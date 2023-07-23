ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Brand24 لعام 2023 – إيجابيات وسلبيات ، وميزات ، وأسعار

مرحبًا بكم في مراجعة Brand24.

ألن يكون رائعًا أن تعرف بالضبط ما يقوله المستهلكون عن علامتك التجارية عبر الإنترنت؟

حسنًا ، يمكنك — أنت فقط بحاجة إلى ملف أداة الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهنا يأتي دور Brand24. إنه النظام الأساسي الذي نوصي به لتتبع إشارات الويب واحتلال المرتبة الأولى في تقريرنا الأخير عن أفضل برامج مراقبة الوسائط الاجتماعية.

في هذا المنشور ، سنخبرك بالمزيد عن Brand24 ولماذا نعتقد أنه رائع جدًا. سنستكشف جميع ميزاته بالتفصيل ، ونقيّم إيجابياته وسلبياته ، وشرح خيارات التسعير المختلفة المتاحة.

مستعد؟ هيا بنا نبدأ!

ما هو Brand24؟

Brand24 هي عبارة عن منصة مراقبة وسائل الإعلام والاستماع الاجتماعي.

يقوم بالزحف إلى الويب بالكامل (بما في ذلك المدونات والمواقع الإخبارية ومقاطع الفيديو والبودكاست ومنصات الوسائط الاجتماعية) من أجل تتبع واختيار المصطلحات المهمة لعملك.

بعد ذلك ، يتيح لك “الاستماع” للمحادثات التي تتضمن تلك المصطلحات وتوفر ثروة من الأفكار لمساعدتك على فهم السياق الكامن وراء المناقشات بشكل أفضل.

يستخدم معظم الأشخاص Brand24 لتتبع ملفات يذكر العلامة التجارية، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لتتبع الإشارات الخاصة بك المنافسينو علامات التجزئة، أو أي هدف آخر كلمة رئيسية الذي – التي تريد مراقبته.

يمكن أن تساعدك الأفكار التي تستخلصها من Brand24 في العديد من المجالات المختلفة لاستراتيجية التسويق الخاصة بك. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام بيانات Brand24 من أجل:

قياس الوعي بعلامتك التجارية والشعور بالعلامة التجارية

تحليل المحادثات عبر الإنترنت

ابحث عن سفراء العلامة التجارية الأكثر نفوذاً

إدارة سمعتك على الإنترنت وتحديد المشكلات قبل تفاقمها

اجمع معلومات استخبارية تنافسية

بناء ملفات تعريف العملاء

قياس فعالية حملاتك التسويقية

البحث عن فرص جديدة لبناء الروابط (من خلال استهداف إشارات العلامات التجارية غير المرتبطة)

سنشرح المزيد حول كيف يمكن أن تساعد Brand24 في كل مما سبق بينما نلقي نظرة فاحصة على ميزاته.

ما هي الميزات التي تقدمها Brand24؟

تمتلئ Brand24 بميزات للمساعدة في جميع جوانب الاستماع إلى الوسائط الاجتماعية واستراتيجية إدارة السمعة عبر الإنترنت.

ولكن قبل أن تتمكن من البدء في استخدامها ، ستحتاج إلى إعداد مشروعك الأول.

عند التسجيل ، ستتم مطالبتك بإدخال العلامة التجارية أو المنافس أو علامات التصنيف التي تريد مراقبتها. إذا كنت ترغب في تتبع أكثر من فصل دراسي ، يمكنك القيام بذلك. فقط أدخل كل كلمة رئيسية مفصولة بفاصلة.

بعد ذلك ، اختر اللغة التي تريد تتبع الإشارات بها وانقر أنشئ مشروعًا لإكمال عملية الإعداد.

ستنتقل الآن إلى ملف يذكر لوحة القيادة.

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دعنا نلقي نظرة على ما يمكنك القيام به من هنا واستكشاف بعض أهم الميزات.

مخطط حجم المناقشة

أول شيء ستراه في الجزء العلوي من لوحة معلومات الإشارات هو ملف مخطط حجم المناقشة.

توضح لك الخطوط الموجودة على الرسم البياني كيف تغير عدد الإشارات إلى كلمتك الرئيسية المتعقبة ، ووصولك إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، ومدى وصولك غير الاجتماعي بمرور الوقت.

إذا كانت جميع الخطوط تتجه صعودًا ، فهذا مؤشر جيد على أن الوعي بعلامتك التجارية آخذ في الازدياد وأن جهودك التسويقية تؤتي ثمارها.

يمكنك تحريك مؤشر الماوس فوق أي نقطة على الرسم البياني للعثور على الأرقام الدقيقة لهذا اليوم المحدد. إذا لاحظت حدوث ارتفاع مفاجئ في الإشارات إلى العلامات التجارية في يوم أو أسبوع معين ، فقد ترغب في إجراء مزيد من التحقيق لتحديد السبب وحماية صورة شركتك.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في النظر إلى المشاعر لمعرفة ما إذا كانت المناقشات خلال تلك الفترة الزمنية جيدة أم سيئة ، وهو ما يقودني إلى الميزة التالية …

تحليل المشاعر

فوق مخطط الحجم ، سترى زرًا يقول أظهر المشاعر. يمكنك النقر فوق ذلك لتوسيع الرسم البياني وكشف بيانات المشاعر.

هذه ميزة رائعة حقًا. إنه يعمل على النحو التالي: تبحث Brand24 في الكلمات التي تظهر جنبًا إلى جنب مع إشارات الكلمة الرئيسية المتعقبة لتصنيفها تلقائيًا على أنها إما إيجابية أو سلبية ، ثم ترسمها على مخطط المشاعر.

لذلك ، على سبيل المثال ، إذا ذكر شخص ما اسم علامتك التجارية في تغريدة تتضمن أيضًا كلمات مثل “رائع” أو “ممتاز” ، فإن Brand24 تضعه على أنه إشارة إيجابية. إذا كانت هذه التغريدة قد تضمنت كلمات مثل “فظيع” أو “كره” ، فسيتم تصنيفها على أنها سلبية. سيتم تصنيفها على أنها محايدة إذا لم يكن واضحًا ما إذا كانت إيجابية أم سلبية.

تسمح لك خطوط المشاعر على الرسم البياني بتصور كيف تغير عدد الإشارات الإيجابية للعلامة التجارية (الخط الأخضر) والإشارات السلبية للعلامة التجارية (الخط الأحمر) بمرور الوقت.

إذا كان الخط الأخضر يتجه لأعلى ، والأحمر يتجه لأسفل ، فأنت تعلم أنك تفعل شيئًا صحيحًا. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون لديك عمل لتفعله.

يمكنك أيضًا رؤية المشاعر الخاصة بكل ذكر فردي في موجز الإشارات (الذي سننظر إليه قريبًا) ، والاطلاع على نظرة عامة على العدد الإجمالي للإشارات الإيجابية / السلبية التي تلقيتها في علامة التبويب “التحليل” والتقارير.

خيارات التصفية

بشكل افتراضي ، سيتضمن مخطط حجم المناقشات (وموجز الإشارات ، الذي سننتقل إليه بعد ذلك) بيانات من جميع المصادر عبر الويب.

ومع ذلك ، يمكنك استخدام المرشحات لتكبير الإشارات فقط من مصادر إعلامية محددة. على سبيل المثال ، إذا كنت تريد فقط مشاهدة بيانات حول الإشارات في Twitter، فقط تحقق من Twitter صندوق.

بالإضافة إلى التصفية حسب المصدر ، يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب المشاعر ، ودرجة المؤثر ، والأهمية ، وما إلى ذلك.

يمكنك حتى كتابة كلمة أساسية في ملف شريط البحث المنطقي لتصفية البيانات بحيث تظهر فقط إشارات الكلمة الرئيسية المتعقبة التي تظهر بجانب مصطلح البحث المحدد.

على سبيل المثال ، إذا كنت أتتبع إشارات “Startup Bonsai” وكتبت “إحصائيات” في مربع البحث ، فسيتم تحديث المخطط والخلاصة لعرض الإشارات التي تحدث فيها كلا المصطلحين معًا.

يذكر تغذية

أسفل الرسم البياني ، ستجد ملف يذكر تغذية. يمكنك أيضًا عرض هذا من ملف ملخص و تحليل لوحات التحكم ، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال الشريط الجانبي الأيسر.

The Mentions Feed هي قائمة تشغيل لجميع علامتك التجارية التي تذكرها في السياق من منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كل تغريدة ، Facebook المنشور ، واستخراج المدونة ، والقصة الإخبارية ، والفيديو ، وتعليق المنتدى الذي يقول شيئًا عن علامتك التجارية (أو الكلمة الرئيسية المتعقبة) سيكون متاحًا لك للوصول إليه.

يمكنك تصفح الخلاصة لترى بالضبط ما يقوله الناس عن علامتك التجارية أو الكلمة الرئيسية المستهدفة والتفاعل معهم في الوقت الفعلي.

إلى جانب كل عنصر في الخلاصة ، ستتمكن من رؤية مقاييس مثل درجة المؤثر الخاصة بالمشارك ، ومشاعر العلامة التجارية (محايدة ، إيجابية ، سلبية) ، عدد الإعجابات والمشاركات التي تم تلقيها ، عدد متابعي المشاركين ، إلخ. يمكنك أيضًا الاطلاع على الوقت / التاريخ الذي تم نشره فيه ومكان نشره فيه.

في الجزء السفلي من الإشارة ، توجد روابط يمكنك النقر فوقها لتنفيذ إجراءات مختلفة. يمكنك فتح الإشارة في علامة تبويب أخرى ، أو زيارة ملف تعريف المؤلف ، أو إضافة علامة إليه ، أو إضافته إلى تقرير PDF ، أو مشاركته عبر البريد الإلكتروني. إذا كنت لا تريد رؤيته في خلاصتك بعد الآن ، فيمكنك أيضًا حذفه أو كتم صوت الموقع / المؤلف.

اذكر التحليلات

انقر على تحليل علامة التبويب من الشريط الجانبي الأيسر للوصول إلى ملف مركز التحليل. هذه هي أداة تحليلات الوسائط الاجتماعية المضمنة في Brand24. من هنا ، يمكنك البحث في البيانات والوصول إلى ثروة من المقاييس لتحليل جهودك التسويقية.

في الشبكة الموجودة على الجانب الأيمن ، يمكنك رؤية لقطة لمؤشرات الأداء الرئيسية مثل إجمالي الإشارات ، ومدى الوصول الاجتماعي وغير الاجتماعي المقدر ، وتفاعلات الوسائط الاجتماعية ، والمحتوى الذي ينشئه المستخدم ، والإعجابات ، وقيمة AVE ، والمزيد.

إذا قمت بالتمرير لأسفل ، فسترى تصورًا لملف نقاط الحضور، ورسم بياني يوضح كيف تغيرت بمرور الوقت.

هذا مقياس ملكية مفيد حقًا ابتكره Brand24. يوفر مقياسًا للتواجد الكلي للعلامة التجارية / الموضوع عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (الشعبية) عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة وهو معيار جيد للوعي بالعلامة التجارية.

تشير نقاط التواجد الأعلى إلى وجود أكبر عبر الإنترنت. ستحصل معظم العلامات التجارية على درجة حضور تبلغ 20 أو أقل. يمكن فقط للعلامات التجارية والأسماء المنزلية المعروفة عالميًا أن تأمل في الحصول على درجة 80+

استمر في التمرير ، وسترى تحليلاً لملف يذكر حسب المصدر، حتى تتمكن من رؤية القنوات الأكثر استخدامًا للمصطلح الذي يتم تتبعه.

ستجد أيضًا قائمة بـ تتجه الروابط و الهاشتاجات الشائعة التي تظهر جنبًا إلى جنب مع إشارات علامتك التجارية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا عندما تخطط لحملة الهاشتاج التالية.

هناك أيضًا قائمة بالملفات الشخصية والمواقع العامة الأكثر نشاطًا والأكثر نشاطًا التي ذكرت علامتك التجارية ، جنبًا إلى جنب مع مقاييس مثل نصيبها من الصوت والوصول وزيارات الصفحة والتأثير.

ومع ذلك ، فإن أروع ميزة في مركز التحليلات هي سحابة السياق.

إنها سحابة كلمات تعرض المصطلحات الأكثر شيوعًا التي تظهر جنبًا إلى جنب مع إشارات علامتك التجارية.

اكتشاف المؤثر

يمكنك أيضًا استخدام Brand24 للعثور على المؤثرين في المجال واكتشاف فرص الشراكة.

أولاً ، انقر فوق ملف مصادر لعرض قائمة بجميع الأشخاص والمواقع الأكثر تأثيرًا التي تتحدث عن كلمتك الرئيسية.

يمكنك بعد ذلك فرزها من خلال الإشارات لمعرفة من هم سفراء علامتك التجارية الأكثر تكرارًا ، بالإضافة إلى مدى الوصول والمشاركة الصوتية والتأثير ودرجة المؤثر.

بمجرد أن تعرف من هم المساهمون الذين لهم أكبر تأثير على عملك ، يمكنك التفكير في التواصل معهم لاستكشاف المزيد من شراكات العلامات التجارية.

تنبيهات

يمكنك اقامة تنبيهات على brand24 لتلقي تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا أو إشعارًا داخل التطبيق عند تلبية أحد المشغلات. على سبيل المثال ، إذا تلقيت إشارة سلبية على مدونة بها أكثر من 100000 زيارة / شهر.

للقيام بذلك ، انتقل إلى إعدادات المشروع > إشعارات > أضف المزيد من الإخطارات. بعد ذلك ، املأ المربعات لتحديد متى تريد أن يتم إعلامك.

الإبلاغ

في ال التقارير ، يمكنك بسرعة وسهولة إنشاء تقارير جميلة وسهلة الفهم تعرض جميع البيانات التي تم ذكرها ثم إرسالها إلى عملائك.

للبدء ، انتقل إلى تقرير PDF، ثم اختر فترة التقرير وحدد نقاط البيانات التي تريد تضمينها. بعد ذلك ، انقر فوق انشاء تقرير لتنزيل ملف PDF الخاص بك.

بدلاً من ذلك ، انقر فوق مخطط معلومات بياني لوحة لفتح مخطط معلومات تفصيلي تلقائيًا يعرض جميع البيانات الأكثر أهمية في علامة تبويب جديدة.

إذا كنت تريد إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني تلقائيًا على فترات زمنية محددة ، فيمكنك إعداد ذلك في ملف تقارير البريد الإلكتروني فاتورة غير مدفوعة.

Brand24 إيجابيات وسلبيات

الآن بعد أن قمنا بتغطية جميع الميزات الرئيسية لـ Brand24 ، فلنناقش بعضًا من أكبر إيجابيات وسلبيات. هذا ما نعتقده هم.

الايجابيات

مراقبة متعددة المنصات. تقوم Brand24 بالبحث عن شبكة الإنترنت بطول وعرض كامل للإشارة إليها. لا يقتصر الأمر على تتبع قنوات الوسائط الاجتماعية الرئيسية: اعتمادًا على الخطة التي اشتركت فيها ، يمكنه أيضًا مراقبة مواقع المراجعات (مثل TripAdvisor و Yelp وما إلى ذلك) والأسواق عبر الإنترنت (App Store و Google Play) والمنتديات والمدونات والمواقع الإخبارية والنشرات الإخبارية وحتى البودكاست

رؤى عميقة. تقدم Brand24 رؤى أعمق من العديد من منافسيها. يتجاوز الأساسيات ويقدم أطنانًا من المقاييس لمساعدتك في تحليل جودة وكمية الإشارات ، بما في ذلك مقاييس الملكية المفيدة مثل نقاط الحضور.

واجهة مستخدم نظيفة. نحن نحب حقًا واجهة مستخدم Brand24. على عكس بعض منافسيها ، لا تشعر بالفوضى أو صعوبة في التنقل. يتم تكثيف كل شيء وتنظيمه في حفنة من لوحات المعلومات. لا يوجد منحنى تعليمي — إنه سهل الاستخدام وبسيط بما يكفي للمبتدئين.

الإبلاغ السهل. نحب أيضًا مدى سهولة إنشاء تقارير حول Brand24. كل ما عليك فعله هو تحديد البيانات والفترة الزمنية التي تريد تضمينها وسيهتم بالباقي نيابة عنك.

وظيفة الاستماع الاجتماعي الرائدة في الصناعة. تعتبر Brand24 منصة غنية بالمميزات تركز بنسبة 100٪ على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يعني أن كل وقتهم ومواردهم يذهبون إلى تطوير وظائف لهذه المهمة بالضبط – لا تشتيت الانتباه أو بناء ميزات قد لا تحتاجها.

سلبيات

ليست أداة الكل في واحد. تعتبر Brand24 رائعة للاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي – ولكن يمكن أن تفعل ذلك إلى حد كبير. على عكس بعض منافسيها (مثل Agorapulse) ، لا تمتلك Brand24 أي ميزات للنشر أو الجدولة أو إدارة التعليقات. ستحتاج على الأرجح إلى استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى لحل إدارة الوسائط الاجتماعية الكامل. على الجانب الآخر ، تتمتع Brand24 بوظيفة استماع اجتماعي أعمق مما ستجده في أي أداة نمط “الكل في واحد”.

لا توجد تحديثات في الوقت الفعلي على مستويات الأسعار المنخفضة. لا تحصل على بيانات في الوقت الفعلي على الخطط الفردية أو الجماعية. هذه ميزة مهمة وقد تكون بمثابة كسر للصفقات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها تبرير تكلفة خطة Pro أو Enterprise.

التسعير Brand24

تقدم Brand24 أربع خطط تسعير متدرجة مختلفة.

ال خطة فردية هي خطتها على مستوى الدخول. يكلف 49 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار فاتورة به سنويًا ويتيح لك مراقبة ما يصل إلى 2k إشارة لما يصل إلى 3 كلمات رئيسية شهريًا.

يمكن أن يكون لديك مستخدم واحد فقط في هذه الخطة ، ويتم تحديث البيانات كل 12 ساعة. سيكون لديك أيضًا حق الوصول إلى الميزات والمصادر الأساسية فقط ، وستفقد بعض المقاييس والوظائف الأكثر تقدمًا.

ال خطة الفريق هي الخطوة التالية. يكلف 99 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار فاتورة به سنويًا ويسمح لك بتتبع ما يصل إلى 5 آلاف إشارة لما يصل إلى 7 كلمات رئيسية شهريًا ، مما يجعله اختيارًا جيدًا للشركات الصغيرة.

يمكن أن يكون لديك عدد غير محدود من المستخدمين ، ويتم تحديث البيانات كل ساعة. ستفتح أيضًا إمكانية الوصول إلى مصادر إضافية (متوسط ​​، Quora ، YouTubeو TikTok) والميزات والمقاييس المتميزة (بما في ذلك تتبع مدى الوصول وعلامات التصنيف الشائعة والروابط الأكثر مشاركة وسحابة كلمات السياق وما إلى ذلك).

ال خطة احترافية تم تصميمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات الصغيرة والعلامات التجارية سريعة النمو. يكلف 149 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار فاتورة به سنويًا ويتيح لك تتبع ما يصل إلى 25 ألف إشارة لما يصل إلى 12 كلمة رئيسية شهريًا.

تؤدي الترقية إلى هذه الخطة إلى فتح تحديثات البيانات في الوقت الفعلي والمزيد من الميزات والمصادر والمقاييس المتميزة. ستكون قادرًا على مراقبة جميع المصادر نفسها التي يستخدمها المستخدمون في خطة الفريق الإضافية Twitchوالمراجعات والنشرات الإخبارية. وستحصل على إمكانية الوصول إلى تحليل المشاعر المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، واكتشاف المؤثرين ، ومقاييس نقاط الحضور ، وتقارير التسمية البيضاء ، وتكامل Slack.

ال خطة المؤسسة هو أعلى مستوى تسعير لـ Brand24. تم تصميمه لأكبر الشركات ويطلق العنان للقوة الكاملة للمنصة. يكلف 249 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار فاتورة به سنويًا ويتيح لك تتبع ما يصل إلى 100 ألف إشارة لما يصل إلى 25 ألف كلمة. ستتمكن من الوصول إلى كل شيء في خطة Pro ، بالإضافة إلى مراقبة البث الصوتي والمزيد.

لست مستعدا للاستثمار بعد؟ يمكنك تجربة Brand24 باستخدام ملف نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا أولاً. لا توجد بطاقة ائتمان مطلوبة ولا توجد تكاليف خفية – ما عليك سوى الاشتراك واختبار القيادة!

لاحظ أيضًا أن الأسعار المذكورة أعلاه مخصصة للاشتراكات السنوية ، والتي تتضمن خصمًا طفيفًا. ومع ذلك ، إذا كنت لا ترغب في الالتزام بخطة سنوية ، فإن الخطط الشهرية متاحة بتكلفة أعلى.

مراجعة Brand24: الأفكار النهائية

بهذا نختتم مراجعة Brand24 الخاصة بنا.

نحن معجبون للغاية بـ Brand24. لقد جربنا الكثير من الأدوات المماثلة ، وفي رأينا ، لا يوجد حل أفضل لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مقابل المال.

إن تحليل المشاعر الآلي ، وتحليلات الإشارة المتعمقة ، واكتشاف المؤثر القوي ، والقائمة الواسعة من المصادر هي فقط بعض الأشياء التي تجعلها تبرز من بين الحشود.

إنها مليئة بالميزات وتأتي مع كل ما يحتاجه المسوقون ومحترفو العلاقات العامة لإدارة سمعتهم عبر الإنترنت. ولكن على الرغم من مجموعة الميزات الواسعة ، لا تزال واجهة المستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام.

إنه ليس حلاً شاملاً لإدارة الوسائط الاجتماعية. لذلك إذا كان هذا هو ما تبحث عنه ، فقد يكون من الأفضل اختيار منصة مختلفة مثل Agorapulse. ستغطي الجدولة وإعداد التقارير وتحليلات الوسائط الاجتماعية ولديها إمكانات الاستماع الاجتماعية الأساسية.

ومع ذلك ، لن يكون لأداة الكل في واحد نفس مجموعة ميزات الاستماع الاجتماعي العميق التي تمتلكها Brand24. لذا ، إذا كنت تريد أفضل أداة للاستماع الاجتماعي – فإن Brand24 هو السبيل للذهاب.

في حزمة التسويق الشخصية الخاصة بي ، أستخدم كلتا الأداتين لأنني أجد أن وظيفة الاستماع الاجتماعي الإضافية Brand24 تحدث فرقًا حقًا.

إذا كنت لا تزال غير مقتنع ، فنحن نوصي بتجربته بنفسك لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لاحتياجاتك. يمكنك النقر فوق الزر أدناه للتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).

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