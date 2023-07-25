ستساعدك المقالة التالية: مراجعة Cornershop Shopper (2023) – هل هذه الحفلة أفضل من Instacart؟

عندما يتعلق الأمر بوظائف اقتصاد الوظائف المؤقتة ، تعد وظائف توصيل الطعام والبقالة من أكثر الخيارات شيوعًا.

ربما تكون على دراية بشركات مثل DoorDash أو Instacart والتي تدفع لك مقابل توصيل الطعام والبقالة للناس.

لكن اليوم، نحن نتحدث عن صخب جانب تسليم أحدث ربما لم تسمع به: المتجر الذي بالزاوية.

ينمو هذا الزحام الجانبي لتسليم البقالة المملوك لـ Uber بسرعة. وهذا هو السبب في أن مراجعة Cornershop الخاصة بنا تغطي المبلغ الذي يدفعه Cornershop ، وما هي متطلبات الوظيفة ، وما إذا كان هذا الزحام الجانبي يستحق ذلك.

دعنا نذهب اليها.

هل تبحث عن طرق أخرى لكسب المال؟ الدفع:

أوبر إيتس : اكسب المال عن طريق التوصيل مع أوبر إيتس في وقت فراغك!

: اكسب المال عن طريق التوصيل مع أوبر إيتس في وقت فراغك! وصل: استثمر في العقارات المدرة للدخل بمبلغ 100 دولار فقط.

ما هو كورنرشوب؟

Cornershop هي خدمة توصيل البقالة التي بدأت في عام 2015. تعمل المنصة حاليًا في عشرات المدن الأمريكية وما يقرب من 30 مدينة كندية.

منصة Cornershop تشبه إلى حد بعيد Instacart. يطلب العملاء البقالة والضروريات اليومية عبر الإنترنت. بعد ذلك ، يقوم أحد المتسوقين في Cornershop بالتسوق وتسليم هذه المنتجات إلى عتبات منازلهم.

استحوذت أوبر على حصة أغلبية في Cornershop في عام 2021. وبتمويل وأهداف جديدة ، تتوسع المنصة الآن لتستحوذ على شركات مثل DoorDash و Instacart.

كيف يعمل كورنرشوب؟

إذا كنت تريد أن تبدأ صخبًا جانبيًا جديدًا وأن تصبح متسوقًا في Cornershop ، فأنت محظوظ.

تشبه عملية التسجيل والوظيفة إلى حد كبير وظائف توصيل البقالة الأخرى مثل Instacart و Shipt.

1. تلبية متطلبات المتسوقين في Cornershop

تتمثل الخطوة الأولى في أن تصبح متسوقًا في Cornershop في تلبية متطلبات المتسوق.

فيما يلي متطلبات المتسوقين في Cornershop لكي تصبح متسوقًا في الولايات المتحدة:

ألا يقل عمرك عن 19 عامًا

لديك رخصة قيادة صالحة وأهلية للعمل في الولايات المتحدة

امتلك سيارة في حالة جيدة

استيفاء جميع متطلبات سجل القيادة (بشكل أساسي لا توجد انتهاكات كبيرة في آخر 7 سنوات)

امتلاك هاتف محمول وحقيبة تبريد

يمكنك أيضًا تحميل صورة الهوية الحكومية والتأمين الخاص بك عند التقديم.

على عكس Instacart ، يمكن للمتسوقين في Cornershop أيضًا تقديم طلبات أصغر على دراجة أو دراجة نارية. إذا كنت تكسب المال باستخدام دراجة ، فلا تزال بحاجة إلى إثبات الأهلية للعمل في الولايات المتحدة.

أخيرًا ، تحتاج مدينتك إلى توفر Cornershop حتى تتمكن من التسجيل بالفعل.

هذا تطبيق توصيل البقالة أصغر بكثير من تطبيق Instacart ، على الرغم من أن النظام الأساسي ينمو بسرعة.

يتوفر Cornershop حاليًا في عشرات المدن في الولايات التالية:

أريزونا

كاليفورنيا

كولورادو

مقاطعة كولومبيا

فلوريدا

لويزيانا

ماريلاند

ماساتشوستس

نيفادا

نيو جيرسي

نيويورك

أوهايو

أوريغون

بنسلفانيا

تكساس

فرجينيا

واشنطن

في الوقت الحالي ، يتوفر Cornershop في الغالب في المدن الكبرى. ولكن مرة أخرى ، تتوسع المنصة ، لذا ترقب قدومها إلى مدينتك.

2. قم بالتسجيل للقيادة في Cornershop

يمكنك التسجيل لتصبح متسوقًا في Cornershop من خلال التوجه إلى موقع الويب الخاص به والنقر على خيار “كن متسوقًا”.

تبدأ التطبيق الخاص بك عن طريق إدخال مدينتك ، والمنطقة ، ونوع السيارة.

بعد ذلك ، أدخل:

الاسم الكامل

بريد إلكتروني

كلمة المرور

رقم التليفون

الخطوة التالية هي تحميل جميع المستندات والمعلومات الشخصية الخاصة بك. يتضمن ذلك صور التأمين الخاص بك ، وبطاقة الهوية الصادرة من الحكومة ، وصورة لحقيبة التبريد الخاصة بك.

يجب عليك تحميل كل هذه المستندات لتصبح متسوقًا في Cornershop.

بعد ذلك ، تقوم بإكمال استبيان قصير عن نفسك وتحميل صورة ملفك الشخصي. أخيرًا ، تقوم بتوقيع عقدك وتنتظر الموافقة.

وفقًا لموقعها على الويب ، يستغرق الأمر من 1 إلى 3 أيام عمل لتصبح متسوقًا نشطًا في Cornershop.

يرسل لك Cornershop أيضًا حقيبة توصيل إضافية للبقالة وبطاقة Cornershop Shopper الخاصة بك ، وهي بطاقة مدفوعة مسبقًا تستخدمها للدفع مقابل سلع التوصيل.

3. قبول طلبات البقالة

بمجرد أن تصبح متسوقًا نشطًا ، يمكنك قبول أوامر التسليم الواردة باستخدام تطبيق Cornershop Shopper.

تطبيق Shopper متاح على كل من Android و iOS. إجمالي، إنه مشابه جدًا لتطبيق Instacart Shopper ويعرض لك قائمة بالمنتجات التي يحتاجها عملاؤك.

غالبية العناصر من البقالة ، وينظم تطبيق Cornershop Shopper العناصر حسب الفئة حتى تتمكن من التسوق بكفاءة أكبر. الصورة مجاملة من Youtuber Gig Mom.

عندما تقبل طلبًا ، يعرض التطبيق عدة أجزاء من المعلومات:

المتجر الذي تقوم بالتوصيل منه

كم عدد الأميال التي يتعين عليك قيادتها

اسم العميل

وقت التسليم الموعود

كم عدد العناصر في الترتيب

راتبك في Cornershop Shopper (لا يشمل الإكراميات)

هذه معلومات مماثلة تحصل عليها في وظائف مثل DoorDash و Instacart ، لذلك من الجيد أن تعرف ما الذي ينطوي عليه التسليم قبل قبوله.

ولا يتعين عليك قبول الطلبات منخفضة الأجر أو الطلبات الصعبة إذا كنت لا ترغب في ذلك. لا يوجد حد أدنى لمعدل القبول لمتسوقي Cornershop.

4. تسوق وتسليم البقالة

بمجرد قبولك لأمر ما ، يمكنك استخدام التطبيق للإشارة إلى وصولك إلى المتجر. من هناك ، يمكنك التسوق لشراء سلع البقالة وتمييزها على أنها تم العثور عليها عن طريق مسح الرموز الشريطية للمنتج أو إدخال المعلومات في التطبيق.

يُظهر هذا الفيديو من YouTuber Gig Mom مثالاً على كيفية إكمال طلب Cornershop وكيف تبدو الحياة في العمل كمتسوق.

يعمل تطبيق Cornershop Shopper على تبسيط كل شيء ، وهو مشابه جدًا لإكمال مجموعات Instacart.

يمكنك أيضًا إرسال رسالة أو الاتصال بعميلك إذا كانت لديك أسئلة أو لإبلاغه بنفاد المنتج من المخزون.

بمجرد جمع كل منتج ، تتوجه إلى الخروج والدفع باستخدام بطاقة Cornershop Shopper الخاصة بك. يمكنك أيضًا التقاط صورة للإيصال.

أخيرًا ، يمكنك استخدام الخريطة داخل التطبيق للانتقال إلى موقع التسليم.

5. يتقاضون رواتبهم

بمجرد وصولك إلى عنوان العميل ، يطلب منك Cornershop إرسال رسالة نصية إليه أو إخطاره بوجودك هناك. تقول أيضًا أنه يجب على العميل فحص الطلب للتحقق من عدم وجود أي مشاكل.

ولكن باختصار ، يتم التسليم بمجرد تسليم كل شيء ووضع علامة على الطلب على أنه مكتمل.

قد تستغرق معالجة المدفوعات والظهور في حسابك بعض الوقت. يدفع Cornershop للمتسوقين عبر التحويل المصرفي كل صباح يوم خميس.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنسبة 100٪ من جميع النصائح كما تفعل مع معظم وظائف اقتصاد الوظائف المؤقتة. يمكن للعملاء تقديم إكرامية من خلال تطبيق Cornershop أو نقدًا.

كم يدفع كورنرشوب؟

لن تكون مراجعة Cornershop Shopper عادلة دون التحدث عن مقدار الأموال التي تجنيها!

وفقًا لمراجعات الرواتب إنديد ، يكسب متسوقو Cornershop 16.43 دولارًا في الساعة في المتوسط. هذا أقل قليلاً من دفع Instacart و DoorDash ، لكنه لا يزال أعلى من الحد الأدنى للأجور.

هذا أمر متوقع أيضًا نظرًا لأن Cornershop هي خدمة توصيل للبقالة متنامية ، لذلك ليس لديك العديد من الطلبات كما هو الحال مع عربات القيادة الأخرى.

يقسم Cornershop أيضًا مدفوعات الطلبات إلى مكونين: جزء التسوق وجزء التسليم ، لذلك تبدو الأرباح مربكة بعض الشيء.

لكن في النهاية ، توقع أن تكسب حوالي 15 إلى 20 دولارًا في الساعة كمتسوق في Cornershop، مع معدل أعلى للساعة يتطلب بعض الحظ والنصائح الجيدة.

Cornershop مقابل Instacart – أي وظيفة Gig هي الأفضل؟

من الطبيعي مقارنة كونك متسوقًا في Cornershop مقابل Instacart Shopper نظرًا لأن هاتين العربات متشابهة جدًا.

من حيث الحياة في العمل ، كلا التطبيقين متطابقان تقريبًا. يتم الدفع لك مقابل التسوق لشراء البقالة والضروريات المنزلية ، واستنسخ تطبيق Cornershop’s Shopper الكثير من ميزات Instacart.

لكن، تتمتع Instacart بإمكانية ربح أعلى من Cornershop في معظم الأسواق لأنها أكثر شهرة، حتى تحصل على المزيد من طلبات الطلبات.

يعمل Instacart أيضًا مع متاجر أكثر من Cornershop ، ويمكنك تقديم أشياء مثل الوصفات الطبية من CVS.

أخيرًا ، يتيح لك الدفع الفوري Instacart أيضًا صرف الأرباح على الفور مقابل رسوم رمزية. إذا كنت تريد أموالًا سريعة ، فهذا يدق الانتظار لأسبوع كامل حتى يدفع لك Cornershop.

باختصار ، Instacart أفضل من Cornershop لكسب المال. ولكن هذا إلى حد كبير لأنه أكثر شعبية ، و Cornershop هو خيار ثانوي لطيف يمكنك استخدامه للحصول على المزيد من العربات.

مراجعات سائق كورنرشوب أخرى

إحدى الطرق الرائعة لتحديد ما إذا كان Cornershop يستحق العمل أم لا هو معرفة ما يقوله السائقون الآخرون.

في إحدى منشورات Reddit ، كان المتسوقون يقارنون بين التسليم في Cornershop مقابل Uber Eats.

إليك ما قاله هؤلاء المتسوقون عن تجربتهم في العمل:

يقول s0d0pe310 : “إنها طريقة دفع أفضل من IC. خاصة عندما يكون هناك مضاعفات. إنه ليس مشغولًا مثل IC. يمكنك التقاط صور في دردشة العملاء “.

: “إنها طريقة دفع أفضل من IC. Ninertoo يقول : “أنا شخصياً أحب Cornershop. OP يتحدث من مبتدئ بوف. هناك طريقة لمعرفة العائد المتوقع (وهو بالمناسبة قبل الإكرامية وعادة ما يكون جيدًا بما يكفي في حد ذاته) مكافأة الوزن هي 2.25 كل 22 رطلاً ، لذا سأتلقى طلبات المياه طوال اليوم. 4.49 إضافي لكل حالة من مياه كوستكو.) “

: “أنا شخصياً أحب Cornershop. يقول Phila21767: “كورنرشوب مقرف في فيلي. لقد قمت بالتسجيل منذ حوالي أسبوع وقمت بتشغيله وإيقافه. لم أر طلبًا واحدًا سأفكر فيه في التسوق .. إنهم يدفعون مقابل كل عنصر ، لذا أعتقد أن هذه ضربة جيدة لا أعتقد أنهم يعرضون النصائح مقدمًا وهي ليست جيدة “.

كما ترى ، يحب بعض المتسوقين العمل في Cornershop لأنهم يقولون إنه يدفع أكثر من Instacart.

لكن في بعض الأسواق ، يكون Cornershop بطيئًا وبالكاد لديه طلبات.

هذا التباين هو طبيعة عربات توصيل الطعام ، وقد تضخمت من خلال حقيقة أن هذا تطبيق جديد.

لذلك ، استخدم Cornershop كتطبيق توصيل ثانوي إلى جانب Instacart. لكن لا تعتمد عليه باعتباره الدخل الوحيد الذي تحصل عليه من اقتصاد الوظائف المؤقتة.

إيجابيات وسلبيات

إذا كنت تتساءل عما إذا كان Cornershop يستحق العمل أم لا ، فإليك بعض الإيجابيات والسلبيات لهذه الحفلة التي يجب أن تفكر فيها.

الايجابيات:

دفع منافس

أنت تعرف كم تدفع الطلبات مقدمًا

تطبيق سهل الاستخدام

مكافآت رواتب لطيفة لتسليم عبوات ثقيلة مثل حالات الماء

تحتفظ بنسبة 100٪ من جميع النصائح

سلبيات:

لا يزال Cornershop يتوسع إلى مدن جديدة

ليس مشغولًا مثل تطبيقات البقالة وتوصيل الطعام الأخرى

يدفع أقل في المتوسط ​​من Instacart و DoorDash

بدائل كورنرشوب الأخرى

الآن بعد أن عرفت المبلغ الذي يدفعه Cornershop للمتسوقين ، فقد حان الوقت لتغطية بعض البدائل التي يمكنك استخدامها لكسب المزيد من المال.

كما ذكرنا ، لا يزال Cornershop بطيئًا في العديد من الأسواق. هذا يعني أنه من المهم تعدد التطبيقات حتى تحصل على أكبر عدد ممكن من طلبات الطلبات.

تتضمن بعض أفضل التطبيقات مثل Cornershop:

Instacart : خدمة توصيل البقالة الرائدة في أمريكا الشمالية في أكثر من 5000 مدينة.

: خدمة توصيل البقالة الرائدة في أمريكا الشمالية في أكثر من 5000 مدينة. DoorDash : اكسب المال عن طريق التوصيل من خلال التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية!

: اكسب المال عن طريق التوصيل من خلال التطبيق الرائد لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية! أوبر إيتس : تطبيق رائد آخر لتوصيل الطعام متوفر في آلاف المدن حول العالم.

: تطبيق رائد آخر لتوصيل الطعام متوفر في آلاف المدن حول العالم. Amazon ثني : يتيح لك كسب 18 إلى 23 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل حزم مقابل Amazon.

: يتيح لك كسب 18 إلى 23 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل حزم مقابل Amazon. Roadie: تطبيق توصيل رائع يتيح لك جني الأموال باستخدام شاحنة أو سيارة سيدان كبيرة أو شاحنة بضائع.

مرة أخرى ، يجب عليك اختبار المبلغ الذي يدفعه Cornershop في السوق الخاص بك ومدى انشغاله. لكن في الوقت الحالي ، التزم بهذه البدائل للحصول على المزيد من الطلبات في الساعة.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 3000 دولار بسرعة.

أسئلة مكررة

هل يحصل المتسوقون في Cornershop على نصائح؟

يمكن للمتسوقين في Cornershop الحصول على إكرامية من خلال التطبيق أو نقدًا والاحتفاظ بنسبة 100٪ من جميع النصائح.

هل تمتلك أوبر كورنيشوب؟

استحوذت أوبر على حصة أغلبية في Cornershop في عام 2021 للتوسع في سوق توصيل البقالة.

متى يدفع كورنرشوب للمتسوقين؟

يدفع Cornershop للمتسوقين كل يوم خميس من خلال التحويل المصرفي للأسبوع السابق من عمليات التسليم. لا يوجد خيار صرف نقدي فوري في هذا الوقت ، لذلك عليك الانتظار لمدة أسبوع للحصول على أموال من خلال هذه الحفلة.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي تدفع في نفس اليوم.

هل كورنرشوب يستحق كل هذا العناء؟

إذن ، هل يستحق أن تصبح متسوقًا في Cornershop كل هذا العناء؟

في رأينا ، العمل في Cornershop يستحق كل هذا العناء إذا كنت تستخدم بالفعل وظائف gig مثل Instacart و DoorDash لكسب المال. هذا لأنه يمكنك استخدام Cornershop لتكملة هذين التطبيقين وقبول الطلبات العرضية ذات الأجور المرتفعة.

ومع ذلك ، فإن Cornershop لا يستحق كل هذا العناء إذا كان التطبيق الوحيد الذي تستخدمه. هذا لأنه ليس شائعًا بدرجة كافية في العديد من الأسواق لتوفير تدفق مستمر من الطلبات.

لا يوجد أي ضرر حقًا في الاشتراك في Cornershop فقط لمعرفة المبلغ الذي يدفعه في السوق الخاص بك. ومع توسع هذا التطبيق ليشمل مدنًا جديدة ، قد تندهش من مقدار ما يمكنك تحقيقه!

آمل أن تساعدك مراجعة Cornershop الخاصة بنا على الأقل في تحديد ما إذا كانت مهمة الحفلة هذه تستحق الاختبار.

وتذكر ، يمكنك أيضًا تجربة العربات مثل DoorDash و Instacart إذا لم تكن قد جني بالفعل أكبر قدر ممكن من المال.

حظا سعيدا مع التسوق الخاص بك!

هل تبحث عن المزيد من الطرق لكسب أموال إضافية؟ الدفع:

استعراض كورنرشوب المتسوق



اسم: المتجر الذي بالزاوية

وصف: Cornershop هو تطبيق لتوصيل البقالة من Uber يدفع لك مقابل التسوق وتسليم البقالة إلى أبواب الناس.

نظام التشغيل: Android و iOS

فئة التطبيق: تطبيقات الحفلة

مؤلف: توم بليك

إمكانية الكسب

الأجر بالساعة

سهولة الاستعمال

المدن المتاحة

يتقاضون رواتبهم

متطلبات

span، .wp-review-15414.wp-review-percentage-type .review-list li> span {display: inline-block؛ الموقف: مطلق. مؤشر z: 1 ؛ أعلى: 23 بكسل ؛ اليسار: 45 بكسل ؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ ارتفاع الخط: 1 ؛ اللون: #ffffff ؛ -webkit-touch-callout: لا شيء ؛ -webkit-user-select: لا شيء ؛ -khtml-user-select: لا شيء ؛ -moz- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ -ms- تحديد المستخدم: لا شيء ؛ تحديد المستخدم: لا شيء ؛ } .wp-review-15414.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span، .wp-review-15414.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li> span {color: inherit؛ } .wp-review-15414.wp-review-point-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span ، .wp-review-15414.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-input-set + span، .wp-review-154. review-user-rating: hover + span، .wp-review-15414.wp-review-percentage-type .wpr-user-features-rating .review-list li .wp-review-user-rating: hover + span {color: #fff؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: left؛ الحد الأيمن: 1 بكسل صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-15414 .review-links {padding: 30px 30px 20px 30px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-point-type .review-result، .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-result، .wp-review-15414.review-wrapper .review-point .review-result-wrapper، .wp-review-15414.review؛ } .wp-review-comment-15414 .wp-review-comment-rating .review-point .review-result-wrapper .review-result، .wp-review-comment-15414 .wp-review-comment-rating .review-percentage .review-result-wrapper .review-result {height: 22px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-result-wrapper i {font-size: 18px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons {clear: both؛ حشوة: 0 ؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 30px؛ حجم الصندوق: مربع الحدود ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros .mb-5، .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons .mb-5 {font-weight: bold؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ الهامش السفلي: 10 بكسل ؛ الحشو السفلي: 8 بكسل ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .mb-5 {text-transform: uppercase؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .wpr-user-features-rating {margin-top: -1px؛ واضحة على حد سواء؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-15414 .user-review-area {padding: 18px 30px؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الهامش: -1 بكسل ؛ تعويم: اليسار؛ العرض: 100٪؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-title {letter-spacing: 1px؛ وزن الخط: 700 ؛ الحشو: 15 بكسل 30 بكسل ؛ تحويل النص: لا شيء ؛ الخلفية: # 558eaa ؛ اللون: #fff ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 40٪؛ الهامش: 0؛ الحشو: 42 بكسل 0 ؛ اللون: #fff ؛ محاذاة النص: مركز ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list {clear: none؛ العرض: 60٪؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .review-star، .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star {float: left؛ العرض محجوب؛ الهامش: 10 بكسل 0 0 0 ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star + span {clear: left؛ العرض محجوب؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star، .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-star {margin: 0؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating.wp-review-user-feature-rating-star .review-result-wrapper {margin-left: -5px؛ الهامش السفلي: 6 بكسل ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-feature-rating-star .review-result {letter-spacing: -2.2px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper {padding: 20px 0؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper .review-Circle.review-total {margin: 0 auto؛ أعلى الحشو: 10 بكسل ؛ واضحة على حد سواء؛ } .wp-review-15414 .review-total-wrapper .review-point.review-total، .wp-review-15414 .review-total-wrapper .review-percentage.review-total {width: 70٪؛ عرض: مضمنة كتلة ؛ الهامش: 20px auto 0 auto؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box> div {display: none؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box {float: left؛ محاذاة النص: مركز ؛ حشوة: 0 ؛ اللون: # 4e565b ؛ ارتفاع الخط: 1.5 ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-total-wrapper .review-total-box h5 {margin-top: 6px؛ اللون: يرث ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-point-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-percentage-type .review-total-wrapper .review-total-box، .wp-review-15414.rpper-wrap-list .wpreview-user-review features .wp-review-15414. -review-thumbs-type .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .wpr-user-features-rating .review-list li {border-right: 0؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-star.review-total {color: #fff؛ أعلى الهامش: 10 بكسل ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .user-review-title {color: inherit؛ الحشو: 18 بكسل 30 بكسل 16 بكسل ؛ الهامش: 0؛ الحد السفلي: 1 بكسل صلبة ؛ أعلى الحدود: 1 بكسل صلبة ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .user-total-wrapper .user-review-title {display: inline-block؛ اللون: يرث ؛ تحويل النص: الأحرف الكبيرة ؛ تباعد الحروف: 1 بكسل ؛ حشوة: 0 ؛ الحدود: 0؛ أعلى الهامش: 3 بكسل ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper h5.user-review-title {margin-top: 12px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .user-total-wrapper span.user-review-title {margin-top: 4px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .reviewed-item {padding: 30px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-Circle-type .review-total-wrapper> .review-total-box {display: block؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .user-review-area .review-percentage، .wp-review-15414.review-wrapper .user-review-area .review-point {width: 20٪؛ تعويم: صحيح ؛ أعلى الهامش: -2 بكسل ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-embed-code {padding: 10px 30px 15px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper، .wp-review-15414 .review-title، .wp-review-15414 .review-list li، .wp-review-15414 .review-list li: last-child، .wp-review-15414 .user-review-area، .wp-review-15414. -features-rating، .wp-review-15414.review-wrapper .user-review-title، .wp-review-15414.review-wrapper .review-total-wrapper، .wp-review-15414.review-wrapper .review-desc {border-color: #dfdaea؛ } .wp-review-15414 .wpr-rating-Accept-btn {background: # 3a5d7c؛ الهامش: 10 بكسل 30 بكسل ؛ العرض: -moz-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -webkit-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: -o-calc (100٪ – 60px) ؛ العرض: احسب (100٪ – 60 بكسل) ؛ نصف قطر الحدود: 3 بكسل ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .user-review-area .review-Circle، .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .review-Circle، .wp-review-15414.review-wrapper .review-Circle .review-result-wrapper {height: 32px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list .wp-review-user-rating .review-Circle {height: 50px؛ }media screen and (max-width: 570px) {.wp-review-15414.review-wrapper .review-list {width: 100٪؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-total-wrapper {width: 100٪؛ الحد السفلي: 1px صلب #dfdaea ؛ يسار الحد: 0 ؛ الحشو: 15 بكسل 0 ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper.wp-review-star-type .review-list li: nth-child (2n + 1) {clear: none؛ يمين الحد: 0 ؛ }} شاشةmedia و (max-width: 480px) {.wp-review-15414.review-wrapper .review-title، .wp-review-15414.review-wrapper .reviewed-item، .wp-review-15414.review-wrapper .review-desc، .wp-review-15414.rpper-wrapper-area .user-review. .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons .review-pros، .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons .review-cons {padding: 15px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-pros-cons> div> div {padding: 15px؛ حشوة أعلى: 0 ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-list li، .wp-review-15414.review-wrapper .user-review-title {padding: 12px 15px؛ يمين الحد: 0 ؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .ui-tabs-nav {padding: 0 15px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .review-links {padding: 15px 15px 5px؛ } .wp-review-15414.review-wrapper .user-total-wrapper {max-width: 60٪؛ حجم الخط: 14 بكسل ؛ } .wp-review-15414.wp-review-point-type .review-list li> span، .wp-review-15414.wp-review-percentage-type .review-list li> span {top: 12px؛ اليسار: 30 بكسل ؛ }}]]>