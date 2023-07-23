ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Borrowell 2023: احصل على تقرير وتقرير ائتماني مجاني

كان الحصول على درجة الائتمان الخاصة بك في كندا مكلفًا ، حيث يكلفك 20 دولارًا أو نحو ذلك في كل مرة تحتاج فيها إلى إلقاء نظرة خاطفة عليها.

في عام 2016 ، غيرت شركة Borrowell ، وهي شركة كندية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ، كل شيء عندما تعاونت مع Equifax لتوفر للكنديين وصولاً مجانيًا إلى درجة الائتمان الخاصة بهم لأول مرة على الإطلاق!

في الآونة الأخيرة ، بدأوا أيضًا في تقديم تقارير ائتمانية مجانية للكنديين ، بالإضافة إلى مزيج من خدمات التمويل الشخصي الأخرى التي يمكن أن تساعدك في توفير المال.

بالإضافة إلى توفير درجة ائتمان مجانية وتقرير ، فإن Borrowell هي عبارة عن منصة إقراض رقمية للقروض غير المضمونة التي تصل إلى 50000 دولار.

ملخص مراجعة Borrowell

بورويل



مصداقية

نقاط ائتمان مجانية

تقرير ائتماني مجاني

اسعار الفائدة

سهولة الاستعمال

موارد

ملخص

يقدم Borrowell للكنديين درجة ائتمان مجانية ومراقبة تقارير الائتمان. كانت الشركة أول من وفر الوصول إلى فحوصات درجة الائتمان المجانية. كما أنشأت أول مدرب ائتماني يعمل بالذكاء الاصطناعي في كندا ، مولي ، الذي يشارك النصائح مع مستخدمي Borrowell ، مما يساعدهم على تحسين ائتمانهم. تغطي مراجعة Borrowell هذه كيفية عملها وإيجابياتها وسلبياتها وميزاتها.

الايجابيات

درجات ائتمانية مجانية

تقارير ائتمانية مجانية

الوصول إلى منتجات مالية متعددة

تقدم بناء الائتمان

سلبيات

قد تكون معدلات القروض مرتفعة

يرسل العديد من رسائل البريد الإلكتروني

من هو بورويل؟

Borrowell هو مُقرض رقمي كندي (عبر الإنترنت) يقدم قروضًا شخصية منخفضة الفائدة للأفراد المتواجدين في السوق للحصول على قرض عام أو أولئك الذين يحتاجون إلى قرض لأغراض توحيد الديون.

تعمل الشركة منذ عام 2014 ويقع مقرها في تورنتو.

بالإضافة إلى فريق إداري من الأشخاص المتمرسين وذوي الخبرة ، يتمتع Borrowell بدعم وشراكة العديد من العلامات التجارية المعروفة ، بما في ذلك CIBC و BMO و EQ Bank و Scotiabank و National Bank of Canada و Capital One و Wealthsimple و MBNA.

منذ تقديم خدمة نقاط الائتمان المجانية في عام 2016 ، استخدم أكثر من 2 مليون كندي المنصة للوصول إلى درجات الائتمان المجانية.

عروض المنتجات من Borrowell

Borrowell هو متجر شامل للقروض الشخصية ، والرهون العقارية ، وبطاقات الائتمان ، والتأمين ، والمنتجات المصرفية ، والمزيد.

1. درجة الائتمان وتقرير الائتمان مجانا

Borrowell هو أحد أشهر مواقع نقاط الائتمان المجانية في كندا.

درجة الائتمان المجانية التي يقدمونها هي Equifax Risk Score 2.0 ، والتي تتراوح من 300 إلى 900. تقرير الائتمان المجاني الذي تحصل عليه هو أيضًا تقرير ائتمان Equifax الكامل الخاص بك.

مراقبة الائتمان: يقوم Borrowell بتحديث درجة الائتمان والتقارير الخاصة بك أسبوعيًا ، بحيث يمكنك بسهولة مراقبة ملفك الائتماني بحثًا عن أي أخطاء أو نشاط احتيالي.

هذا يوفر لك المال الذي كان سيتعين عليك دفعه مقابل هذه الخدمة عندما يتم توفيرها من قبل مكتب ائتمان مثل TransUnion.

يمكنك أيضًا طباعة أو تنزيل تقرير الائتمان الخاص بك وقتما تشاء.

كيفية الحصول على تقرير وتقرير الائتمان المجاني

إنه سهل جدًا ويجب أن يستغرق أقل من 3 دقائق:

افتح حسابًا في Borrowell وأكمل النموذج عبر الإنترنت (الاسم ، والبريد الإلكتروني ، والعنوان ، وتاريخ الميلاد ، وما إلى ذلك)

تحقق من هويتك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة. لن تحتاج إلى إدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك أو رقم بطاقتك الائتمانية.

احصل على درجة الائتمان المجانية الخاصة بك.

2. قروض شخصية تنافسية بأسعار ثابتة

يقدم Borrowell قرضًا شخصيًا “منخفض الفائدة” للكنديين الذين يرغبون في الوصول السريع إلى قرض غير مضمون ، أو الذين يحتاجون إلى الحصول على قروض من مقرضين بديلين لأغراض توحيد الديون.

لديها العديد من شركاء الإقراض ، ويمكنك مقارنة الأسعار لمعرفة ما هو الأفضل لموقفك. بشكل عام ، يعتمد السعر الذي تتأهل له على أهليتك الائتمانية (درجة الائتمان والتاريخ).

يمكنك اقتراض ما يصل إلى 50000 دولار ، بمعدلات ثابتة تتراوح من 6.99٪ إلى 39.99٪ ، وشروط القرض من 6 أشهر إلى 7 سنوات.

بشكل عام ، يقدمون قروضًا للأفراد الذين:

مواطنون كنديون أو مقيمون

الحصول على درجة ائتمانية أعلى من 660

ليسوا مفلسين ، في مجموعات ، أو قدموا لمقترح المستهلك

أن يكون لديك تاريخ ائتماني لمدة سنة واحدة على الأقل

لديك حساب مصرفي في كندا

يمكنك الحصول على أنواع مختلفة من القروض من Borrowell ، بما في ذلك قروض السيارات ، وقروض الأعمال ، وقروض توحيد الديون ، والمشتريات الرئيسية ، وتحسين المنزل ، والمزيد.

كيفية الحصول على قرض شخصي من Borrowell

الحصول على قرض شخصي من خلال Borrowell سهل وسريع.

افتح حسابًا (تجاوز هذه الخطوة إذا كان لديك بالفعل حساب للتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك)

طلب عرض أسعار: يمكنك القيام بذلك من لوحة معلومات حسابك ، والتي تستغرق أقل من دقيقتين. لا يؤثر عرض سعر القرض المجاني على درجة الائتمان الخاصة بك.

تحقق من هويتك (إثبات الدخل والحساب المصرفي)

قم بإيداع الأموال في حسابك في غضون يومين تقريبًا إذا كان مؤهلاً.

هل هناك أي رسوم أخرى؟

ستدفع إلى Borrowell رسوم إنشاء تبلغ 1-5٪ من مبلغ القرض الخاص بك. يتم تضمين هذا المبلغ في معدل النسبة المئوية السنوية (APR) المقتبس من قرضك.

أيضًا ، إذا ارتدت مدفوعاتك ، فسيتم تطبيق رسوم NSF بقيمة 25 دولارًا.

3. بطاقات الائتمان

يوفر Borrowell أيضًا بوابة لمقارنة أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان ، بما في ذلك:

بطاقات الاسترداد النقدي

بطاقات السفر

بطاقات ذات فائدة منخفضة

بطاقات المكافآت

بطاقات تحويل الرصيد

على موقع المقارنة الخاص بهم ، يمكنك مقارنة الرسوم السنوية لبطاقات الائتمان وأسعار الفائدة وميزات البطاقة وما إلى ذلك.

4. معدلات الرهن العقاري

إذا كنت بصدد شراء منزل وتبحث عن أفضل معدلات الرهن العقاري المتاحة ، فإن Borrowell يقدم منصة لمقارنة الأسعار وخيارات التمويل.

كما أنها توفر حاسبات الرهن العقاري وأدوات أخرى لجعل شراء منزلك أقل إرهاقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى درجة الائتمان الخاصة بك ونصائح حول كيفية تحسينها.

5. التأمين والمزيد

إذا كنت بحاجة إلى تأمين على السيارات أو التأمين على المنزل ، يمكنك مقارنة الأسعار عبر الإنترنت من خلال Borrowell. كما أنها توفر العديد من المنتجات المصرفية من المؤسسات المالية الرائدة ، بما في ذلك المدخرات ، والصرف الجارى ، والاستثمارات.

قدمت الشركة مؤخرًا منتجين يمكن للأعضاء استخدامهما للبقاء في صدارة مواردهم المالية ، بما في ذلك:

تتبع الفواتير : تساعدك هذه الأداة المجانية على مراقبة ما يصل إلى 15 فاتورة وترسل تذكيرات لك حتى تتمكن من دفع فواتيرك في الوقت المحدد.

: تساعدك هذه الأداة المجانية على مراقبة ما يصل إلى 15 فاتورة وترسل تذكيرات لك حتى تتمكن من دفع فواتيرك في الوقت المحدد. ميزة الإيجار : تقوم خدمة الاشتراك هذه بالإبلاغ عن مدفوعات الإيجار إلى مكاتب الائتمان ويمكن أن تساعد في تحسين درجة الائتمان الخاصة بك.

: تقوم خدمة الاشتراك هذه بالإبلاغ عن مدفوعات الإيجار إلى مكاتب الائتمان ويمكن أن تساعد في تحسين درجة الائتمان الخاصة بك. بناء الائتمان: يمكنك استخدام منتج “بناء الائتمان” لتنمية درجة الائتمان الخاصة بك. يكلف 10 دولارات شهريًا ، وبعد 36 شهرًا ، تحصل على 240 دولارًا من المدخرات.

هل Borrowell آمن ومشروع؟

وفقًا لموقعهم على الويب ، “يستخدمون نفس مستوى التشفير مثل البنوك الكبرى لضمان بقاء معلوماتك آمنة.” يستخدمون 256 تشفيرًا لحماية معلوماتك الخاصة.

يتم استخدام المعلومات الشخصية التي يجمعونها عند التسجيل لتزويدك بتوصيات منتجات مالية مخصصة أخرى ، مثل بطاقات الائتمان ، والرهون العقارية ، وما إلى ذلك. إذنك مطلوب دائمًا لمشاركة معلوماتك مع مقدمي خدمات آخرين.

الأسئلة الشائعة حول Borrowell

تتضمن بعض الأسئلة المتداولة التي يطرحها الأشخاص حول درجات الائتمان الخاصة بهم و Borrowell ما يلي:

هل درجة الائتمان Borrowell دقيقة؟

تعتمد درجة الائتمان التي تتلقاها عند التسجيل معهم على نموذج الملكية الخاص بـ Equifax (يعد Equifax أحد مكاتب الائتمان الرئيسية في كندا). قد تحسب الأطراف الثالثة الأخرى درجة الائتمان الخاصة بك بشكل مختلف.

هل فحص درجة الائتمان الخاصة بي سيؤثر عليها؟

لا ، التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك لا يؤثر بطريقة أو بأخرى. عندما تنظر إلى درجاتك ، فإنها تعتبر “استفسارًا بسيطًا” ولا تؤثر على درجاتك أو تظهر في تقرير الائتمان الخاص بك.

كم من الوقت يستغرق الحصول على درجتي؟

ستنشئ حسابك وستحصل على درجة الائتمان الخاصة بك في دقيقتين … حرفيًا!

هل Borrowell آمن؟

يعتبر Borrowell آمنًا تمامًا مثل بنكك التقليدي نظرًا لأنه يستخدم تقنية مماثلة لحماية بياناتك الشخصية.

ماذا يعني رقم درجة الائتمان الخاصة بي؟

تم تصنيف درجاتك بين 300 و 900 ، وهو ما يمثل أهليتك الائتمانية التي تتراوح من ضعيف إلى ممتاز. تعني درجة ائتمان “جيدة جدًا” إلى “ممتازة” أنه يمكنك التأهل للحصول على قروض وائتمان آخر بأسعار فائدة تنافسية.

ما هي المعلومات الموجودة في تقرير الائتمان الخاص بي؟

يُظهر تقرير الائتمان الخاص بك سجلك الائتماني وكيف تدير أموالك الشخصية بمرور الوقت. تتضمن المعلومات الموجودة الاستفسارات الائتمانية وحسابات الائتمان والمجموعات وبيانات المستهلك والمزيد.

كيف يجني Borrowell المال؟

إذا حصلت على قرض أو بطاقة ائتمان من خلال Borrowell ، فسيتم دفع “رسوم إحالة” أو رسوم “إنشاء” لهم. إذا كان كل ما تستخدمه من أجله هو الحصول على درجة ائتمان مجانية ، فلا توجد رسوم مطبقة.

ما هو رقم هاتف Borrowell وعنوانه؟

البريد الإلكتروني الخاص بدعم العملاء هو ، وموقعهم الفعلي هو 33 Yonge St، Suite 1301، Toronto، ON M5E 1G4. يمكنك الوصول إلى خدمة العملاء الخاصة بهم بين الساعة 9 صباحًا و 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، من الاثنين إلى الجمعة.

هل يمكنني الحصول على درجة الائتمان الخاصة بي في كيبيك؟

نعم ، يقدم Borrowell درجة الائتمان المجانية وخدمة مراقبة التقارير في كيبيك أيضًا.

ما هو بديل Borrowell؟

البديل الرئيسي لـ Borrowell للتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك في كندا هو Credit Karma.

خاتمة

في حين أن Borrowell هي شركة رائدة في مجال الإقراض عبر الإنترنت ، فهي ليست وحدها. ومن بين منافسيهم LoanConnect و Mogo.

يمكن أن توفر لك درجة الائتمان المجانية والتقرير المقدمان من Borrowell مئات الدولارات سنويًا من رسوم مراقبة الائتمان ، كما ستشعر براحة البال مع العلم أنك تظل على رأس أموالك.

إن معرفة مكان وضع ملفك الائتماني ليس مفيدًا لصحتك المالية العامة فحسب ، بل يمكن أن يحميك أيضًا من الوقوع ضحية للأنشطة الاحتيالية ، بما في ذلك سرقة الهوية.

احصل على نقاط الائتمان المجانية الخاصة بك عن طريق Borrowell!

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