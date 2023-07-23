ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Awario 2023 – التسعير والميزات والمزيد

مرحبًا بك في مراجعة Awario.

Awario هي إحدى أدواتنا المفضلة لمراقبة الوسائط عبر الإنترنت. لقد حقق خفضًا في تقريرنا الأخير عن أفضل برامج مراقبة الوسائط الاجتماعية بفضل مجموعة الميزات المتطورة وقاعدة البيانات الضخمة والتحليلات القوية.

في هذا المنشور ، سنستكشف المزيد مما يجب أن تقدمه أداة مراقبة الوسائط الاجتماعية هذه. سنناقش ميزات Awario وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها بقدر كبير من التفاصيل.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من القراءة ، سيكون لديك كل المعلومات التي تحتاجها لتقرر ما إذا كانت الأداة المناسبة لاحتياجاتك أم لا.

هيا بنا نبدأ!

ما هو Awario؟

أواريو هي أداة استماع ومراقبة للويب الاجتماعي تتيح لك مراقبة ما يقوله الناس عن علامتك التجارية عبر الويب وجمع رؤى حول عملائك ومنافسيك والسوق المستهدف.

إنه يزحف إلى الإنترنت بالكامل – بما في ذلك المقالات ومنصات الوسائط الاجتماعية والمنتديات ومنشورات المدونات والقصص الإخبارية والمصادر الأخرى – لاكتشاف إشارات العلامة التجارية حتى تتمكن من تتبع المحادثات التي يجريها المستخدمون حول عملك.

عندما يذكر شخص ما علامتك التجارية عبر الإنترنت ، ستعرف عنها.

لكن هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضًا استخدام Awario من أجل:

راقب منافسيك

تتبع المنتج أو المنافسين (للكشف عن عملاء مبيعات جدد)

الاستجابة والتفاعل مع جمهورك / عملائك على وسائل التواصل الاجتماعي

ابحث عن المؤثرين وتواصل معهم

حدد أهم سفراء علامتك التجارية

حدد شعور علامتك التجارية

قم بالوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس لتحليل أداء التسويق الخاص بك

قم بمقارنة أدائك بمنافسيك

بناء التقارير

بالإضافة إلى الكثير.

ما هي الميزات التي يقدمها Awario؟

بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على ميزات Awario الرئيسية.

عند التسجيل لأول مرة في النظام الأساسي ، سيُطلب منك إعداد مشروعك الأول.

أضف اسم العلامة التجارية الذي تريد مراقبته ، بالإضافة إلى بعض الكلمات الرئيسية لوصف منتجك والأسماء التجارية لأي منافس تريد تتبعه.

يمكنك إضافة مصطلحات متعددة في أي حقل ، لذلك من الأفضل إدخال نوعين من الصيغ الشائعة لاسم علامتك التجارية لضمان عدم تفويت أي شيء. ستحتاج أيضًا إلى إدخال علامة تصنيف واحدة على الأقل (مثل #startupbonsai) للمراقبة Instagram.]

لإنهاء إعداد كل شيء ، يمكنك ربط حساباتك من مختلف منصات التواصل الاجتماعي (Twitterو Facebookو Instagramو YouTubeو Vimeo).

سيساعد ذلك Awario في العثور على المزيد من نتائج الوسائط الاجتماعية بشكل أسرع ، وتمكينك من التفاعل مع منشورات الوسائط الاجتماعية مباشرة من التطبيق. إذا كان لديك حساب على Slack ، فإننا نوصي أيضًا بربطه بـ Awario للحصول على إشعارات سهلة.

بمجرد القيام بكل ذلك ، سيتم نقلك إلى ملف لوحة القيادة.

هنا ، يمكنك مشاهدة لقطة للبيانات التي تم سحبها من التقارير ، والتي يمكنك الوصول إليها بالكامل من خلال الشريط الجانبي الأيسر.

سنلقي نظرة على ما يمكنك رؤيته في كل تقرير من هذه التقارير بعد ذلك بينما نستكشف بعضًا من أهم الميزات.

يذكر الأعلاف

من الشريط الجانبي الأيسر ، انقر فوق الكلمة الرئيسية المستهدفة / اسم العلامة التجارية أسفل يذكر يتجه لفتح يذكر تغذية.

هنا ، سترى قائمة تشغيل إشارات علامتك التجارية. تراقب أداة مراقبة الويب الخاصة بـ Awario الويب بدون توقف وتقوم بتحديث الخلاصة في الوقت الفعلي ، وبمجرد أن يذكر شخص ما اسم علامتك التجارية المتعقبة ، ستجده هنا.

إلى جانب كل ذكر في القائمة ، يمكنك رؤية معلمات مفيدة مثل وقت نشرها ، ومن تم نشرها ، وإجمالي مدى وصولها (عدد الأشخاص الذين شاهدوها) ، ومشاعرها (المزيد حول هذا لاحقًا).

إذا كنت تريد الانتقال إلى أنواع معينة من الإشارات ، يمكنك استخدام خيارات التصفية.

انقر فوق رموز قنوات الوسائط في الجزء العلوي لتصفية الخلاصة حسب المصدر. يمكنك أيضًا النقر فوق رمز التصفية لتضييق نطاق النتائج استنادًا إلى مدى وصولها (لمشاهدة المناقشات الأكثر تأثيرًا أولاً) ، والمشاعر ، والفترة الزمنية ، والعلامات ، واللغة ، والمواقع ، والمؤلف ، والمزيد.

للمساعدة في الحفاظ على تنظيم الأشياء ، يقوم Awario بالإشارة معًا في مجلدات أنيقة ، مثل القراءة / غير المقروءة ، وما إلى ذلك. يتم أيضًا تجميع المشاركات والتغريدات في نفس المجلد. يمكنك نقل الإشارات بين المجلدات يدويًا بالنقر فوق الإجراءات الموجودة أسفلها.

على سبيل المثال ، انقر فوق وضع علامة “تم” لنقل إشارة إلى مجلد مؤرشف ، أو انقر فوق أيقونة النجمة لإضافتها إلى المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة علامات وإضافة إشارات إلى قائمتك السوداء وحذفها عبر أزرار الإجراءات.

إدارة الوسائط الاجتماعية داخل التطبيق

شيء آخر يمكنك القيام به من موجز الإشارات هو التفاعل مع الأشخاص الذين يتحدثون عن علامتك التجارية أو كلماتك الرئيسية.

ما عليك سوى النقر فوق أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لفتحه على الجانب الأيمن من الشاشة. يمكنك بعد ذلك الرد عليها مباشرة من خلال Awario دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب جديدة.

يتيح لك ذلك أنت وفريقك الإجابة على أسئلة العملاء ومتابعة التعليقات الإيجابية والسلبية داخل التطبيق ، وهي ميزة لا تقدر بثمن لإدارة السمعة عبر الإنترنت. يعمل Awario كمحور مركزي لجميع اتصالاتك.

تقود الجيل

تذكر سابقًا عندما تحدثنا عن كيفية إعداد مشروعك لأول مرة ، يطلب منك Awario إدخال بضع كلمات لوصف منتجك ومنافسيك؟

حسنًا ، يستخدم هذه المعلومات لإنشاء عملاء محتملين جدد لعملك.

أواريو ميزة العروض يجمع بين الكلمات الرئيسية لمنتجك وأسماء العلامات التجارية المنافسة مع الرؤى التنبؤية من أجل العثور على عملاء محتملين جدد عبر الويب.

على سبيل المثال ، إذا لاحظت أن شخصًا ما يشكو من أحد منافسيك الذين تم تعقبهم ، أو يطلب توصيات لمنتجات مماثلة ، فسوف يحدده على أنه عميل محتمل.

يسرد كل هذه الاحتمالات في يؤدي فاتورة غير مدفوعة.

ستجد هنا موجزًا ​​آخر مليئًا بالمحادثات.

كما هو الحال مع موجز الإشارات ، يتم تحديثه في الوقت الفعلي ويمكنك الرد على كل مناقشة في التطبيق من أجل رعاية العملاء المحتملين ونقلهم إلى أسفل مسار تحويل المبيعات الخاص بك.

اكتشاف المؤثرين والتواصل معهم

في ال المؤثرون التقرير ، يمكنك العثور على قائمة بجميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤلفين الذين ذكروا علامتك التجارية أو الكلمات الرئيسية المتعقبة.

يمكنك فرز هذه القائمة لاكتشاف المؤثرين في المجال وسفراء العلامات التجارية ، ثم التواصل معهم من أجل التعاون في مجال التسويق.

بشكل افتراضي ، سيتم سرد المؤثرين حسب أعداد جمهورهم وسيظهرون إلى جانب مقاييس مختلفة ، بما في ذلك إحصاءات المشاعر. يمكنك فرزها حسب الإشارات أو المتابعين أو مدى الوصول أو عدد الإشارات ، اعتمادًا على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.

يمكنك أيضًا اختيار المصادر التي تريد رؤية المؤثرين منها (على سبيل المثال ، Twitterو Instagram، إلخ) بتحديد رمز أو أكثر من رموز المصدر.

تحليلات

إذا كنت تريد حقًا الدخول في البيانات ، فافتح ملف يذكر الإحصاء تقرير. من هنا ، يمكنك ضخ الكثير من بيانات التحليلات التي يمكن أن تساعدك على تحليل أدائك وفهم الأشخاص الذين يتحدثون عن علامتك التجارية بشكل أفضل.

في الجزء العلوي من التقرير ، سترى مخططًا يتيح لك تتبع نمو إشاراتك بمرور الوقت. تتيح لك البيانات التاريخية إلقاء نظرة على ما يصل إلى 10 سنوات ومعرفة مدى تقدمك.

أسفل ذلك ، سترى مخططًا آخر يوضح المشاعر ، وكيف تغيرت بمرور الوقت. يعد تحليل المشاعر هذا ميزة رائعة أخرى يقدمها Awario. يصنف تلقائيًا الإشارات إلى علامتك التجارية على أنها إما إيجابية أو سلبية أو محايدة ، اعتمادًا على سياق المناقشة التي ظهرت فيها.

بعد ذلك ، تستخدم هذه المعلومات لإنشاء مخططات كهذه ، والتي يمكنك الاطلاع عليها لقياس وتحليل معنويات علامتك التجارية.

أسفل الرسم البياني للمشاعر ، ستجد تصورات توضح تقسيم الجنس للأشخاص الذين يتحدثون عن علامتك التجارية ، والبلدان التي تأتي منها علامتك التجارية ، ومتوسط ​​عمر المؤلف.

يوضح لك مخطط مدى الوصول عدد الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للمناقشات حول علامتك التجارية. إنها طريقة جيدة لمعرفة مدى التأثير الذي تحدثه علامتك التجارية.

ميزة أخرى رائعة ستجدها في تقرير إحصائيات الإشارة هي موضوع الغيمة.

إنها تصور الكلمات الأكثر شيوعًا التي تظهر في المحادثات حول علامتك التجارية ، مع ظهور المصطلحات الأكثر شيوعًا بشكل أكبر.

تتضمن بيانات التحليلات الأخرى التي يمكنك العثور عليها في مكان آخر في هذا التقرير نظرة عامة على أهم المؤثرين والإشارات ، وعدد المرات التي تتحدث فيها أنواع الحسابات المختلفة عن علامتك التجارية (الشركة مقابل الشخصية) ، وتفصيل إجمالي الإشارات حسب المصدر.

مراقبة العلامة التجارية التنافسية

أسفل تقرير “أذكر الإحصائيات” في الشريط الجانبي ، يمكنك الوصول إلى ملف مقارنة التنبيهات تقرير. هذا هو تحليل المنافس وأداة قياس الأداء الخاصة بـ Awario.

هنا ، يمكنك إضافة العديد من المنافسين وتحليلهم جنبًا إلى جنب لتحديد من لديه النصيب الأكبر من الصوت ومعرفة كيف تقارن من حيث أشياء مثل العاطفة وإحصاءات المؤلف.

الإبلاغ

يمكنك تخصيص أي من التقارير (اذكر الإحصائيات ، ومقارنة التنبيهات ، والمؤثر) لتلبية احتياجاتك الخاصة.

ما عليك سوى سحب وإسقاط عناصر واجهة المستخدم على الصفحة لإعادة ترتيبها حسب الأولوية ، أو النقر فوق رمز علامة الجمع في الجزء السفلي لإضافة المزيد من الأدوات التي تقارن مجموعات البيانات المختلفة.

عند القيام بذلك ، يمكنك إنشاء تقارير استماع اجتماعية مخصصة تعرض بالضبط ما تريد عرضه ، ثم تنزيلها كملف PDF ومشاركتها مع عملائك ببضع نقرات.

بناءً على الخطة التي قمت بالتسجيل فيها ، يمكنك حتى فتح إعدادات التسمية البيضاء لإضافة علامتك التجارية الخاصة إلى التقرير.

تنبيهات البريد الإلكتروني

من إعدادات المشروع نافذة ، يمكنك إدارة إعدادات إشعار البريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بتبديل رسائل البريد الإلكتروني لتمكين تنبيهات البريد الإلكتروني والحصول على إشارات جديدة وعملاء محتملين يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك على فترات زمنية محددة.

يمكنك تحديد ما تريد تلقي إشعارات البريد الإلكتروني بشأنه واختيار التردد الخاص بك: يوميًا أو أسبوعيًا

الكلمات الرئيسية السلبية

منك إعدادات التنبيه، يمكنك أيضًا إضافة كلمات رئيسية سلبية إلى مشروعك. هذه ميزة متقدمة تمنحك مزيدًا من التحكم في بياناتك.

كل ما عليك فعله هو كتابة بعض المصطلحات في ملف الكلمات الرئيسية المستبعدة مربع ، وسيقوم Awario بتصفية أي إشارات لاسم علامتك التجارية / الكلمة الرئيسية المتعقبة التي تتزامن مع هذه المصطلحات.

إليك كيف يمكن أن يكون ذلك مفيدًا. دعنا نتخيل أنك Elon Musk وتريد تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية ، Tesla.

المشكلة هي أن الكثير من الناس الذين يتحدثون عن “تسلا” سيتحدثون عن “نيكولا تيسلا” – المخترع.

لست مهتمًا بهذه المحادثات لأنها ليست ذات صلة بعلامتك التجارية ، لذا بدلاً من السماح لها بسد خلاصتك ، يمكنك تصفيتها عن طريق إضافة “Nikola” ككلمة رئيسية سلبية. بهذه الطريقة ، سيحتوي موجز الإشارات فقط على التنبيهات المهمة بالفعل.

البحث المنطقي

آخر ميزة متقدمة أردنا ذكرها هي البحث المنطقي وظيفة. إنها ميزة قوية تتيح استعلامات بحث أكثر مرونة باستخدام عمليات المنطق المنطقي.

يمكنك استخدام هذه العمليات لدمج مجموعات من الكلمات الرئيسية معًا وجمع الإشارات في سياقات محددة للغاية.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام ملف وصلة:”*/* العامل للعثور على روابط لجميع صفحات المجال والمجال الفرعي الخاص به.

أو استخدم ملف و للعثور على جميع المحادثات التي تتضمن كلمات رئيسية متعددة مستهدفة في نفس المحادثة.

يبدو الأمر معقدًا ، لكنه مفيد أيضًا بشكل لا يصدق.

للوصول إليه ، قم بإعداد تنبيه جديد. بعد ذلك ، عندما يُطلب منك اختيار وضع التنبيه الخاص بك ، حدد قيمة منطقية. بعد ذلك ، فقط أدخل استعلام البحث واضغط على احفظ التغييرات.

مراجعة Awario: إيجابيات وسلبيات

الآن بعد أن أصبحنا على دراية بميزات Awario ، فلنتحدث عن أكبر مزاياها وعيوبها.

إيجابيات Awario

الخيارات المتقدمة. بالإضافة إلى جميع الأدوات الأساسية التي تتوقعها من حل الاستماع لوسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال ، موجز مذكور ، والتحليلات ، وإعداد التقارير ، وما إلى ذلك) ، يأتي Awario أيضًا مع بعض الميزات المتقدمة ، مثل مراقبة العملاء المتوقعين ، ومشغلي البحث المنطقي ، والقياس التنافسي.

بالإضافة إلى جميع الأدوات الأساسية التي تتوقعها من حل الاستماع لوسائل التواصل الاجتماعي (على سبيل المثال ، موجز مذكور ، والتحليلات ، وإعداد التقارير ، وما إلى ذلك) ، يأتي Awario أيضًا مع بعض الميزات المتقدمة ، مثل مراقبة العملاء المتوقعين ، ومشغلي البحث المنطقي ، والقياس التنافسي. قاعدة بيانات كبيرة. أحد أفضل الأشياء في Awario هو حجم قاعدة البيانات الخاصة به. على عكس بعض منافسيها ، لا تعتمد على موفر بيانات واحد تابع لجهة خارجية. يزحف إلى أكثر من 13 مليار صفحة ويب يوميًا بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات.

أحد أفضل الأشياء في Awario هو حجم قاعدة البيانات الخاصة به. على عكس بعض منافسيها ، لا تعتمد على موفر بيانات واحد تابع لجهة خارجية. يزحف إلى أكثر من 13 مليار صفحة ويب يوميًا بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات. وظيفة الرد . تعد القدرة على الرد على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من التطبيق أحد الأشياء التي تجعل Awario متميزًا عن الآخرين.

. تعد القدرة على الرد على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من التطبيق أحد الأشياء التي تجعل Awario متميزًا عن الآخرين. تحديثات في الوقت الحقيقي. يقدم Awario مراقبة بدون توقف بغض النظر عن الخطة التي تعمل عليها. هذا ليس هو الحال مع بعض منصات الاستماع الاجتماعية الأخرى ، حيث يتعين عليك الترقية إلى خطة أكثر تكلفة للبيانات في الوقت الفعلي.

سلبيات Awario

تحليل المشاعر ليس دقيقًا دائمًا. يصنف Awario أحيانًا مشاعر إشارات العلامة التجارية بشكل خاطئ. غالبًا ما يتم تصنيف التعليقات المحايدة على أنها إيجابية أو سلبية ، وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي هذا إلى التخلص من تحليلاتك.

يصنف Awario أحيانًا مشاعر إشارات العلامة التجارية بشكل خاطئ. غالبًا ما يتم تصنيف التعليقات المحايدة على أنها إيجابية أو سلبية ، وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي هذا إلى التخلص من تحليلاتك. اقتراحات مزعجة . الشيء الوحيد الذي وجدته مزعجًا بشأن واجهة مستخدم Awario هو الاقتراحات المستمرة لربط Slack وربط حساباتك الاجتماعية. تنبثق كأشرطة إعلام في تقارير التنبيه ويجب إغلاقها في كل مرة.

. الشيء الوحيد الذي وجدته مزعجًا بشأن واجهة مستخدم Awario هو الاقتراحات المستمرة لربط Slack وربط حساباتك الاجتماعية. تنبثق كأشرطة إعلام في تقارير التنبيه ويجب إغلاقها في كل مرة. ميزات محدودة في الإصدار التجريبي المجاني. يقدم Awario إصدارًا تجريبيًا مجانيًا ، لكن لا يمكنك الوصول إلى جميع الميزات ما لم تقم بالترقية. لن تتمكن من رؤية تقرير المؤثرين أو بعض بيانات التحليلات ، مثل الرسم البياني للمشاعر.

كم تكلفة Awario؟

تقدم Awario ثلاث خطط تسعير مختلفة: Starter و Pro و Enterprise.

ال بداية تبلغ تكلفة الخطة 39 دولارًا في الشهر ، وتنخفض إلى 24 دولارًا في الشهر إذا اخترت الدفع سنويًا. نظرًا لكونها الخطة الأقل سعراً ، فهي تأتي بأقل حدود استخدام.

يمكن لمستخدمي Starter مراقبة ما يصل إلى 3 موضوعات مع ما يصل إلى 5000 إشارة مخزنة لكل موضوع ، وتتبع 30000 إشارة جديدة شهريًا. يمكنك أيضًا أن يكون لديك عضو واحد فقط في هذه الخطة ، ولن تتمكن من الوصول إلى بعض الميزات المميزة (مثل التقارير القابلة للمشاركة والتسمية البيضاء ، أو تصدير البيانات).

ال طليعة تبلغ تكلفة الخطة 119 دولارًا في الشهر ، وتنخفض إلى 74 دولارًا في الشهر إذا كنت تدفع سنويًا. إنها الخطة الأكثر شيوعًا وتأتي مع كل شيء في خطة المبتدئين ، بالإضافة إلى الاستخدام والميزات الإضافية.

يمكن للمستخدمين المحترفين مراقبة ما يصل إلى 15 موضوعًا مع ما يصل إلى 15000 إشارة مخزنة لكل موضوع. يمكنك أيضًا تتبع 300000 إشارة جديدة شهريًا. تؤدي الترقية إلى Pro إلى إلغاء قفل وظائف تصدير البيانات والتقارير القابلة للمشاركة ، ولكن لا يزال بإمكانك الوصول إلى ملفات PDF ذات التسمية البيضاء وبعض الميزات الأخرى.

ال مَشرُوع تبلغ تكلفة الخطة 399 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، وتنخفض إلى 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر إذا تم إصدار الفاتورة سنويًا. إنها الخطة المحددة الأعلى سعراً التي تقدمها Awario وتأتي مع أفضل الميزات وحدود الاستخدام الأكثر سخاءً.

يمكن لمستخدمي Enterprise مراقبة ما يصل إلى 100 موضوع ، مع وجود 50000 إشارة مخزنة لكل موضوع. يمكنك أيضًا تتبع ما يصل إلى مليون إشارة جديدة شهريًا وسيكون لديك حق الوصول الكامل إلى جميع ميزات Awario ، بما في ذلك تقارير التسمية البيضاء وواجهة برمجة التطبيقات ومدير الحساب.

إذا كنت بحاجة إلى حل مخصص ، فيمكنك الاتصال بفريق مبيعات Awario للحصول على عرض أسعار.

يمكنك أيضًا تجربته باستخدام إصدار تجريبي مجاني محدود ، والذي يمنحك الوصول إلى خطة Starter.

ماذا عن طرق الدفع؟ يدعم Awario عددًا كبيرًا من طرق الدفع. ليس فقط بطاقات الائتمان الرئيسية النموذجية. يمكنك أيضًا الدفع عبر PayPal والتحويل المصرفي المحلي والعديد من الخيارات الأخرى.

مراجعة Awario: الأفكار النهائية

بهذا نختتم مراجعة Awario الشاملة!

هناك الكثير الذي يعجبك في Awario. على وجه الخصوص ، اعتقدنا أن تقرير العملاء المتوقعين كان ميزة رائعة. وتأتي القدرة على أداء وظائف بحث منطقية متقدمة مفيدة للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى مزيد من المرونة والتحكم.

نحن نقدر أيضًا حقيقة أن Awario لا تعتمد على مزودي الطرف الثالث لبياناتها.

بالمقارنة مع أداة مراقبة الوسائط الاجتماعية المفضلة الأخرى لدينا ، Brand24 ، تمتلك Awario واجهة مستخدم أضعف قليلاً وتحليل للمشاعر أقل موثوقية ولكنها توفر حدود استخدام أعلى بكثير للإشارات الجديدة شهريًا عبر جميع الخطط.

نأمل أن تكون هذه المراجعة قد ساعدتك في معرفة ما إذا كان Awario سيكون مناسبًا لاحتياجاتك.

في النهاية ، الطريقة الوحيدة للتأكد هي تجربة Awario بنفسك. لحسن الحظ ، تقدم Awario نسخة تجريبية مجانية حتى تتمكن من اختبار النظام الأساسي والتأكد من أنه مناسب لاحتياجاتك قبل الشراء.

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