ستساعدك المقالة التالية: مراجعة App Flame – هل تطبيق ألعاب الهاتف المحمول هذا مشروع ويستحق ذلك؟

لقد قمنا بتغطية تطبيقات مختلفة تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب من قبل على This Online World.

لقد نمت تطبيقات الألعاب هذه بالتأكيد في شعبيتها على مدار السنوات القليلة الماضية. في الوقت الحاضر ، لديك عدد كبير من الخيارات لكسب بطاقات هدايا مجانية وأموال إضافية مباشرة من هاتفك الذكي.

ربما تكون قد سمعت بالفعل عن تطبيقات أخرى تتيح لك جني الأموال من ممارسة ألعاب الفيديو ، مثل Mistplay ، والتي جعلتها تتصدر هذا النوع من تطبيقات كسب المال.

ومع ذلك ، سنقوم اليوم بتغطية App Flame ، وهو تطبيق ألعاب يدفع لك مقابل اللعب ، للتحقق مما إذا كان الأمر يستحق التنزيل على هاتفك.

لقد اختبرت App Flame لمعرفة كيفية عمل التطبيق ومقدار الأموال التي يمكنك جنيها. وفي مراجعة App Flame الخاصة بي ، أشارك تجربتي الشخصية مع التطبيق وكيفية تحديد ما إذا كان الأمر يستحق الاستخدام.

دعنا نتعمق!

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ما هو App Flame؟

App Flame هو تطبيق Android يدفع لك مقابل تنزيل وتجربة ألعاب محمولة جديدة.

يحتوي التطبيق على أكثر من 5 ملايين عملية تثبيت و 60.000 مراجعة وتقييم 4.2 على Google Play Store! غالبية المراجعات تعطي أيضًا تصنيفًا 5 نجوم.

على الرغم من أن هذا التطبيق ليس معروفًا مثل Mistplay أو AppStation ، إلا أنه لا يزال أحد تطبيقات مكافآت الألعاب المحمولة الرائدة.

إنه مجاني تمامًا بدون عمليات شراء داخل التطبيق أو أي نوع من أنواع الاحتيال “الإيداع المسبق قبل أن تحصل على أموالك”.

بالإضافة إلى ذلك ، يتوفر App Flame وهو تطبيق beermoney شبه عالمي ، مما يعني أنه يمكنك استخدامه في الولايات المتحدة وكندا وأجزاء أخرى من العالم.

إذا كنت تريد تجربة التطبيق ، فستظهر لك المعلومات أدناه كيفية البدء …

كيف يعمل App Flame؟

لقد قمت بتنزيل App Flame لتجربة التطبيق لهذه المراجعة ، ووجدت أن التطبيق سهل الاستخدام للغاية وسهل الاستخدام.

يعمل كسب المكافآت باستخدام App Flame في أربع خطوات بسيطة:

قم بتثبيت التطبيق والاشتراك قم بتنزيل وتشغيل ألعاب جديدة كسب النقاط كلما لعبت أكثر المصروفات

سأقوم بتغطية كل خطوة بالتفصيل أدناه لمساعدتك على فهم طرق تحقيق أقصى استفادة أثناء استخدام App Flame.

1. التثبيت والتسجيل

لبدء استخدام App Flame ، توجه إلى Google Play Store على جهاز Android وابحث عن App Flame باستخدام أداة البحث.

عندما تعثر على التطبيق ، اضغط على تنزيل وانتظر حتى ينتهي. يمكنك بعد ذلك فتح التطبيق والبدء في عملية التسجيل.

مباشرة بعد فتح التطبيق ، سيتعين عليك التسجيل برسالة بريد إلكتروني أو من خلال Facebook.

يمكنك أيضًا إدخال عمرك وجنسك. يدعي App Flame أن هذا يساعد في مواءمتك بألعاب أكثر إثارة للاهتمام.

Note أنه يتعين عليك أيضًا منح إذن App Flame للعمل جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى. هذا هو المعيار في عالم تطبيقات الألعاب.

تُستخدم بيانات الاستخدام لتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في لعب لعبة أو استخدام أحد التطبيقات. إنهم بحاجة إلى هذه المعلومات لأنك تحصل على أموال بناءً على مقدار الوقت الذي تقضيه في اللعبة.

تربح أيضًا 5555 mCoins (شكل عملة المكافأة) كمكافأة تسجيل ، والتي تتيح لك لعب بعض الألعاب وصرف مكافآتك بسرعة كبيرة.

2. قم بتنزيل ألعاب جديدة والعب

بمجرد إنشاء حسابك ، يمكنك رؤية قائمة الألعاب على شاشة App Flame الرئيسية التي يمكنك الاختيار من بينها لبدء اللعب وكسب العملات المعدنية.

كان لدي عدد غير قليل من الألعاب في قائمتي عند اختبار App Flame ، لذلك كان من الجيد رؤيته.

كل لعبة لها رقم معروض بجانبها. هذا هو مقدار العملات التي يمكنك ربحها في الدقيقة. سيبدو مثل “243 قطعة نقدية في الدقيقة”.

يجب أن تلاحظ ، يبدأ هذا الرقم في الانخفاض بسرعة كبيرة بعد أن تبدأ اللعب لفترة من الوقت. هذا يجعل كسب العملات المعدنية أكثر صعوبة كلما استقرت أكثر.

كسب عملات أقل وأقل كلما لعبت لعبة معينة لتحفيزك على تنزيل لعبة أخرى وكسب المزيد من العملات المعدنية بهذه الطريقة.

لذلك ، قد يكون من الأفضل تجربة ألعاب جديدة كثيرًا لزيادة أرباحك المحتملة.

سنتحدث عن الجانب السلبي الذي سيحدث لاحقًا في مراجعة App Flame ، لكن الأمر يستحق أن يؤخذ في الاعتبار.

3. اكسب النقاط

كما أوضحنا سابقًا ، يدفع لك App Flame كل دقيقة ولكل لعبة مبلغ مختلف تدفعه مقابل لعبها.

جزء الربح بسيط جدًا لأن كل ما عليك فعله هو … ممارسة الألعاب! هذا حقًا كل ما في الأمر.

هذا يختلف عن تطبيقات مثل Mistplay ، والتي تدفع لك في الغالب مقابل الارتقاء في اللعبة أو رفع مستوى حساب Mistplay الإجمالي الخاص بك.

أثناء لعبك للألعاب ، سترى أن mCoins تبدأ في الإضافة داخل التطبيق ، ويمكنك في النهاية صرف النقود عندما تصل إلى الحد الأدنى وهو 5000 قطعة نقدية.

فقط تأكد من أن لديك مساحة خالية كافية لتنزيل جميع الألعاب الجديدة التي ستجربها. خلاف ذلك ، سيكون من المستحيل عمليا كسب أي أموال.

4. صرف النقود

لديك خياران عندما يتعلق الأمر بالسحب من خلال App Flame: نقد PayPal أو بطاقات هدايا مجانية.

تعد القدرة على السحب النقدي باستخدام PayPal النقدي المجاني ميزة إضافية بالتأكيد. ومع ذلك ، إذا لم تكن مقيمًا في الولايات المتحدة ، فلن يكون خيار بطاقة الهدايا متاحًا لك.

هذا يتركك مع Paypal فقط كخيار (وهو المال الذي يمكن استخدامه في كل شيء على أي حال).

تأتي معظم بطاقات الهدايا في غضون أسبوع (معظمها في غضون أيام قليلة) وتأتي ودائع Paypal إما في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

ومع ذلك ، ذكرت مراجعات أخرى لـ App Flame من المستخدمين أن الأشخاص واجهوا مشكلة في تحويل عملتهم إلى خيارات الدفع المناسبة ، مما قد يجعل من الصعب الإيداع في أحد البنوك.

خيارات مكافآت اللهب التطبيق

في حين أن خيارات المكافآت محدودة للغاية ، إلا أن هناك قدرًا مناسبًا من بطاقات الهدايا للاختيار من بينها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Paypal عبارة عن نقود إلى حد كبير ، لذا لا يمكنك أن تخطئ حقًا.

فيما يلي بعض بطاقات الهدايا المتوفرة على App Flame:

هناك عدد قليل من الخيارات للاختيار من بينها ، لكنك تحصل على هذه النقطة. هناك مجموعة متنوعة جدًا من بطاقات الهدايا التي ستجد بالتأكيد بعض الاستخدام لها في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت من محبي الألعاب المحمولة ، فيمكن استخدام الأموال التي كسبتها لشراء تطبيقات على Google Play Store!

قائمة ألعاب التطبيق Flame

إذا كنت تفكر في تنزيل App Flame ، ولكنك قلق من أنك لن تستمتع بالألعاب المتوفرة لديهم ، فإليك قائمة سريعة بالأنواع لتلخيص خياراتك: كانت لعبة King of Avalon هي لعبتي المقترحة / المميزة.

هذا اختيار لائق ، وكما ذكرت ، فإنك تكسب المزيد من العملات المعدنية لتجربة ألعاب متعددة ، لذا فإن الاختيار المتنوع يعد ميزة إضافية.

إذا كنت مهتمًا ببعض الألعاب المحددة ، فإليك قائمة بالألعاب الفعلية على App Flame لتعطيك فكرة أفضل عما يمكنك لعبه:

صعود الممالك: الحملة الصليبية المفقودة

فتحات Slotomania

ملك أفالون

سوليتير كاش

ملحمة المستدعين

كلمات مع الأصدقاء

حالة البقاء على قيد الحياة

فقاعة النقدية

حصاد الأرض

انت وجدت الفكرة.

إنها ألعاب أساسية من جميع أنواع الأنواع التي تتطلب منك عادةً إكمال مهمة معينة في اللعبة أو مجرد اللعب للمدة التي تريدها.

هل App Flame مشروع؟

App Flame هو تطبيق مكافآت ألعاب شرعي يدفع لك نقدًا من PayPal وبطاقات هدايا مجانية للعب ألعاب محمولة مختلفة. هناك الكثير من إثباتات الدفع عبر الإنترنت ، وبعد أن اختبرت التطبيق ، ربحت عملات معدنية مقابل الوقت الذي أمضيته في ممارسة الألعاب.

ومع ذلك ، فإن App Flame لا يدفع الكثير. يحتوي على تقييمات إيجابية ، لكن المستخدمين يقرون بأنه لن يجعلك ثريًا أو يتيح لك ترك وظيفتك اليومية.

باختصار ، App Flame مشروع وليس عملية احتيال. استخدمها لكسب المال بسرعة إذا كنت تستمتع بلعب الألعاب ، ولكن لديك توقعات واقعية.

كم يدفع App Flame؟

يدفع لك App Flame بعملة mCoins ، والتي يمكنك تحويلها بعد ذلك إلى دولارات من خلال Paypal أو بطاقات الهدايا.

تحتاج إلى ما لا يقل عن 5000 mCoins (0.50 دولار) لسحب الأموال. يحقق معظم الأشخاص هذا العائد في غضون اليوم الأول من تنزيل التطبيق ، وهو أمر إضافي.

فيما يلي بعض خيارات المكافآت ومتطلبات العملة:

0.50 دولار من PayPal Cash – 4999 م عملات معدنية.

– 4999 م عملات معدنية. 5 دولارات PayPal Cash – 47.065 مليون عملات معدنية.

47.065 مليون عملات معدنية. 10 دولارات من خلال PayPal Cash – 93188 مليون عملات معدنية.

– 93188 مليون عملات معدنية. 20 دولارًا أمريكيًا PayPal Cash – 182،667 مليون عملات معدنية.

كما ترى ، هناك خصم طفيف إذا احتفظت بمكافآت أكبر ، على الرغم من أنني أوصي بسحب حوالي 5 دولارات أو 10 دولارات للتأكد من حصولك على أموال بالفعل.

بشكل أساسي، 100 قطعة نقدية ستجعلك 0.01 دولار (اعط او خذ). في بعض الأحيان يكون لديهم خصم طفيف على كمية العملات التي لديك للوصول إلى هدفك بشكل أسرع.

من الواضح أن إمكانية الكسب منخفضة للغاية في هذا التطبيق ، مما يتطلب قدرًا مناسبًا من ساعات اللعب لمثل هذا العائد الصغير.

إذا كنت تستمتع حقًا بلعب ألعاب الهاتف المحمول وتجربة ألعاب جديدة ، فقد يكون التطبيق أكثر فائدة لك لكسب بضعة دولارات إضافية هنا وهناك.

أفضل التطبيقات مثل App Flame

إذا كنت من محبي ألعاب الهاتف المحمول وترغب في توسيع خياراتك خارج App Flame ، فهذه القائمة من التطبيقات مثل App Flame تناسبك.

بعض التطبيقات التي يمكنك وضعها في الاعتبار تشمل:

قام توم أيضًا بإنشاء مقطع فيديو يشارك بعض الطرق الأخرى لممارسة الألعاب مقابل المال ، بما في ذلك بعض التطبيقات ذات الأجور المرتفعة مثل App Flame.

لن يسمح لك أي من هذه التطبيقات بالتخلي عن عملك اليومي ، ولكن إذا كنت تريد بعض الطرق السهلة لكسب مكافآت مجانية والاستمتاع بألعاب الهاتف المحمول ، فإن هذه التطبيقات تمثل صخبًا جانبيًا موثوقًا به.

ويمكنك دائمًا التبديل إلى هذه التطبيقات المتنوعة بمجرد استنفاد قائمة ألعاب App Flame وتحتاج إلى بعض الألعاب الجديدة لتلعبها.

أخيرًا ، إذا كنت تريد المزيد من الطرق لكسب المال باستخدام هاتفك ، فيمكنك أيضًا تجربة العديد من مواقع gpt أو مواقع الاستطلاعات المدفوعة للاستمرار في كسب المكافآت.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 150 دولارًا سريعًا.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

تماما مجاني للاستخدام

لعبة لائقة متنوعة ومتنوعة النوع

مزيج من مكافآت PayPal النقدية وبطاقات الهدايا

سهل الاستخدام

في الغالب عالمية

سلبيات:

إمكانية تحقيق أرباح منخفضة للغاية

الألعاب تدفع أقل كلما لعبت بها

Android فقط

لا تستحق وقتك إذا كنت لا تستمتع بألعاب الهاتف المحمول

أسئلة مكررة

ما هو نظام التشغيل الذي يعمل؟

في الوقت الحالي ، يتوفر App Flame فقط لمستخدمي Android الذين لديهم هاتف من الإصدار 4.4 وما فوق. تحتاج أيضًا إلى مساحة لتنزيل التطبيق (39 ميجابايت) وبعض الألعاب التي ستلعبها.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات Android التي تدفع.

هل App Flame iOS متوفر؟

لا يتوفر App Flame على نظام iOS ولديه تطبيق ألعاب Android فقط. يمكنك قراءة منشورنا حول أفضل ألعاب المال على iPhone إذا كنت تريد بعض بدائل iOS.

لماذا يصعب الاستمرار في كسب المكافآت؟

أثناء لعب ألعاب معينة على التطبيق ، ستبدأ أرباحك في الدقيقة في الانخفاض ببطء. هذا هو السبب في أنك قد تواجه خسارة في المكافآت بعد لعب نفس اللعبة لفترة من الوقت.

يستخدم App Flame هذه الطريقة لتحفيزك على تنزيل الألعاب الجديدة وتجربتها كثيرًا.

ومع ذلك ، إذا نظرت إلى بعض Google Play Store من المراجعات ، ستلاحظ أن بعض المستخدمين أبلغوا أيضًا عن خطأ يؤثر على أرباحهم ، لذا راقب ذلك.

يبدو أن تبديل الأجهزة يمكن أن يسبب مشاكل ، وهناك أيضًا تأخير في بعض الأحيان لظهور mCoins في حسابك.

هناك عدد لا بأس به من الألعاب ، وهي ميزة إضافية ، لكن لا أعتقد أن هذه بالضرورة طريقة طويلة الأجل لكسب المال عبر الإنترنت.

هل يوجد برنامج إحالة تطبيق Flame؟

إذا قمت بدعوة أصدقاء إلى App Flame ، فسيحصل كل منكما على 25٪ من جميع العملات التي تربحها. هذه مكافأة إحالة قوية جدًا إذا كنت تلعب الألعاب بنشاط وتساعدك في الوصول إلى مكافآتك بشكل أسرع.

ومع ذلك ، فإن أرباحك تتباطأ ، لذا ضع ذلك في اعتبارك.

يبدو كسب 25 ٪ من العملات المعدنية مدى الحياة أمرًا رائعًا ، ولكن مرة أخرى ، لا أعتقد أن App Flame لديه إمكانات طويلة الأمد بشكل لا يصدق لزيادة دخلك.

افكار اخيرة

في نهاية اليوم ، يعد App Flame طريقة ممتعة وبسيطة لكسب بعض بطاقات الهدايا المجانية أو أموال PayPal في أوقات فراغك أثناء اللعب.

هل سيجعلك هذا الكثير من المال؟

من الناحية الواقعية … لا. لن تغطي فواتيرك أو تغير أموالك كثيرًا.

هذا التطبيق مخصص للاعبين على الأجهزة المحمولة الذين لديهم حقًا حب للألعاب ولا يمانعون في جني بضعة دولارات شهريًا لفعل شيء كانوا يفعلونه بالفعل.

إذا لم تكن أنت ، فقد يكون من الأفضل لك العثور على تطبيق آخر لكسب المال لتستهلك وقتك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تجربة أشياء مثل تطبيقات gig الاقتصادية أو النظر في المشاكل الجانبية مثل تطبيقات القيادة التي تدفع.

هذه الأنواع من الأشياء مربحة أكثر ، على الرغم من أنه لا يمكنك كسب المال بمجرد الجلوس حولك على هاتفك الذكي.

آمل أن تساعدك مراجعة تطبيق App Flame في تحديد ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح لك في النهاية.

حظا سعيدا في رحلة اللعب الخاصة بك!

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب نقود إضافية؟ الدفع:

مراجعة التطبيق Flame



اسم: App Flame

وصف: App Flame هو تطبيق ألعاب محمول يتيح لك كسب أموال PayPal وبطاقات هدايا مجانية لتنزيل ألعاب الهاتف المحمول الجديدة ولعبها.

نظام التشغيل: ذكري المظهر

فئة التطبيق: تطبيقات الألعاب

مؤلف: دانيال فريدمان

إمكانية الكسب

خيارات الكسب

خيارات المكافأة

سهولة الاستعمال

سحب المال

خدمة الزبائن

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