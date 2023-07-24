ستساعدك المقالة التالية: مراجعة ContentCal: مخطط وسائل التواصل الاجتماعي لمسوقي المحتوى

بالنسبة إلى جهات تسويق المحتوى ، لا تتوقف المهمة عند تخطيط المحتوى ونشره.

كونك مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي يأتي مع المنطقة الآن. ولنكن صادقين هنا: بدون الوصول إلى أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية ، لا تصبح جدولة المحتوى أكثر من عبء.

لهذا السبب يعد استخدام أداة وسائط اجتماعية مثل ContentCal أمرًا في غاية الأهمية.

في مراجعة ContentCal هذه ، سنتحدث عن ماهيتها ، وما الذي يجعلها رائعة جدًا ، ومقدار تكلفتها ، وكيف يمكن أن تساعد في نقل استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك إلى المستوى التالي.

هيا بنا نبدأ:

حصلت Adobe على ContentCal ولم تعد تقبل العملاء. كبديل ، أوصي بالتحقق من Agorapulse بدلاً من ذلك. إنها أداة وسائط اجتماعية شاملة تغطي كل شيء بدءًا من جدولة المحتوى وإدارة الردود إلى إنشاء التقارير. جرب Agorapulse مجانًا.

ما هو ContentCal؟

ContentCal هي أداة جدولة لوسائل التواصل الاجتماعي لا مثيل لها في السوق. ما يجعلها فريدة من نوعها هي ميزاتها. تم تصميمها خصيصًا مع وضع مسوقي المحتوى في الاعتبار.

يضع هذا المنتج جميع الأدوات التي ستحتاج إليها لإنشاء منشورات وجدولتها ونشرها تحت سقف واحد. لذلك ليست هناك حاجة للتوفيق بين أدوات برامج الوسائط الاجتماعية المتعددة بعد الآن.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على ميزات تعاون مضمنة. لذلك ، إذا كنت تعمل بشكل مستقل وتريد أداة يمكنها التوسع مع نمو فريقك ، فقد غطت ContentCal. ولأنه سهل الاستخدام ، يمكن لأي شخص فهم الواجهة في دقائق.

يأتي أيضًا مع أدوات إعداد التقارير حتى تتمكن من تتبع تقدمك أثناء طرح استراتيجيتك.

لماذا لا نمضي قدمًا ونخبرك بكل شيء عن ميزات ContentCal؟

ميزات ContentCal

تدين ContentCal بشعبيتها لميزاتها. يحتوي على كل ما تحتاجه لتشغيل حملة تسويق المحتوى الخاصة بك.

ينشر

قسم النشر هو المكان الذي تصل فيه إلى تقويم المحتوى الخاص بك. باستخدام Pinboard ، يمكنك إضافة وجدولة المنشورات.

بدلاً من ذلك ، يمكنك النقر فوق تاريخ وجدولة المنشورات من هناك.

يمكنك تحديد النظام الأساسي الاجتماعي للنشر عليه ضمن القنوات. يمكنك النشر على Twitterو Facebookو Instagramو LinkedIn.

والجدير بالذكر أن Instagram الجدولة مباشرة – لن تحتاج إلى العبث مع تطبيق ثانوي إذا كان لديك ملف تعريف تجاري.

محتوى Hub

المحتوى Hub هي موطن مكتبة المحتوى الخاصة بك. إنه المكان الذي تنشئ فيه المحتوى الخاص بك وتخزنه. يتيح لك هذا القسم إنشاء قوالب أو مسودة محتوى أو تحميل صورك.

فكر في الأمر على أنه مساحة آمنة لتبادل الأفكار قبل نشرها على الشبكات الاجتماعية.

عندما تقوم بإنشاء مشاركات في المحتوى Hub، لست مطالبًا بتعيين قناة تواصل اجتماعي أو تاريخ استحقاق. بعد حفظ المنشور ، عندئذٍ تحصل على خيار إضافته إلى التقويم الخاص بك.

يمكنك عرض جميع المنشورات المنشورة تحت قسم المنشورات السابقة. حدد “إعادة استخدام النشر” لإضافته مرة أخرى إلى تقويم المحتوى الخاص بك.

يوجد خيار لإضافة علامات تصنيف لمساعدتك في تنظيم المشاركات التي قد يتم دفنها أسفل جميع منشوراتك الأخرى والبحث عنها.

مقالات

يحتوي ContentCal أيضًا على قسم يسمى المقالات حيث يمكنك صياغة محتوى طويل مثل البيانات الصحفية ومشاركات المدونات والنشرات الإخبارية للتوزيع.

بعد صياغة مقالة ، يمكنك إعداد مهام سير عمل الموافقة وجعل الفريق يراجع المنشورات المحفوظة عن طريق إضافتها إلى التقويم وتعيينها إلى قناة تخطيط مخصصة.

تساعد عملية الموافقة في الحفاظ على التناسق والجودة.

في حين أنه من غير الممكن النشر التلقائي للمقالات الطويلة من خلال ContentCal في الوقت الحالي ، تتيح لك هذه الميزة الاحتفاظ بعلامات تبويب على المشاركات في خط الأنابيب الخاص بك. كما أنه يسهل التعاون مع فريق آخر ويراقب أي مشكلة قد تظهر.

مساهمات

يتيح قسم المساهمات لمستخدمي ContentCal إنشاء نماذج يمكنهم مشاركتها مع أي شخص باستخدام ارتباط. يمكن للمستلمين بعد ذلك الرد على النموذج وإضافة أفكار واقتراحات لمنشور جديد.

ستجد الإجابات طريقها إلى Hub مكتبة حيث يمكن لقادة الفريق المرور من خلال كل واحد للحصول على الموافقات.

إذا كنت تواجه مشكلة في إنشاء المحتوى ، فاطلب من فريقك أو عملائك المساهمة بأفكار.

يمكن لمستخدمي ContentCal أيضًا إرسال ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو أو صور يرغبون في نشرها على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

حلل

يعد قسم التحليل أحد أفضل ميزات ContentCal. يسمح لك بمراقبة تقدم منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كنت مشتركًا في خطة Pro أو أعلى ، فستتمكن من الوصول إلى الإصدار القياسي من أداة تحليلات ContentCal. ومع ذلك ، يمكن لمن لديهم خطة مخصصة الوصول إلى Analyze + – وهو إصدار أكثر شمولاً من Standard Analytics (مقابل تكلفة إضافية ، أي).

يعرض لك تفاصيل مثل إجمالي جمهورك المتصل بحساب الوسائط الاجتماعية والمشاركة وأفضل وقت للنشر ومعلومات أخرى من شأنها تحسين استخدامك لأداة الوسائط الاجتماعية.

الحملات

الحملات هي مكان يمكنك من خلاله تقديم أفكار للمحتوى والاستراتيجيات المستقبلية مع مستخدمين آخرين. إنها أيضًا أرض نفايات للمعلومات التي يمكن للآخرين الرجوع إليها.

إنه يمنح جميع المستخدمين مكانًا يمكنهم من خلاله مشاهدة خطط محتوى الوسائط الاجتماعية القادمة. والخبر السار هو أنه يمكن الوصول إلى هذا من نفس المجموعة التي يمكنها عرض التقويم الخاص بك. لذلك من الرائع العمل مع فريقك.

الأعضاء والموافقات

يمكنك إضافة أعضاء وتعيين الأدوار في ContentCal طالما أنك مالك أو مسؤول. يمكنك أيضًا تعيين التقويم الذي يمكن لهؤلاء المستخدمين الوصول إليه.

الانخراط (الوظيفة الإضافية)

المشاركة هي المكان الذي يمكنك التفاعل مع مجتمعك عليه Twitter (الرسائل المباشرة والتغريدات) و Facebook (الرسائل المباشرة والتعليقات).

للبدء ، عليك فقط ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. بعد ذلك ، يجب أن تبدأ رسائلك في الظهور ضمن Engage. إنها ميزة رائعة خاصة إذا كنت وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ستبدو جميع الردود وكأنها واردة من حساب التواصل الاجتماعي المتصل وليس حسابك الشخصي.

تعد ميزة إدارة الوسائط الاجتماعية هذه أداة استماع رائعة. والآن ، لا يتعين عليك التبديل بين الأنظمة الأساسية فقط لمشاهدة جميع رسائلك. أن تكون قادرًا على الرد على جميع الاستفسارات والتعليقات من مكان واحد أمر مريح للغاية.

إنه رائع أيضًا للقيام بخدمة العملاء. يمكنك حتى الرد على Facebook DMs على شكل صور وفيديوهات.

الجانب السلبي الوحيد هو أن رسائل FB ستختفي من Engage بعد 7 أيام. على الرغم من أن هذا هو أكثر من Facebook تحديد بدلاً من مشكلة ContentCal.

ل Twitter المستخدمين ، يمكنك الاستفادة من الردود المتداخلة بحيث يمكنك الرد على التعليقات الفردية داخل سلسلة الرسائل.

ميزة أخرى أنيقة هي أنه يمكنك تخصيص محادثات لمستخدمين آخرين. يمكنك رؤية جميع الرسائل التي تم تخصيصها لشخص ما.

ومثل علامات الفئات ، يمكنك تعيين علامات محادثة حتى تتمكن من البحث عن المحادثات المهمة التي أجريتها في الماضي. بالمناسبة ، يمكنك وضع علامة على المحادثات المهمة كأولوية حتى يعرف كل فرد في فريقك المحادثات التي يحتاجون إلى التركيز عليها.

هناك ميزات أخرى تعجبك مثل الملاحظات الداخلية والإشارة الداخلية. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إخطار المستخدم وإضافة ملاحظات جانبية غير مرئية للشخص الذي تتحدث إليه.

استخدم هذه الميزات لجعل شخص ما يتخذ إجراءً أو يترك ملاحظات حول كيفية المضي قدمًا. يمكنك أيضًا استخدام هذا لإضافة تفاصيل مثل رقم حساب العميل والتفاصيل الأخرى التي قد يحتاج فريقك إلى الرد عليها.

يتوفر برنامج Engage كتثبيت اختياري ، إذا وجدته مفيدًا.

تكامل Zapier

إذا كان لديك تطبيق تريد دمجه في ContentCal ، فيمكنك القيام بذلك من خلال Zapier. يمكنك تثبيت Gmail و Slack و MailChimp و Dropbox والمزيد.

يتيح لك تكامل Zapier إضافة آلاف التطبيقات. لذلك أنت مغطى إلى حد كبير هنا.

ميزات ContentCal الأخرى الجديرة بالملاحظة

فيما يلي قائمة مختصرة بميزات ContentCal الأخرى التي يجب الانتباه إليها:

ويب كليبر – أرسل روابط ومقالات مباشرة إلى ContentCal من خلال ملحق متصفح الويب.

– أرسل روابط ومقالات مباشرة إلى ContentCal من خلال ملحق متصفح الويب. قنوات التخطيط المخصصة – أضف قنوات إضافية لأي نوع من المحتوى لإكمال محور التسويق الخاص بك.

– أضف قنوات إضافية لأي نوع من المحتوى لإكمال محور التسويق الخاص بك. المقتطفات – احفظ علامات التجزئة وعناوين URL المفضلة لديك حتى تتمكن من إضافتها بسهولة إلى مشاركاتك.

– احفظ علامات التجزئة وعناوين URL المفضلة لديك حتى تتمكن من إضافتها بسهولة إلى مشاركاتك. أوقات محددة مسبقا – حدد وقتًا في التقويم الخاص بك حتى تتمكن من جدولة المشاركات بشكل أسرع.

– حدد وقتًا في التقويم الخاص بك حتى تتمكن من جدولة المشاركات بشكل أسرع. Facebook مجموعات – إدارة مجتمعك عبر الإنترنت من داخل ContentCal.

– إدارة مجتمعك عبر الإنترنت من داخل ContentCal. Instagram شبكة – الخطة الخاصة بك Instagram المحتوى باستخدام تنسيق يشبه الشبكة في ContentCal.

– الخطة الخاصة بك Instagram المحتوى باستخدام تنسيق يشبه الشبكة في ContentCal. نحوي – قم بتنشيط Grammarly حتى تكون مشاركاتك صحيحة نحويًا دائمًا.

– قم بتنشيط Grammarly حتى تكون مشاركاتك صحيحة نحويًا دائمًا. تصورات البيانات – راقب أداءك باستخدام الرسوم البيانية والرسوم البيانية المرئية.

– راقب أداءك باستخدام الرسوم البيانية والرسوم البيانية المرئية. المشاركات الأفضل أداءً – تعرف على أي من مشاركاتك يتفاعل معها المستخدمون أكثر من غيرها.

– تعرف على أي من مشاركاتك يتفاعل معها المستخدمون أكثر من غيرها. التقارير المجدولة – دع ContentCal يرسل لك التقارير تلقائيًا كل شهر.

– دع ContentCal يرسل لك التقارير تلقائيًا كل شهر. تحليل Hashtag – احصل على نظرة ثاقبة حول أداء علامات التصنيف التي تستخدمها.

– احصل على نظرة ثاقبة حول أداء علامات التصنيف التي تستخدمها. تحليلات متعددة القنوات – الوصول إلى البيانات من Google My Business ، Twitch، و YouTube.

– الوصول إلى البيانات من Google My Business ، Twitch، و YouTube. تحليل المنافسين – انظر إلى أداء منافسيك وقارن نتائجهم بنتائجك.

خطط ContentCal ومعلومات التسعير

يحتوي ContentCal على أربع خطط. ومع ذلك ، اثنان منهم خطط مخصصة. ولا تحتوي الخطة الأكثر تكلفة على خيار الفوترة الشهرية.

فيما يلي قائمة بجميع الخطط المتاحة ومقدار تكلفة كل منها.

خطة احترافية

السعر: لا توجد خطة شهرية ؛ 17 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار الفاتورة سنويًا

احصل على مستخدم واحد وتقويم

قم بتوصيل أربعة ملفات تعريف اجتماعية

جدولة 150 وظيفة كل شهر

دعم الدردشة والبريد الإلكتروني

خطة الشركة

السعر: 59 دولارًا في الشهر ؛ 47 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار الفاتورة سنويًا

احصل على اثنين من المستخدمين والتقويمات

قم بتوصيل ثمانية ملفات تعريف اجتماعية

مشاركات مجدولة غير محدودة

دعم الأولوية 2

خطة متميزة

السعر: مخصص

احصل على ثلاثة إلى عشرة مستخدمين وتقاويم

عدد مخصص من الملفات الشخصية الاجتماعية

مشاركات مجدولة غير محدودة

دعم الأولوية 1

خطة المؤسسة

السعر: مخصص

لأكثر من 10 مستخدمين وتقويمات

دعم VIP

مدير نجاح مخصص

تدريب غير محدود

وكما ذكرنا سابقًا في مراجعة ContentCal هذه ، فإن Engage and Analyze + متاحان كإضافات اختيارية إذا وجدتها مفيدة.

نحتاج إلى الإشارة إلى أن هناك إصدارًا تجريبيًا مجانيًا متاحًا لخطط Pro و Company. لست بحاجة إلى تقديم معلومات بطاقتك الائتمانية. ولا توجد عقود طويلة الأجل إذا قمت بالتسجيل في نهاية المطاف في الخدمة.

ContentCal إيجابيات وسلبيات

في حين أن ContentCal عبارة عن منصة وشركة رائعة ، فإن جميع أدوات الوسائط الاجتماعية لها نصيبها من الإيجابيات والسلبيات.

لنتحدث عما يعجبنا في ContentCal وما نعتقد أنه المجالات التي يمكنهم تحسينها في المستقبل.

الايجابيات

واجهة مستخدم جيدة التصميم وسهلة الاستخدام.

الجدولة المباشرة لـ Instagramو Facebookو LinkedIn و Twitter.

من السهل التعاون مع فرق أخرى.

يمكنك استخدام ContentCal لإنشاء مسودات المحتوى وإرسالها للموافقة عليها.

يمكنك بسهولة إضافة عملاء إلى حسابك.

سلبيات

تدعم ميزة الجدولة عددًا قليلاً جدًا من الشبكات الاجتماعية.

كانت عمليات تكامل الشبكات الاجتماعية مليئة بالأخطاء عندما اختبرناها.

لا يوجد خيار فوترة شهرية على الخطة الأقل.

هناك نموذج خدمة عملاء متدرج حيث يتعين عليك دفع المزيد للحصول على دعم أفضل.

افكار اخيرة

في محيط من وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات تسويق المحتوى ، يعد ContentCal خيارًا جيدًا.

يمكنك استخدامه كأداة جدولة اجتماعية بسيطة أو يمكنك اختيار الخدمات المثبتة وتحويلها إلى نظام أساسي شامل لإدارة الوسائط الاجتماعية.

تم تصميم النظام الأساسي بطريقة تشجعك على تحسين سير عملك وتوحيد فريق تسويق محتوى متنوع.

ومع ذلك ، سيكون من الجيد أن يتم دعم المزيد من الشبكات الاجتماعية من خلال وظيفة النشر الخاصة بها.

بشكل عام ، يعد ContentCal نظامًا أساسيًا قويًا والحلول التي يوفرها لمسوقي المحتوى ومديري الوسائط الاجتماعية.

الأسئلة الشائعة حول ContentCal

دعنا ننهي مراجعة ContentCal بقوة من خلال الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول منصة الجدولة هذه.

هل من الصعب إعداد ContentCal؟

لا. لن يستغرق الأمر سوى دقيقتين لبدء تشغيله.

كم سعر هذه الأداة؟

أرخص خطة ، Pro ، هي 17 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا). الخطة التالية هي شركة وهي 47 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم إصدار فاتورة بها سنويًا). الخطط التالية هي خطط مخصصة لذا عليك الاتصال بـ ContentCal للحصول على عرض أسعار.

هل ContentCal مجاني؟

لا ، ولكن هناك خيارًا تجريبيًا مجانيًا لخطط Pro و Company. لست بحاجة إلى إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية للمحاولة أيضًا.

كيف أستخدم ContentCal؟

ContentCal سهل الاستخدام إلى حد ما. فقط قم بالتسجيل للحصول على حساب وربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. معظم الأدوات تشرح نفسها بنفسها ولكن هناك موارد متاحة لإرشادك.

هل يمكنك جدولة القصص على ContentCal؟

نعم. ومع ذلك ، ستحتاج إلى استخدام تطبيق الهاتف المحمول لنشر منشورات متعددة الصور. بالنسبة إلى منشورات التغذية أحادية الصورة والفيديو الفردية ، يمكنك نشرها تلقائيًا من إصدار الويب الخاص بـ ContentCal.

لا وظيفة ContentCal ل Instagram؟

نعم. يمكنك استخدام ContentCal لنشر المحتوى على Instagram.

كيف أقوم بعمل تقويم للمحتوى؟

باستخدام ContentCal ، كل ما عليك فعله هو إنشاء مسودات لمشاركاتك الاجتماعية ثم سحبها إلى تقويم ContentCal الخاص بك. ثم تقوم بتعيين جدول زمني للوقت الذي تريد نشر مشاركاتك فيه.

هل يمكنني استخدام ContentCal لإنشاء تقارير لعملائي؟

نعم. يحتوي ContentCal على ميزة إعداد تقارير الوسائط الاجتماعية التي تنشئ تقارير يمكنك إرسالها للعملاء. يمكن أن يشمل أيضًا العملاء في مهام سير العمل الخاصة بك حتى يحصلوا دائمًا على ملخص لتقدمك.

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