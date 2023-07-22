ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Caary Business Mastercard لعام 2023

تم إطلاق Caary Capital مؤخرًا في كندا ، وهي تعمل على تغيير طريقة وصول الشركات إلى بطاقات الائتمان. بدلاً من استخدام سجلك الائتماني عند التقدم للحصول على حساب ، فإنه يركز على الأصول والتدفق النقدي للشركة.

توفر Caary بطاقة ائتمان للشركات في شكل بطاقات فعلية وافتراضية ، وتمنح أصحاب الأعمال الكثير من التحكم في إنفاق الموظفين.

ستغطي مراجعة Caary Business Mastercard هذه ماهية Caary ، وكيف تعمل ، والإيجابيات والسلبيات ، والمزيد لمساعدتك على تحديد ما إذا كان هذا هو الخيار الصحيح لعملك.

ما هو كاري؟

يوفر Caary للأعمال التجارية وصولاً سهلاً ومجانيًا إلى بطاقة الائتمان دون أي مسؤولية شخصية على صاحب العمل وبدون إجراء فحوصات ائتمانية.

إنه مجاني تمامًا بدون أي رسوم للدفع ، بما في ذلك الرسوم السنوية.

تم تأسيسها من قبل رواد الأعمال ، وهدفها إحداث تأثير في سوق بطاقات الائتمان التجارية ، الذي تهيمن عليه البنوك الكبيرة حاليًا.

بالإضافة إلى توفير بطاقات الائتمان ، فإنه يأتي أيضًا مع ميزات إدارة النفقات وإدارة الإنفاق المفيدة التي تساعد أصحاب الأعمال في الحصول على مزيد من التحكم في شؤونهم المالية.

كيف يعمل Caary؟

بطاقة Caary Business Mastercard مجانية للشركات ، ولا توجد رسوم سنوية لاستخدام بطاقة الائتمان. لا يوجد فحص ائتماني ، ولا يتعين على صاحب العمل سداد الائتمان باستخدام أصوله الشخصية.

تستهدف بطاقة الائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق إيرادات تتراوح بين مليون دولار و 50 مليون دولار. يجب أن يكون لديك رصيد متوسط ​​قدره 35000 دولار في حساب بنكي تجاري حتى تتم الموافقة عليه.

بمجرد التسجيل في Caary ، ستتلقى بطاقة Mastercard فعلية ، ويمكنك أيضًا إعداد عدد غير محدود من بطاقات الشركات الافتراضية.

يمكنك بعد ذلك طلب بطاقات متعددة لموظفيك وتعيين حدود الإنفاق وتواريخ انتهاء الصلاحية والمزيد للتحكم الكامل في إنفاق الأعمال. ستكسب أيضًا استردادًا نقديًا بنسبة 1٪ على جميع المعاملات.

ميزات كاري

لدى Caary ثلاث ميزات رئيسية: بطاقة الشركات وإدارة الإنفاق وإدارة المصروفات.

بطاقة للشركات

إذا كنت تبحث عن أفضل بطاقة عمل من Mastercard ، فإن بطاقة Caary Corporate هي خيار جيد. يمكنك التقدم بطلب للحصول على هذا دون أي تأثير على رصيدك ، ولا توجد مسؤولية شخصية.

تتكون من بطاقة فعلية وافتراضية ، ويمكنك إصدار بطاقات افتراضية جديدة في ثوانٍ. تتمتع كلتا البطاقتين بنفس المزايا ، بدون رسوم سنوية والقدرة على كسب النقود.

لديك قدر كبير من التحكم في بطاقات الشركة الافتراضية هذه. إنها تتصل بحسابك المصرفي التجاري ، ويمكنك إدارتها من لوحة التحكم الإدارية ، وإدارة الإنفاق عبر الإنترنت ، وتبسيط المدفوعات ، وتعيين تواريخ انتهاء الصلاحية والمزيد.

إدارة حساب

ال ميزة إدارة المصروفات يساعد على توفير الوقت في مسك الدفاتر باستخدام تقنية التقاط الإيصالات الذكية والتكامل المحاسبي.

مع التقاط الإيصال، تجعل المنصة من السهل تسريع إدارة النفقات. يرسل المسؤول رسالة SMS ، ويمكن للمستخدم الرد مباشرة بصورة إيصاله. يمكن للمستخدمين أيضًا تلقي مطالبات لتحميل صور إيصالاتهم مباشرة في التطبيق.

يساعدك هذا على توفير الوقت في مطاردة الإيصالات لأن Caary يجمعها جميعًا بدلاً من ذلك. يمكنك أيضًا إنشاء مجلدات مخصصة لتنظيم الإيصالات والبحث عنها حسب البائع والتاريخ والمبلغ وما إلى ذلك.

إدارة الإنفاق

ال ميزة إدارة الإنفاق يهدف إلى منحك مزيدًا من التحكم في الإنفاق التجاري من خلال تزويدك ببطاقات ائتمان مرنة. يمكنك استخدام هذه لتبسيط المحاسبة الخاصة بك وإدارة الإنفاق بسهولة أكبر.

يمكنك منح فرقك بطاقات ائتمان مختلفة ووضع حدود تمنحك تحكمًا كاملاً وتوفر لك رؤية كاملة للمعاملات.

تتيح لك ضوابط الإنفاق اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الإنفاق. باستخدام هذا ، يمكنك تخصيص بطاقات الائتمان وقفلها وإلغائها من لوحة القيادة.

ليست هناك حاجة لمشاركة بطاقات الائتمان بين الموظفين. بدلاً من ذلك ، يمكنك إصدارها عند الطلب لنفقات ومشاريع محددة بحدود مخصصة للإنفاق وتواريخ انتهاء الصلاحية.

باستخدام رؤى الإنفاق ، يمكنك استخدام لوحة معلومات الإدارة لمراقبة الإنفاق في الوقت الفعلي وعلى جميع المستويات.

بمرور الوقت ، ستحصل على رؤى شخصية ونصائح ادخارية ونصائح ضريبية بناءً على سجل إنفاقك.

التسعير Caary

Caary مجاني للاستخدام. لا توجد رسوم سنوية لاستخدام البطاقة ، وليس لها أي رسوم صرف. كما يتم توفير بطاقات افتراضية غير محدودة مجانًا.

كيفية التقدم بطلب للحصول على بطاقة كاري

يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان Caary على الموقع الإلكتروني. يجب أن تكون مسؤول توقيع مفوض ، ولكي تكون مؤهلاً ، تحتاج إلى الاحتفاظ بمتوسط ​​35000 دولار في حساب بنكي تجاري.

سوف تحتاج إلى أن يكون لديك العديد من التفاصيل جاهزة عند التسجيل:

تفاصيل الشركة ، مثل رقم التأسيس ورقم العمل.

تفاصيل تسجيل الدخول لحساب البنك التجاري الخاص بك.

المعلومات الشخصية للمالكين البارزين.

بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية.

يمكنك بعد ذلك ببساطة التسجيل عبر الإنترنت وانتظار قبول الطلب.

مزايا كاري

تتمتع Caary بالعديد من المزايا عندما تختار استخدامها كبطاقة ائتمان لشركتك:

إنه مجاني تمامًا للاستخدام بدون رسوم سنوية.

اكسب 1٪ كاش باك على كل ما تنفقه.

إصدار بطاقات ائتمان افتراضية غير محدودة مجانًا.

لا تدفع أي رسوم صرف أجنبي.

لا حاجة لفحص الائتمان للتطبيق.

صاحب العمل ليس مسؤولا شخصيا.

يتم تضمين ميزات مفيدة مثل إدارة النفقات.

سلبيات كاري

لا توجد العديد من الجوانب السلبية لاستخدام بطاقة ائتمان Caary ، ولكنها تشمل:

لكي تتم الموافقة ، يجب أن يكون لديك متوسط ​​رصيد حساب قدره 35000 دولار في حساب مصرفي تجاري.

لا يأتي مع العديد من الامتيازات المميزة مثل بعض بطاقات الائتمان التجارية.

بديل كاري ماستركارد

بطاقة ائتمان الأعمال التجارية

المكافآت: كسب 1 ٪ استرداد نقدي على الإنفاق الذي يتجاوز 25000 دولار شهريًا ؛ احصل على إمكانية الوصول إلى عدة بطاقات CAD و USD ولا تدفع رسومًا للعملات الأجنبية.

عرض ترحيبي: احصل على استرداد نقدي بقيمة 500 دولار أمريكي لتصبح عميلاً عائمًا وإنفاق 25000 دولار أمريكي في غضون 90 يومًا الأولى.

اسعار الفائدة: لا ينطبق (بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقًا المستردة).

رسوم سنوية: 0 دولار للبطاقات القياسية.

هل يجب أن تحصل على بطاقة كاري لعملك؟

Caary هو عرض مثير للاهتمام لأي شخص يبحث عن أفضل بطاقات ائتمان الأعمال في كندا. لديها الكثير من الفوائد التي قد تجعلها اختيارًا جيدًا لعملك.

إذا كنت تريد بطاقات ائتمان تجارية غير محدودة لموظفيك ، ولا تريد أن تكون مسؤولاً بشكل شخصي أو تخضع لفحص ائتماني ، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا.

لديها العديد من ميزات العمل المفيدة ، بما في ذلك إدارة الإنفاق والتقاط الإيصالات. يتم توفير هذه الأدوات المفيدة أيضًا مجانًا ، مما يوفر لك الكثير من الوقت ويجعل تتبع نفقاتك أسهل كثيرًا.

تعد القدرة على كسب النقود بمثابة مكافأة ، وحقيقة أن البطاقة لا تحتوي على رسوم صرف أجنبي تجعلها خيارًا جيدًا لأي شركة تقوم بعمليات شراء دولية أو لديها موظفين يسافرون خارج البلاد.

أضف إلى ذلك حقيقة أنه لا توجد رسوم سنوية ، ومن المؤكد أن الأمر يستحق النظر فيه لعملك.