ألعاب الورق

مشاهدة إعلانات الفيديو

شارك في العروض الخاصة

يدفع لك كلا التطبيقين لإحالة الأصدقاء ، وتكسب 5 دولارات لكل إحالة تقوم بالتسجيل باستخدام رابط أو رمز الإحالة الخاص بك.

يمكنك استبدال نقاط Drop الخاصة بك بالعديد من بطاقات الهدايا الشهيرة.

افكار اخيرة

تطبيق Ampli هو أحدث تطبيق لاسترداد الأموال لكسب المال ؛ تقييمي إيجابي.

مع نمو الشركة ، سنرى المزيد من التجار وزيادة الفرص للمستخدمين لتوفير المال في التسوق اليومي.

المنشورات ذات الصلة